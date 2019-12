Le migliori offerte di telefonia mobile fino a domenica 8 dicembre

Pensi che il tuo piano mobile attuale ti faccia spendere troppi soldi in relazione ai servizi dei quali puoi disporre? È arrivato il momento di trovare un’alternativa più economica fra le migliori offerte telefoniche mobile che puoi attivare nei prossimi giorni, fino a domenica 8 dicembre

Per individuare le tariffe telefonia mobile più convenienti, puoi utilizzare il compratore di SosTariffe.it, attraverso il quale potrai effettuare un confronto gratuito tra le varie promozioni attive:

ti basterà selezionare un profilo di consumo e trovare così le offerte disponibili;

potrai passarle comodamente in rassegna una dopo l’altra grazie al fatto che vengono presentate in una comoda tabella che mette in relazione i prezzi e le caratteristiche di tutte le tariffe.

Tariffe telefonia mobile più convenienti: la classifica aggiornata di dicembre 2019

Dall’analisi effettuata con il nostro comparatore, le tariffe telefonia mobile più convenienti da attivare entro l’8 dicembre 2019 sono:

Creami WOW Weekend di PosteMobile:

l’offerta telefonia mobile Iliad, Giga 50;

la promozione proposta da Kena, che ha un costo di 5,99 euro;

l’offerta telefonia mobile Tre, Play Power 60.

Vediamo di seguito il dettaglio delle tariffe elencate e quali sono i vantaggi che si ottengono scegliendo di attivare uno dei piani proposti entro domenica 8 dicembre 2019.

Tariffe telefonia mobile più convenienti: Creami WOW Weekend di PosteMobile

La tariffa per la telefonia mobile proposta da PosteMobile è in assoluto la più conveniente fra quelle in circolazione in termini di prezzo, ma anche di servizi presenti nel piano tariffario. Si tratta di una promozione a tiratura limitata, nel senso che è attivabile unicamente nel periodo compreso fra mercoledì 4 e domenica 8 dicembre 2019.

Questa promozione speciale, attivabile esclusivamente via web, non un costo di attivazione, che è pari a zero: la SIM, invece, costa 15 euro, ma include al suo interno 15 euro di ricarica. Con la tariffa mobile Creami WOW Weekend di PosteMobile si ha diritto a:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

un traffico dati pari a 10 Giga;

il servizio richiama incluso.

Qual è il motivo principale per il quale si dovrebbe scegliere questa tariffa telefonia mobile? Prima di tutto perché è la più conveniente fra tutte: ha, infatti, un costo mensile di 4,99 euro. Tra le motivazioni di maggiore rilevanza, ci sono:

la presenza di servizi inclusi senza costi aggiuntivi, quali per esempio “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212;

l’assenza di vincoli e massima libertà nella gestione della SIM;

la navigazione hotspot inclusa, attraverso la quale condividere i propri Giga con altri dispositivi, senza costi aggiuntivi;

la rete che raggiunge la velocità del 4G fino a 150 Mbps e una copertura garantita per il 99% della popolazione in Italia.

Tariffe telefonia mobile più convenienti: l’offerta di Kena 5,99 Flash

Un’altra tariffa per la telefonia mobile disponibile a un costo estremamente vantaggioso è quella dell’operatore Kena, che prevede una spesa mensile di 5,99 euro. Con questo piano tariffario si ha diritto a:

minuti illimitati per chiamare;

SMS illimitati;

70 GB di traffico in 4G per navigare su Internet.

Il costo di attivazione per la tariffa è pari a zero, così come lo è il costo per l’acquisto della nuova SIM. La tariffa per la telefonia mobile proposta da Kena è riservata ai clienti che effettuano il passaggio dai seguenti operatori:

Iliad;

PosteMobile;

1MOB;

BLAD;

BT Mobile Full;

BTEM;

CONAD;

COOP;

DAILY TELECOM;

DMOB;

ERG;

FASTWEB;

Fastweb Full;

GREEN ICN;

INTERMATICA;

LYCAFULL;

Mundio;

NETVALUE;

OPTIMA;

TISCALI;

Welcome Italia.

Nel caso in cui si dovessero superare i 70 Giga di traffico mensile che sono presenti nell’offerta, si può continuare a navigare con la tariffazione base di Kena, ovvero pagando un costo di 50 centesimi ogni 50 Mega utilizzati per la navigazione, sia in Italia, sia verso gli altri Paesi dell’Ue. L’offerta di Kena può essere attivata:

sul sito dell’operatore;

presso i negozi autorizzati;

tramite l’app collegata;

chiamando il numero dedicato all’assistenza, gratuito, 181.

Tariffe telefonia mobile più convenienti: Giga 50 di Iliad

La tariffa proposta dall’operatore Iliad ha un costo mensile di 7,99 euro: non ci sono costi previsti per la sua attivazione, ma i nuovi clienti dovranno comprare una SIM a 9,99 euro. Nell’offerta sono previsti:

minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili in Italia e in Europa, più ben 60 destinazione sparse in giro per il mondo;

minuti illimitati;

50 GB di traffico per navigare alla velocità del 4G LTE (non sono al momento disponibili offerte con la velocità del 5G da parte di Iliad).

Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

hotspot;

segreteria telefonica visiva;

Mi Richiami;

scatto alla risposta;

piano tariffario;

Controllo credito residuo;

disattivazione servizi a sovrapprezzo:

visualizza numero di chiamate;

controllo consumi;

avviso di chiamata se numero occupato;

blocco numeri nascosti;

chiamate rapide

filtro chiamate e SMS;

inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Tariffe telefonia mobile più convenienti: Play Power 60

Un’altra tariffa che merita una certa considerazione è quella proposta da Tre e chiamata Play Power 60: 60 come il numero di Giga di traffico ai quali si ha diritto ogni mese, con un contributo di attivazione pari a zero e una SIM gratuita.

La tariffa Play Power 60 di Tre ha un costo leggermente più elevato rispetto alle altre prese in esame finora, che è pari a 11,99 euro al mese. Si tratta comunque di una tariffa molto vantaggiosa, con la quale si ha diritto a chiamate illimitate e 100 SMS al mese. Uno dei tratti distintivi della tariffa è l’opzione Grande Cinema 3, attraverso la quale ogni giorno (compresi i weekend) si ha diritto a un biglietto omaggio nei cinema aderenti all’iniziativa.

A proposito della promozione, si ricorda che:

è previsto il rinnovo in automatico a pagamento ogni mese su credito residuo, salvo disdetta;

il giorno del primo addebito su base mensile corrisponde alla data fissa di rinnovo;

nel caso in cui il proprio credito non fosse sufficiente, l’opzione viene sospesa per un massimo di 180 giorni, dopo i quali viene disattivata in automatico.

Qualora si superassero le soglie previste dall’abbonamento per quanto riguarda il traffico Internet e gli SMS:

la connessione avrà un costo pari a 20 centesimi ogni 20 Mega utilizzati;

i messaggi avranno un costo di 29 centesimi per singolo invio.

Migliori tariffe telefonia mobile da attivare entro l’8 dicembre 2019: ricapitolando

Riportiamo di seguito il dettaglio delle tariffe telefonia mobile più convenienti a dicembre 2019: come abbiamo avuto modo di vedere di parte dalla tariffa con il prezzo più basso, che è quella di PosteMobile, che ha un costo di 4,99 euro al mese, fino ad arrivare alla promozione dell’operatore Tre, che ha invece un costo mensile di 11,99 euro. Ci sono, poi, le offerte intermedie proposte da Kena, che prevede 5,99 euro di abbonamento mensile, e Iliad, la cui offerta invece si attesta sui 7,99 euro al mese.

A seconda di quello che si sta cercando in un’offerta in un determinato momento la tariffa di un operatore potrebbe risultare più vantaggiosa rispetto a quella di un altro operatore. Per esempio, con Creami WOW Weekend, il costo è davvero molto basso, però si deve considerare il pagamento del costo della SIM.

Se si fosse più interessati alla connessione Internet, invece, facendo un rapporto tra il costo e il servizio offerto, quello di maggiore appeal è rappresentato dalla tariffa di Iliad, che con meno di 8 euro al mese permette di disporre di ben 70 Giga di navigazione da mobile. In generale, tutte le tariffe di telefonia mobile, soprattutto se attivate online, non prevedono costi di attivazione e sono caratterizzate da servizi aggiuntivi che possono essere aggiunti in base alle proprie preferenza personali.