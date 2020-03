Le migliori offerte Kena a marzo 2020

Passare a Kena Mobile non è mai stato così conveniente come oggi in quanto molte soglie di spesa sono state azzerate. In più, chi è già cliente può passare ad una tariffa alternativa. Scopri le promozioni migliori dell’operatore low cost di Tim

Kena Mobile punta ad acquisire nuovi clienti agevolando il passaggio agli utenti di altri operatori di telefonia mobile. Oggi infatti la spesa per l’attivazione, l’acquisto e la spedizione della nuova SIM sono azzerati. La promozione, però, potrebbe non durare per sempre quindi è meglio affrettarsi. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di marzo.

Le migliori offerte Kena Mobile di marzo

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

Attiva Kena 5,99 Flash

3. Kena 7,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi arriva da ho. Mobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali.

4. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

5. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. Attivazione, acquisto e consegna della nuova SIM sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

Attiva Kena 13,99

Per ricevere la SIM di Kena si può richiedere la consegna direttamente nella cassetta delle lettere, senza dover prendere appuntamento con il corriere in 3-9 giorni dalla conferma del pagamento o effettuando il ritiro presso una delle moltissime tabaccherie convenzionate Banca 5.

Nel primo caso bisogna effettuare la videoindentificazione con un operatore per l’attivazione della scheda mobile. Nel secondo si può pagare direttamente in tabaccheria ed è necessario avere con sé un documento d’identità, codice fiscale e il QR Code ricevuto via email.

I vantaggi inclusi nelle offerte di Kena Mobile

Kena Mobile come altri operatori low cost propone una ricca scelta di offerte a prezzi praticamente stracciati. L’unico vincolo è l’operatore di provenienza. La tariffa più economica con minuti illimitati e 70 GB a 5,99 euro al mese è infatti dedicata a chi arriva da Iliad e altri gestori virtuali. Chi vuole attivare un nuovo numero ha una sua offerta specifica mentre per tutti è disponibile la promozione da 13,99 euro al mese.

Kena non pone altri vincoli ai suoi clienti, che possono lasciare l’operatore in ogni momento senza dover affrontare alcuna penale o spesa aggiuntiva per la disattivazione della linea. Il piano si rinnova sempre lo stesso giorno del mese, in modo da avere la certezza di quanto si spende, e tutti i servizi a sovrapprezzo vengono bloccati automaticamente.

Nelle offerte sono inoltre inclusi tutti i servizi di base come il controllo del credito residuo, un’app per la gestione dell’offerta, modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e la segreteria telefonica.

Kena Mobile utilizza la rete Tim per erogare i suoi servizi voce e Internet e quindi la sua copertura è superiore al 98% del territorio italiano. La velocità di navigazione, però, è limitata a 30 Mbps in download e upload. Si tratta comunque di prestazioni sufficienti per leggere le email in mobilità, guardare video sul telefono (anche se non in altissima qualità) e condividere le foto appena scattate con la propria fotocamera sui social network.

Grandi notizie anche per chi è già utente Kena e vorrebbe cambiare offerta. Da oggi è possibile effettuare tale operazione direttamente dall’app, dal sito del gestore virtuale, in un negozio autorizzato o chiamando il numero gratuito 181 o 48181. Il cambio diventerà effettivo al prossimo rinnovo del piano, nel frattempo, si potrà continuare ad utilizzare la tariffa attualmente attiva.