Le migliori carte per pagare le spese di tutti i giorni: promozioni di Febbraio 2022

Quante volte al mese prelevi? Viaggi spesso all'estero? Cosa acquisti in genere con le carte? Sono tutte domande che devi porti per capire quali sono le carte migliori per pagare le tue spese di tutti i giorni. Esistono diverse tipologie di carte: debito, credito e prepagate. Ecco quali sono le promozioni più convenienti di Febbraio in base agli acquisti che fai

Una carta di credito è molto vantaggiosa se effettui pagamenti con il POS, ma le condizioni per prelevare denaro sono poco convenienti. Al contrario se consideri le commissioni sulle operazioni troverai che le spese per ogni ritiro di denaro presso gli ATM sono molto basse con le carte di debito e con le prepagate con IBAN. Le carte di debito sono i prodotti che spesso vengono attivati gratuitamente con l’apertura di un conto corrente e sono a canone zero.

Puoi approfondire quelli che sono i costi medi e le condizioni proposte dai principali emittenti degli istituti bancari per chi attiva le diverse carte.L’Osservatorio SOStariffe.it sui costi della carte ti aiuterà a stabilire qual è il prodotto più adatto alle tue caratteristiche come utente. I dati mostrano per esempio che le carte prepagate sono molto economiche, il canone in particolare è tra i più bassi mentre le spese di emissione sono cresciute. I prelievi richiedono il pagamento di una commissione media tra 0,27 euro e 0,67 euro.

Le carte di credito sono di certo molto convenienti se paghi le tue spese e ti offrono anche la possibilità di rateizzare gli importi dei tuoi acquisti. Il discorso è diverso però se consideri le commissioni applicate se prelevi dagli ATM, i costi variano tra il 3,28% e il 3,342% per le carte revolving mentre per le carte di credito a saldo le spese vanno dal 3,37% al 3,55%. La comodità di questi prodotti sta nel plafond che ti propone l’emittente, le carte più comuni hanno un tetto di spesa di 1.200/1.500 euro ma esistono anche soluzioni con soglie fino a 10 mila euro (ovviamente hanno dei canoni molto alti).

Le migliori carte per pagare le tue spese

Per trovare la carta che sia giusta per te e per le spese che devi pagare tutti i giorni devi dedicarti all’analisi delle promozioni, devi confrontare i costi e le condizioni proposte. Tutte le informazioni sulle offerte le trovi nei Fogli Informativi, ma puoi aiutarti anche con i servizi di confronto online delle promozioni. Tra gli altri è disponibile il comparatore di SOStariffe.it, un servizio gratuito che ti permetterà di paragonare le carte e di verificare rapidamente le commissioni sulle transazioni, il canone e ogni altro costo operativo.

Le carte di debito più convenienti

1. Carta BBVA

Per chi attiva il conto corrente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria è possibile avere la carta di debito virtuale a costo zero. La carta BBVA è un prodotto che ti offre di prelevare a zero spese in Italia e nei Paesi dell’Unione europea, purché l’importo ritirato sia dai 100 euro in su. I prelievi inferiori a questa cifra ti costeranno 2 euro.

La carta di debito non potrà essere usata per una spesa mensile superiore a 2.000 euro al mese. Per i tuoi acquisti con POS otterrai un rimborso pari al 10% su una spesa massima di 500 euro, questa promozione è valida solo per il primo mese. A partire dal 2° mese la percentuale dei rimborsi sarà pari all’1%, a patto che spendi 250 euro al mese. Le nuove carte hanno un CVV dinamico che potrai generare tramite l’app e i dati identificati non sono impressi sulla carta.

Questa carta ti offre il servizio per rateizzare le tue spese, con Pay&Plan puoi:

suddividere in 3, 6,9, 12 rate gli importi

rateizzare spese fino a 1.500 euro

attivare il servizi per 5 acquisti effettuati in 90 giorni

N26

Puoi attivare anche la carta conto di N26 nella versione standard, si tratta di un prodotto a zero spese. Le condizioni operative che ti propone la banca virtuale tedesca sono:

3 prelievi gratuiti, poi 2 euro ad operazione

pagamenti in valute estere senza costi aggiuntivi

soglia di spesa massima 5.000 euro al mese e 20 mila euro al mese

Le prepagate e le carte conto per i tuoi acquisti quotidiani

Carta Tinaba

Con Tinaba potrai attivare una carta con IBAN che potrai ricaricare con contanti, con bonifici e con scambio di denaro tra possessori di carte Tinaba. I prodotti proposti da questa società ti offrono dei servizi per aiutarti a dividere le spese con coinquilini ed amici, come il conto di una cena o la spesa per le bollette. Con questa carta puoi anche avviare delle Raccolte fondi per sostenere i tuoi progetti o ciò in cui credi.

Tinaba ti permetterà di pagare i tuoi acquisti giornalieri ottenendo un rimborso del 10% sugli importi spesi, in negozio o sui siti online. Prelevare in Italia o all’estero non è molto conveniente con queste carte, le commissioni applicate saranno rispettivamente di 2 euro e 4 euro.

Carta DOTS

Tra le possibili carte che puoi attivare per pagare le spese c’è anche la DOTS, anche questa è una carta conto con IBAN. I profili tra cui puoi scegliere sono First e Top, la prima è una carta a zero spese mentre la seconda ha un canone da 0,95 euro al mese. Le condizioni associate all’account standard prevedono:

prelievi gratuiti

ricarica massima da 2.500 euro l’anno

bonifici online gratis

gift card da 20 euro per i nuovi clienti

Puoi ottenere maggiori informazioni sulle carte DOTS cliccando in basso.

Ci sono anche altre carte conto che potrai attivare per pagare i tuoi acquisti, ecco alcune delle soluzioni principali disponibili a Febbraio.

Nexi IBL zero spese 2,50 euro per prelevare in Italia 4 euro all’estero 12.500 euro di spesa massima 250 prelievo massimo al giorno ricariche gratuite tramite Internet Banking Nexi Debit CiviBank canone gratuito con il conto di CiviBank gratuiti in Italia 4 euro commissioni estero 900 euro di prelievo 5 mila euro di spesa massima 100 prelievi gratuiti l’anno

Widiba prepagata canone zero gratis in Italia 2 euro all’estero 10 mila euro di spesa al mese ricariche gratis

Le migliori carte di credito

E siamo alle carte di credito, come dicevamo queste soluzioni ti offrono la possibilità di pagare il mese successivo all’acquisto. Sono molto comode se hai grosse spese impreviste da affrontare, inoltre le carte revolving ti offrono le condizioni per rimborsare gli acquisti a rate. Gli istituti ti offrono l’emissione di una carta di credito se hai un conto corrente a supporto per garantire il plafond concesso. Il plafond non è altro che la soglia di spesa associata alla tua carta, per i prodotti standard è di circa 1.500 euro al mese ma puoi anche attivare carta senza limiti.

Ecco quali sono le migliori carte di credito di Febbraio 2022.

Mastercard Gold di ING

I clienti che attivano il Conto Corrente Arancio di ING entro il 31 Marzo 2022 avranno la Mastercard Gold a canone gratuito per 1 anno. La carta è a saldo e ha un tetto di spesa mensile di 1.500 euro. Le condizioni per poter prelevare e fare le proprie operazioni con questo prodotto sono:

commissione minima sui prelievi 3 euro o il 4% dell’importo

estratto conto online gratuito

limite massimo di prelievo 600 euro

rateizzazione delle spese con servizio PagoFlex

rimborso delle spese ogni 10 del mese

Al termine del periodo promozionale, potrai continuare ad avere una carta gratuita se ogni mese farai spese per almeno 500 euro.

Puoi avere più informazioni su Mastercard Gold e sul conto ING cliccando qui in basso.

Carta Widiba Classic

L’altra soluzione che analizziamo insieme è la Widiba Classic, in questo caso la carta non è gratuita ma ti costerà 5 euro a trimestre. Per poterla richiedere dovrai essere un cliente di Banca Widiba e le condizioni per i tuoi acquisti e gli anticipi di contante sono:

anticipo di contante commissione minima 2,50 euro o il 4%

plafond 1.500 euro

servizio di alert via SMS o mail

Se il tetto di spesa non è sufficiente a coprire i tuoi acquisti puoi anche attivare la Mastercard Gold con Widiba, in questo caso il plafond potrà arrivare a 3.000 euro ma il canone salirà a 12,50 euro a trimestre.

American Express

Tra le carte più popolari al mondo ci sono le Amex, il prodotto segnalato da SOStariffe.it in particolare è la Payback di American Express. Questo prodotto è una carta gratuita se la usi almeno una volta l’anno (altrimenti canone 10 euro). Per poter attivare questa carta devi avere un reddito minimo di 11 mila euro l’anno e devi essere residente in Italia.

Le condizioni operative con la Payback sono:

1,25 euro come minimo di commissione minima sui prelievi e fino a 3,9% dell’importo in Italia

prelievi all’estero con costi pari al 2,5% della spesa

soglia di prelievo giornaliero pari a 250 euro in Italia e 500 euro all’estero

programma a premi Payback – guadagni 1 punto ogni 2 euro spesi

