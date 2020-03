Le migliori offerte internet casa senza telefono a Marzo 2020

Guardare un film in streaming, interagire con i parenti lontani e in questo periodo anche con amici e conoscenti, scambiarsi mail di lavoro e usare i dispositivi smart che avete in casa, per compiere queste azioni è necessario attivare una connessione internet casa.

Le migliori offerte per la rete domestica hanno dei prezzi che variano tra i 25 euro e i 30 euro per i pacchetti base, se poi si opta per piani che integrino anche una soluzione mobile o abbonamenti alla pay tv il costo del canone mensile arriva rapidamente intorno ai 50 euro.

Come attivare le offerte internet senza telefono

Attivare una soluzione internet casa senza telefono è possibile. Ci sono sia soluzioni Adsl che in fibra e in FWA che prevedono questa opzione, sono però delle offerte più costose e che offrono un minor numero di servizi rispetto a quelle con il traffico voce incluso. Il consiglio è di selezionare una promozione flat tutto incluso, nessuno poi vi obbliga ad usare la linea telefonica o installare l’apparecchio telefonico.

Con l’aiuto del comparatore di SosTariffe.it abbiamo individuato le offerte internet casa più convenienti a Marzo 2020. Per conoscere quali solo le opzioni senza telefono vi basterà selezionare l’apposito filtro che vede sulla sinistra dello schermo.

La schermata dei risultati che vi apparirà vi mostrerà il prezzo del canone, eventuali sconti, le condizioni della proposta di ciascun operatore ed eventuali offerte speciali. Prestate attenzione ad alcune promozioni che hanno delle condizioni particolari solo per le attivazioni effettuate online.

Scopri le offerte fibra più vantaggiose

Le 5 promozioni più convenienti a Marzo 2020

Le migliori promozioni internet casa di questo mese sono:

Internet Unlimited di Vodafone a 24.90 euro

Fastweb Casa a 25.95 euro

Fibra 1000 di Wind a 25.98 euro

Ultrainternet Fibra di Tiscali a 26.95 euro

Super Fibra di Tim a 29.90 euro

1. Internet Unlimited

Questa offerta è la migliore in rapporto qualità prezzo secondo gli esperti di SosTariffe.it. Nel canone in promozione speciale a meno di 25 euro al mese Vodafone offre:

chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

attivazione e costo del modem inclusi nel prezzo

internet ultraveloce fino a 1 Gigabit/s, la promozione è attivabile anche per servizi Adsl fino a 20 Mbit/s e per le fibre FTTC da 100 e 200 Mbit/s

chiavetta con 30 GB da usare per tablet e dispositivi mobili, non vale per lo smartphone

Si tratta di un’offerta speciale per i clienti che attivino il piano online. Secondo la nuova politica di prezzi messa in atto dagli operatori è una promozione a costo variabile. Che significa? Per i primi 4 anni sono compresi nel canone di 25 euro i costi della Vodafone Station e di Vodafone Ready, dal 5° anno i clienti terminano di pagare questi contributi e il costo mensile viene automaticamente ribassato. Per questa offerta di Vodafone il canone mensile dei primi 4 anni sarà di 24.90 euro, dal 5° passerà a 18.90 euro.

I clienti possono anche decidere di acquistare il piano senza Vodafone Ready, quindi non rinunceranno solo all’assistenza speciale ma anche alla Station. In questo caso il costo mensile dell’offerta passerà a 23.90 euro per 4 anni, includerà infatti solo il contributo di 1 euro al mese per i primi 48 mesi per pagare l’attivazione del servizio. Al termine del periodo l’utente pagherà ogni mese 22.90 euro.

Attiva Internet Unlimited

2. Fastweb Casa

La proposta di Fastweb è poco più cara rispetto a quella di Vodafone. Le reti Adsl e in fibra di Fastweb sono risultate dai recenti test effettuati da operatori indipendenti le migliori in termini di prestazioni complessive per quel che riguarda velocità e anche per latenza. La latenza è quel valore che indica il ritardo di trasmissione tra dispositivo e router ed è quella che incide maggiormente sulla qualità dei video live.

Con Fastweb Casa al costo di 25.95 euro i clienti avranno:

internet fino a 1 Gigabit/s (vale anche per tutti gli altri tipi di connessione, unico escluso è il collegamento Adsl a 7 Mbit/s)

modem FastGate e attivazione sono gratuiti

spazio in cloud WOW Space incluso

assistenza My Fastweb

chiamate verso numeri mobili e fissi nazionali

Il prezzo è scontato, da listino attivare Fastweb Casa costerebbe circa 35 euro. Questo operatore permette ai suoi clienti di attivare anche uno speciale servizio Wi Fi mentre si trovano fuori casa, si tratta di una grande rete condivisa con oltre 3000 accessi pubblici in tutta Italia.

L’offerta in fibra di Fastweb, così come quelle degli altri operatori, è soggetta alla disponibilità della tecnologia nella vostra zona. Prima di sottoscrivere il piano è quindi meglio verificare la copertura ed effettuare anche uno speed test per conoscere gli attuali standard a cui navigate e trovare un’offerta migliore.

Scopri Fastweb Casa

3. Fibra 1000

Wind propone un piano simile a quelli appena illustrati. Anche questo operatore offre un canone variabile dopo i primi 4 anni di contratto. Il costo iniziale, che comprende i contributi per attivazione e modem, è di 25.98 euro al mese, poi dal 5° anno passerà a 19.99 euro.

Da contratto gli utenti avranno incluso nel canone:

internet fino a 1 Gigabit/s

modem e attivazione

per i clienti con offerte mobile 100 GB extra per navigare

Si potrà anche attivare l’offerta senza acquistare il modem in questo caso il costo della promozione sarà da subito di 19.99 euro al mese. Se si dovesse recedere prima di 2 anni, vincolo che permette di azzerare i costi, si dovrà pagare una mensilità di canone e si dovranno versare le rimanenti rate per raggiungere l’importo del contributo di attivazione (120 euro rateizzato in 24 trance da 5 euro al mese)

Come attivare Fibra 1000

4. Ultrainternet Fibra

Tiscali a 26.95 euro propone la sua fibra più veloce e include nel piano internet casa:

modem fino a 1 Gbit/s anche in Wi-Fi

attivazione entro 5 giorni.

chiamate illimitate gratuite senza scatto alla risposta verso i numeri nazionali

6 mesi di Infinity

servizio chi è

Questo operatore non impone vincoli temporali e non applica penali ai clienti che dovessero disattivare il servizio. Se in fase di attivazione dovessero rendersi necessari dei lavori per abilitare l’impianto telefonico applicherà un sovrapprezzo di 40 euro per abilitare le prese di casa. Per installare il modem ad una presa più comoda per voi ma in un raggio maggiore rispetto ai 2 metri dalla prima presa disponibile dovrete pagare 60 euro.

Attiva Ultrainternet Fibra

5. Super Fibra

Il piano base più costoso è quello di TIM con i suoi 29.90 euro al mese. In questo canone saranno compresi:

internet fino a 1 Gigabit/s

chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali (ma solo per chi attiva online)

attivazione e modem sono compresi

TIM Vision, streaming tv per i clienti TIM

I costi per l’attivazione sono di 10 euro per 2 anni, ma sono già compresi nel canone. Così come vengono già conteggiati anche i 5 euro al mese per 4 anni per l’acquisto di TIM Hub, il modem offerto con il piano. Data la delibera del modem libero dell’AGCOM potrete rifiutare il dispositivo abbinato con il pacchetto e decidere se acquistare un altro modem o utilizzare quello che già possedete.

Scopri Super Fibra

Perché è meglio cambiare modem se si passa alla fibra?

Se state passando da una connessione Adsl ad un collegamento in fibra è bene che mettiate in conto la spesa per un nuovo dispositivo. Gli standard di queste tecnologie infatti sono molto diversi e se non si passa ad un modello evoluto VDSL sarà impossibile sfruttare a pieno le funzionalità della rete in fibra.

Sarebbe bene anche verificare che il processore del computer e gli altri apparecchi connessi della vostra abitazione siano compatibili con le caratteristiche della rete in fibra prima di sottoscrivere un’offerta. Da tenere d’occhio sono in questo caso i valori indicati di RAM e potenza del processore, la RAM deve essere almeno di 4 GB (meglio se si hanno 8 GB a disposizione) mentre il processore deve essere a 64 bit.

Considerate anche che per installare la fibra ottica potrebbero essere necessari dei lavori per portare fino al vostro appartamento i cavi in fibra. Valutate quindi se le prese e gli impianti di casa e del palazzo sono compatibili o se è probabile ci sia bisogno di interventi.