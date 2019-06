Le migliori offerte di ho e Kena Mobile per contrastare Iliad

Iliad è il primo operatore virtuale in Italia per numero di clienti ma azienda come ho. Mobile e Kena Mobile , rispettivamente il MVNO low cost di Vodafone e Tim , stanno comunque guadagnando un certo seguito da parte degli utenti del Belpaese. Scopri tutti i vantaggi di passare dall’operatore francese a ho. o Kena

Iliad ha letteralmente sconvolto il mercato della telefonia mobile italiano. L’operatore francese grazie alle sue tariffe dai prezzi radicalmente ridotti rispetto a quello che erano abituati gli utenti ed un approccio che mette la trasparenza al centro della sua offerta commerciale ha conquistato milioni di clienti in pochi mesi. Oggi Iliad è infatti il quarto gestore telefonico nel nostro Paese per numero di linee attive e per raggiungere tale traguardo ha ovviamente rosicchiato quote di mercato agli storici colossi del settore.

Aziende come Vodafone, Wind, Tre e Tim all’inizio sono rimaste spiazzate dal successo di Iliad ma non ci è voluto molto che prendessero le loro contromisure. Poche settimane dal debutto del provider francese in Italia, Tim e Vodafone hanno lanciato sul mercato le loro proposte low cost attraverso operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Si tratta di gestori telefonia che non dispongono di una propria infrastruttura fisica ma utilizzano quella della casa madre per erogare i propri servizi voce e Internet. Tali provider comunque hanno la piena gestione dell’attivazione delle SIM, nella realizzazione delle tariffe e nella loro promozione.

L’operatore low cost di Vodafone è ho. Mobile mentre quello di Tim è Kena Mobile. Mentre Iliad ha scelto di rendere disponibili le proprie promozioni a tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza, i due MVNO hanno scelto un approccio diverso. Entrambi hanno allineato le rispettive tariffe a quelle del concorrente francese offrendo minuti illimitati per chiamare, 50 GB di traffico per navigare in Rete o accedere ad app e servizi online in mobilità e con tutti i servizi di base inclusi e senza costi aggiuntivi (segreteria telefonica, hotspot, disattivazione dei servizi a sovrapprezzo, blocco delle chiamate verso numerazioni a pagamento).

ho. e Kena inoltre non pongono alcuni tipo di vincolo ai loro clienti, che possono rescindere il contratto in ogni momento e senza penali o costi aggiuntivi. Inoltre, il rinnovo delle tariffe avviene sempre lo stesso giorno del mese in modo da sapere sempre quando scade l’offerta e l’entità dell’addebito da pagare. Il prezzo però cambia a seconda da quale gestore si arriva.

I pro e i contro di passare a ho. Mobile o Kena

Passare da a Iliad ad Ho. Mobile o Kena Mobile significa poter accedere alla stessa quantità di traffico voce e dati ad un prezzo inferiore a quello proposto dall’azienda francese. Per entrambe l’offerta più economica ha un costo mensile di 6,99 euro contro i 7,99 euro richiesti da Iliad. L’alternativa è quella di sottoscrivere le proposte da 12,99 euro al mese ma si tratterebbe di una spesa inutile per chi proviene da Iliad.

Le tariffe di ho. e Kena da 8,99 euro al mese sono quelle pensate per sottrarsi clienti l’un l’altro. ho. 8,99 è infatti riservata a chi arriva dall’operatore di Tim e Daily Telecom Mobile mentre Kena 8,99 è destinata a coloro che vogliono abbandonare il MVNO di Vodafone.

Passare da Iliad a Kena o ho. ha comunque i suoi lati negativi. I clienti dell’operatore francese possono navigare alla velocità del 4G o 4G+ mentre quelli dei due provider virtuali non hanno la stessa fortuna. Entrambi infatti dispongono solo di una copertura 4G Basic e bloccano la velocità di navigazione ad un massimo di 30 Mbps in download ed upload. Iliad però non offre la stessa stabilità e forza del segnali rispetto ai due concorrenti, che possono contare sulle efficienti e capillari reti di Vodafone e Tim.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle migliori tariffe di ho. Mobile e Kena Mobile per chi arriva da Iliad e le modalità con cui sottoscriverle:

Le offerte di ho. Mobile

1. ho. 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 7 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Questa particolare promozione è disponibile solo per gli utenti che arrivano da:

Coop Voce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Digitel

ERG Mobile

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

Attiva ho. 6,99

2. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Le offerte di Kena Mobile

1. Kena 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. Per chi sottoscrive l’offerta online entro il 30/6/19 il costo di attivazione è azzerato.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di previsto dalla promozione, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

L’offerta è sottoscrivibile per chi mantiene il proprio numero arrivando da:

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB; ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

POSTEMOBILE

POSTEMOBILE FULL

TISCALI

Welcome Italia

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono

Si ricorda che Kena sfrutta la rete di Tim per erogare i suoi servizi.

2. Kena 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro. Per chi sottoscrive l’offerta online entro il 30/6/19 il costo di attivazione è azzerato.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

Attiva Kena 12,99