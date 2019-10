Il settore della telefonia prevede un numero crescente di “offerte convergenti fisso + mobile “, soluzioni che mirano a offrire tariffe complete sia per la linea di casa che per lo smartphone. Per gli utenti queste tipologie di offerte rappresentano una concreta possibilità di risparmio. Vediamo, quindi, quali sono le migliori offerte fisso + mobile attualmente attivabili sul mercato.

Le promozioni congiunte di telefonia fissa e mobile sono un reale risparmio per gli utenti? La domanda è legittima e sorge spontanea. Questo tipo di proposta degli operatori è stata modificata in profondità nell’ultimo anno. L’introduzione nel mercato del mobile delle offerte low cost con più Giga e traffico voce e sms illimitato ha probabilmente anche cambiato la risposta a questo quesito. Se fino al 2018 infatti la risposta di quasi tutti sarebbe stata “Sì, dono convenienti”, oggi lo sono ma solo in parte e solo alcune.

Ad essere vantaggiose per l’utente sono quelle tariffe che includono come extra gratuito un piano mobile o una sim dati, come nel caso di Vodafone o di Wind. Il dubbio sulla convenienza sorge invece con le offerte come Super Fibra/ADSL di TIM, in questo caso infatti il servizio mobile non è compreso nel prezzo dell’abbonamento. Gli utenti che attivino uno dei piani internet casa di TIM avranno solo la possibilità di ricevere uno sconto su una tariffa mobile. Nel confronto però tra il costo, i Giga e e le condizioni di traffico voce e sms la promozione mobile non è di certo competitiva rispetto ai piani degli altri operatori.

Per conoscere le migliori offerte combinate del momento usate il comparatore di SosTariffe.it. Se è la prima volta che adoperate lo strumento di confronto delle promozioni ecco come procedere. Nella schermata di ricerca della pagina Internet casa avrete una serie di filtri sulla vostra sinistra per personalizzare i risultati. In quella colonna selezionate la voce Internet e fisso, poi scorrete verso il basso e troverete la sezione Sim, mobile e Tv. Per ottenere solo le tariffe combinate fisso e mobile scegliete Piano mobile. Il comparatore quindi vi restituirà solo i dati sulle offerte convergenti fisso e mobile.

Le migliori tariffe combinate fisso e mobile

I prezzi medi delle offerte di telefonia mobile al momento sono piuttosto bassi rispetto ad un anno fa. Nelle prime tre posizioni tra le tariffe più convenienti si trovano dei piani mobile a meno di 6 € al mese che offrono minuti e sms illimitati e tra i 50 e i 70 GB per navigare in 4 G. Non dimenticate di valutare questo elemento quando andrete a considerare la convenienza delle offerte combinate che stiamo per illustrare. C’è anche da dire che la comodità dell’attivare una tariffa convergente sta nel poter addebitare in bolletta il costo di entrambi i servizi, senza quindi dover avere il pensiero della ricarica dello smartphone.

1. Internet Unlimited Chiamate Illimitate di Vodafone a 27.90€

La proposta di Vodafone è una tariffa che include la connessione internet casa in fibra ottica FTTH (soggetta a verifica della copertura), chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali e una sim dati con 30 GB per navigare da smartphone e tablet. Non sono quindi inclusi nel piano mobile minuti di traffico voce o sms.

La promozione ha un prezzo in promozione di 27.90€ al mese per 4 anni (poi diventerà 20.90€ mensili) e include la navigazione fino a 1 Gigabit in download e un pacchetto di traffico voce illimitato. Il costo di questa tariffa è in offerta a 24.90€ per i clienti Fastweb, Linkem e Tiscali che decidano di passare con l’operatore britannico. L’offerta Unlimited Chiamate Illimitate comprende:

internet senza limiti

chiamate verso fissi e nazionali illimitate

sim con 30 GB al mese

Vodafone Station con il servizio di assistenza Vodafone Ready

nessun costo di attivazione per chi acquista il pacchetto online (altrimenti la spesa sarà di 24 €)

Vodafone Tv e Now Tv intrattenimento e serie tv incluse solo per i clienti FTTH (il costo extra promo è di 11.90 € al mese)

Il costo per disattivare la promozione è di 28€ in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; si dovranno inoltre pagare le eventuali rate residue del costo di attivazione e, se è stato attivato, di Vodafone Ready. Se si disdice prima dei 2 anni posti come vincolo contrattuale da Vodafone si dovrà pagare il costo di attivazione e dovranno anche essere corrisposte le mancanti rate (azzerate per i clienti che rispettino la clausola dei 24 mesi) della Vodafone Ready. La spesa per questo servizio sarebbe di 6 € al mese per 24 mesi con un anticipo 144 € (oppure con rate distribuite su 12 mesi e con un contributo iniziale da 216€).

2. Fastweb Casa + Fastweb Mobile a 34.87€

La seconda promozione convergente fisso e mobile è quella di Fastweb. In questo caso il piano include una vera e propria sim con pacchetto di minuti e traffico internet. Il prezzo dell’offerta sale a 34.87 € per sempre. Anche in questo caso si tratta di un’offerta internet casa con connessione in fibra ottica. Nel canone sono già inclusi il modem e i costi di attivazione del servizio.

La tariffa è una combinazione del piano Fastweb casa e del Mobile. Ecco cosa prevedono i due pacchetti nel dettaglio:

modem FastGate

chiamate verso fissi e mobili nazionali

compresi anche i servizi avviso di chiamata, chi chiama, disabilitazione chiamate, nascondi numero e trasferimento delle chiamate

Per i clienti Fastweb Mobile prezzo del canone bloccato per sempre

Chiamate internazionali, verso 50 destinazioni straniere a soli 0.05 € al minuto. Oppure si può attivare l’opzione Internazionale al costo di 5 € al mese per avere 1000 minuti al mese per chiamare da rete fissa verso 60 destinazioni internazionali

WOW FI che consente di utilizzare la propria connessione anche quando si è fuori

My Fastweb, nuova assistenza clienti dell’operatore

A questo si aggiunge una sim con minuti illimitati, 100 sms e 30 GB Internet (4 GB in roaming). Al termine dei 100 sms, la tariffa per ogni messaggio sarà di 0.05 € e si potrà avere un 1GB in più pagando 2 € (fino a d un massimo di 10 GB).

Per chi attiva online ci sarà uno sconto sulle spese di prima attivazione. Il pacchetto web infatti in genere prevede costi aggiuntivi pari a 25 € per il contributo sim (10 €), la spedizione della sim (5 €, gratis per chi acquista il piano online) e 10 € per il primo rinnovo. Sono inclusi nel piano mobile:

assistenza My Fastweb

servizio di segreteria telefonica

scatto alla risposta

servizio Ti ho chiamato

controllo del credito residuo

nessun costo disattivazione

500 minuti in roaming in Ue e Svizzera anche per il traffico voce verso fissi e cellulari

Fastweb specifica che per i suoi piani senza limiti sono previsti dei vincoli legati al corretto uso delle promozioni per uso personale e che gli utenti debbano operare in buona fede utilizzando i minuti e gli sms a disposizione con queste tariffe illimitate. In realtà quindi vengono poste dall’operatore dei vincoli, ecco quali sono:

Traffico uscente per ciascuna SIM non superiore a 10.000 minuti/mese

Traffico uscente per ciascuna SIM non superiore a 1.250 SMS/mese

Rapporto tra traffico entrante ed uscente almeno pari o superiore al 60% per ciascun mese

3. Wind Fibra 1000 a 26.98€

Uno dei migliori piani combinati è quello di Wind che nella sua promozione Fibra 1000 include sia il traffico voce da linea fissa che 100 GB da utilizzare con il proprio smartphone. La tariffa dal 26.98€ può essere attivata solo online sul sito Wind. Controllate la copertura prima di acquistare il piano perché l’operatore specifica che qualora non fosse possibile attivare la FTTH o FTTC il prezzo dell’offerta ADSL sarà di 33.98€. La tariffa combinata di Wind include:

Chiamate verso fissi e cellulari

Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

in regalo per gli smartphone della famiglia opzionale Sim a 7.99 € al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Viene azzerato il costo di attivazione della tariffa, la spesa sarebbe di 120 € ma è in promozione con il piano mensile. Lo sconto sull’attivazione è valido solo per i clienti che rispettino il vincolo contrattuale di 2 anni posto da Wind. Chi invece rescinda il rapporto prima dovrà pagare le spese di attivazione con rate da 5€ al mese per 24 mesi. Anche le spese per l’acquisto del modem sono comprese nel primo anno di abbonamento, il costo fuori promozione sarebbe di 5.99€ al mese per 4 anni.

4. Tim Super Fibra a 30 €

La super Fibra di Tim è in offerta a 30 € al mese per chi attivi l’abbonamento online. TIM propone a questo prezzo la sua connessione ultra veloce con navigazione fino a 1 Gigabit in FTTH per un anno, dal secondo anno il canone passerà a 35 €. Il modem è incluso nel piano, il modello base per cui non ci sarà bisogno di pagare extra è l’HUB TIM (con garanzia illimitata), mentre se si sceglie il Fritz! Box 7590 con configurazione automatica e garanzia per 5 anni si pagherà un entry ticket di 29 €.

Nel piano internet casa di Tim può essere integrato uno dei seguenti servizi in promo gratuita:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control Smart Home: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio con servizio di assistenza e manutenzione incluso

Chiamate senza limiti su numeri nazionali

su numeri nazionali Assistenza tecnica telefonica : fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

: fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus contenuti in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i GB

Se attivate solo un servizio è gratuito, mentre se ve ne interessa più di uno potete richiederlo pagando 5€ al mese con un mese gratis. Smart Home può essere attivata gratuitamente per un anno.

Tra gli altri extra abbinabili alla tariffa Super Fibra, ma anche a Super Mega e a Super ADSL si può attivare un’offerta per il mobile da 10 € al mese. Questo piano mobile comprende:

Chiamate e sms illimitati

20 GB di traffico Internet (6 GB spendibili in UE)

Se si scelgono le opzioni Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono altri 15 GB

Il pacchetto è attivabile su due linee telefoniche e si paga direttamente nella bolletta principale del servizio di linea fissa.

