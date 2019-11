Le migliori offerte di Sorgenia per luce e gas a novembre 2019

Sempre più spesso i maggiori fornitori di energia e gas non si limitano a proporre un’offerta commerciale, ma si rendono attori di un’educazione degli utenti per una gestione e un consumo più consapevoli dell’energia e delle risorse. Sorgenia punta le sue campagne proprio su rispetto per l’ambiente, efficienza energetica e sostenibilità della produzione.

Le sue promozioni sono contraddistinte dall’etichetta energia verde, questo perché il fornitore certifica che l’energia che andrete a consumare con i contratti Sorgenia proverrà da fonti rinnovabili e che che il gas è naturale, quindi meno inquinante dei prodotti petroliferi e dei combustibili fossili.

Le offerte di Sorgenia

Non è stata però solo l’attenzione al tema ecologico a portare Sorgenia ad essere il 18esimo fornitore del mercato libero della luce, con una quota dell’1.6% del totale delle vendite di energia in Italia. Il gruppo è anche risultato ottavo per quanto riguarda la fornitura di gas, con una fetta di mercato del 2.2%. A spingere la crescita di questo operatore sono stati anche i prezzi decisamente competitivi delle tariffe proposte.

Le due offerte che analizzeremo in dettaglio sono Next Energy Luce e Next Energy Gas. Si tratta delle due migliori promozioni Sorgenia segnalate dal comparatore di SosTariffe.it a novembre. Questo strumento permette di confrontare in modo rapido e agile le tariffe proposte e di avere un quadro sia dei costi proposti dal fornitore che del risparmio potenziale delle offerte del libero mercato rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato.

Cosa cambia con il passaggio al libero mercato

Entro luglio 2020 infatti sarà obbligatorio il passaggio dal Servizio a Maggior Tutela al mercato libero. L’ARERA sta inviando in questi mesi le comunicazioni per preparare i clienti che non abbiano ancora effettuato il cambio del fornitore. La differenza principale tra le tariffe dei due servizi è che quelle del mercato tutelato subiscono aumenti o riduzioni ogni tre mesi per gli adeguamenti al costo delle materie prime posti dall’authority.

Nel mercato libero invece i fornitori offrono delle tariffe a prezzo bloccato, in genere per un anno ma alcuni arrivano anche a 24 mesi o addirittura a 36 (ma è molto raro). In abbinamento alle proposte tariffarie i diversi operatori propongono anche una serie di servizi accessori e di bonus per cercare di incentivare i clienti al passaggio. Sorgenia rientra tra i fornitori del mercato libero e ha dei programmi a premi per i propri utenti.

Ad esempio sottoscrivendo uno dei suoi contratti i clienti potranno ricevere dei voucher per il servizio di consegna cibo a domicilio Uber Eats oppure guadagneranno punti se sono iscritto ad Italo +. Secondo le analisi dell’ARERA la percentuale degli utenti del mercato libero che hanno scelto tariffe con servizi aggiuntivi e abbuoni è stata del 42% nel 2018.

Come si calcola il risparmio su luce e gas

Prima di passare ad una breve analisi delle due offerte di Sorgenia, ecco come vengono stimati i costi mensili e annuali dal servizio di comparazione delle promozioni di SosTariffe.it. Se non si modificano i parametri standard del comparatore i risultati si basano sui consumi stimati per una famiglia di 3 persone:

nel caso dell’energia elettrica l’ipotesi conteggia i costi per l’impiego di 2900 kWh in un anno, usati per lo più nel weekend e nelle ore serali in una casa in cui ci siano lavatrice, frigo, lavastoviglie e forno.

per il gas il consumo per cucinare, scaldare casa e per l’acqua calda è di 1400 m3 in un anno

Sarà tutto più chiaro tra poco quando faremo l’esempio concreto dei piani luce e gas di Sorgenia. Iniziamo con la tariffa dell’energia elettrica.

1. Next Energy Luce a 46.97€ al mese

La tariffa di Sorgenia per la fornitura di energia elettrica è monoraria, questo significa che il costo della materia prima è uguale a tutte le ore del giorno. Il costo finale della bolletta della luce è composto da diverse voci, tra cui il trasporto dell’energia, le tasse, l’IVA e poi il costo della materia prima. Nel caso delle bollette dell’energia elettrica questa voce ha un valore pari a circa il 40% del prezzo complessivo. Con questa offerta il prezzo della luce sarà di 0.05466€/kWh.

Il comparatore di SosTariffe.it stima inoltre quale sia il risparmio annuale per la nostra famiglia di 3 persone che usa la corrente principalmente nei weekend e nelle ore serali sarebbe pari a 63€ circa. Infatti la spesa annuale per il gruppo dell’esempio con le tariffe del mercato tutelato sarebbe di 630€ circa in un anno. Il conto finale per 12 mesi di consumo stando al prezzo applicato da Sorgenia invece è calcolato in 567€ più o meno.

La tariffa proposta è monoraria, quindi ha un prezzo unico dell’energia elettrica a tutte le ore e tutti i giorni. È un’offerta che prevede il blocco del costo dell’energia per 12 mesi e che in caso di attivazione di un’offerta dual fuel prevede altri vantaggi. Il cliente potrà inoltre decidere se pagare con addebito su conto corrente o su carta di credito.

Tra i benefit extra ci sono:

uno sconto di 30 € sul prezzo base dell’offerta se si aderisce a “Porta i tuoi amici in Sorgenia”. Il bonus sarà ottenuto sia da chi invita che dall’invitato

per i possessori della carta fedeltà Italo + ottengono 1800 punti Italo se attivano la doppia fornitura (gas e luce) con la società

scegliendo di servirsi di Sorgenia sia per il gas che per l’energia elettrica si può richiedere un buono UberEats

ed infine si ottiene un buono Amazon da 30 € per i clienti dual fuel

2. Sorgenia Next Energy Gas a 82.75€ al mese

Stando alle attuali tariffe del mercato tutelato la famiglia tipo con un consumo annuo di 1.410 m3/anno pagherebbe per la fornitura di gas 1.022,62 € in 12 mesi. Con questa offerta a prezzo bloccato per un anno il costo del servizio calcolato dal comparatore sarà invece 993 €, con un risparmio stimato di 29.56 €.

Ad incidere maggiormente sui costi delle bollette del gas è il prezzo del gas, infatti il costo della materia prima pesa per oltre il 36% sul prezzo finale che gli utenti vanno a pagare. Sorgenia con Next Energy propone un prezzo del gas di 0.2143€/smc.

Come accennato, questo gestore include nell’offerta anche dei servizi accessori. Con questo piano Sorgenia vi regala 1800 punti Italo ai possessori della carta Italo + se si attiva la fornitura di gas e luce insieme. Se scegliete la combinazione energia e gas potrete usufruire anche di un buono UberEats.

Tra gli altri benefit c’è il buono da 30 € in bolletta per chi porta un amico in Sorgenia, lo sconto varrà per voi e per chi invitate. E il buono Amazon da 30 € se si sottoscrive solo il contratto per la fornitura di luce e gas.

Un buono da 50 € se attivi i piani con SosTariffe.it

Inoltre entrambe le offerte di Sorgenia rientrano in una promozione speciale attivata da SosTariffe.it per chi attivi i piani luce e/o gas tramite il comparatore. Con il programma Più risparmi, più ti premi il sito di comparazione offre ai propri utenti un buono premio da 25 € per ogni contratto luce o gas sottoscritto tramite la piattaforma. La promozione è cumulabile con gli altri buoni e premi proposti in associazione con i piani Sorgenia descritti.

Per approfittare di questa offerta SosTariffe.it si dovrà attivare uno dei piani compatibili entro il 22 Novembre 2019 e poi si potrà richiedere il premio entro il 30 Marzo 2020. La condizione fondamentale per ottenere i buoni è che al momento delle verifiche dei dati i piani tariffari risultino attivi. Per maggiori dettagli su regolamento, operatori che hanno aderito all’offerta e per conoscere tutte le informazioni su come partecipare è sufficiente cercare la sezione premi sul sito SosTariffe.it e scaricare la documentazione.