Le migliori offerte di Sky per vedere lo sport a febbraio 2020

Le restrizioni che si stanno profilando per gli appassionati di calcio rendono ancora più appetibili i pacchetti Sky Sport e Calcio. Ecco quanto costa e quali condizioni propone Sky per seguire gli incontri delle proprie squadre e anche altri eventi sportivi dei maggiori tornei di tennis, basket e wrestiling

Partite a porte chiuse fino a data da destinarsi, il Coronavirus sta avendo le sue conseguenze anche sul mondo del calcio italiano e su quello degli eventi sportivi nel nostro paese. Le sfide di campionato e anche quelle di Champions in programma sui campi italiani potrebbero svolgersi a porte chiuse e il calendario della partite, sia dei club che della Nazionale, è molto fitto.

Per quelli che credevano di poter supportare il primo team dagli spalti questa svolta arriva in un momento chiave della sfida scudetto e con alle porte alcune delle competizioni più importanti. Se non volete perdere neanche un incontro potete scoprire quali sono le migliori offerte Sky per seguire il Calcio.

Per gli appassionati di sport che attendevano i prossimi appuntamenti non è ancora chiaro se ci saranno degli impedimenti simili per il campionato di basket o le gare di atletica e per le tappe italiane del MotoGP o della Formula 1. Per poter seguire in ogni caso ognuno di questi eventi la piattaforma di pay tv ha diverse soluzioni di abbonamento e con la sua NOW TV ha anche offerte per tutte le tasche.

Scopri le offerte Sky più vantaggiose

Lo Sport di Sky

Uno dei pro delle promozioni Sky per vedere lo sport è la completezza della sua programmazione. In catalogo non ci sono solo 7 incontri di campionato di Serie A per ogni giornata, il pacchetto sport include:

le partite di UEFA Europa League

Premier League, con 5 partite a turno (di cui una in 4K HDR per i clienti Sky Q in fibra)

per i clienti Sky Q in fibra) Bundesliga, con 3 partite a turno

1 incontro del campionato femminile

Moto GP, Moto 2, Moto 3 e Superbike

Formula 1 (anche in 4K)

Ci sono poi i tornei di tennis, con le sfide di ATP Master 1000, le Finals, e sono stati aggiunti 8 tornei delle serie ATP World Tour 500 e 250. Ci sono gli incontri di golf e di pallavolo. Sono visibili anche sport di contatto, come il WWE Wrestling in diretta in contemporanea con gli incontri negli Stati Uniti. E il basket con 48 partite dell’NBA tra Regular Season, All Star, Playoff e Finals.

Le migliori promozioni Sky a febbraio

Le offerte di Sky a febbraio 2020 sono attivabili su diversi canali:

piano in fibra

satellite

digitale terrestre

Piattaforme diverse significano differenti contenuti, ad esempio su satellite e con la fibra non ci sono limitazioni sul numero di canali cosa che invece avviene con il pacchetto digitale terrestre. Non tutti gli eventi sportivi in contemporanea possono quindi essere trasmessi anche per gli abbonati che scelgano quest’ultima soluzione.

L’offerta satellite con Sky Q Black o Platinum

Sky Sport sul satellite al momento è in offerta a 29.90 euro al mese con inclusi nel piano anche Sky Tv e Sky Calcio. Il prezzo del canone è scontato per un anno, dopodiché l’abbonamento passerà a 43.20 euro al mese. La promozione prevede anche la consegna e l’installazione di Sky Q Black, la visione in 4K è compresa nel prezzo. Per quanto riguarda l’installazione delle parabole su un impianto esistente c’è un piccolo sconto, il costo dell’operazione è di 99 euro anziché 120 euro.

Attiva il piano Sky TV+ Sport + Calcio

Sky Q è il decoder di ultima generazione ed abbinato ai piani della piattaforma. È disponibile in due versioni: Sky Q Black e Platinum. Le differenze tra i due dispositivi sono legati allo spazio di memoria disponibile, il primo ha 1 TB mentre il secondo 2 TB. Con Il Platinum ci sono anche in aggiunta i servizi Sky Go e il Multiscreen mini, device che consente di vedere i contenuti Sky su più apparecchi tv in casa.

Per avere Sky Platinum si dovrà pagare un canone mensile di 39.90 euro, dopo un anno il prezzo salirà a 58.39 euro. Per Sky Q Black invece i costi e le condizioni sono quelle illustrate per la proposta Sport (29.90 euro). Anzi per chi scelga questo decoder abbinandovi solo il piano Cinema è in corso un’offerta speciale a 24.90 euro e con nessun costo in caso di recesso anticipato per 36 mesi. Al termine della promozione il costo complessivo sarà portato a 44.20 euro.

I servizi aggiuntivi

Sky Go Plus è un altro dei servizi compresi con il piano promozionale per avere lo sport di Sky con il satellite. Viene attivato automaticamente per un anno, dal 13 esimo mese di disattiverà a meno che gli utenti non chiedano alla piattaforma di mantenerlo in funzione al costo di 5.40 euro al mese.

Questa applicazione consente di vedere i contenuti Sky su tablet, pc e smartphone, dà anche la possibilità di registrare e di vedere poi sui dispositivi mobili i programmi. La versione Plus dà la possibilità agli utenti di connettere l’account Sky a 4 device, con l’app base i dispositivi sono limitati a 2.

La pay tv con la fibra ottica

Se invece di dover affrontare i lavori per l’installazione della parabola e avete attivato una connessione internet casa in fibra c’è anche un’offerta per voi. La proposta Sky in fibra ha un canone da 24.90 euro al mese, nel pacchetto Intrattenimento pre impostato sono inclusi:

Sky TV

Sky Famiglia – con parental control

Sky HD

Netflix

Questo abbonamento applica la stessa condizione speciale che permette di non sostenere costi in caso si decida di disdire il contratto. L’offerta vale per 36 mesi. Aggiungere il pacchetto Sport a questo piano, o ad una delle proposte satellite, costa 15.20 euro al mese. I costi iniziali di questa promozione sono scontati a 19 euro da 148 euro.

La promo Sky + Fastweb

Se non avete ancora attivato un’offerta in fibra ma vorreste c’è una promozione combinata per avere la connessione di Fastweb e i contenuti della pay tv. Il piano unisce un abbonamento internet casa tra i migliori disponibili e il pacchetto base Sky Tv+Sky HD. Il costo del canone internet è di 26.95 euro e per il primo anno il prezzo scontato per la pay tv sarà 14.90 euro al mese. Anche in questo caso si dovrà considerare una spesa extra però per avere anche accesso ai contenuti sportivi.

L’offerta di Sky con il digitale terrestre

L’ultima proposta per avere i contenuti sportivi esclusivi di Sky Sport è attivare un piano per il digitale terrestre. In questo caso non saranno necessari lavori e non sarà espressamente richiesta una connessione in fibra. Il pacchetto sportivo di Sky sul digitale costa 34.90 euro al mese per 1 anno, poi dal 13 esimo mese il canone salirà a 44.90 euro.

I costi di attivazione sono azzerati con la promozione più conveniente a Febbraio 2020. Come accennato nel piano Sky digitale terrestre il pacchetto Sport è meno ampio di quello disponibile con le altre due tecnologie. Con questo abbonamento i canali dedicati ai programmi sportivi sono 13. Con questo piano ci sono 2 canali di news sul calcio, in particolare Sky Sport Serie A e Sport 24, sono trasmesse anche 7 partite su 10 del campionato di Serie A, ma è posto un limite di 5 incontri se si svolgono in contemporanea, e 1 incontro del torneo di calcio femminile.

Per lo Sport invece la selezione propone i 2 canali con i notiziari: Sky Sport Uno e Sky Sport 24. Sono comprese negli eventi trasmessi le partite di UEFA Champions League, gli incontri di Europa League, la Bundesliga, 1 partite per ogni giornata del campionato della Premier inglese. Delle gare di Formula 1 e della MotoGP saranno visibili solo alcuni degli eventi, stesse discorso vale per l’NBA. Per gli appassionati di tennis fino alla fine del 2021 Sky ha i diritti sui ATP Masters e fino al 2022 trasmette le partite di Wimbledon.

Il programma extra e gli sconti

Tutti i clienti possono iscriversi ad extra di Sky, si tratta del programma fedeltà della piattaforma. Ha soluzioni per vecchi e nuovi utenti, gli sconti e le promozioni sono suddivise in base agli anni da cui l’abbonamento è attivo (1,3,6, 10). Al crescere degli anni aumenta il valore dei regali e degli abbuoni per i clienti.

Per chi ha sottoscritto un piano Sky da più di 6 anni si può per esempio avere un decoder Sky Q in sostituzione del vecchio dispositivo. Per quelli con appena un anno di Sky invece ci sono voucher con sconti meno importanti: biglietti di cinema convenzionati, ingressi per mostre o eventi, oppure sconti presso le profumerie.

Sono molto più interessanti i servizi offerti ai clienti decennali, come il servizio di Trasloco di Sky che permette di avere un supporto tecnico che penserà all’installazione oppure lo sconto del 50% su 10 film in onda sui canali Prima fila. Il catalogo delle promozioni è in costante aggiornamento e ci sono anche offerte temporanee, come quella che consente ai clienti con un’anzianità di almeno 3 anni di avere anche i contenuti di DAZN compresi nell’abbonamento Sky Sport, anziché dover pagare 9.90 euro al mese.

Le offerte NOW TV Sport

Se quelli descritti sono dei piani troppo costosi e con dei vincoli troppo stringenti si può scegliere tra le proposte di NOW Tv. La piattaforma di streaming di Sky ha diverse offerte tra cui scegliere, i Ticket possono essere attivi con tre formule:

giornalieri

settimanale

mensile

Il primo è un abbonamento flash che dura 24 ore dal momento dell’attivazione, si può attivare su un solo dispositivo e dà accesso ai contenuti Sport e Calcio di Sky a 9.99 euro. Il settimanale ha un costo di 14.99 euro, anche in questo caso la durata del piano è legata al giorno e all’ora in cui si attiva il ticket. Infine c’è il piano mensile quest’ultimo ha un costo di 29.99 euro al mese.

Le differenze con i piani Sky stanno sia nei servizi aggiuntivi, ogni ticket può essere fruito su un solo dispositivo e non si potrà registrare i programmi in diretta e non si avrà accesso a nessun canale del pacchetto generalista di Sky. Il pro dei canoni di NOW TV è che sono fissi, non sono previsti poi aumenti e si possono disdire allo scadere del mese di abbonamento o non comprando altri ticket.

Acquista il Ticket 1 mese Sport