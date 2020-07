Le migliori offerte con iPhone 11 incluso di Vodafone, TIM e WindTre di luglio 2020

Vuoi metterti in tasca iPhone 11 di Apple ma ritieni che la spesa sia eccessiva? Con le offerte telefono in incluso di Vodafone, WindTre o Tim puoi risparmiare sull’acquisto di un telefono potendo dilazionare la spesa su più rate. Scopri l’offerta giusta per ottenere uno degli smartphone top di gamma sul mercato

iPhone 11 è oggi il miglior modello di telefono prodotto da Apple. Questa famiglia di smartphone dispone dell’innovativo chip A13 Bionic, che gli conferisce un’incredibile potenza di calcolo, e di un Face ID aggiornato per garantisce un ulteriore livello di protezione. In più, iPhone 11 Pro è il primo a disporre di una tripla fotocamera principale con lenti da 12 Megapixel ciascuna e grandangolo. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte iPhone 11 incluso di operatori di telefonia mobile come Vodafone, Tim e WindTre per risparmiare sull’acquisto di questo straordinario telefono:

Vodafone: offerte iPhone 11 incluso

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Confronta le offerte di Vodafone

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Power Gaming incluso per 1 mese (poi 5 euro al mese)

Tidal Premium incluso per 6 mesi (poi 6,99 euro al mese)

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 5 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 31 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

Attiva RED Unlimited Smart

Annunci Google

Tim: offerte iPhone 11 incluso

iPhone 11 da 64 GB – 849,90 euro

da – 849,90 euro iPhone 11 da 128 GB – 899,90 euro

da – 899,90 euro iPhone 11 da 256 GB – 1019,90 euro

da – 1019,90 euro iPhone 11 Pro da 64 GB – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa

da – 24,99 al mese in 48 rate senza interessi se hai Tim a casa iPhone 11 Pro da 256 GB – 1369,90 euro

Chi acquista un prodotto Apple ottiene in regalo un anno di Apple TV+ (poi 4,99 euro al mese)

Tim permette di pagare nelle seguenti modalità:

carta di credito (Visa, Mastercard, American Express e Diners)

PayPal

TIMpersonal

contrassegno alla consegna

credito residuo (solo opzioni tariffarie per la linea mobile)

rateizzazione senza interessi su bolletta della linea di casa

Inoltre, è possibile abilitare e modificare l’addebito automatico della fattura Tim della linea di casa, su conto corrente bancario (RID Bancario).

WindTre: offerte iPhone 11 incluso

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 49,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi e l’offerta viene sottoscitta in negozio, altrimenti la spesa è di 9,99 euro con attivazione online. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 10,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 128 GB – 12,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 256 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 64 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

da 256 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

Confronta la offerte WINDTRE

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 15,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 28,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 24,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 29,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 34,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 49,99 euro se l’offerta viene sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi. Acquistandola online la spesa per l’attivazione è di 9,99 euro con vincolo di 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 25,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 24 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 24 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 24 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

Annunci Google