Le migliori offerte internet casa senza telefono di luglio 2020

Cosa vuol dire oggi attivare una promozione Internet casa senza telefono e quali sono le migliori soluzioni disponibili in commercio? Abbiamo analizzato le migliori offerte del momento, confrontando prezzi e caratteristiche al fine di illustrare le soluzioni più convenienti per navigare da casa alla velocità dalla quale si è raggiunti.

Un tempo la linea fissa era una presenza fissa in ogni famiglia: conoscevamo a memoria i numeri di telefono dei nostri amici e l’esordio di Internet lo ricordiamo come quel momento in cui non era possibile chiamare perché non si poteva stare connessi e telefonare a qualcuno in contemporanea.

I tempi sono cambiati: la diffusione di un numero sempre maggiore di telefoni cellulari ha modificato i bisogni dei consumatori, che sono sempre meno interessati a possedere un telefono in casa. Quali sono, allora, le migliori offerte Internet casa senza telefono disponibili a luglio 2020?

Abbiamo utilizzato il comparatore di SOStariffe.it prendendo come riferimento la città di Milano, che è raggiunta dalla fibra FTTH. Per effettuare una nuova simulazione e scoprire qual è l’offerta disponibile nel luogo in cui si abita, sarà sufficiente inserire nella pagina di riferimento il nome della propria città.

In alternativa, se si vuole attivare una nuova promozione in fibra ottica, ma non si ha la certezza di essere raggiunti da tale tipologia di connessione, si consiglia di cliccare in basso ed effettuare uno speed test, in modo tale da conoscere in anticipo il proprio livello di copertura.

Le migliori offerte Internet casa senza telefono

Le offerte individuate con il comparatore di SOStariffe.it sono promozioni di tipo all inclusive, che includono sia la connessione Internet sia la telefonia fissa. In che senso possono essere considerate offerte Internet casa senza telefono?

Lo sono nella misura in cui possono essere attivate anche se in casa non si ha una linea telefonica già attiva e, in più, non prevedono il pagamento del canone Telecom: il motivo è legato al fatto che queste promozioni sfruttano la tecnologia VoIP per consentire le chiamate verso numeri fissi e mobili, che si basa sulle mera connessione a Internet.

Le tariffe più interessanti individuate, che permettono di viaggiare alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload, sono:

Fastweb Casa , disponibile anche nella versione Fastweb Casa + mobile ;

Super Fibra Unlimited di WINDTRE;

Internet Unlimited di Vodafone;

Super Fibra di TIM.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche specifiche, che è possibile conoscere fin da subito cliccando sul box qui sotto.

1. Fastweb Casa + Mobile

La promozione Fastweb Casa + Mobile è una tariffa a tempo limitato che può essere sottoscritta entro il 7 luglio 2020 solo nel caso in cui si scelga di attivare una SIM in promozione. Ha un prezzo scontato, pari a 25,95 euro al mese: prevede quindi uno sconto di 4 euro rispetto al costo standard di Fastweb Casa.

Nell’offerta sono inclusi:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

una SIM mobile.

Per conoscere quali sono i vantaggi della promozione, clicca subito sul box qui sotto.

In alternativa, è possibile scegliere il pacchetto Fastweb Casa senza la SIM con il quale, al costo di 29,95 euro al mese fissi per sempre, si ha diritto a:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti.

Per conoscere quali sono i vantaggi della promozione, clicca subito sul box qui sotto.

2. Super Fibra Unlimited

Super Fibra Unlimited di WINDTRE è la super promozione ideata dall’azienda nata dalla fusione di Wind e Tre. Il piano ha un costo in promozione pari a 26,98 euro al mese, disponibile per le attivazioni online fino al 6 luglio 2020.

Con Super Fibra Unlimited si ha diritto a:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

una SIM in promozione, al costo di 9,99 euro nella quale sono inclusi minuti e GIGA illimitati, che può essere attivata online oppure recandosi presso uno dei negozi WINDTRE.

Per conoscere quali sono i vantaggi della promozione, clicca subito sul box qui sotto.

Il modem, che ha un costo di 5,99 euro al mese per i primi 48 mesi, non è obbligatorio: si può quindi anche decidere di attivare la promozione senza modem, rinunciando così anche al servizio di assistenza gratuito incluso.

3. Internet Unlimited

La promozione Internet casa proposta da Vodafone, Internet Unlimited, ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni. A partire dal quinto anno, una volta che sono state saldate le rate del modem e del costo di attivazione, avrà un prezzo ridotto, pari a 20,90 euro al mese.

Nell’abbonamento sono inclusi:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

una SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da tablet, smartphone o chiavetta;

la Vodafone TV;

6 mesi di Amazon Prime Video.

Per conoscere quali sono i vantaggi della promozione, clicca subito sul box qui sotto.

4. Super Fibra

La migliore proposta Internet casa senza telefono di TIM si chiama Super Fibra e ha un costo mensile pari a 29,90 euro al mese, per sempre: può essere attivata online fino al 12 luglio 2020 per avere accesso al costo in promozione, che non subirà variazioni nel corso del tempo.

La promozione di TIM include:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

TIMVISION Plus e Disney+ in un unico pacchetto: dopo 6 mesi di gratuità, Disney+ potrà essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

Per conoscere quali sono i vantaggi della promozione, clicca subito sul box qui sotto.

Tutti i piani elencati finora possono essere attivati, allo stesso costo, anche con una promozione di tipo FTTC o ADSL: cambierà solo il nome della tariffa e la velocità di navigazione, ma i servizi inclusi rimarranno praticamente gli stessi.

Come ribadito all’inizio, il modo migliore per sapere da quale tipologia di rete si è raggiunti è quello di effettuare, in anticipo, la verifica della copertura con il test della velocità. Dopodiché si consiglia di valutare i servizi extra associati alle offerte in modo tale da rendersi conto di quale potrà essere quello di proprio gradimento.

