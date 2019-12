Le migliori offerte con Samsung Galaxy S10, S10+ e S9 incluso

I top di gamma di Samsung sono, senza dubbio, tra gli smartphone più apprezzati e desiderati sul mercato. Il Samsung Galaxy S10 ed il Samsung Galaxy S10+ sono, attualmente, dei veri e propri punti di riferimento per tutti gli utenti che stanno valutando la possibilità di acquistare un nuovo smartphone di fascia alta. Il Galaxy S9 è, invece, il top di gamma 2018 di Samsung e può rappresentare una buona alternativa per chi è in cerca di uno smartphone vuole contenere i costi. Ecco quali sono le migliori offerte di telefonia mobile con Samsung Galaxy S10, S10+ e S9 incluso.

Acquistare uno smartphone a rate abbinandolo ad una nuova offerta di telefonia mobile può essere una scelta vantaggiosa. In molti casi, soprattutto per i top di gamma, è possibile dare un netto taglio al costo d’acquisto che andrà abbinato al vantaggio di poter dilazionare il pagamento in 30 mesi. L’effettiva convenienza delle offerte con smartphone incluso va valutata di volta in volta, in base all’operatore ed allo smartphone considerato.

Ecco alcune delle migliori offerte con Samsung Galaxy S10, S10+ e S9 incluso:

Offerte con Samsung Galaxy S10 incluso

Una delle prime offerte per acquistare il Samsung Galaxy S10 con un operatore che segnaliamo è quella di Tre. L’operatore mette a disposizione la tariffa ALL-IN Super Power con la possibilità di acquistare il Galaxy S10 128 GB in abbinamento. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB di traffico dati in 4G ogni mese con funzione Giga Bank

promozione Grande Cinema 3 che permette di andare al cinema ogni giorni acquistando 2 biglietti al prezzo di 1

canone mensile della tariffa pari a 14,99 Euro

rata mensile dello smartphone pari a 14,99 Euro (le rate complessive sono 29); rata finale di 150 Euro

anticipo 0 se si sceglie light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD (SEPA Direct Debit); anticipo di 99,99 Euro con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito

L’offerta Tre per acquistare il Galaxy S10 a rate prevede un costo complessivo (canone mensile tariffa + rata mensile smartphone + rata finale) pari a 1034,41 Euro che diventano 1134,41 Euro in caso di sottoscrizione dell’offerta senza la formula dell’anticipo zero.

C’è da segnalare anche l’offerta All Digital di Wind che permette di acquistare in abbinamento un Samsung Galaxy S10. In questo caso, la promozione è la seguente:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

40 GB in 4G ogni mese

100 GB una tantum per i nuovi clienti che passano a Wind

canone mensile della tariffa pari a 14,99 Euro

rata mensile dello smartphone pari a 18,99 Euro (le rate sono 30)

anticipo di 149,99 Euro

L’offerta in questione (anticipo + canone mensile tariffa + rata mensile smartphone) prevede per l’utente una spesa complessiva di 1.169,39 Euro.

Tra le offerte Vodafone per acquistare il Samsung Galaxy S10 segnaliamo RED Unlimited Smart. L’offerta include le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi dell’UE

40 GB in 4G e 5G ogni mese

Giga illimitati sulle app di musica, chat, social network e mappe

canone mensile della tariffa di 18,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito)

rata mensile dello smartphone di 17,99 Euro (le rate sono 30)

anticipo di 99,99 Euro

Il costo complessivo di quest’offerta con Samsung Galaxy S10 incluso è di 1.209,39 Euro.

Per quanto riguarda le offerte TIM per Samsung Galaxy S10, invece, segnaliamo la possibilità (sia per nuovi clienti che passano a TIM che per già clienti di poter acquistare lo smartphone con anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro cadauna per una spesa complessiva di 600 Euro. Per passare a TIM ed acquistare lo smartphone a rate è possibile scegliere l’offerta TIM Advance 4.5G che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

40 GB in 4.5G ogni mese

canone mensile di 19,99 Euro con addebito su conto corrente o carta di credito

Attiva TIM Advance 4.5G e acquistando un Galaxy S10 a rate, la spesa complessiva sarà pari a 1.199,70 Euro.

Operatore Offerta abbinata Bonus offerta Costo mensile offerta Rata mensile Anticipo Costo complessivo Tre ALL-IN Super Power Minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G 14,99 Euro al mese 14,99 Euro al mese per 29 mesi più rata finale di 150 Euro 0 1034,41 Euro Wind All Digital Minuti illimitati e 40 GB in 4G 14,99 Euro al mese 18,99 Euro al mese per 30 mesi 149,99 Euro 1.169,39 Euro Vodafone RED Unlimited Smart Minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati in Europa, 40 GB in 4G 18,99 Euro al mese 17,99 Euro al mese per 30 mesi 99,99 Euro 1.209,39 Euro TIM TIM Advance 4.5G Minuti ed SMS illimitati, 40 GB in 4G 19,99 Euro al mese 20 Euro al mese per 30 mesi 0 1.199,70 Euro

Se, invece, volessimo acquistare il Samsung Galaxy S10 in un’unica soluzione sarà necessario scovare le migliori offerte disponibile, per ottenere lo smartphone al prezzo più basso possibile, e, nello stesso tempo, individuare una tariffa mobile particolarmente vantaggiosa.

Per quanto riguarda l’acquisto in un’unica soluzione, dando un’occhiata alle offerte Amazon attuali possiamo verificare che l’effettivo “street price” del Samsung Galaxy S10 è di poco superiore ai 600 Euro.

Per scegliere l’offerta mobile più vantaggiosa possiamo affidarsi al comparatore di SosTariffe.it per offerte di telefonia mobile, disponibile cliccando sul box qui di sotto, che offre una panoramica completa in merito alle migliori tariffe del momento. Tra le offerte disponibili oggi troviamo:

Kena 5,99 Flash: minuti ed SMS illimitati in Italia, 70 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download) al costo di 5,99 Euro al mese

minuti ed SMS illimitati in Italia, 70 GB in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download) al costo di 5,99 Euro al mese Giga 50 di Iliad : minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati dall’Italia a 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese

: minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati dall’Italia a 60 destinazioni internazionali, 50 GB in 4G al costo di 7,99 Euro al mese Fastweb Mobile: minuti illimitati in Italia, 100 SMS e 30 GB in 4G al costo di 9,95 Euro al mese

Scopri le offerte per smartphone più vantaggiose

Ipotizzando un costo medio mensile di un’offerta mobile pari a circa 7,5 Euro al mese, nel corso dei 30 mesi il Galaxy S10 costerà all’incirca 825 Euro.

Offerte con Samsung Galaxy S10+ incluso

Tra le migliori offerte per acquistare il Samsung Galaxy S10+ a rate segnaliamo la proposta di Tre che permette di abbinare lo smartphone alla tariffa ALL-IN Power. Ecco le caratteristiche della promozione:

minuti illimitati verso tutti in Italia

300 SMS

60 GB di traffico dati in 4G ogni mese con funzione Giga Bank

promozione Grande Cinema 3 che permette di andare al cinema ogni giorni acquistando 2 biglietti al prezzo di 1

canone mensile della tariffa pari a 11,99 Euro

rata mensile dello smartphone pari a 20,99 Euro (le rate complessive sono 29); rata finale di 150 Euro

anticipo 0 se si sceglie light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD (SEPA Direct Debit); anticipo di 99,99 Euro con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito

Quest’offerta per acquistare a rate il Galaxy S10+ prevede un costo complessivo (anticipo + rata smartphone + canone mensile della tariffa ) pari a 1.118,41 Euro.

Per quanto riguarda le offerte Vodafone per il Samsung Galaxy S10+, segnaliamo la possibilità di acquistare lo smartphone in abbinamento a RED Unlimited Smart. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi dell’UE

40 GB in 4G e 5G ogni mese

Giga illimitati sulle app di musica, chat, social network e mappe

canone mensile della tariffa di 18,99 Euro al mese (con addebito su conto corrente o carta di credito)

rata mensile dello smartphone di 17,99 Euro (le rate sono 30)

anticipo di 159,99 Euro

Il costo complessivo di quest’offerta con Samsung Galaxy S10 incluso è di 1.269,39 Euro.

Per chi passa a Wind c’è la possibilità di acquistare un nuovo Samsung Galaxy S10+ in abbinamento alla tariffa All Digital, attivabile direttamente online. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

40 GB in 4G ogni mese

100 GB una tantum per i nuovi clienti che passano a Wind

canone mensile della tariffa pari a 14,99 Euro

rata mensile dello smartphone pari a 23,99 Euro (le rate sono 30)

anticipo di 169,99 Euro

L’offerta Wind per il Galaxy S10+ (anticipo + canone mensile tariffa + rata mensile smartphone) prevede per l’utente una spesa complessiva di 1.339,39 Euro.

I clienti TIM, a prescindere dall’offerta attiva, possono acquistare il Galaxy S10+ con anticipo zero e 30 rate mensili da 25 Euro cadauna per un costo complessivo di 750 Euro. Per chi passa a TIM, ipotizziamo anche in questo caso che venga attivata l’offerta TIM Advance 4.5G che, ricordiamo, presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

40 GB in 4.5G ogni mese

canone mensile di 19,99 Euro con addebito su conto corrente o carta di credito

Attiva TIM Advance 4.5G e acquistando un Galaxy S10+ a rate, la spesa complessiva sarà pari a 1.349,70 Euro.

Operatore Offerta abbinata Bonus offerta Costo mensile offerta Rata mensile Anticipo Costo complessivo Tre ALL-IN Power Minuti illimitati, 200 SMS e 60 GB in 4G 11,99 Euro al mese 20,99 Euro al mese per 29 mesi più rata finale di 150 Euro 0 1.118,41 Euro Wind All Digital Minuti illimitati e 40 GB in 4G 14,99 Euro al mese 23,99 Euro al mese per 30 mesi 169,99 Euro 1.339,39 Euro Vodafone RED Unlimited Smart Minuti ed SMS illimitati in Italia, minuti illimitati in Europa, 40 GB in 4G 18,99 Euro al mese 17,99 Euro al mese per 30 mesi 159,99 Euro 1.269,39 Euro TIM TIM Advance 4.5G Minuti ed SMS illimitati, 40 GB in 4G 19,99 Euro al mese 25 Euro al mese per 30 mesi 0 1.349,70 Euro

Se, invece, volessimo acquistare il Galaxy S10+ in un’unica soluzione, come visto nel caso precedente, dovremmo valutare le migliori offerte disponibili sul mercato (per minimizzare i costi dell’acquisto e risparmiare rispetto al prezzo di listino) e, nello stesso tempo, scegliere una tariffa mobile particolarmente vantaggiosa (come quelle viste in precedenza).

In questo caso, l’acquisto in un’unica soluzione del Galaxy S10+, grazie ad un’analisi delle migliori offerte Amazon, comporta una spesa complessiva di circa 700 Euro.

Il costo d’acquisto va a sommarsi al costo mensile medio di una tariffa mobile che, sfruttando le migliori proposte del mercato, abbiamo ipotizzato essere pari a 7.5 Euro al mese. Moltiplicando il costo della tariffa per 30 mesi e sommandolo al costo d’acquisto del Galaxy S10+ in un’unica soluzione, si registrerà una spesa complessiva di circa 930 Euro.

Offerte con Samsung Galaxy S9 incluso

A differenza di S10 e S10+, il Samsung Galaxy S9 è presente sul mercato da molto più tempo ed è oramai uscito di produzione. Le unità disponibili sono poche ed i prezzi sono abbastanza elevati. Sia TIM che Vodafone non includono più in listino il Samsung Galaxy S9. Lo smartphone è ancora disponibile con Wind e Tre.

Wind propone il Samsung Galaxy S9 in abbinamento all’offerta All Inclusive Easy Pay. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

60 GB in 4G ogni mese

canone mensile della tariffa pari a 16,99 Euro con addebito su conto corrente o carta di credito

rata mensile smartphone pari a 14,99 Euro

anticipo di 99,99 Euro

In questo caso, la spesa complessiva risulta pari a 1.059,39 Euro.

Tre, invece, permette di acquistare il Samsung Galaxy S9 in abbinamento ad ALL-IN Power:

minuti illimitati verso tutti in Italia

300 SMS

60 GB di traffico dati in 4G ogni mese con funzione Giga Bank

promozione Grande Cinema 3 che permette di andare al cinema ogni giorni acquistando 2 biglietti al prezzo di 1

canone mensile della tariffa pari a 11,99 Euro

rata mensile dello smartphone pari a 7,99 Euro (le rate complessive sono 29); rata finale di 120 Euro

anticipo 0 se si sceglie light credit Compass con addebito su Carta di Credito o SDD (SEPA Direct Debit); anticipo di 99,99 Euro con Vendita a Rate 3 con addebito su Carta di Credito

Il costo complessivo dell’offerta Tre è pari a 707,41 Euro che diventano 807,40 Euro nel caso di adesione all’offerta con Vendita a Rate 3.

Per quanto riguarda l’acquisto in un’unica soluzione, invece, i prezzi non sono particolarmente convenienti. Il Galaxy S9 risulta, infatti, solo poco più economico rispetto al Galaxy S10, decisamente più completo e moderno.