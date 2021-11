Le migliori offerte di TIM per smartphone a rate di Novembre 2021

Le offerte TIM per smartphone permettono di acquistare i migliori modelli di telefono ma il pagamento a rate è disponibile solo per chi è anche cliente per il fisso

Le offerte smartphone incluso sono una soluzione semplice ed economica per acquistare un nuovo telefono a un prezzo più conveniente rispetto a quello che si troverebbe in un negozio di elettronica e spesso anche presso i rivenditori online. L’acquisto dello smartphone è infatti associato a un piano di telefonia mobile. Questo tipo di proposte solitamente prevedono un vincolo di permanenza da 24 a 30 mesi e in alcuni casi anche il pagamento di un anticipo a seconda del modello di telefono desiderato. Le offerte TIM per smartphone sono tra le migliori sul mercato per rapporto qualità prezzo ma per il pagamento a rate sono necessarie particolari condizioni.

Offerte TIM per smartphone: le proposte di novembre

TIM permette di acquistare un telefono in un’unica soluzione anche senza registrare un account MyTIM. Il dispositivo può essere associato a qualsiasi offerta di telefonia mobile. Per avere fino a Gigabyte illimitati e 5G incluso bisogna guardare alle promozioni della famiglia Advance. Il provider dispone anche di proposte dedicate ai giovani come TIM Super Young 5G e una ad hoc per gli anziani chiamata TIM 60+.

Confronta le offerte di TIM »

Per sottoscrivere però le offerte TIM per smartphone con pagamento a rate si deve essere clienti dell’operatore anche per la linea fissa. I modelli tra cui scegliere sono i seguenti:

iPhone 12 Mini: 27 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

OPPO A74 5G: 5 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Samsung Galaxy S21 5G: 15 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

OPPO Find X3 Neo 5G: 17 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Samsung Galaxy S21+ 5G: 21 euro al mese per 30 rate (navigazione 5G gratis per 3 mesi)

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: 50 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: 28 euro al mese per 30 rate

Samsung Galaxy S20 FE New: 10 euro al mese per 30 rate

OPPO Reno 6 5G: 13 euro al mese per 30 rate

OPPO Reno 6 Pro 5G: 22 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Pro Max da 128 GB: 43 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Pro Max da 256 GB: 47 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Pro da 128: 40 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 Mini da 256 GB: 33 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 da 128 GB: 31 euro al mese per 30 rate

iPhone 13 da 256 GB: 37 euro al mese per 30 rate

TIM permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura TIM della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario). La consegna è gratuita ed è possibile monitorare lo stato del proprio ordine tramite un apposito servizio di tracking dalle sezioni MyTIM Fisso o MyTIM Mobile. Gli smartphone vengono consegnati dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, indicativamente nelle seguenti fasce orarie: 8.30 – 12.30 e 14.00 – 18.00. Il tempo medio di consegna avviene in 3-8 giorni lavorativi, a partire dalla data di richiesta online.

Offerte TIM per smartphone: le promozioni fisso-mobile

Per accedere alle offerte TIM per smartphone con pagamento a rate si deve quindi essere clienti dell’operatore per la rete fissa e mobile. Il provider ha quindi predisposto un’offerta specifica per i suoi clienti con attiva una connessione Internet di casa:

1. TIM Super Fix

Minuti e SMS illimitati

5 GB per navigare in Internet (illimitati con TIM Unica)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese ma con primo mese e attivazione gratuiti. La SIM ha un costo di 25 euro con 20 euro di traffico. E’ possibile pagare con carta di credito o direttamente al corriere, anche in contanti, al momento della consegna.

Nel piano è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Annunci Google

I clienti TIM per fisso e mobile possono attivare gratuitamente TIM Unica e avere così ogni mese Gigabyte illimitati per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 3 mesi di Disney+ (poi 9,99 euro al mese). Nel pacchetto è compreso anche TIM Safe Web Plus per la protezione di tutti i dispositivi collegati alla rete fissa. Con TIM Unica il pagamento delle linee mobili e di quella fissa avviene comodamente con domiciliazione in bolletta grazie a TIM Ricarica Automatica.

L’offerta Internet casa più interessante di TIM permette di avere oltre alla linea fissa anche il meglio dell’intrattenimento televisivo con sport, film, serie TV, documentari. La stessa promozione può essere associata anche una SIM mobile, che verrà utilizzata solo per l’addebito del costo della tariffa stessa.

2. TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION – film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catalogo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di Discovery+ . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da Mediaset negli ultimi 7 giorni e con Eurosport Player (incluso per 12 mesi)

– film e serie TV italiani e internazionali, cartoni animati e produzioni originali. Il catalogo completo di intrattenimento, lifestyle e crime di . Il meglio dei programmi, serie TV e film trasmessi da negli ultimi 7 giorni e con (incluso per 12 mesi) DAZN – tutta la Serie A (10 partite per giornata), Serie BKT con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con La Liga, Copa Libertadores , oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Si possono poi seguire molti altri sport come MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, Indycar e freccette insieme ai canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD

– tutta la (10 partite per giornata), con 380 match stagionali, oltre a play off e play out e il calcio internazionale con , oltre ai canali tematici di Inter e Milan. Si possono poi seguire molti altri sport come e per la boxe, e freccette insieme ai canali e Infinity+ (incluso per 12 mesi) – le prossime tre stagioni della UEFA Champions League, con 104 big match disponibili per la prossima edizione. Migliaia di contenuti tra film, serie tv e cartoni animati disponibili anche on demand e 4K. Inoltre ogni settimana, un grande film in anteprima con Premiere

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 29,99 euro al mese.

Scopri TIM Super Fibra + TIMVISION Calcio e Sport »

TIMVISION Gold invece oltre allo sport include anche Disney+ e un piano standard Netflix al costo di 29,99 euro al mese fino al 30/9/22, poi 44,99 euro al mese.

Scopri TIM Super Fibra + TIMVISION Gold »

Per entrambe le promozioni l’attivazione è di 9,99 euro una tantum più 3 euro al mese per 12 mesi già inclusi nel costo mensile.

Parlando della parte fissa, TIM a seconda della copertura consente di sottoscrivere un’offerta fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo in tutte le grandi città attraverso una connessione FTTH (Fiber to the Cabinet). Questa tipologia di rete prevede che il segnale raggiunga direttamente il modem dell’utente. In questi giorni è inoltre disponibile una nuova tecnologia in fase sperimentale che permette di arrivare fino a 10 Gigabit al secondo in alcuni Comuni selezionati. L’alternativa alla FTTH è la fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) per navigare fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Se la fibra non è disponibile si può sempre attivare un’offerta ADSL fino a 20 Mbps.

Per verificare la copertura disponibile al vostro indirizzo potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento di SOStariffe.it.