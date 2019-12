Le migliori offerte ADSL di dicembre 2019

Dicembre 2019 è arrivato e iniziare il mese attivando la migliore offerte ADSL 2019 rappresenta un ottimo modo per concludere l’anno. Le offerte Internet casa Wi-Fi che permettono di navigare alla velocità dell’ADSL, ottime soluzioni per tutti coloro i quali non sono raggiunti dalla tecnologia della fibra ottica, sono offerte all inclusive, tutte disponibili a un costo inferiore ai 30 euro mensili.

Nonostante non si tratti di offerte ADSL senza linea telefonica, sono tutte promozioni super vantaggiose in quanto prevedono nel loro pacchetto mensile:

una connessione Internet illimitata;

un bundle di minuti illimitati per chiamare su tutto il territorio nazionale, gratis o a costi davvero molto vantaggiosi.

Migliori offerte ADSL dicembre 2019: come scegliere quella giusta?

Il metodo più efficace per individuare la migliore offerta tra tutte quelle disponibili sul mercato, è rappresentato dalla comparazione, che permette di valutare tutte le opzioni disponibili e di selezionare quella che al prezzo più basso con il quale ottenere i maggiori vantaggi.

Le migliori offerte ADSL casa del mese di dicembre 2019 sono quella degli operatori Wind, Tre, Vodafone, Fastweb e TIM. Di seguito una panoramica generale sulla offerte ADSL proposte, ricavata con il comparatore di SosTariffe.it, che sarà poi accompagnata da maggiori dettagli:

l’ offerta ADSL Internet 20 Chiamate Illimitate di Wind, disponibile al costo di 26,98 euro al mese;

disponibile al costo di 26,98 euro al mese; la tariffa Fiber ADSL di Tre , che ha lo stesso prezzo di Wind, ovvero 26,98 euro al mese;

, che ha lo stesso prezzo di Wind, ovvero 26,98 euro al mese; Internet Unlimited con chiamate ADSL di Vodafone , che ha un costo mensile di 27,90 euro;

, che ha un costo mensile di 27,90 euro; l’ offerta ADSL dell’operatore Fastweb , Fastweb Casa, che ha invece un costo di 29,95 euro al mese;

, Fastweb Casa, che ha invece un costo di 29,95 euro al mese; l’offerta ADSL di TIM, Super ADSL, per la quale si devono pagare 29,90 euro al mese.

Il confronto fra le migliori offerte ADSL di dicembre 2019

Le migliori offerte ADSL sottoscrivibili nel mese di dicembre 2019 sono, come abbiamo già accennato, delle tariffe all inclusive: non si tratta dunque di offerte ADSL casa senza telefono ma di promozione che includono anche le chiamate a prezzi molto competitivi. Ragion per cui non c’è alcun motivo per rimpiangere le vecchie tariffe che prevedevano di attivare solo Internet, senza la linea telefonica.

Ogni offerta ADSL si differenzia dalle altre:

per la gratuità del costo delle chiamate;

per i costi di modem e attivazione, che nella maggior parte dei casi sono assenti;

per la velocità di connessione;

per i vantaggi che la caratterizzano.

Fastweb è da sempre l’operatore che si distingue maggiormente in termini di velocità di connessione, ma come sempre tutto dipende dal proprio Comune di residenza. L’ADSL di Fastweb viaggia infatti alla velocità di 10 Mega in upload, mentre quella di Tre, Wind, Vodafone e TIM è in grado di raggiungere soltanto 1 Giga.

Per questo motivo, prima di scegliere l’attivazione di qualsiasi contratto di attivazione di una connessione ADSL è sempre meglio effettuare un test della copertura e della velocità: se si è fortunati si potrebbe anche scoprire di essere raggiunti dalla velocità della fibra ottica.

1. ADSL offerte Wind Infostrada, dicembre 2019: Internet 20 chiamate illimitate

L’offerta ADSL proposta da Wind nel mese di dicembre 2019 si chiama Internet 20 chiamate illimitate: è una promozione all inclusive, al prezzo di 26,98 euro al mese per i primi 48 mesi, che diventano poi 20,99 euro al mese. Permette di connettersi alla velocità di 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload.

L’offerta ADSL di Wind include:

un modem Wi-Fi di ultima generazione;

zero costi di attivazione;

una connessione Internet illimitata;

chiamate illimitate e gratuite, senza scatto alla risposta;

Internet mobile;

una SIM dati con 100 Giga al mese da condividere con tutti i membri della famiglia che abbiano attivato in precedenza Wind All Inclusive, Call Your Country Super, Wind Home Magnum e Wind Smart;

l’altoparlante intelligente di Amazon in grado di connettersi wireless alla rete, Echo Dot.

2. Dicembre 2019, migliori offerte ADSL: 3 Fiber ADSL

L’offerta ADSL di Tre è molto simile a quella di Wind per quanto riguarda il costo dell’abbonamento, che è di 26,98 euro al mese per i primi 4 anni. Dopodiché diventa di 20,99 euro al mese.

Con l’offerta ADSL casa 3 Fiber ADSL si ottiene:

Internet Illimitato;

Chiamate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile con scatto alla risposta di 23 centesimi;

Giga extra: si possono 15 Giga in più al mese sulla SIM e su altri 4 numeri a scelta;

un modem hi-tech gratuito;

l’attivazione della tariffa ADSL a costo zero;

una velocità di connessione dell’offerta ADSL pari a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload.

3. Dicembre 2019, offerte ADSL Vodafone: Internet Unlimited con chiamate ADSL

L’offerta Internet casa di Vodafone disponibile con la tecnologia di tipo ADSL si chiama Internet Unlimited con chiamate ADSL e prevede i vantaggi seguenti:

il modem gratuito;

zero costi di attivazione;

Internet illimitato e alla velocità di 20 Mb/s in download e di 1 Mb/s in upload;

chiamate illimitate e gratuite, che non prevedono lo scatto alla risposta;

Internet mobile incluso;

una SIM Internet inclusa in 4.5G per navigare anche quando si è fuori casa, che sfrutta tutta la potenza della rete Vodafone 5G.

La tariffa ADSL casa di Vodafone è attivabile a un costo di 27,90 euro al mese per i primi quattro anni dall’attivazione, che dal quinto anno saranno 20,90 euro al mese.

4. Offerte ADSL casa per sempre: ovvero l’ADSL Fastweb

Fino a qualche tempo fa l’operatore Fastweb prevedeva un’offerta ADSL senza linea telefonica, che prendeva il nome di INTERNET. Oggi questa tariffa non esiste più, ma nonostante questo:

l’ offerta ADSL Fastweb casa è una proposta molto conveniente e competitiva, in quanto è un’ offerta ADSL casa per sempre ;

è una proposta molto conveniente e competitiva, in quanto è un’ ; ha infatti costo fisso bloccato di 29,95 euro al mese, mantenendosi, come gli altri operatori, sotto la cifra di 30 euro al mese per la sottoscrizione dell’abbonamento.

L’offerta Internet casa Wi-Fi ADSL di Fastweb regala, ogni mese, i seguenti servizi:

Internet illimitato;

chiamate illimitate e gratuite, senza lo scatto alla risposta.

Internet mobile;

modem FASTGate gratuito;

nessun costo di attivazione;

chiamate internazionali al costo di 5 centesimi al minuto e con le quali chiamare più di 50 destinazioni estere.

Come già anticipato, fra i tratti distintivi dell’offerta ADSL Fastweb Casa e di tutte le altre tariffe sponsorizzate da Fastweb, ci sono:

la velocità di connessione: Fastweb Casa raggiunge la velocità di 20 Mb/s in download e di 10 Mb/s in upload, mentre gli altri competitor sono in grado di raggiungere unicamente la velocità di 1 Mb/s in upload;

l’assenza di vincoli di contrattuali;

la possibilità di recedere in ogni momento;

la trasparenza delle o fferte Internet casa proposte : quella di Fastweb è, nella pratica, l’unica offerta ADSL casa per sempre . Il prezzo proposto, di 29,90 euro al mese, già scontato rispetto ai costi standard dell’operatore, è bloccato e non cambia nel tempo;

: quella di Fastweb è, nella pratica, l’unica . Il prezzo proposto, di 29,90 euro al mese, già scontato rispetto ai costi standard dell’operatore, è bloccato e non cambia nel tempo; in più, con Fastweb, si paga solo quello che si vede: non sono infatti presenti o previsti costi aggiuntivi rispetto a quelli elencati dell’offerta che si sceglie di sottoscrivere.

5. ADSL TIM dicembre 2019: la tariffa Super ADSL

Infine, tra le migliori offerte ADSL casa all inclusive da attivare nel mese di dicembre 2019 abbiamo anche quella proposta da TIM, disponibile al costo mensile di 29,90 euro e che sarà valida fino al 31 dicembre 2019.

Con l’ADSL di TIM, che non ha costi di attivazione e regala il modem per connettersi ogni mese a Internet in modo illimitato, si naviga alla velocità di 20 Mb/s in download e di 1 Mb/s in upload. Nel piano mensile sono incluse:

la chiamate gratuite e senza scatto alla riposta su tutto il territorio nazionale;

il Decoder TIM BOX che è disponibile, se lo si desidera, al costo mensile di 3 euro per i primi 4 anni.

