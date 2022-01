Le migliori offerte fibra ottica e ADSL di Gennaio 2022

Il mese di gennaio 2022 è il momento giusto per attivare una nuova connessione Internet casa grazie alle varie offerte fibra ottica e ADSL disponibili in questo momento. Le occasioni a disposizione degli utenti sono diverse ed è possibile attivare un nuovo abbonamento a meno di 25 euro al mese per navigare ad alta velocità sfruttando la fibra ottica FTTH (se disponibile all'indirizzo di casa). Vediamo quali sono le migliori offerte da attivare in questo momento:

Il mercato delle offerte Internet casa mette a disposizione degli utenti diverse proposte molto vantaggiose da sfruttare nel corso del mese in corso. Le promozioni per una nuova connessione Internet non mancano di certo e non sarà difficile trovare un’offerta in grado di garantire un miglioramento della connessione a fronte di una riduzione dei costi. Vediamo, quindi, quali sono le offerte fibra ottica e ADSL su cui puntare a gennaio 2022:

Aruba Fibra

Tra le migliori offerte fibra ottica di gennaio 2022 troviamo Aruba Fibra. La proposta di Aruba, azienda leader nei servizi cloud che da alcuni mesi è presente anche nel mercato di telefonia fissa, prevede la possibilità di sfruttare un abbonamento in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. Da notare che non è presente la linea telefonica. L’offerta di Aruba è disponibile con canone scontato per un anno.

Scegliendo Aruba Fibra, infatti, l’abbonamento ha un costo di 17,49 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà con un costo di 26,47 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita (anche per chi risiede nelle aree bianche). Per tutti i nuovi clienti c’è un mese di tempo per esercitare il diritto di ripensamento concesso da Aruba che si impegna a restituire tutti i costi sostenuti dal cliente entro 5 giorni.

L’offerta Aruba Fibra è attivabile direttamente online, sfruttando il link qui di sotto. La promozione è valida fino al prossimo 31 gennaio.

Verifica la copertura ed attiva Aruba Fibra »

Super Fibra di WINDTRE

Molto interessante è anche l’offerta fibra di WINDTRE disponibile a gennaio 2022. Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’operatore mette a disposizione l’abbonamento Super Fibra che include la linea telefonica fissa ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra ottica, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC, fino a 200 Mega, oppure tramite rete ADSL, fino a 20 Mega.

A disposizione degli utenti c’è anche un anno di abbonamento gratuito ad Amazon Prime (valido anche per i già clienti Prime come estensione dell’abbonamento in corso). Super Fibra presenta un costo di 26,99 euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi incluso nel canone (5,99 euro al mese per 48 mesi). Da notare che per tutti i già clienti WINDTRE di rete mobile o per chi attiva una nuova SIM WINDTRE c’è uno sconto aggiuntivo. L’abbonamento, infatti, è disponibile in questo caso con un canone scontato a 22,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra di WINDTRE »

Sky WiFi

Tra le offerte fibra ottica disponibili a gennaio 2022 c’è spazio anche per Sky WiFi. L’offerta fibra di Sky include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Sky WiFi presenta un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’offerta si rinnoverà al costo di 29,90 euro al mese. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 29 euro. L’offerta può essere arricchita con le chiamate illimitate dal telefono di casa, disponibili al costo di 5 euro in più al mese come opzione aggiuntiva.

Per attivare Sky WiFi è possibile sfruttare il link qui di sotto:

Attiva Sky WiFi »

Sky WiFi è abbinabile anche alla promozione Prova Sky Q che consente di provare tutti i contenuti dell’abbonamento TV di Sky (compreso Netflix) per 30 giorni per poi decidere se e quale abbonamento attivare includendo i pacchetti Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio e Netflix. Il canone di Sky Wi-Fi anche in questo caso è di 24,90 euro al mese.

Attiva Sky WiFi con Sky Q »

Da notare che Sky mette a disposizione anche l’offerta combinata Sky WiFi + Sky TV. In questo caso, l’offerta Sky WiFi viene abbinata ad un abbonamento con Sky TV, Sky HD e Sky Go al costo complessivo di 39,80 euro per 18 mesi (poi 54,90 euro al mese). Da notare che è anche possibile aggiungere Netflix al costo di 5 euro in più.

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Internet Unlimited Vodafone

Tra le offerte di gennaio 2022 c’è anche Internet Unlimited di Vodafone, in sconto fino al 31 gennaio prossimo. L’offerta in questione include la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload. Se la fibra non dovesse essere disponibile, la connessione verrà effettuata tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega.

Internet Unlimited presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è personalizzabile con l’aggiunta di una SIM dati con 150 GB al mese (+4 euro) o con vari pacchetti Vodafone TV (a partire da +12 euro al mese) che consentono l’accesso a prezzo scontato a NOW e includono un anno di Amazon Prime gratis per tutti i nuovi clienti.

Da notare, inoltre, che Internet Unlimited è disponibile anche in versione Netflix Edition al costo di 34,90 euro al mese. L’abbonamento in questione include Netflix (piano Standard; + 4 euro per il piano Premium) e riprende tutte le caratteristiche dell’offerta vista in precedenza, comprese le possibilità di personalizzazione con tutte le varie opzioni disponibili.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Illumia Wifi

Tra le principali novità del mercato di telefonia fissa c’è Illumia, uno dei principali operatori luce e gas in Italia. Il provider mette a disposizione l’abbonamento Illumia Wifi che include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download. L’offerta in questione include il modem Wi-Fi al costo di 2,99 euro al mese in più ma gratuito per i primi 12 mesi. Illumia Wifi presenta un canone di 24,90 euro al mese attivato, contestualmente all’abbonamento, anche un’offerta luce e gas. Attivando solo la fibra ottica, senza luce e gas, invece, il costo abbonamento sarà di 29,90 euro al mese.

Attiva Illumia Wifi »

Fastweb Casa

Tra le offerte fibra ottica del mese in corso c’è spazio anche per Fastweb Casa. L’offerta è disponibile in versione Light con linea telefonica e Internet illimitato tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload. In alternativa, nelle aree dove la fibra non è disponibile, è possibile accedere ad Internet tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega.

Fastweb Casa Light presenta un prezzo di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’offerta è personalizzabile con una SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB al costo di 7,95 euro al mese (anche con portabilità del numero da altro operatore). Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura di sottoscrizione qui di seguito:

Attiva Fastweb Casa Light »

C’è poi anche Fastweb Casa in versione completa che aggiunge la linea telefonica con chiamate gratis. L’offerta in questione, sempre personalizzabile con la SIM aggiuntiva, è disponibile a 28,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Attiva Fastweb Casa »

Ultrainternet Fibra di Tiscali

Tra le migliori offerte Internet casa disponibili a gennaio troviamo Ultrainternet Fibra di Tiscali. La proposta dell’operatore include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata. L’accesso ad Internet avviene tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega in download oppure tramite fibra mista rame FTTC, fino a 200 Mega, o ADSL, fino a 20 Mega. L’offerta di Tiscali presenta un costo di 25,95 euro al mese con attivazione inclusa e modem Wi-Fi gratis.

Attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali »

TIM Premium Fibra

TIM mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta TIM Premium Fibra. Questa soluzione include la linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload. Nelle aree dove la fibra non è ancora disponibile, l’offerta prevede la connessione tramite fibra mista FTTC o ADSL.

TIM Premium Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi. Per i già clienti TIM di rete mobile, inoltre, è possibile ottenere Giga illimitati gratis grazie alla promozione TIM Unica che consente di abbinare fino a 6 SIM alla propria linea telefonica fissa per avere Giga illimitati gratis.

Attiva TIM Premium Fibra »

