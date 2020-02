Le migliori offerte adsl e fibra ottica per aziende a febbraio 2020

Siete titolari di una P.IVA e avete deciso di cambiare la vostra offerta internet per aziende? In questa guida approfondiamo le tre migliori soluzioni attualmente presenti sul mercato, grazie alle proposte di operatori come Vodafone, Fastweb e Wind.

1. OneNet P.IVA di Vodafone

OneNet P.IVA di Vodafone è una tra le migliori offerte internet per aziende del momento. Il costo mensile è pari a 25 Euro, anziché gli originali 30 Euro. Grazie a questa speciale promozione potrete risparmiare fino a 120 Euro all’anno. Oltre a ciò, sono inclusi:

il servizio di attivazione ;

; la Vodafone Station , che comprende il modem di ultima generazione per una navigazione stabile e altamente performante;

, che comprende il modem di ultima generazione per una navigazione stabile e altamente performante; Vodafone Internet Key, ovvero la chiavetta per la navigazione internet anche quando siete in movimento attraverso i vostri dispositivi mobile.

I principali vantaggi che l’attivazione di OneNet P.IVA di Vodafone vi assicura sono:

l’ opzione “massima velocità” gratuita, fino a 1 Gigabit/s in download nelle città coperte da fibra ottica con standard FTTH (Fiber To The Home) e fino a 200 Megabit/s nelle città coperte da FTTC (Fiber To The Cable);

gratuita, fino a 1 Gigabit/s in download nelle città coperte da fibra ottica con standard FTTH (Fiber To The Home) e fino a 200 Megabit/s nelle città coperte da FTTC (Fiber To The Cable); tutti i servizi della Vodafone Station , compresa la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’IP pubblico statico, una velocità 4 volte superiore ai modem tradizionali e l’opportunità di trasformare il vostro smartphone in cordless grazie all’app dedicata;

, compresa la possibilità di sfruttare le potenzialità dell’IP pubblico statico, una velocità 4 volte superiore ai modem tradizionali e l’opportunità di trasformare il vostro smartphone in cordless grazie all’app dedicata; l’utilizzo di una Vodafone Internet Key , per chiamare e navigare subito in rete senza aspettare i tempi di attivazione della linea;

, per chiamare e navigare subito in rete senza aspettare i tempi di attivazione della linea; 1 linea voce con chiamate nazionali illimitate;

con chiamate nazionali illimitate; Vodafone Drive , con 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud;

, con 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud; opzione Rete sicura, per proteggere la vostra navigazione, i pagamenti e bloccare l’accesso a siti pericolosi, gratuita per i primi due mesi, poi a 2 Euro al mese.

In quanto cliente business, Vodafone assicura anche la presenza di un tecnico dedicato che effettuerà personalmente l’installazione, oltre che la possibilità di navigazione immediata grazie alla Vodafone Internet Key in dotazione.

Nel caso in cui abbiate la necessità di aggiungere una seconda linea telefonica, potrete tranquillamente farlo al costo aggiuntivo di 10 Euro al mese sul canone previsto. La linea sarà utile per ricevere ad esempio pagamenti e documenti senza interrompere la vostra attività. La linea include FAX, POS e 500 minuti.

L’offerta è valida fino al 18/02.

Scopri OneNet P.IVA

2. Internet Business Fibra di Fastweb

Fastweb ha all’attivo una promozione eccellente con il pacchetto Internet Business Fibra. Il costo previsto con l’opzione fibra ottica è pari a 25 Euro/mese, anziché 30 Euro/mese, mentre con la tecnologia Fibra misto rame il prezzo sarà di 30 Euro/mese, invece di 35 Euro/mese. Lo sconto è valido solo previa attivazione sui canali web della compagnia.

Ecco cosa include Internet Business Fibra di Fastweb:

Internet illimitato , fino a 1 Gigabit/s in download;

, fino a 1 Gigabit/s in download; Modem FASTGate ;

; Business Assist , che prevede un contributo di 285,60 Euro, pagabili anche a rate e consiste nell’attivazione assistita, un team di assistenza tecnica dedicato in gradi di rispondere ad ogni chiamata in meno di 1 minuto, oltre che servizio di video-assistenza da smartphone semplice ed immediato e assistenza “Next Business Day” per la risoluzione dei guasti bloccanti entro un giorno lavorativo dalla vostra segnalazione;

, che prevede un contributo di 285,60 Euro, pagabili anche a rate e consiste nell’attivazione assistita, un team di assistenza tecnica dedicato in gradi di rispondere ad ogni chiamata in meno di 1 minuto, oltre che servizio di video-assistenza da smartphone semplice ed immediato e assistenza “Next Business Day” per la risoluzione dei guasti bloccanti entro un giorno lavorativo dalla vostra segnalazione; abbinamento con SIM mobile , senza vincoli e penali e chiamate internazionali incluse verso 60 destinazioni;

, senza vincoli e penali e chiamate internazionali incluse verso 60 destinazioni; servizio E-learning, un corso a scelta tra quelli accreditati e formazione online per il vostro settore professionale.

Uno dei principali vantaggi di attivare una linea con Fastweb è la trasparenza e flessibilità del servizio. Non dovrete sottostare a particolari vincoli di contratto e i costi di dismissione sono pari ad un unico importo di 35,95 Euro IVA esclusa.

La promozione è valida fino al 18/02.

Scopri Internet Business Fibra

3. Fibra 1000 Unlimited Partita IVA di Wind

Al costo di 26,98 Euro/mese IVA esclusa, l’offerta Fibra 1000 Unlimited Partita IVA di Wind è la proposta dedicata ai professionisti. Si tratta di un’opzione disponibile con la tecnologia in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), mentre nel caso disponiate di una copertura in fibra ottica FTTC (Fiber To The Cable) oppure ADSL, dovrete ricorrere ad altre tipologie di offerte.

Fibra 1000 Unlimited Partita IVA di Wind include:

Modem Wi-Fi di ultima generazione;

di ultima generazione; 100 Giga inclusi al mese per gli smartphone dei vostri collaboratori, solo in caso di attivazione dell’offerta con tecnologia fibra ottica;

inclusi al mese per gli smartphone dei vostri collaboratori, solo in caso di attivazione dell’offerta con tecnologia fibra ottica; servizio di attivazione ;

; chiamate da fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i numeri fissi di Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada; servizio di dettaglio chiamate , gratuito da area Clienti e App WindHome o MyWind;

, gratuito da area Clienti e App WindHome o MyWind; possibilità di recesso anticipato prima dei 24 mesi previsti dal contratto, nel caso in cui dovrete però corrispondere un importo pari a una mensilità di canone più l’eventuale costo residuo per contributi di attivazione.

A seconda della tecnologia di navigazione disponibile, potrete usufruire di una diversa qualità e offerte dedicate, in particolare:

con fibra in FTTC, Internet 200 , fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload, oppure Internet 100 , fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload;

, fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload, oppure , fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload; con ADSL, Internet 20, fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL, oppure Internet 7, con 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload.

L’offerta è valida fino al 24/02.

Scopri Fibra 1000 Unlimited P.IVA