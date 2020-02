Le migliori offerte luce e gas di Enel per risparmiare in bolletta a febbraio 2020

Scoprite quali sono i costi e le condizioni offerte da Enel ai clienti che passino al libero mercato. Un esclusivo programma a premi con estrazioni settimanali è uno dei plus per incentivare i nuovi utenti a scegliere questo operatore. Ecco le migliori promozioni luce e gas di Enel Energia a Febbraio

Uno dei fornitori che propone offerte per passare al mercato libero di energia e gas è Enel. La società dal 2003 con la sua Enel Energia Spa ha introdotto le sue tariffe libere sia per la fornitura di gas naturale che per quella del servizio luce. La differenza principale tra le offerte del mercato tutelato e di quello liberalizzato sta nel meccanismo con cui viene fissato il costo delle materie prime.

Risparmia con le migliori offerte luce e gas

Perché passare al libero mercato conviene

Se analizzate con attenzione le vostre bollette luce e gas vedrete che la ripartizione dei costi non è equilibrata. La spesa per la luce, in quanto materia prima, pesa per oltre il 45% circa dell’intero importo mensile o annuale che andate a pagare. Stessa cosa per il gas, solo che in questo caso il costo della materia ha un’incidenza del 40%. Le percentuali possono cambiare un po’ in base alle promozioni del momento, in ogni caso però il peso di questa voce è molto consistente.

Il prezzo delle materie prime del servizio a Maggior tutela viene ritoccato ogni tre mesi dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Segue quindi le fluttuazioni del mercato. Le offerte del libero mercato invece fissano il costo di energia elettrica e gas per 1 anno, a volte anche per 24 mesi. Questo per gli utenti significa costo certo della materia prima e in genere consente anche dei risparmi importanti.

I costi luce e gas del mercato tutelato

Passare dal Servizio a Maggiori Tutele al mercato libero sarà obbligatorio entro il 2022, ma perché non iniziare a ridurre la propria spesa energetica?Stando alle attuali tariffe imposte dal mercato tutelato per la fornitura di luce annuale una famiglia di 2 persone che utilizzino elettrodomestici (lavatrice, frigo) ed elettricità principalmente nei weekend e di sera paga circa 591 euro.

La stessa coppia per un consumo di gas pari a 1080 m3 in 12 mesi avrà un conto di quasi 808 euro. Questa stima tiene conto dell’utilizzo di gas per la cottura, per l’acqua calda e per il riscaldamento di un appartamento di 75 mq.

Le migliori promo per passare al libero mercato con Enel

In questa pagina vedremo quali sono le offerte luce e gas di Enel Energia e quali sono i bonus per chi passa al libero mercato con questo operatore. Gli incentivi sono, dopo il risparmio, uno dei motivi più convincenti per gli utenti ad abbandonare il vecchio servizio a Maggiori tutele. I fornitori negli anni hanno studiato appositi programmi a premi, sconti e abbonamenti da abbinare ai piani di fornitura per riuscire ad acquisire nuovi clienti.

Le promozioni migliori in genere sono quelle riservate a chi attiva una fornitura luce e gas con lo stesso fornitore. In questo Enel non fa eccezione, come vedremo a breve. Le 5 migliori offerte luce di Enel Energia a Febbraio 2020:

E-light

Sempre con te

E-light bioraria

Speciale Luce 50

Scegli tu 100×100 Senza Orari

Confronta le migliori tariffe luce Enel

Per quanto riguarda il gas invece le 5 tariffe Enel gas più convenienti proposte da questo fornitore sono:

E-light Gas

Certa per te Gas

Speciale Gas 50

Giusta x Te Gas

Energia Sicura Gas

Attiva le migliori tariffe gas Enel

Le 5 offerte Luce più convenienti di Enel

Analizzeremo nel dettaglio ogni piano. Partiamo con le promozioni luce di Enel Energia a Febbraio.

1. E- light

Tariffa monoraria, quindi con lo stesso costo della luce a tutte le ore del giorno e della notte e tutti i giorni della settimana. Il prezzo della materia prima è bloccato per un anno, al momento il costo è fissato a 0.0600 €/kWh. La spesa media stimata per la nostra coppia tipo è di circa 49 euro al mese con questo piano.

Per attivare l’offerta l’unico metodo di pagamento accettato è la domiciliazione del servizio, inoltre per ridurre il consumo di CO 2 la bolletta sarà solo digitale. Per scegliere questo piano dovrete quindi iscrivervi a My Enel e gestire da lì la vostra fornitura.

Attivando questa proposta di Enel e la sua corrisponde offerta gas, E-light gas, avrete il piano dual fuel più economico tra quelli presenti nel catalogo del fornitore. La stessa Enel segnala che rispetto alle altre sue tariffe potrete risparmiare fino a 230 euro l’anno con la combo E-light luce e gas.

Scopri E-light

2. Sempre con te

La bolletta mensile con questa seconda tariffa è un pochino più elevata, si arriva quasi a 50 euro al mese. Questa tariffa a prezzo bloccato per 1 anno è un’offerta bioraria, questo significa che i vostri consumi sono calcolati su due tariffe:

sabato, domenica e tutti i giorni tra le 19 e le 8 l’energia costerà 0.0534 €/kWh

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 invece il prezzo sarà di 0.0734 €/kWh

In pratica risparmieranno quei clienti che concentreranno l’utilizzo dell’energia elettrica durante le ore serali e nei weekend. La promozione con questi prezzi è attivabile entro il 23 Aprile 2020.

Per questa offerta i metodi di pagamento accettati sono sia i classici bollettini che l’addebito sul conto corrente, si può quindi optare per la bolletta cartacea o digitale. In ogni caso sarà possibile gestire in totale autonomia la fornitura, richiedere assistenza e consultare il proprio piano tramite la propria pagina personale sul sito del fornitore.

Attiva Sempre con Te

3. E-light bioraria

La prima promozione di Enel che abbiamo analizzato è disponibile anche nella versione bioraria. Scegliere questa opzione invece della soluzione monoraria è conveniente se siete sicuri di concentrare la vostra presenza in casa il sabato e la domenica e se in genere trascorrete più tempo in casa di sera piuttosto che di giorno.

Il prezzo della materia prima con questa tariffa sarà di:

0.0734€/kWh in F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19)

in F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) 0.0534 €/kWh in F2/F3 (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8 e sabato e domenica)

La bolletta media mensile stimata per i consumi della nostra coppia modello sarà di 49.57 euro.

Scopri le condizioni di E-light Bioraria

4. Special Luce 50

Annunci Google

Questa promozione è riservata solo a chi attivi il piano luce con SosTariffe.it. L’offerta consiste in un bonus da 50 euro, i clienti lo riceveranno in tranche da 5 euro al mese a partire dalla seconda bolletta. Il prezzo dell’energia proposto con questa tariffa è di 0.08500 €/kWh.

La bolletta mensile stimata, comprendendo anche il bonus, sarà di quasi 52 euro con Speciale Luce 50.

Attiva Speciale Luce 50

5. Scegli Tu 100 x 100 Senza orari

Si tratta di una tariffa che il cliente può comporre in base alle sue esigenze. Ci sono tre opzioni principali tra cui scegliere:

Senza orari

Notte e festivi

Bioraria

La convenienza di una soluzione o dell’altra dipenderà esclusivamente dalle vostre abitudini di consumo. Per consentirvi di capire quale sia la scelta più giusta per voi Enel vi consente di cambiare soluzione 3 volte nei primi 10 mesi dalla stipula del contratto e senza addebitarvi alcuna spesa. In ogni caso con una di queste tariffe avrete diritto ad uno sconto del 100% del prezzo dell’energia per il primo mese di fornitura.

Il prezzo dell’energia con Senza orari sarà unico per ogni giorno e ad ogni ora ed è fissato a 0.08500 €/kWh. Con Notte e festivi avrete energia gratis di notte (dalle 23 alle 7 dal lunedì al venerdì) e sabato e domenica, mentre per i consumi che averanno fuori da queste fasce orarie il prezzo della luce sarà di 0.15500 €/kWh. Infine con la tariffa bioraria dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 19 pagherete 0.0984 €/kWh e la sera e nei weekend 0.0784 €/kWh.

Scegli Tu 100×100 Senza Orari

La top five delle proposte gas di Enel

Quelle analizzate sin qui sono le tariffe per la componente luce, Enel è anche un fornitore di gas naturale. Vediamo quindi quali sono le sue migliori offerte gas a Febbraio 2020 per chi passa al libero mercato.

1. E-light Gas

Per le bollette gas non sono previste differenti tariffe in base alla fascia oraria di consumo, il prezzo della materia è unico per tutti i giorni e gli orari di utilizzo. Con E-light gas la bolletta mensile della coppia di conviventi descritta in precedenza sarebbe secondo i calcoli del comparatore di SosTariffe.it di poco superiore ai 67 euro. Il prezzo del gas proposto a Febbraio da Enel infatti è di 0.2300 €/smc.

L’offerta a queste condizioni è attivabile solo entro il 26 Febbraio 2020. L’unico metodo di pagamento accettato per attivare questa soluzione è l’addebito su conto corrente.

Attiva E-light Gas

2. Certa per Te Gas

Con Certa per Te Gas pagherete 0.2300 €/smc per il gas utilizzato. Con questa tariffa sarà possibile scegliere di ricevere la bolletta cartacea e pagare quindi mensilmente il bollettino postale o di optare per la fattura digitale e richiedere la domiciliazione del servizio.

Con tutte le sue tariffe Enel offre un servizio gratuito di informazioni tramite sms ai clienti. Si potrà ad esempio ricevere avvisi sul pagamento delle fatture, si potrà inviare l’autolettura dei consumi, modificare i propri dati personali e anche ricevere aggiornamenti sulla propria fornitura.

Scopri Certa per Te Gas

3. Speciale Gas 50

Gemella della promozione Luce 50, i clienti che attiveranno questa opzione con SosTariffe.it riceveranno lo stesso bonus da 50 euro anche sulla componente gas. L’erogazione dell’incentivo avverrà anche in questo caso in rate da 5 euro che gli utenti riceveranno come sconto in bolletta ogni mese a partire dal secondo mese di fornitura.

I metodi di pagamento accettati per attivare questa tariffa sono Rid e bollettino postale. Il prezzo del gas fissato per questa offerta è di 0.3250 €/smc.

Attiva Speciale Gas 50

4. Giusta x Te

Attivando questa offerta si avrà uno sconto del 100% sul primo mese di fornitura gas, dopodiché sarà applicato il costo della materia prima previsto dall’offerta (0.325 €/smc). Questo piano è riservato solo ai clienti che passino a Enel Energia da un altro fornitore.

La bolletta media mensile per la coppia tipo presa in esame dal comparatore sarebbe di 75 euro, il che significherebbe una spesa annuale di oltre 903 euro.

5. Energia Sicura Gas

Prezzo fisso per un anno quest’ultima proposta di Enel, il costo della materia prima con questa tariffa è bloccato a 0.325 €/smc. In questo caso il comparatore di SosTariffe.it stima che la bolletta mensile salga a 78 euro. Ma come? Se il prezzo del gas è lo stesso perché la bolletta è più bassa? Ve lo state chiedendo.

Nella stima della tariffa Giusta x Te lo strumento di confronto delle offerte ha calcolato il bonus compreso nell’offerta e lo ha distribuito sui costi annuali e mensili che gli utenti dovranno pagare. Nel caso di Energia Sicura Gas non sono previsti abbuoni o sconti, ecco perché il calcolo della stima mensile di spesa è più elevato.

Scopri Energia Sicura Gas

Altri servizi: il programma fedeltà

Per tutti i clienti di Enel è attivo un programma fedeltà che consente di accedere a sconti esclusivi e premi. Il programma è EnelPremiaWow. Ci si può iscrivere sia tramite il sito del fornitore sia con l’App. All’iscrizione ogni cliente riceverà un primo bonus di benvenuto, poi ogni settimana si potrà partecipare ai sorteggi e vincere i premi in palio.

Al momento per chi effettui l’iscrizione e partecipi all’estrazione entro il 13 Febbraio 2020 è stato messo in palio un nuovo smartphone Samsung S10+. Ci sono anche dei premi sicuri, infatti per gli iscritti ci sono 3 coupon da ritirare ogni settimana.