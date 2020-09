Il telefono di casa viene utilizzato sempre di meno, in favore degli smartphone grazie anche alla possibilità di accedere, senza problemi, a tariffe mobile con chiamate illimitate verso tutti. Per questo motivo, chi è in cerca di una nuova offerta Internet casa valuta con molta attenzione anche le soluzioni "senza telefono" che non prevedono la linea telefonica fissa oppure non includono le chiamate gratis, offrendo un canone più basso. Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa senza telefono di settembre 2020.

Per scegliere la migliore soluzione tra le varie offerte Internet casa disponibili sul mercato è necessario valutare diversi aspetti. Chi non ha bisogno della linea telefonica fissa o delle chiamate gratis dal telefono di casa, per risparmiare può valutare la possibilità di attivare una delle migliori offerte Internet casa senza telefono di settembre 2020. Al momento, infatti, il mercato propone alcune soluzioni che, rinunciando alla linea fissa o alle chiamate dal telefono fisso, permettono di ottenere un notevole risparmio sui costi della connessione di casa.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte da tenere d’occhio nel corso del mese di settembre 2020:

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited di Vodafone è un’offerta Internet casa “tradizionale”. L’abbonamento, infatti, include una linea telefonica fissa ed una connessione ad Internet che avviene tramite una rete “fisica” (se disponibile, tramite rete in fibra ottica FTTH). Si tratta di un’ottima alternativa per chi è in cerca di offerte Internet casa senza telefono o, quanto meno, senza chiamate gratis, disponibili solo come opzioni con un costo aggiuntivo.

L’abbonamento include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; al costo di 2 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate verso fissi e mobili nazionali mentre al costo di 5 Euro in più al mese si potranno aggiungere le chiamate verso i fissi internazionali

al costo di 2 Euro in più al mese è possibile aggiungere le chiamate verso fissi e mobili nazionali mentre al costo di 5 Euro in più al mese si potranno aggiungere le chiamate verso i fissi internazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega

tramite rete in ottica sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega Giga extra senza costi aggiuntivi per i già clienti Vodafone su mobile con Giga Family; portando il costo della propria offerta mobile nella bolletta della rete fissa, infatti, si riceveranno 50 GB extra ogni mese; portando anche il costo di una seconda SIM si riceveranno 100 GB extra su ogni SIM; è possibile portare sino a 6 SIM in bolletta ricevendo 100 GB gratis ogni mese su ogni SIM

portando il costo della propria offerta mobile nella bolletta della rete fissa, infatti, si riceveranno 50 GB extra ogni mese; portando anche il costo di una seconda SIM si riceveranno 100 GB extra su ogni SIM; è possibile portare sino a 6 SIM in bolletta ricevendo 100 GB gratis ogni mese su ogni SIM SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese

opzione Vodafone Happy Black: accesso a promozioni e codici sconto esclusivi per gli iscritti al programma al costo di 1,99 Euro al mese

Solo per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH, l’offerta di Vodafone include nel canone mensile anche i seguenti bonus:

Vodafone TV con box in comodato d’uso gratuito 6 mesi di abbonamento ad Infinity TV e 30 film al mese su Chili; l’offerta è personalizzabile con diverse opzioni tra cui l’accesso ai contenuti di NOW TV

con box in comodato d’uso gratuito 6 mesi di abbonamento ad Infinity TV e 30 film al mese su Chili; l’offerta è personalizzabile con diverse opzioni tra cui l’accesso ai contenuti di NOW TV 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime con Prime Video incluso; successivamente, l’abbonamento si rinnova a 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con contributo di attivazione (1 Euro al mese per 24 mesi) e servizio Vodafone Ready per avere il modem Wi-Fi Vodafone Station (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile dell’offerta. L’abbonamento è attivabile direttamente online, cliccando sul link qui di sotto e seguendo la procedura guidata tramite il sito Vodafone.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

PosteMobile Casa Web

PosteMobile Casa Web è un’altra ottima opzione per tutti gli utenti interessati ad attivare una connessione Internet casa illimitata e, soprattutto, senza la linea telefonica. Questa tariffa, infatti, non sfrutta la rete “fisica” (in fibra o in rame). La connessione ad Internet avviene in modalità wireless tramite la rete mobile di PosteMobile con accesso al 4G sino a 300 Mbps di velocità massima in download.

La connessione è illimitata. Non sono previste limitazioni alla velocità superato un certo quantitativo di GB utilizzati durante il mese (come invece avviene con altre offerte Internet wireless). Da notare, inoltre, che l’abbonamento include anche il modem necessario per la connessione. Tale dispositivo è trasportabile e può, quindi, essere portato con sé per avere una connessione illimitata nella seconda casa o quando si è in vacanza.

PosteMobile Casa Web è attivabile direttamente online con un costo mensile di 20,90 Euro. L’offerta, riservata a tutti i nuovi clienti, prevede un contributo di attivazione di 29 Euro. Il modem sarà spedito all’indirizzo di casa dell’utente in modo completamente gratuito. Il dispositivo è auto-installante e, quindi, non ci saranno problemi per poter utilizzare da subito la connessione prevista da PosteMobile.

L’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito di PosteMobile.

Verifica la copertura ed attiva PosteMobile Casa Web »

Annunci Google

Offerte Internet casa: le opzioni con chiamate incluse

La differenza di prezzo tra le offerte Internet casa senza linea telefonica (o senza l’opzione per le chiamate gratis) e le offerte “tradizionali che includono un pacchetto unico con connessione illimitata, linea telefonica e chiamate gratis è spesso molto ridotta. Per questo motivo, considerando anche i tanti bonus aggiuntivi che gli operatori includono nei loro abbonamenti, è consigliabile valutare anche queste opzioni prima di scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.

Tra le migliori soluzioni di questo tipo presenti sul mercato a settembre 2020 troviamo Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Questa tariffa presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione può avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega, o, in alternativa, tramite rete ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti WINDTRE su mobile: Giga ilimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta

per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare: minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro al mese

1 anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (valido anche per i già clienti Prime)

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 28,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi in vendita abbina a 5,99 Euro al mese per 48 mesi. Il costo del modem è già incluso nel canone mensile di 28,98 Euro. Non sono previsti, quindi, costi extra per chi sceglie quest’offerta.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Un’altra offerta da tenere d’occhio è TIM Super Fibra. Si tratta dell’offerta “base” di TIM per la linea fissa di casa. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC sino a 200 Mega o tramite ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta con l’opzione TIM Unica (è possibile abbinare sino ad un massimo di 6 SIM per linea fissa)

TIM Vision incluso

1 mese gratis di Disney+; successivamente l’abbonamento si rinnova a 4,99 Euro al mese invece che 6,99 Euro al mese (l’attivazione di quest’offerta è facoltativa)

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Tra le tariffe da considerare per la linea fissa di casa troviamo anche Fastweb Casa. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista rame FTTC, sino a 200 Mega in download oppure tramite in rete ADSL, sino a 20 Mega in download

servizi WOW: accesso gratuito alla rete hotspot WOW Fi e servizio cloud illimitato WOW Space attivabile a 9,95 Euro all’anno

Fastweb Casa presenta le seguenti opzioni con cui personalizzare l’abbonamento:

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick inclusa, poi 9,99 Euro in più oltre al costo dell’abbonamento; è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi con un costo di recesso di 19,99 Euro

3 mesi gratis di DAZN, poi 8,99 Euro al mese in più oltre al costo dell’abbonamento

Opzione Internazionale: 5 Euro in più al mese per avere 1000 minuti di chiamate verso l’estero

Fastweb Casa presenta un costo di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di una SIM Fastweb con minuti illimitati e 50 GB al mese. Il costo complessivo dell’abbonamento (fisso + mobile) sarà di 34,90 Euro al mese. L’offerta è personalizzabile e attivabile direttamente dal sito dell’operatore, cliccando sul link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa »

Annunci Google