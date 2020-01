Le migliori offerte di Vodafone per il mobile nel 2020

Vodafone oggi è il secondo operatore di telefonia mobile in Italia per numero di clienti. Il gestore britannico è tra i migliori quando si parla di copertura, stabilità del segnale e soprattutto in termini di varietà di tariffe tra cui scegliere. Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte del provider per i primi mesi di gennaio:

Vodafone: le migliori offerte di telefonia mobile di inizio 2020

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 26,99 euro invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

RED Care incluso

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

7. Simple Digital

1000 minuti per chiamare

1000 SMS

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese invece di 17,99 euro se si sceglie l’addebito per le ricariche su carta di credito o conto corrente ed è riservata ai nuovi numeri. Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Nel pacchetto è compreso il servizio Smart Passport+.

8. Vodafone Facile

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

4 GB di traffico in 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi ha più di 60 anni. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,50 euro se si è già clienti Vodafone) se si consumano almeno 195 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile utilizzare le app di messaggistica e i servizi VoIP per le videochiamate via Internet senza consumare traffico. Nel piano è compreso anche il blocco automatico di servizi digitali a pagamento come oroscopi, quiz e suonerie.

I vantaggi di passare a Vodafone

Il primo motivo per passare a Vodafone questo gennaio è nel poter scegliere tra tariffe diverse e adatte a soddisfare le esigenze delle più disparate tipologie di utenti. L’operatore britannico ha suddiviso la sua offerta in promozioni tutto incluso, con Gigabyte limitati e per specifiche categorie di clienti. Alla prima tipologia appartengono le tariffe della famiglia Infinito. Queste proposte sono pensate per coloro che non vogliono avere pensieri quando si tratta di navigare in Internet o accedere alle proprie app in mobilità. In più, nel prezzo sono inclusi anche diversi servizi di intrattenimento e streaming.

La famiglia RED Unlimited include invece un quantitativo di Gigabyte variabile ma comunque sufficiente per navigare e utilizzare servizi online senza il timore di esaurire il traffico dati prima del prossimo rinnovo. Alla famiglia delle tariffe con Gigabyte limitati appartiene anche Simple Digital. In questo caso si tratta di una proposta per chi ha meno pretese in termini di traffico dati incluso e minuti per chiamare ma dall’eccellente rapporto qualità prezzo.

Nelle offerte per specifiche categorie di utente rientrano invece Shake it Easy e Vodafone Facile. La prima è una tariffa pensata per le esigenze dei giovani e infatti consente di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e streaming musicale senza consumare il traffico incluso nel piano. Vodafone Facile invece è strutturata per le esigenze di una clientela più matura e che necessità di servizi di base per comunicare con amici e parenti oltre al supporto per la configurazione dello smartphone.

Il secondo motivo per passare a Vodafone è quello di poter usufruire della sua Giga Network 5G, evoluzione della Giga Network 4.5G. Quest’ultima consente di navigare al massimo delle velocità oggi disponibile (4 volte superiore allo standard precedente), senza ritardi o problemi di prestazioni in situazioni di traffico elevato, e di connettere più dispositivi in contemporanea tra loro. Non solo, il 5G permette di accedere a servizi digitali innovativi e offre un livello di sicurezza superiore per la privacy e le transazioni online. Rete Sicura ha bloccato 3 miliardi di virus e 44 milioni di malware in un anno. Anche i servizi voce sono stati migliorati e la qualità dell’audio percepita è aumentata del 50% così come è stato ridotto il tempo di attesa per chiamare.

L’opzione 5G è inclusa nelle tariffe della linea Infinito, RED Unlimited e Shake it Easy. La copertura offerta di Vodafone arriva a Milano, Bologna, Torino, Roma e Napoli ma l’obiettivo è arrivare a 100 città entro breve e a 10 Gigabit al secondo di velocità in qualche anno.

Passare a Vodafone permette poi di gestire ogni dettaglio della propria offerta dall’app My Vodafone, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Da questa piattaforma si può verificare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte grazie agli intuitivi contatori, controllare il credito residuo, effettuare una ricarica online, modificare le opzioni eventualmente attive sulla linea, cambiare piano telefonico e molto altro ancora.

I clienti Vodafone hanno anche accesso gratuito al programma Vodafone Happy per ottenere sconti, promozioni e vantaggi esclusivi. Ogni settimana si possono ricevere regali diversi, anche personalizzati. L’operatore britannico offre anche di più con Happy Black. In questo caso il servizio è a pagamento ma si può usufruire ogni mese di vantaggi esclusivi sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone, convenzioni, Giga illimitati sulle mappe, sconti sugli acquisti online, etc. Happy Black ha un costo di 1,99 euro al mese.

Infine, Vodafone è tra i gestori che offre la possibilità di mettersi in tasca i primi modelli di smartphone abilitati al 5G. L’operatore britannico grazie alle sue tariffe telefono incluso permette di associare a diverse delle sue offerte l’acquisto a rate di un dispositivo top di gamma dei principali produttori come Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e Oppo. Per questo tipo di offerte il provider in rosso richiede un acconto variabile a seconda del modello scelto e un vincolo di 30 mesi.