Le migliori carte per pagare le spese di tutti i giorni: promozioni di Novembre 2021

Le tipologie di carte che puoi attivare a Novembre sono di credito, di debito e prepagate, per capire qual è la migliore promozione per te e quali sono le migliori carte per pagare le spese di tutti i giorni puoi usare il comparatore di SOStariffe.it . Per individuare le condizioni più vantaggiose è importante che tu abbia le idee chiare su come intendi utilizzare le carte, per prelievi e acquisti di piccoli importi sono convenienti le carte di debito mentre per poter fare spese più alte è necessario avere carte di credito.

L’ultimo Osservatorio SOStariffe.it sui costi della carte di pagamento può aiutarti a stabilire quali sono le migliori carte per le tue operazioni giornaliere.

La convenienza di una tipologia di carta o di un’altra carta dipende da quali sono i parametri considerati, per esempio considerando solo il costo del canone sembrerebbe che il prodotto più economico siano le carte prepagate – hanno un canone medio mensile di 0,45 euro. Ampliando però la ricerca e considerando anche le spese una tantum per l’emissione di questi prodotti sono pari quasi a 6 euro. Se operi con le principali carte prepagate i costi per i prelievi sono abbastanza alti rispetto a quelli applicate con le altre carte di debito, la stima è di 0,68 euro di commissione a prelievo se effettuato da ATM della tua banca e di 1,181 euro da sportelli di altri banche.

Le carte conto possono essere una buona alternativa, il costo del canone mensile medio è di 4,37 euro ma le spese di emissione scendono a 1,07 euro. Per i prelievi le carte con IBAN si rivelano molto interessanti, la commissione media è di appena 0,27 euro se si preleva dalla propria banca e non supera gli 0,67 euro da ATM di altre banche.

Per quanto riguarda le carte di credito questo sono i prodotti in assoluto meno convenienti se si considerano solo i costi di canone e le commissioni applicate ai prelievi. Le carte di questo tipo hanno costi di attivazione di 1,54 euro in media e di canone di 6,67 euro, se si analizzano poi le nuove revolving le spese di tenuta ed emissione sono ancora più alte. Le carte a rate ti permettono di rimborsare le tue spese ma vengono applicate degli interessi.

Come puoi immaginare prelevare con le carte di credito è molto più costoso, le commissioni in questi casi partono da un minimo e poi si applica una percentuale in base all’importo prelevato. Le commissioni applicate in media vanno dai 3,37% ai 3,55% euro per i prodotti a saldo, mentre per quelli a credito applicano spese che vanno da 3,28% a 3,34%. Le operazioni meno convenienti in assoluto sono i prelievi in valute straniere.

Per le quattro tipologie di carte invece le operazioni di pagamento degli acquisti online o con i POS hanno condizioni di costo identiche, ciò che cambia sono le modalità di rimborso degli acquisiti. Con le carte di debito (quindi prepagata e carta conto) puoi spendere solo le somme già accreditate sul conto corrente associato o sulla carta, mentre le carte di credito ti permettono di fare spese e di pagarle poi a distanza di un mese.

Ecco quali sono le migliori carte per pagare le tue spese

Ogni carta è adatta ad un profilo di utente, se vuoi un prodotto per poter effettuare i tuoi pagamenti quotidiani e per prelevare devi puntare sulle carte di debito. Ti offrono prelievi gratuiti e ha un buon margine di spesa giornaliero e mensile.

Carte conto e prepagate Spese canone Commissione su prelievi Limite di spesa Bonus BBVA – carta con IBAN zero spese gratuiti per importi superiori a 100 euro in Italia da tutti gli ATM 2 euro per prelievi inferiori 2 euro in area extra SEPA 2.000 euro prelievo massimo cashback del 10% rateizzazione delle spese N26 gratis nella versione standard carta conto 3 prelievi a zero spese pagamenti gratis all’estero 5.000 euro al giorno 20 mila euro al mese contactless app per gestire le carte bonus fino a 50 euro per nuovi clienti Carta Tinaba zero spese 2 euro per i prelievi in Italia 4 euro prelievi all’estero 250 euro come prelievo massimo dividi le spese con l’app raccolta fondi bonifici gratuiti tra clienti Tinaba DOTS gratuito gratis in Italia e in UE 3,45 euro al di fuori dell’UE 999,99 euro come tetto massimo di spesa 250 euro come prelievo massimo giornaliero 2.500 euro di ricariche annue gift cards da 20 euro Nexi Debit CiviBank – carta con IBAN canone gratuito con il conto di CiviBank gratuiti in Italia 4 euro commissioni estero 900 euro di prelievo 5 mila euro di spesa massima 100 prelievi gratuiti l’anno Widiba canone zero gratis in Italia 2 euro all’estero 10 mila euro di spesa al mese ricariche gratis Nexi IBL zero spese 2,50 euro per prelevare in Italia 4 euro all’estero 12.500 euro di spesa massima 250 prelievo massimo al giorno ricariche gratuite tramite Internet Banking Payback American Express 10 euro se non usi almeno una volta l’anno la carta, altrimenti è a zero spese 1,25 euro come minimo, o 3,9% dell’importo prelevato in Italia 2,5% della spesa all’estero 250 euro in Italia 500 euro come tetto massimo prelievo all’estero puoi avere fino a 75 euro come buoni sconto N26 gratis nella versione standard carta conto 3 prelievi a zero spese pagamenti gratis all’estero 5.000 euro al giorno 20 mila euro al mese contactless app per gestire le carte bonus fino a 50 euro per nuovi clienti Carta Tinaba zero spese 2 euro per i prelievi in Italia 4 euro prelievi all’estero 250 euro come prelievo massimo dividi le spese con l’app raccolta fondi bonifici gratuiti tra clienti Tinaba

Scopri la carta di debito più conveniente per te

Le carte di credito più convenienti

Le carte di credito sono abbinate all’apertura o al possesso di un conto corrente, questi sono dei prodotti che difficilmente sono a canone zero e dovrai considerare se il plafond mensile è giusto per quelle che sono le tue esigenze. Ecco quali sono le 3 carte che ti offrono condizioni molto vantaggiose questo mese.

1. Mastercard Gold di ING

Puoi attivare la Mastercard Gold gratuitamente se decidi di aprire il Conto Corrente Arancio di ING. Per il primo anno sia il conto corrente che la carta di credito saranno a canone zero, poi potrai continuare a non pagare le spese di tenuta di questi prodotti se versi almeno 1000 euro al mese sul conto e se spendi fino a 500 euro con la carta.

Le caratteristiche principali della Mastercard Gold sono:

plafond da 1.500 euro al mese

nessuna spesa di gestione se spendi più di 500 euro

rateizzazione delle spese con servizio Pago Flex (tassi da verificare in base alla spesa al piano di rimborso degli acquisti)

limite massimo di prelievo 600 euro

estratto conto online gratuito

commissione minima su prelievo 3 euro (o 4% della spesa)

Puoi richiedere maggiori dettagli sulla carta Mastercard Gold e su come aprire il conto corrente ING cliccando sul link che segue.

Attiva la Mastecard Gold

2. Carta Widiba Classic

Una buona alternativa è la carta di credito Widiba Classic , in questo caso il canone annuo è pari a 20 euro. Con questa carta potrai avere un tetto di spesa di 1.500 euro al mese e ti consente di richiedere l’anticipo di contante, la commissione minima è di 2,50 euro o del 4% sull’importo.

La richiesta di attivazione delle carte è legata al possesso di un conto corrente, fino al 9 Febbraio puoi aprire il conto Widiba a costo zero ed in promozione per un anno. Il conto sarà gratuito per chi ha meno di 30 anni fino al compimento del 30esimo anno d’età. In offerta per i nuovi clienti ci sono la firma digitale e la PEC gratuite.

Puoi usare lo SPID per attivare la tua offerta, avrai anche a disposizione la funzione My money per organizzare le tue spese tramite l’app e con questo conto e con la carta è disponibile il servizio di password vocale per aumentare la sicurezza delle tue operazioni online.

Scopri Widiba Carta Classic

Se vuoi puoi anche richiedere la carta Gold, che raddoppia il plafond a tua disposizione (3.000 euro al mese), ma il canone ti costerà 12,50 euro a trimestre.

3. UniCredit Flexia

L’ultima soluzione è quella proposta da UniCredit che potrai attivare insieme al conto corrente modulare My Genius. Con il modulo Gold la banca ti permette di avere un conto da 16 euro al mese che ti offre:

bonifici gratis online

carnet da 10 assegni

carta prepagata a canone zero

carta di credito

servizi banca Multicanale per gestire da più dispositivi i tuoi risparmi

La carta di credito Flexia è sia a saldo che revolving, potrai concordare con la banca se attivare il plafond minimo (1000 euro) o se personalizzare la tua soglia di spesa (il massimo è di 5.000 euro al mese). La carta è offerta gratuitamente per il primo anno, dal secondo anno in poi continuerai a non pagare il canone (che è di 42 euro l’anno) se spenderai almeno 2000 euro l’anno con la carta.

Con Flexia hai la possibilità di posticipare la data di rimborso delle tue spese, in genere fissata al 15 del mese, fino al 27 del mese. Oppure potrai attivare i rimborsi a rate delle somme spese con questo prodotto, la modalità revolving ti permette di dilazionare la somma spesa in un periodo massimo di 20 mesi ma il TAEG applicato si aggira intorno al 15%.

Con questa carta potrai avere delle condizioni agevolate su altri prodotti UniCredit, per esempio su assicurazioni viaggi o personali.