Le migliori offerte internet casa senza telefono di gennaio 2020

Quanto conviene scegliere un’offerta internet casa senza telefono e quali sono le migliori proposte degli operatori? Ecco una panoramica sulle promozioni del momento sia in fibra che con tecnologia ADSL per scegliere quella più adatta a voi

Con le promozioni con minuti illimitati per chiamare dai cellulari verso i fissi e i mobili nazionali sempre più utenti cercano delle offerte internet casa senza telefono. Se ci riflettete però quante volte vi capita di dover chiamare qualcuno e di farlo dall’apparecchio di casa? Poche, anche perché in genere avete a portata di mano lo smartphone o state già chattando con quella persona.

Le offerte senza telefono sono vantaggiose?

I piani internet senza telefono sia ADSL che fibra sono però sempre meno presenti nei cataloghi delle promozioni dei gestori, anzi la tendenza è quella di offrire dei pacchetti con il traffico voce incluso nell’abbonamento. In particolare le promozioni in fibra senza telefono sono pressoché inesistenti.

Con questa tecnologia di connessione infatti le chiamate viaggiano sulla stessa rete internet tramite VOIP, i pacchetti senza traffico incluso sono poi anche meno convenienti di quelli tutto incluso. Il consiglio è quello di scegliere la migliore offerta internet casa del mercato e al più non collegare poi l’apparecchio telefonico.

Ci sono anche delle altre proposte che effettivamente attivano solo la connessione internet, ma hanno più o meno lo stesso canone delle offerte in classifica ma delle spese di installazione più elevate. Un caso è quello delle promozioni in FWA, si tratta di una tecnologia misto rame che vi consente di navigare appoggiando la vostra linea alle onde radio e portandola fino al primo armadio stradale a cui è poi possibile collegarsi alla rete.

Anche se ci sono dei piani da circa 25 euro al mese quindi un prezzo simili o più basso rispetto alle comuni connessioni, questa tecnologia ha spese di attivazione anche di 100 euro (a parte promozioni occasionali) soprattutto quando è necessario installare un modem esterno e uno interno.

Le tariffe senza telefono più convenienti

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo avviato una prima ricerca per illustrarvi le migliori promozioni ADSL senza telefono, poi passeremo alle opzioni in fibra. La classifica delle 5 offerte ADSL senza linea fissa è la seguente:

Eolo Easy

Wind Internet 20

3 Fiber Adsl

Vodafone Unlimited ADSL

Fastweb Casa

Anche in questo caso nei risultati appaiono delle offerte che includono il traffico voce nel canone di abbonamento, l’escamotage è sempre lo stesso: potete non attaccare il telefono e non usarlo.

1. Eolo Easy

Scopriamo quali sono i costi e le condizioni delle 5 migliori promozioni Adsl senza telefono del 2020. Partiamo con Eolo Easy a 26.90 euro al mese, con questa offerta l’operatore include:

internet a 30 Mega

chiamate senza limiti

modem

Il costo di attivazione di questo piano è di 30 euro e l’offerta scadrà il 7 Gennaio, quindi resta meno di una settimana per acquistarla.

2. Internet 20 Mega

Wind risponde con la sua ADSL a 20 Mega che è proposta allo stesso prezzo della fibra ad 1 Gigabit/s. Il canone proposto è di 26.98 euro al mese per i primi 4 anni, dal 5° anno in poi il costo scenderà a 20.99 euro ogni mese. Il gestore propone a chi scelga questo piano:

modem e attivazione inclusi

internet a 20 Mega

traffico voce senza limiti verso fissi e mobili nazionali

Echo Dot di Amanzon come plus

Per gli utenti che abbiano anche una sim Wind ci sono anche 100 Giga in omaggio sul vostro smartphone.

3. Fiber ADSL

E siamo alla promozione di Tre per la connessione casalinga. Il canone mensile e la qualità della rete sono gli stessi dell’offerta Wind, dal 2016 infatti i due operatori si sono alleati e condividono torri e tecnologie. La tariffa da 26.98 euro di Tre però è un po’ diversa in termini di servizi inclusi:

15 Giga extra su una sim Tre e condivisibili su altri 4 numeri

chiamate con scatto alla risposta di 0.23 euro sia verso fissi che mobili

Per il resto come accennato le condizioni sono le stesse della proposta di Wind:

modem e attivazione gratuiti

ADSL a 20 Mega

riduzione del canone dopo il 4° anno di abbonamento

4. Internet Unlimited

La Vodafone ha il suo piano Internet Unlimited che può essere attivato sia con la tecnologia ADSL che in fibra FTTC o FTTH. Le offerte Unlimited costano 27.90 euro al mese per i primi 4 anni, poi anche loro subiscono un calo del prezzo del canone a 20.90 euro. I piani Unlimited includono

internet a 20 Mega o in fibra fino a 200 Mega o a 1Gigabit/s

chiamate senza limiti verso cellulari e fissi

modem e attivazione gratuiti

una sim con 30 GB per navigare da tablet e chiavette

per navigare da tablet e chiavette solo per gli utenti che attivino la FTTH è inclusa anche Vodafone TV con Now Tv

5. Fastweb Casa

A chiudere la classifica troviamo un’altra promozione che può essere attivata sia in fibra che con ADSL, la Fastweb Casa è un’altra offerta mista internet + telefono. Con Fastweb e la sua offerta internet casa avrete:

internet a 20 Mega (o in FTTC e FTTH alla massima velocità di 1 Gigabit/s)

modem FastGate

attivazione inclusa

traffico voce verso fissi e cellulari nazionali illimitato

Il canone di Fastweb Casa è fisso e al contrario di altre promozioni viste in classifica non subirà riduzione dopo un tot di anni di abbonamento, il prezzo mensile per avere i servizi internet e telefono sarà 27.95 euro.

Le offerte fibra senza telefono

Se invece che all’ADSL siete interessati alle offerte fibra ottica senza telefono ecco quali sono le alternative attivabili a Gennaio 2020:

Fibra 1000 di Wind

Super Fibra 3

Vodafone Unlimited Internet

Fastweb Casa

Super Fibra TIM

Alcune di queste promozioni le abbiamo già analizzate nella precedente classifica dato che gli operatori Vodafone e Fastweb offrono gli stessi pacchetti per entrambi i servizi, con qualche servizio extra per i clienti fibra. Analizzeremo quindi con maggiore attenzione le altre 3 proposte.

1. Fibra 1000 Wind

Il piano in fibra di Wind ha un canone variabile, dopo 4 anni dalla sottoscrizione dell’abbonamento il costo mensile diminuirà di 6 euro al mese, passerà da 26.98 euro a 20.99 euro. Nell’offerta Wind sono inclusi:

chiamate senza limiti

modem e attivazione compresi nel primo anno di abbonamento

internet super veloce

Echo dot di Amazon

sim con 100 Giga per il vostro smartphone

2. Super Fibra di 3

Come nel caso della promo ADSL, anche l’offerta in fibra di Wind e Tre si somiglia nel prezzo e nelle condizioni d velocità di connessione. La differenza tra Fibra 1000 e Super Fibra sta nel fatto che con la proposta di Tre le chiamate sono a consumo (il costo è lo stesso del piano ADSL) e negli extra. I clienti Tre che richiedano la formula Plus infatti riceveranno anche una sim con traffico internet illimitato.

Per il resto l’offerta a 26.98 euro al mese per 4 anni include:

internet casa senza limiti e fino a 1 Gigabit/s di velocità

modem e attivazione

3. Super Fibra TIM

Infine Super Fibra di Tim a 29.90 euro al mese è il piano più costoso a Gennaio. Nell’offerta di TIM sono compresi:

internet alla massima velocità

modem TIM HUB

attivazione (se si rispetta il vincolo contrattuale posto dall’operatore)

TIMVision la streaming tv del gestore

