Le migliori offerte internet casa senza telefono di novembre 2019

Telefono fisso oppure via libera agli smartphone e connessione internet? Secondo il Primo rapporto Auditel-Censis su Convivenze, Relazioni e Stili di Vita sulle abitudini delle famiglie italiane, l’apparecchio telefonico che tanto affolla i nostri ricordi è ancora presente nel 59% delle abitazioni. Un numero notevole, seppur serva a segnalare allo stesso tempo un calo drastico dell’utilizzo di questo strumento, che nel censimento della popolazione Istat del 2011 registrava invece un 68,6% di presenza.

Sarà quindi anche a causa della dura resistenza del telefono a linea fissa che le migliori offerte internet casa di novembre mantengano la presenza di un modulo dedicato. La percezione che la linea fissa non sia più richiesta è infatti falsata rispetto alla realtà, in cui la domanda è ancora alta sul mercato: pensate solamente al numero di apparecchi fissi negli uffici.

Sottolineiamo che i prezzi delle offerte selezionate qui di seguito sono estremamente vantaggiosi, nonostante la presenza nel pacchetto della linea fissa. D’altronde, questa di norma ormai non prevede nessun costo verso numeri fissi e mobili nazionali, oltre a non determinare la competitività delle offerte rispetto al panorama a disposizione dei consumatori sul mercato.

Le migliori tariffe casa senza telefono

Qui di seguito potrete trovare le migliori offerte internet casa del mese che, pur prevedendo la linea telefonica, risultano essere le più convenienti. Per questo motivo, nei servizi che leggerete in elenco, risulteranno anche i moduli previsti per la chiamata verso fissi e mobili su territorio nazionale, generalmente a costo zero.

3 SUPER FIBRA

3 propone un’offerta speciale dedicata a tutti coloro che sono interessati ad attivare una connessione internet con la tecnologia fibra ottica. Il costo è dell’abbonamento è di 26,98 Euro/mese in esclusiva, attraverso l’attivazione sul portale web della compagnia. Il prezzo include:

stessa della promozione, che ammonta a 120 Euro e che quindi non richiede costi aggiuntivi da sostenere a fronte, essendo inclusa nel canone mensile e rateizzata in 24 rate da 5 Euro al mese; il modem hi-tech, il cui valore è rateizzato in 5,99 Euro/mese nel prezzo dell’offerta, della durata di 48 mesi.

I principali vantaggi che riguardano la scelta di 3 SUPER FIBRA sono:

Giga illimitati fino a 1000 Mbs

Chiamate illimitate e gratuite

Super Wi-Fi – ovvero un Modem hi-tech auto-installante con la possibilità di connettere fino a 10 dispositivi allo stesso tempo;

assistenza KASKO gratuita – relativamente al modem, potrete richiedere il supporto tecnico specializzato 24 ore su 24, sette giorni su sette, e in caso di guasto avete il diritto di richiedere una sostituzione senza costi aggiuntivi con spedizione direttamente presso il domicilio indicato;

ALL-IN Super Power – con questo servizio potrete aggiungere 3 SIM card con Giga e minuti illimitati al prezzo di 7,99 Euro/mese;

Best Speed – ovvero la possibilità di navigare alla massima velocità possibile senza costi aggiuntivi.

Prima di optare per questa offerta, ci sono però due condizioni che dovrete soddisfare. Innanzi tutto, la promozione è valida solo per i nuovi clienti e non per coloro il cui nominativo è già collegato a una delle offerte dell’azienda. In secondo luogo, essendo un’offerta che riguarda la tecnologia fibra ottica, in particolare quella con standard FTTH (Fiber To The Cabinet, ovvero i cavi in fibra ottica possono raggiungere il domicilio da voi indicato), dovrete assicurarvi che presso il vostro domicilio questa sia disponibile. In caso contrario, potrete scegliere altre offerte dello stesso operatore in FTTC (Fiber To The Cabinet) oppure ADSL. In questa situazione però potrebbero incorrere costi differenti: ad esempio, in caso di ADSL, l’offerta è disponibile al costo di 33,98 Euro/mese.

La velocità di navigazione prevista per le principali tecnologie dell’offerta è:

Super Fibra (FTTH): fino a 1000 Mbs e 100 Mbs in upload;

Internet200 (FTTC): fino a 200 Mbs in download e 20 Mbs in upload;

fino a 200 Mbs in download e 20 Mbs in upload; Internet100 (FTTC): fino a 100 Mbs in download e 20 Mbs in upload.

Per verificare la tecnologia di connessione disponibile per voi, potrete controllare direttamente attraverso il servizio proposto da 3 sul proprio portale: basterà inserire il comune di domicilio nella barra di ricerca dedicata.

L’offerta è valida fino al 5/11.

Scopri 3 SUPER FIBRA »

Wind Fibra 1000 Chiamate Illimitate

L’offerta Wind Fibra 1000 Chiamate Illimitate è una promozione tutto incluso, al costo di 26,98 Euro/mese. In particolare, il prezzo comprende:

l’ attivazione – ad un costo di 120 Euro, rateizzati in 24 rate da 5 Euro/mese, che non verranno però addebitati nel caso di un contratto che rimanga valido per almeno 24 mesi;

– ad un costo di 120 Euro, rateizzati in 24 rate da 5 Euro/mese, che non verranno però addebitati nel caso di un contratto che rimanga valido per almeno 24 mesi; il modem Wi-Fi – un device di ultima generazione il cui costo di 5,99 Euro/mese per 24 mesi compone parte dell’ammontare finale dell’offerta;

La promozione è valida in esclusiva solo per gli utenti che decidono di procedere con l’attivazione online, direttamente tramite il portale web della compagnia.

Di seguito elenchiamo i servizi compresi in questa offerta:

velocità internet 1000 Mbs;

chiamate illimitate e gratuite;

; 100 GIGA per gli smartphone di famiglia con l’offerta che richiede la tecnologia fibra;

per gli smartphone di famiglia con l’offerta che richiede la tecnologia fibra; Echo Dot, l’altoparlante intelligente che si connette tramite la connessione wireless ed è legato alla SIM card dati 100 GIGA. Il costo del device è inizialmente a zero contributo, ma prevede una rata finale unica di 59,90 Euro in conclusione del contratto delle durata di 24 mesi. La rata viene comunque addebitata anche in caso di chiusura del contratto prima della sua naturale decorrenza di 24 mesi.

La tecnologia presente nell’offerta consente di raggiungere le seguenti velocità di connessione con fibra fino a 1000 Mbs in download e 100 Mbs in upload. Altre offerte per internet a casa di Wind raggiungono velocità più contenute e possono prevedere canoni differenti rispetto alla proposta qui descritta. Ad esempio, solo in caso di tecnologia di connessione ADLS è previsto un costo di 33,98 Euro/mese.

Sottolineiamo che l’offerta è valida solo per i nuovi clienti ed è attivabile fino a 11/11.

Scopri Wind Fibra 1000 »

Vodafone Internet Unlimited Chiamate Illimitate

La proposta di Vodafone prevede un canone mensile di 27,90 Euro in speciale promozione se scegliete di attivare l’offerta online, visitando e attivando la procedura sulla pagina dedicata del portale web dell’azienda. Il costo del canone presentato qui include sia l’attivazione (scontato del 100% per iscrizione online), che il prezzo del modem in caso di necessità di installazione.

I servizi compresi in Vodafone Internet Unlimited Chiamate Illimitate sono:

Internet fino a 1 Giga – la massima velocità attualmente possibile tramite le tecnologie di connessione di ultima generazione, grazie alla fibra ottica standard FTTH;

Vodafone Ready – ovvero l'attivazione istantanea con 15 Giga al giorno dal momento del collegamento e il servizio di assistenza e configurazione in remoto garantite, gratuite e in totale sicurezza;

Vodafone Station – ovvero un modem di ultima generazione che consente una connessione 4 volte più veloce, più potente grazie alle 5 antenne in dotazione, 4 porte Ethernet, 2 porte USB, 2 porte telefono e Porta Wan;

telefono fisso – con chiamate verso fissi e mobili nazionali;

– con chiamate verso fissi e mobili nazionali; SIM card – con 30 Giga al mese, utilizzabile fuori casa per navigare con tablet e chiavette.

Tra i vantaggi di cui potrete usufruire attivando questa offerta, non si può dimenticare il buono spesa fino a 100 Euro (riservato agli abbonati con tecnologia FTTH e FTTC) utilizzabile direttamente in casa presso supermercati come Carrefour, Conad, Despar e Iper. Inoltre, nell’offerta è inclusa l’offerta Vodafone TV Intrattenimento: film, serie TV e programmi con un’ampia varietà che soddisfa davvero tutti.

Ricordiamo che è possibile attivare questa offerta anche senza Vodafone Ready e Vodafone Station (inclusa nella prima), al costo minore di 26,90 Euro/mese. La soluzione include così solo internet senza limiti, linea telefonica con chiamate e consumo e SIM card con 30 GB/mese.

La promozione è valida fino al 7/11.

Scopri Vodafone Internet Unlimited »

FASTWEB CASA

Fastweb propone con l’offerta FASTWEB CASA un pacchetto a 29,95 Euro/mese, invece che il costo standard applicato di 34,95 Euro/mese, con prezzo bloccato per l’intera durata del contratto. Inoltre lo stesso canone include sia il costo dell’attivazione, che quello del modem da installare nel caso fosse necessario.

FASTWEB CASA presenta alcune caratteristiche che ne confermano la trasparenza dell’offerta e grazie ai quali potrete stare davvero tranquilli, cioè:

nessun vincolo di durata del contratto da voi stipulato;

nessun costo nascosto rispetto all’offerta presentata;

velocità di connessione garantita, ovvero quella prevista dall’offerta sarà confermata da un operatore tecnico rispetto a quella potenzialmente raggiungibile presso il vostro domicilio prima di sottoscrivere l’offerta.

I servizi inclusi sono:

Internet illimitato, con velocità raggiungibile in download fino a 1000 Mbs;

chiamate illimitate, verso i numeri fissi e mobili su territorio nazionale;

app mobile MyFastweb, con cui gestire la velocità di connessione internet in autonomia;

, con cui gestire la velocità di connessione internet in autonomia; WOW FI, ovvero accesso libero alla rete Wi-Fi di Fastweb, che conta oltre un milione di punti di accesso sul territorio nazionale. Questo servizio vi permetterà quindi di usufruire di una rete Wi-Fi completamente gratuita e pronta all’utilizzo anche fuori casa, nel rispetto delle norme di privacy e in tutta sicurezza.

Ovviamente è molto importante che, prima di decidere di attivare questa offerta, controlliate quale tecnologia di connessione è disponibile presso il vostro domicilio. Infatti, la tecnologia fibra FTTH (Fiber To The Home) più veloce, che consente di navigare fino a 1000 Mbs in download e 200 Mbs in download è al momento attiva solo in 30 città italiane. Nelle altre aree coperte da fibra sarà invece possibile navigare ad una velocità inferiore pari a 100 o 200 Mbit/s e fino a 20 Mbit/s. Nelle aree raggiunte solo dalla tecnologia ADSL, la velocità sarà invece decisamente inferiore.

L’offerta è valida fino al 06/11 ed è possibile accedere a questa promozione solo se si procede con l’attivazione online passando dalla pagina web dedicata del sito della compagnia.

Scopri FASTWEB CASA »