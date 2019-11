Le migliori offerte Iliad e Kena per nuovi clienti a novembre 2019

Gli operatori low cost hanno dato un forte scossone al mercato della telefonia mobile italiano. Iliad ha fatto scuola con le sue tariffe dall’eccellente rapporto qualità prezzo e un approccio nei confronti del cliente votato alla trasparenza. Questa strategia gli ha permesso di raggiungere e superare i 4 milioni di clienti in appena un anno e mezzo. Tim per rispondere all’offensiva francese si è affrettata a lanciare sul mercato Kena Mobile, ovvero la sua linea di tariffe low cost raccolta sotto un marchio indipendente. Di seguito sono descritte nel dettaglio le principali caratteristiche delle offerte di Iliad e Kena:

Le offerte di Iliad per i nuovi clienti

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Le offerte di Kena Mobile per i nuovi clienti

1. Kena Voce

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese ed è valida per chi attiva una nuova linea Kena o effettua la portabilità del numero da qualsiasi operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 MB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

3. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

4. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

I vantaggi di passare a Iliad

Iliad oggi è forse l’operatore più economico sul mercato. Altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) presentano nel proprio listino tariffe più conveniente rispetto a quelle dell’azienda francese ma prevedono delle barriere all’ingresso sulla base dell’operatore di provenienza. Questo significa che alcune tariffe possono essere sottoscritte solo dai clienti di specifici provider. Solitamente le proposte meno costose sono indirizzate proprio a chi arriva da Iliad.

Iliad invece ha un’offerta aperta a tutti, senza distinzioni, e che non cambierà mai nel tempo. Il MVNO inoltre punta sulla trasparenza e l’assenza di costi nascosti o extra. Le sue tariffe includono gratuitamente tutti i servizi di base più richiesti come: segreteria telefonica, controllo dei consumi e credito residuo, ricarica online, modalità Hotspot e nessuno scatto alla risposta. L’utente ha inoltre la possibilità di lasciare l’azienda in ogni momento senza il timore di spendere ulteriori cifre. Iliad non prevede né vincoli né penali se si cambia operatore.

Il provider francese è anche uno dei pochi operatori low cost a disporre di offerte telefono incluso. Nello specifico, con Iliad è possibile acquistare a rate i più recenti modelli di smartphone Apple, da iPhone XS e XR fino a iPhone 11 e 11 Max Plus.

I vantaggi di passare a Kena Mobile

Kena Mobile, come si diceva in precedenza, prevede dei vincoli sulla base dell’operatore di provenienza per coloro che vogliono sottoscrivere una delle sue tariffe. Per chi arriva da Iliad il consiglio è di scegliere Kena 5,99. Si tratta di una proposta più interessante di Giga 50 in quanto prevede un maggiore quantitativo di Gigabyte (70 GB contro i 50 GB) ad un costo inferiore (5,99 euro al mese contro 7,99 euro). Per chi arriva da ho. Mobile c’è invece la tariffa Kena 8,99. Per tutti gli altri operatori c’è Kena 13,99. Oggi comunque passare al MVNO è diventato ancora più vantaggioso in quanto sono stati azzerati il costo di attivazione e quello per l’acquisto della nuova SIM.

Anche Kena come Iliad punta forte sulla trasparenza. Le sue tariffe includono diversi servizi di base e non ci sono vincoli o costi extra. L’operatore low cost di Tim batte però il concorrente francese in termini di copertura potendo sfruttare l’infrastruttura di rete della casa madre. Il segnale di Iliad è piuttosto lacunoso in diverse zone d’Italia, in particolare in Sardegna, sull’arco alpino e nelle zone centrali della Penisola. Kena invece sfrutta la rete di Tim, che è tra le più diffuse ed efficienti a livello nazionale. L’unico neo di Kena è la velocità di navigazione. Il MVNO infatti permette di navigare ad un massimo di 30 Megabit al secondo in download e upload mentre la maggior parte degli operatori offre i propri clienti almeno una connessione in 4G con una velocità fino a 150 Megabit al secondo. Vodafone e Tim sono invece le uniche aziende a disporre di una proposta 5G, ovvero il più recente standard di comunicazione per reti mobili.