Le migliori offerte di Wind per Samsung e Huawei incluso a gennaio 2020

Samsung e Huawei sono rispettivamente il primo e secondo produttore di smartphone al mondo per numero di dispositivi venduti. L’azienda coreana è ormai una realtà affermata nel settore della telefonia mobile e per anni si è scontrata con Apple per il dominio del mercato. Huawei è una realtà più recente ma dopo aver conquistato la Cina in pochi anni si è imposta su brand storici come Motorola, LG, Sony, etc.

Entrambi i produttori offrono sia telefoni top di gamma dalle straordinarie caratteristiche tecniche sia terminali di fascia più bassa ma dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Samsung in generale punta su design innovativi e un suo ecosistema software consolidato. Non è un caso che il colosso dell’elettronica coreano sia stato tra i primi grandi produttori a lanciare sul mercato uno smartphone con display pieghevole. Huawei invece negli ultimi tempi si è concentrato molto sulla fotocamera, come dimostra la partnership con Leica.

Sono in molti a desiderare di mettersi in tasca l’ultimo modello di Samsung o Huawei e per acquistarne uno al giusto prezzo la scelta più ovvia è quella di attivare un’offerta telefono incluso. Di seguito sono descritte nel dettaglio tutte le tariffe di Wind per acquistare a rate un top di gamma di Samsung o Huawei:

Offerte Wind con smartphone Samsung e Huawei inclusi

1. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione di Wind ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Samsung Galaxy A10 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 mesi più 39,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 11,99 euro al mese per 30 mesi più 49,99 euro di anticipo

Aggiungendo 1 euro in più all’addebito mensile per il piano telefonico si può scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 149,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 mesi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 12,99 euro al mese per 30 mesi più 139,99 euro di anticipo

2. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

100 GB in regalo al mese per i nuovi clienti fino all’1/3/19.

A questa tariffa si possono associare i seguenti smartphone:

Huawei P20 Pro – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Huawei Y6 2019 – 49,99 euro di anticipo

– 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 512 GB – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 26,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 512 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

3. All Inclusive Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 16,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

4. Wind Family

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

100 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet (50 per te e 50 da condividere)

La tariffa ha un costo di 17,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro invece di 49,99 euro se non si rescinde dal contratto prima di 24 mesi. E’ possibile scegliere di condividere i Gigabyte con 3 SIM Wind Family Member e 4 SIM Ricaricabile con tablet o altri device.

I profili Wind Family Member e Wind Family Member Junior per 9,99 euro al mese offrono:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

5. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Echo Dot incluso se l’attivazione avviene entro il 12/1/20

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 33,98 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

Fibra 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Con Fibra 1000 fino al 7/2/20 si ottengono anche 100 GB in regalo al mese.

Ad All Inclusive Easy Pay è possibile associare i seguenti modelli di smartphone:

Huawei Mate 20 Pro – 21,99 euro al mese (18,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 21,99 euro al mese (18,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei Mate 20 Lite – 4,99 euro al mese (1,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese (1,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Huawei P30 – 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo. Con Wind Family e Fibra 1000 il prezzo è di 7,99 euro al mese più 99 euro di acconto per 30 rinnovi

– 9,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo. Con e il prezzo è di 7,99 euro al mese più 99 euro di acconto per 30 rinnovi Huawei P30 Pro – 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 13,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 4,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 2,99 euro al mese con RID e 149,99 euro di acconto. Con Wind Family e Fibra 1000 il prezzo è di 4,99 euro con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 2,99 euro con RID per 30 rinnovi più 179,99 euro di acconto.

– 4,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 2,99 euro al mese con RID e 149,99 euro di acconto. Con e il prezzo è di 4,99 euro con carta di credito per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo o 2,99 euro con RID per 30 rinnovi più 179,99 euro di acconto. Huawei P Smart Z – 4,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo o 3,99 euro al mese con RID e 69,99 euro di acconto.

– 4,99 euro al mese con carta di credito per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo o 3,99 euro al mese con RID e 69,99 euro di acconto. Huawei Y6 2019 – 49,99 euro di anticipo

– 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 18,99 euro al mese (15,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 18,99 euro al mese (15,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 23,99 euro al mese (21,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese (21,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 169,99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 14,99 euro al mese (13,99 euro con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese (13,99 euro con e ) per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10 – 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 739,99 euro di anticipo

– 7,99 euro al mese per 30 rinnovi più 739,99 euro di anticipo Samsung Galaxy Note10+ – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 679,99 euro di anticipo

– 14,99 euro al mese per 30 rinnovi più 679,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese (nessun addebito con Wind Family e Fibra 1000 ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese (nessun addebito con e ) per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo o 3,99 euro al mese e 139,99 euro di acconto. Con Wind Family il prezzo è di 6,99 euro per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo. Con Fibra 1000 il costo è di 3,99 euro con per 30 rinnovi più 139,99 euro di acconto

– 6,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo o 3,99 euro al mese e 139,99 euro di acconto. Con il prezzo è di 6,99 euro per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo. Con il costo è di 3,99 euro con per 30 rinnovi più 139,99 euro di acconto Samsung Galaxy A40 – 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 4,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo (79,99 euro con Wind Family e Fibra 1000)

Perché scegliere Wind

Perché scegliere Wind tra tutti gli operatori di telefonia mobile? Innanzitutto il gestore italiano è tra i pochi a disporre di un’offerta ad hoc per coloro che vogliono acquistare un nuovo smartphone al giusto prezzo come Smart Pack. Non solo, Wind offre un’ampia possibilità di scelta in termini di modelli e un servizio particolarmente utile per tutti coloro che vogliono proteggere il proprio telefono.

Smartphone Reload permette di sostituire il dispositivo danneggiato fino a 2 volte l’anno con un modello nuovo o rigenerato. La consegna avviene in appena un 1 giorno nelle maggiori città e in massimo 2 nel resto d’Italia. Smartphone Reload ha un costo variabile a seconda del modello scelto:

Rata da 2,49 euro al mese: 60 euro di corrispettivo per la sostituzione

Rata da 3,99 euro al mese: 95 euro di corrispettivo per la sostituzione

Rata da 5,99 euro al mese: 170 euro di corrispettivo per la sostituzione

Rata da 9,99 euro al mese: 330 euro di corrispettivo per la sostituzione

Chi sottoscrive il servizio entro il 19/1/20 ha un mese di tempo senza vincoli per decidere se mantenerlo o meno.