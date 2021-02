Le migliori offerte Internet casa senza telefono di febbraio 2021

Il telefono fisso è diventato superato a causa dell’ampia diffusione degli smartphone. Oggi grazie a questi dispositivi è possibile restare in contatto con amici, parenti, colleghi, fornitori e clienti anche fuori casa e ufficio e persino accedere a tutti i servizi digitali che una volta erano utilizzabili solo da PC. Basta pensare a quanto sia semplice leggere le mail con un tap sullo schermo e persino collegarsi ai sistemi informatici della propria azienda.

Molti utenti quando cercano un’offerta Internet casa quindi non sono interessati alle chiamate da fisso. D’altronde perché pagare per un servizio di cui sostanzialmente non si usufruisce se non in rarissime occasioni? I provider di linea fissa sono molto attenti a cogliere le reali esigenze dei loro clienti e per questo è possibile trovare offerte fibra casa anche senza telefono.

Le migliori offerte Internet casa senza telefono fisso di febbraio

La maggior parte delle offerte Internet casa senza telefono fisso prevedono la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access). Si tratta di una tipologia di connessione in cui la fibra ottica copre solo parte del percorso verso l’abitazione dell’utente. Il segnale nella parte finale del tragitto si sposta infatti in modalità wireless tramite la tecnologia 4G. Alcuni operatori stanno già sperimentando l’utilizzo del 5G per aumentare le prestazioni in termini di velocità e stabilità.

In questo caso è necessario l’utilizzo di un modem ad hoc che può essere installato all’esterno dell’abitazione, solitamente nel punto più alto e senza ostacoli fisici che possano ridurre la portata del segnale, o all’interno. Per chi vuole una maggiore velocità di navigazione sono comunque disponibili offerte fibra casa senza telefono fisso.

Prima di sottoscrivere qualunque tariffa è sempre consigliabile verificare la copertura disponibile presso il proprio indirizzo. SOStariffe.it permette di farlo gratuitamente tramite un apposito servizio. Basta inserire il Comune di residenza per sapere qual è la migliore tecnologia di connessione da cui si è raggiunti.

Le offerte Internet casa senza telefono fisso prevedono quindi le chiamate a consumo. Si paga solamente per le telefonate effettivamente effettuate. Alcuni operatori permettono comunque di aggiungere minuti illimitati a un costo non troppo elevato. Aziende come WindTre e Postemobile offrono poi la possibilità di portare la connessione Internet anche fuori casa tramite appositi modem portatili. Basta collegare il dispositivo alla rete elettrica per disporre di un hotspot a cui collegare anche più dispositivi in contemporanea.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

1. Cube XL Unlimited di WindTre

Giga illimitati a casa (5G Ready)

Modem WebCube. 4G+ incluso (possibilità di collegare fino a 20 dispositivi)

La tariffa di WindTre ha un costo di 14,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi (altrimenti 49,99 euro). Per chi sceglie la modalità Easy Pay, che prevede l’addebito su conto corrente o carta di credito, l’attivazione è di 3 euro con offerta attiva 24 mesi. La copertura è limitata ad alcuni Comuni.

Confronta le offerte di WindTre »

2. PosteMobile Casa Web

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Modem incluso e trasportabile

Assistenza tecnica dedicata tutti i giorni dalle 7 alle 24 al numero gratuito 160

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 20,90 euro al mese invece di 26,90 euro fino al 17/2/21. L’attivazione è di 29 euro. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domicilizione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. La consegna del modem, che non richiede l’intervento di un tecnico per la configurazione, è gratuita per le nuove attivazioni.

Confronte le offerte di PosteMobile »

3. Tim Super FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload in FWA (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta di Tim ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi invece di 28,90 euro al mese fino al 27/2/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro.

Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

Chi è già cliente Tim per il mobile e sottoscrive Super FWA ha la possibilità di attivare gratuitamente Tim Unica e ottenere così Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 6 mesi di Disney+. Con Tim Ricarica Automatica il pagamento delle linee mobili avviene con domiciliazione in bolletta per una maggiore comodità.

Attiva Tim Super FWA »

4. Sky Wi-Fi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 10 euro per il primo mese poi 39,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 57,90 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea. Sky oggi raggiunge oltre 1500 Comuni in tutta Italia.

Confronte le offerte Sky Wifi »

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

5. Mega Promo Internet di Linkem

Navigazione senza limiti in FWA+ fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload

Apparato da interno o esterno incluso a seconda della copertura

Assistenza Prime inclusa

L’offerta di Linkem ha un costo di 19,90 euro al mese per 12 mesi fino all’8/3/21, poi 26,90 euro al mese. L’attivazione è scontata a 49 euro invece di 100 euro e suddivisa nelle prime due fatture. Per questa offerta non è necessario disporre di una linea telefonica fissa attiva. Per la disattivazione è previsto un addebito di 23,40 euro. L’operatore si riserva anche di richiedere un importo di 100 euro per ogni apparato fornito in comodato d’uso in caso di mancata restituzione.

Attiva Linkem Mega Promo »

6. Ultrainternet Fibra di Tiscali

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Modem Wi-Fi super veloce incluso

2 mesi di Infinity inclusi

Chiamate a consumo

L’offerta di Tiscali ha un costo di 23,95 euro al mese per 24 mesi. A partire dal terzo anno il prezzo sale a 27,95 euro al mese. L’attivazione ha un costo di 96 euro che verranno addebitati in fattura in 24 rate mensili da 4 euro l’una. Il costo di disattivazione è pari a una mensilità della tariffa. Con l’opzione Full da 2 euro al mese si ottengono chiamate illimitate senza scatto alla risposta e 6 mesi di Infinity.