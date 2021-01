Le migliori offerte Internet casa senza telefono di Gennaio 2021

Attivare un abbonamento per la connessione Internet di casa senza la linea telefonica o l'opzione per le chiamate gratuite è possibile? Il mercato di telefonia fissa ha registrato diversi cambiamenti in questi ultimi anni e la maggior parte dei provider offre pacchetti completi con connessione Internet e linea telefonica. Ecco quali sono le migliori offerte Internet casa di gennaio 2021 e, in particolare, quali sono le proposte senza telefono fisso incluso .

Il settore delle offerte Internet casa a gennaio 2021 propone svariate soluzioni per massimizzare la velocità della connessione Internet. In passato, per risparmiare, era possibile attivare diverse offerte senza telefono o senza le chiamate gratis dal telefono fisso. La situazione attuale è, invece, ben diversa. La maggior parte delle offerte, infatti, include pacchetti completi con connessione e linea telefonica.

Da segnalare, inoltre, che gli utenti che non sono raggiunti dalla linea fissa hanno la possibilità di accedere ad Internet ad alta velocità puntando sulle offerte Internet wireless. Queste soluzioni garantiscono una connessione illimitata ma senza la necessità di poter contare su di una infrastruttura di rete fissa che raggiunga l’abitazione dell’utente.

Ecco quali sono le migliori offerte su cui puntare a gennaio 2021:

Le migliori offerte Internet casa di gennaio 2021

Fastweb NeXXt Casa

Tra le migliori offerte Internet casa del mese di gennaio 2021 troviamo Fastweb NeXXt Casa, la proposta di Fastweb per chi è in cerca di un abbonamento di rete fissa completo e conveniente. L’offerta in questione include le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega (in futuro sino a 2,500 Mega con un aggiornamento gratuito garantito a tutti i clienti che saranno in copertura); in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download e 1 Mega in upload

Fastweb NeXXt Casa presenta un costo periodico di 29,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento è personalizzabile con alcune opzioni:

3 mesi gratis di DAZN; terminato il periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnova al costo di 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick; terminato il periodo promozionale, la sottoscrizione si rinnova al costo di 9,99 euro al mese con periodo di permanenza minima di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,98 euro

Fastweb NeXXt Casa è attivabile e personalizzabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa »

Da notare che la proposta di Fastweb diventa ancora più conveniente scegliendo l’offerta convergente Fastweb NeXXt Casa + Mobile. Questa soluzione consente di abbinare l’abbonamento di rete fissa con una SIM Fastweb ottenendo un costo complessivo molto vantaggioso. L’offerta in questione include:

abbonamento Fastweb NeXXt Casa come descritto in precedenza

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G

Il costo complessivo dell’abbonamento fisso + mobile di Fastweb è pari a 34,90 euro al mese. Di fatto, l’aggiunta della SIM Fastweb include un costo extra di meno di 5 euro al mese. Resta, inoltre, la possibilità di personalizzare ulteriormente l’abbonamento con le opzioni indicate in precedenza:

Verifica la copertura ed attiva Fastweb NeXXt Casa + Mobile »

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Un’altra ottima offerta Internet casa è Super Fibra Unlimited proposta da WINDTRE. L’abbonamento in questione incluide:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (valido anche per i già clienti Prime)

per tutti i già clienti WINDTRE di rete mobile: Giga illimitati per la propria offerta senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile; è possibile abbinare sino a 3 SIM ad una linea telefonica fissa

per chi passa a WINDTRE con il numero di cellulare: possibilità di attivare un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 euro al mese

Super Fibra Unlimited proposta da WINDTRE può contare su di un canone mensile di 28,98 euro al mese. L’offerta presenta attivazione gratuita ed include il costo del modem (5,99 euro al mese per 48 mesi) all’interno del canone mensile. L’abbonamento è attivabile direttamente online.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE »

Internet Unlimited di Vodafone

Tra le migliori offerte Internet casa di gennaio 2021 troviamo anche Internet Unlimited di Vodafone. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega; in caso di assenza della copertura della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

per i già clienti Vodafone di rete mobile: Giga extra senza costi aggiuntivi portando il costo dell’offerta nel conto telefonico di rete fissa; abbinando una SIM all’abbonamento di rete fissa si riceveranno 50 GB extra al mese; abbinando 2 o più SIM (sino ad un massimo di 6) si riceveranno 100 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’abbonamento proposto da Vodafone presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratuiti. Da notare, inoltre, che l’offerta è personalizzabile con le seguenti opzioni:

chiamate gratis illimitate verso i fissi internazionali al costo di 5 euro al mese in più

SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro al mese in più

Mobile Wi-Fi, router 4G portatile, al costo di 1 euro al mese per 24 mesi

pacchetti Vodafone TV: l’operatore mette a disposizione svariate soluzioni per accedere alla Vodafone TV a partire da 12 euro al mese, per la Vodafone TV Intrattenimento, e da 30 euro al mese, per Vodafone TV Sport che consente di accedere al pass Sport di NOW TV

Internet Unlimited di Vodafone è personalizzabile e attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

TIM Super Fibra

Anche TIM propone un’ottima soluzione per chi è in cerca di nuove offerte Internet casa a gennaio 2021. La proposta del provider è TIM Super Fibra. Ecco cosa include:

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega

TIM Vision incluso

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi portando il costo della propria offerta mobile all’interno del conto telefonico di rete fissa

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con l’aggiunta di Mondo Intrattenimento. Tale opzione include Netflix (Piano Standard), Disney+ e TIM Vision Plus oltre al TIM Vision Box a 14 euro al mese.

Per attivare TIM Super Fibra è possibile seguire la seguente procedura online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

Le migliori offerte Internet wireless di gennaio 2021

Chi non è raggiunto dalla rete fissa (FTTH, FTTC o ADSL) può valutare l’attivazione di una delle tante proposte Internet wireless per la connessione di casa. Questa tipologia di offerte consente di accedere ad una connessione ad alta velocità e, nella maggior parte dei casi, senza limiti per navigare da casa anche quando non sono disponibili le connessioni FTTH e FTTC.

Tra le migliori offerte del momento di questa particolare categoria troviamo Mega Promo Internet di Linkem. Questa soluzione mette a disposizione una connessione illimitata sino a 30 Mega e senza includere la linea fissa. La promozione disponibile per il mese di gennaio prevede un canone mensile di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. Successivamente l’offerta si rinnova a 26,90 euro al mese. Da notare che l’attivazione è di 49 euro.

Verifica la copertura ed attiva Mega Promo di Linkem »

Un’altra ottima offerta Internet wireless è TIM Super FWA. La promozione in questione include:

una linea telefonica con chiamate a consumo; con un contributo di 2 euro al mese è possibile ottenere le chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

una connessione Internet con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) con Giga illimitati e velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

TIM Vision incluso

Opzione Mondo Disney+: TIM Vision Plus e Disney+ a 4,99 euro al mese con primo mese gratis

per i già clienti TIM di rete mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi portando il costo della propria offerta mobile all’interno del conto telefonico di rete fissa

TIM Super FWA presenta un costo periodico di 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi disponibile in comodato d’uso gratuito. In base alla copertura verrà fornito il modem Indoor o il modem Outdoor (questa seconda soluzione necessita dell’installazione del tecnico TIM al costo di 99 euro rateizzabili in 24 mesi). L’abbonamento è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super FWA »