Le migliori offerte energia elettrica business a marzo 2020

I professionisti e le piccole e medie imprese non possono trascurare la fornitura di energia elettrica ed i relativi costi che ne derivano. Per una corretta gestione delle spese, infatti, è fondamentale individuare tutti gli sprechi che caratterizzano l’attività lavorativa quotidiana. Un fattore che, spesso, viene trascurato è proprio quello della fornitura di energia elettrica. Attivando una tariffa particolarmente conveniente è, infatti, possibile dare un netto taglio alle spese per l’elettricità in azienda o in ufficio e risparmiare. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di energia elettrica business a marzo 2020 e come fare per attivarle.

Individuare le migliori offerte luce per la propria casa permette di dare un taglio netto alle spese per la fornitura di energia elettrica. La possibilità di scegliere una tariffa luce conveniente è ancora più importante in ufficio o in azienda in quanto i costi per le attività lavorative tendono ad essere maggiori. Di conseguenza, i margini di risparmio per i clienti business che attivano la migliore offerta luce disponibile sul mercato libero sono ancora maggiori rispetto a quanto si registra per le forniture residenziali.

Per una corretta gestione delle spese in ambito lavorativo è, quindi, fondamentale individuare con precisione la migliore offerta di energia elettrica business disponibile. Attivando la tariffa più conveniente del momento, infatti, un cliente business può dare un netto taglio ai costi per la fornitura energetica ed impiegare le risorse extra per altri scopi, ad esempio investendo ulteriormente sul altre attività aziendali. Scegliere una buona tariffa luce in ambito aziendale, di fatto, garantisce un notevole risparmio e la possibilità di ottimizzare al meglio le risorse economiche.

Per individuare le migliori offerte luce per un cliente business è opportuno valutare con attenzione tutti i fattori che caratterizzano l’attività aziendale. Il primo passo da compiere per risparmiare sui costi della fornitura di energia elettrica è rappresentato dall’opportunità di affidarsi ad un consulente qualificato, in grado di indirizzare l’utente nella scelta della miglior offerta. Tramite SosTariffe.it è possibile richiedere il supporto di un consulente per scegliere la migliore offerta di energia elettrica business in base alle esigenze del proprio ufficio o della propria azienda.

Per richiedere il supporto gratuito e senza alcun impegno di un consulente di SosTariffe.it basta cliccare sul box qui di sotto e inserire i dati per un ricontatto (numero di telefono e e-mail). Un consulente provvederà a mettersi in contatto quanto prima per fornire tutte le informazioni relative alla scelta della migliore offerta luce per il business partendo dall’analisi di diversi fattori (la tipologia di attività lavorativa, il consumo di elettricità annuo etc.) che possono fare la differenza nella scelta della migliore soluzione da attivare.

Scopri le migliori offerte energia elettrica business

I fattori da considerare nella scelta della migliore tariffa luce per il business sono tanti e, in alcuni casi, richiedono un’analisi “tecnica” che potrebbe risultare complicata per i non addetti ai lavori. Per valutare quale offerta luce attivare è, quindi, necessario considerare alcuni parametri essenziali:

come prima cosa va evidenziato il consumo annuo di elettricità, necessario per poter effettuare una stima precisa dei costi da affrontare, e la sua distribuzione nelle varie fasce orarie, un fattore determinate per indirizzare la scelta

di elettricità, necessario per poter effettuare una stima precisa dei costi da affrontare, e la sua un fattore determinate per indirizzare la scelta bisogna analizzare anche gli interventi da effettuare per ottimizzare i consumi, puntando su tecnologie più efficienti (ad esempio l’illuminazione a LED) ed eliminando gli sprechi

puntando su tecnologie più efficienti (ad esempio l’illuminazione a LED) ed eliminando gli sprechi prima di attivare una fornitura energetica è importante analizzare il supporto offerto dal fornitore; un’attività business non può prescindere da un servizio clienti completo ed efficiente in quanto in caso di problemi è prioritario puntare su di una risposta rapida ed efficace

Questi sono solo alcuni degli elementi che il servizio di consulenza di SosTariffe.it va ad analizzare per individuare la soluzione tariffaria più adatta alle esigenze del cliente. La scelta della migliore tariffa luce da attivare non è banale. A differenza di quanto avviene per la fornitura energetica per un cliente residenziale, è importante analizzare ogni minimo dettaglio per essere certi di attivare la soluzione migliore disponibile.

Offerte energia elettrica business: le migliori proposte di marzo 2020

Il mercato libero dell’energia propone un gran numero di offerte per i clienti business che vogliono ridurre al minimo i costi per la fornitura di energia elettrica senza per questo rinunciare ad un supporto completo, efficiente e costante da parte del proprio fornitore energetico. Destreggiarsi tra le tante opzioni, come sottolineato in precedenza, non è facile anche perché le soluzioni molto vantaggiose disponibili sul mercato sono numerose.

Tra le principali offerte luce per la clientela business troviamo la gamma di tariffe Open Energy di Enel. Si tratta di una serie di tariffe che permette di utilizzare il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso (quindi un prezzo particolarmente contenuto e conveniente) a fronte del pagamento di un canone mensile fisso. Queste offerte garantiscono la possibilità di sfruttare il prezzo dell’energia all’ingrosso “per sempre”. Il prezzo all’ingrosso può essere verificato, in qualsiasi momento, dall’utente. Tale prezzo risulta essere pari al valore del Prezzo Unico Nazionale (PUN) sul sito del GME (Gestore del Mercato Elettrico)

I clienti interessati a questo tipo di soluzioni possono scegliere tra:

Open Energy Smart: offerta bioraria che prevede un contributo mensile di 12,99 Euro che va a sommarsi all’importo della bolletta

Open Energy Mono: offerta monoraria che prevede un contributo mensile di 13,99 Euro che va a sommarsi all’importo della bolletta

Open Energy Green: offerta bioraria che prevede un contributo mensile di 15,99 Euro che va a sommarsi all’importo della bolletta; con questa tariffa si ha la certezza di poter contare esclusivamente su elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile

Da notare che l’offerta in questione non ha vincoli in quanto permette al cliente di poter cambiare tipologia di abbonamento (una volta ogni anno contrattuale), tipologia di prodotto o cambiare fornitore senza alcun vincolo o costo. Per la clientela business, sono disponibili anche altre tipologie di offerte luce tra cui troviamo le soluzioni a “a prezzo bloccato”.

Tra le alternative a disposizione della clientela business, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, troviamo anche Next e-Business di Sorgenia, uno dei fornitori di riferimento del mercato libero. Questa tariffa è più “tradizionale” rispetto a quella vista in precedenza e mette a disposizione del cliente la possibilità di sfruttare una fornitura di energia elettrica caratterizzata da un prezzo fisso della componente energia.

Tale prezzo è pari a 0,06 €/kWh ed è completamente indipendente dall’orario di utilizzo. Si tratta, quindi, di un’offerta monoraria in cui l’orario di utilizzo dell’elettricità non influisce sulla tariffa applicata all’energia utilizzata dall’utente, eliminando così qualsiasi vincolo d’orario.

Per la clientela business c’è da segnalare anche l’offerta Link Business di Eni gas e luce. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta luce monoraria che si caratterizza per un prezzo del “corrispettivo luce” pari 0,0699€/kWh. Chi attiva l’offerta di Eni gas e luce potrà contare su di un’importante clausola contrattuale in quanto il prezzo del “corrispettivo luce” sarà fisso e bloccato per i primi 24 mesi di fornitura.

Solo al termine del periodo di prezzo bloccato, Eni gas e luce potrà proporre un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se accettare l’eventuale modifica oppure cambiare fornitore senza penali di alcun tipo. Da notare, inoltre, che l’elettricità fornita da Eni gas e luce con l’offerta Link Business è prodotta esclusivamente utilizzando fonti di energia rinnovabile.

Tra le principali offerte luce business di marzo 2020 troviamo anche Edison Web Business Luce, un’offerta a prezzo bloccato per i primi 12 mesi. Questa soluzione tariffaria è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria permettendo al cliente di scegliere l’opzione più in linea con quelle che sono le sue esigenze e la distribuzione dei consumi energetici nel corso della giornata.

L’offerta di Edison in versione monoraria presenta un prezzo della componente energia pari a 0,063 €/kWh. Tale prezzo sarà completamente indipendente dall’orario di utilizzo dell’elettricità. In alternativa, il cliente business potrà valutare la versione bioraria dell’offerta che presenta un prezzo di 0,065 €/kWh (per la fascia oraria dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 23 e il sabato dalle 7 alle 23) ed un prezzo di 0,050 €/kWh (sabato dalle 7 alle 23, domenica e giorni festivi).

Le proposte illustrate sono solo alcune delle offerte luce business disponibili, a marzo 2020, sul mercato libero. Le opzioni tariffarie a disposizione di liberi professionisti e piccole e medie imprese sono numerose e la scelta delle soluzioni migliori varia in base a tanti fattori e richiede un’attenta analisi delle necessità della propria fornitura.

Ribadiamo che, per avere un quadro preciso della situazione e per poter scegliere con precisione l’offerta luce più adatta alle proprie esigenze, è possibile accedere al servizio gratuito e senza impegno offerto da SosTariffe.it per la scelta della miglior offerta energia elettrica business.

In pochi minuti, semplicemente via telefono, sarà possibile ottenere tutte le informazioni utili per effettuare la scelta più vantaggiosa in merito alla fornitura di energia elettrica da attivare andando così a massimizzare il risparmio in bolletta in misura significativa, sia nel breve che nel lungo periodo.