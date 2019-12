Con il freddo invernale alle porte, scegliere una buona offerta gas per risparmiare sulla bolletta diventa sempre più importante. Fortunatamente, per il mese di dicembre 2019 sono previste diverse promozioni molto vantaggiose che andranno a premiare i clienti che scelgono di cambiare fornitore ed attivare una delle offerte gas più vantaggiose tra le tante opzioni disponibili sul mercato libero. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte gas di dicembre 2019 e come fare per attivare online, in pochi click e senza costi aggiuntivi.

Per risparmiare sulla bolletta del gas, in particolare durante i mesi invernali in cui il consumo per chi ha un sistema di riscaldamento autonomo può aumentare notevolmente, è prioritario scegliere con attenzione una tariffa particolarmente conveniente. Per il mese di dicembre 2019 sono disponibili un gran numero di offerte gas in grado di garantire un netto taglio delle bollette con un considerevole risparmio annuale senza dover ridurre i consumi di energia.

Di seguito vedremo quali sono le migliori offerte gas del mese di dicembre 2019 e quali sono le opportunità di risparmio garantite da queste tariffe. Per poter quantificare il risparmio garantito dalle migliori tariffe gas del mese utilizzeremo come profilo di consumo quello indicato da ARERA per la “famiglia tipo” (consumo annuo di 1400 m3) che coincide con il consumo annuale medio di una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 m2 e che utilizza il gas naturale per il riscaldamento domestico, per l’acqua calda e per la cottura.

Ecco, quindi, le migliori offerte gas di dicembre 2019:

Gas Xmas Web di Illumia

Tra le migliori offerte gas del mese di dicembre 2019 troviamo Gas Xmas Web di Illumia. Si tratta di una tariffa promozionale che, ad oggi, risulta essere l’offerta con il prezzo della materia prima gas naturale più basso tra le tante proposte attualmente disponibili sul mercato libero dell’energia. Per chi sceglie Gas Xmas Web, infatti, Illumia mette a disposizione un prezzo del gas pari a 0.15 €/Smc.

Il cliente, inoltre, potrà utilizzare i primi 20 Smc di gas senza alcun costo. Il prezzo indicato da Gas Xmas Web è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia (come tutte le tariffe gas) ed è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione garantendo al cliente una protezione aggiuntiva contro i possibili rincari tariffari che potrebbero caratterizzare il mercato energetico durante i mesi invernali ed oltre.

Con le condizioni di “famiglia tipo” indicate in precedenza, chi attiva Gas Xmas Web di Illumia registrerà una spesa annuale per il gas naturale pari a 895 Euro circa. Da notare, inoltre, che il risparmio annuale rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato è pari a ben 126 Euro.

A completare le caratteristiche dell’offerta gas di Illumia troviamo:

la tariffa presenta una fatturazione mensile; il fornitore non addebiterà alcun importo e non emetterà fattura se il totale risulterà inferiore ai 20 Euro; in questi casi, l’importo relativo al mese appena terminato sarà incluso nella fattura del mese successivo

gli importi delle varie bollette saranno addebitate sul conto corrente fornito dal cliente al momento della richiesta di sottoscrizione

non è previsto alcun deposito cauzionale

L’offerta Gas Xmas Web di Illumia è attivabile direttamente online. Come per tutte le altre tariffe del mercato libero, l’attivazione non comporta l’interruzione (anche solo per brevissimi periodi) della fornitura e la necessità di modificare o sostituire il contatore. L’offerta è disponibile esclusivamente tramite attivazione online:

Attiva Gas Xmas Web di Illumia

Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Hera Comm

Tra le migliori tariffe gas del mese di dicembre troviamo anche Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Hera Comm. Quest’offerta, a differenza di quella vista in precedenza, non presenta l’opzione del prezzo bloccato. Si tratta, infatti, di una tariffa che mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale (soggetto quindi a variazioni periodiche) a fronte di un contributo mensile fisso di 3 Euro. Da notare che per i nuovi clienti è previsto uno sconto in bolletta di 30 Euro una tantum.

Attualmente, il prezzo della materia prima gas naturale è pari a 0,2257 €/Smc. Con le condizioni della “famiglia tipo” riportate precedentemente, chi sceglie Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Hera Comm registrerà una spesa annuale per le bollette del gas pari a 946 Euro. Rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, questa tariffa garantisce un risparmio annuale di circa 75 Euro sulle bollette del gas.

Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Hera Comm è attivabile direttamente online. Non sono previsti costi di attivazione.

Attiva Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Hera Comm

E.ON ValoreMercato Gas

Una delle offerte gas più convenienti del mese di dicembre 2019 arriva da E.ON che propone la tariffa E.ON ValoreMercato Gas. Questa soluzione mette a disposizione del cliente la possibilità di sfruttare il prezzo di mercato per la materia prima gas naturale, dando un netto taglio alla spesa. Per poter accedere alle condizioni del mercato all’ingrosso e, quindi, ad un prezzo del gas molto contenuto è necessario il pagamento di un contributo mensile di 2 Euro.

Con le condizioni di “famiglia tipo”, per chi sceglie E.ON ValoreMercato Gas c’è la possibilità di registrare una spesa complessiva di 956 Euro all’anno con un risparmio di quasi 60 Euro rispetto al mercato tutelato. Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono E.ON possono partecipare al programma fedeltà gratuito MyE.volution e all’iniziativa E.ON Porta un Amico che permette di ottenere uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una nuova fornitura energetica con E.ON.

Per attivare E.ON ValoreMercato Gas è sufficiente seguire una rapida procedura di sottoscrizione online. Non sono previsti costi di attivazione e interruzioni della fornitura di gas. Non è necessario cambiare il contatore e gli importi delle bollette verranno addebitati direttamente sul conto corrente.

Attiva E.ON ValoreMercato Gas

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori offerte gas del mese di dicembre 2019 includiamo anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Quest’offerta permette di sfruttare un prezzo contenuto della materia prima gas naturale e, nello stesso tempo, di poter contare sull’opzione del prezzo bloccato per 12 mesi, una soluzione ideale per proteggersi da possibili incrementi tariffari del mercato energetico nel corso dei prossimi mesi.

Per chi sceglie Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, il prezzo della materia prima gas naturale sarà pari a 0.1799 €/Smc. Come detto, tale prezzo è fisso e bloccato per 12 mesi. Scegliendo di attivare questa tariffa, la “famiglia tipo” registrerà una spesa annuale di 970 Euro con un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, pari a quasi 55 Euro.

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi è attivabile direttamente online, seguendo una procedura molto veloce e semplice da completare. Come per le altre offerte gas del mercato libero, durante tutta la fase di attivazione della nuova offerta non è prevista alcuna interruzione della fornitura di gas e non sarà necessario procedere con il cambio del contatore. La sottoscrizione della tariffa di wekiwi non comporta alcun costo iniziale. Da notare che gli importi delle fatture saranno addebitati su conto corrente.

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Next Energy Gas di Sorgenia

Una delle migliori tariffe gas del mese di dicembre 2019 è Next Energy Gas di Sorgenia. Quest’offerta garantisce ai clienti che la attiveranno la possibilità di ottenere un risparmio netto rispetto al mercato tutelato e di poter contare sulla protezione garantita dall’opzione del prezzo bloccato per 12 mesi. Da notare, inoltre, che Sorgenia offre ai suoi clienti diversi bonus aggiuntivi che vanno ad incrementare, notevolmente, la convenienza legata all’attivazione di una nuova fornitura.

Andiamo con ordine. Next Energy Gas di Sorgenia presenta un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0.2083 €/Smc. Tale prezzo, come indicato già in precedenza, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Solo al termine del periodo di prezzo bloccato, il fornitore proporrà un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se accettare tale modifica o passare ad un altro fornitore, senza costi aggiuntivi.

La “famiglia tipo” che attiva Next Energy Gas di Sorgenia registrerà una spesa annuale per il gas di circa 980 Euro con un risparmio annuale, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato, pari a circa 40 Euro e con la certezza di poter contare su di un prezzo fisso del gas consumato per i primi 12 mesi. I vantaggi garantiti da Sorgenia non finiscono qui.

Il fornitore, per tutti i nuovi clienti che attivano Next Energy Gas, mette a disposizione, come bonus di benvenuto, 1800 punti per il programma Italo Più che consente di ottenere biglietti gratis per viaggiare con Italo Treno. Il cliente potrà accumulare punti per ottenere biglietti gratis per tratte lunghe (ad esempio Roma – Milano) oppure potrà utilizzare immediatamente i punti per ottenere un biglietto gratis per una tratta breve (ad esempio Napoli – Roma oppure Bologna – Firenze).

Per chi sceglie di attivare sia Next Energy Gas che Next Energy Luce, la tariffa per l’energia elettrica di Sorgenia, c’è un bonus aggiuntivo. I clienti che attiveranno una doppia fornitura, infatti, riceveranno in regalo un buono Amazon da 80 Euro da utilizzare per fare acquisti sullo store online senza alcuna limitazione. A completare i vantaggi per chi sceglie Sorgenia c’è la possibilità di aderire al programma fedeltà multi-brand PayBack e di sfruttare la promozione Porta un Amico per ottenere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una fornitura con Sorgenia.

Next Energy Gas di Sorgenia è attivabile direttamente online, tramite una procedura che richiede pochi minuti. Non sono previsti costi di attivazione o interruzioni della fornitura energetica. E’ necessario fornire un IBAN al momento della sottoscrizione per il futuro addebito delle fatture sul conto corrente.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

Risparmiare scegliendo anche la migliore offerta luce di dicembre 2019

Per poter ridurre al minimo la spesa complessiva per le bollette energetiche è fondamentale scegliere anche una delle migliori offerte luce del mese di dicembre 2019. Passando al mercato libero e scegliendo le migliori tariffe luce e gas è, infatti, possibile risparmiare cifre molto elevate sulle bollette energetiche.

Per una panoramica completa sulle opzioni attualmente disponibili è possibile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce che permette di ottenere informazioni precise in merito alle migliori tariffe di dicembre 2019 da attivare direttamente online, in modo del tutto simile a quanto avviene con le tariffe gas (zero costi di attivazione e nessuna interruzione della fornitura energetica durante tutto il processo di attivazione.

Con le condizioni di “famiglia tipo” fissate da ARERA (consumo di 2.700 kWh all’anno e una potenza impegnata di 3 kW) è, infatti, possibile ottenere un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato superiore a 100 Euro. I clienti, inoltre, possono scegliere di attivare un’offerta luce ed un’offerta gas con lo stesso fornitore ottenendo vantaggi aggiuntivi (ad esempio con Sorgenia è disponibile oggi un buono Amazon di 80 Euro) oltre alla possibilità di unificare la fattura e velocizzare la procedura di pagamento.

Rispetto al mercato tutelato, è quindi possibile risparmiare più di 200 Euro all’anno scegliendo con cura le migliori tariffe disponibili sul mercato libero dell’energia.