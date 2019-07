Le migliori carte di credito di Luglio 2019

L’Ico (Information Commissioner’s Office), l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati, ha multato la British Airways per violazione della normativa sulla Privacy dei dati. Il caso si riferisce al furto delle coordinate di 244 mila carte di credito operato da degli hacker.

Il caso ha riaperto un vecchio dibattito in merito alla sicurezza degli acquisti fatti online con questi strumenti. La carta di credito infatti nell’immaginario comune è ritenuta più vulnerabile di altri strumenti usati per i pagamenti sul web. In realtà non è così, basta mettere in atto alcune accortezze – anzi secondo gli esperti è molto più semplice che siate truffati usando la carta di credito nei negozi.

Tra i consigli per evitare i furti di dati:

usare siti sicuri, controllare che indirizzo sia https

aggiornare firewall e antivirus

acquistare da siti attendibili

Oltre a queste regole base ecco anche qualche consiglio sulle carte di credito che potete richiedere ai maggiori istituti.

1. Carta Verde American Express

Per il primo anno in canone è azzerato, dal secondo anno invece pagherete 6.50 € al mese.

Per ottenere questa carta dovrete registrarvi sul sito di American Express. Avrete bisogno di:

Informazioni bancarie (IBAN, nome della tua Banca, Anno di apertura conto)

Documento di identità in corso di validità (Carta d’identità o Passaporto o Patente)

Codice Fiscale (oppure Carta d’identità elettronica o Tessera Sanitaria)

La società offre diversi vantaggi e programmi di ricompensa per i propri clienti, come 1€ speso = 1 punto Membership Rewards. Come funziona? Più si utilizza la carta di credito più premi si ricevono. Ogni acquisto effettuato viene conteggiato e va ad accumularsi permettendovi alla fine di ricevere premi, voucher e buoni per fare viaggi. Alcuni dei premi ottenuti dai clienti sono:

Gift Card Zara, Ikea, Amazon e altri ancora

Prodotti Apple

Voucher Shop With Points, per ridurre il saldo della Carta: 1.000 punti = 4€

Voucher viaggi, da utilizzare su americanexpress.it/viaggi: 1.000 punti = 4€

Rispetto ad altre carte quelle di American Express includono un servizio di assicurazione che copre i vostri acquisti in caso di furto o danneggiamento fino a 90 giorni e per un valore di 1.300€.

I clienti che scelgono questa carta avranno anche delle agevolazioni sull’assicurazione viaggio. In caso usiate queste carte per prenotare potrete usufruire della tutela in caso di ritardata consegna del bagaglio oppure di ritardo o cancellazione del volo e la Global Assist (assistenza immediata 24 ore su 24 per consulenze mediche e legali di emergenza all’estero, oltre a un anticipo di denaro fino a 500€)

Infine segnaliamo il Servizio Express CashSM che vi consente di poter prelevare, solo in caso di emergenza, con la carta da 500.000 sportelli ATM nel mondo.

2. Carta Oro American Express

Come la precedente soluzione anche questa è una carta di credito in promozione, il primo anno non pagherete il canone mentre dal secondo la spesa mensile sarà di 14 €. Per poter richiedere questa carta dovrete dimostrare di avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 €.

Oltre alla carta Oro potrete ottenere una seconda carta, gratuita per il primo anno e con un canone di 83€ il secondo.

Tra i benefit ci sono:

voucher annuali da 50€ da spendere in viaggi

la promozione 2 per 1 nei cinema The Space

l’iscrizione al Club Membership Rewards, il Programma Fedeltà di American Express che ti permette di accumulare punti con le tue spese

Come già visto le carte American Express offrono anche una serie di servizi legati alle assicurazioni di viaggio. In questo caso è incluso il Priority Pass per l’accesso a più di mille Vip Lounge in giro per il mondo, con due ingressi gratis all’anno.

Inoltre prenotando i viaggi con la carta si potrà usufruire su sconti su alberghi e spa convenzionate.

3. Carta PAYBACK American Express

Ancora una carta di pagamento American Express, la promozione attuale prevede che se nei primi 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto spendete almeno 1.000€ vi saranno accreditati 8.000punti del programma Payback. La carta è senza canone annuale e include una seconda carta anch’essa gratuita. Si tratta di una carta senza tetto di spesa e per cui ogni mese viene addebitato quando speso nei 30 giorni.

Questa carta viene associata al conto Payback al momento dell’attivazione e per ogni 2€ spesi vi sarà accreditato un punto. Sono previsti dei bonus che vi faranno guadagnare crediti extra fino all’11 luglio 2019: 4.000 punti alla prima transazione effettuata con la carta nei primi 3 mesi, altri 4.000 punti al raggiungimento di una soglia di spesa di almeno 1.000€ nei primi 3 mesi.

Le condizioni per ottenere la carta sono le stesse già descritte per le altre due.

4. Blu American Express

La quarta soluzione proposta da American Express è un’altra carta di credito a canone zero per il primo anno, dal secondo vi costerà 35 €. Questa carta vi dà la possibilità di avere l’1% di Cashback sugli acquisti effettuati, il credito accumulato vi verrà versato sul conto della carta.

La formula di pagamento del conto della carta Blu è flessibile, questo vi permette o di saldare il conto ogni mese (come si fa con tutte le carte) o di pagare a rate. Le condizioni qualora decidiate per la soluzione a rate sono:

Un importo minimo mensile come da condizioni contrattuali e comunque non inferiore a 40€

Un importo fisso, purché superiore all’importo minimo mensile

Una percentuale del saldo, purché superiore all’importo minimo mensile

Oppure l’intero importo del saldo mensile

American Express pone dei limiti su chi possa richiedere questa carta:

maggiore età

residenza in Italia

conto corrente in Italia

almeno 11 mila € di reddito

Si può associare a questa carta un fido di 5 mila €, le spese per questa linea di credito sono TAEG 23.69%.

5. HYPE Start

L’Hype Start è stata eletta miglior carta dello scorso anno e nelle community di utenti che si confrontano sul tema è riconosciuta come una delle migliori alternative. Si tratta di una carta del circuito MasterCard, contactless e con IBAN.

Non ha alcun canone e permette di effettuare pagamenti, controllare i movimenti e scambiare denaro da smartphone grazie all’app associata.

Uno dei punti di maggior forza di questa carta è la possibilità di ricaricare la carta e di prelevare contanti senza commissioni in tutto il mondo.

Il limite di spesa giornaliero è di 2.500 €, mentre quello di prelievo dagli ATM è di 250€ (come quello di qualsiasi carta bancomat).

6. Carta N26

La carta N26 è gratuita e si può gestire con un’app che permette di ricevere notiche push ogni qualvolta si effettua una transazione. Fa parte del circuito Mastercard ed è emessa da N26, una banca diretta tedesca. La carta ha un sistema di sicurezza 3D Secure.

Per ottenere questa prepagata bisogna avere un conto N26 Bank, ma permette di inviare anche bonifici internazionali con TransferWise in 19 paesi.

I limiti giornalieri di spesa e di prelievo sono più alti di quelli della carta Hype, infatti la spesa può arrivare fino a 5.000 € al giorno e i prelievi a 2.500€ in un solo giorno.

7. N26 Black

Il canone per la versione superiore della N26, l’N26 Black, è di 9.90 € al mese. Con questa carta potrete:

prelevare gratis in €

effettuare pagamenti gratis in ogni valuta

i prelievi saranno gratuiti in tutto il mondo

avrete anche il pacchetto assicurativo Allianz (in caso di emergenza medica acuta all’estero, le spese mediche e ospedaliere sono coperte e si potrà richiedere assistenza medica telefonica 24 ore su 24)

L’assicurazione inoltre copre i vostri ritardi superiori alle 4 ore del vostro volo o bagaglio, il furto di cellulare o contanti (entro 4 ore dal prelievo), questa opzione vale solo per chi ha un conto premium.

8. Widiba Carta Classic

Widiba offre una carta con un canone trimestrale da 5 €. Il tetto di spesa è di 1.500€ al mese. Con questa soluzione si pagheranno 2€ di commissione sui prelievi sia in Italia che all’estero, ma non c’è una soglia massima di prelievo. Incluso nel canone il servizio di allerta sulle operazioni tramite sms ed email.

Per poter richiedere questa carta dovrete:

avere un patrimonio complessivo di almeno 3.000€

accredito sul conto uno stipendio mensile di almeno 800€

Sia in Europa che negli Stati extra Euro potrete richiedere l’anticipo di contante alle stesse condizioni: 4% dell’importo con un minimo di 2.50€.

Nell’offerta è inclusa la promozione Telepass, per un anno il servizio sarà gratuito e compreso nel canone dei clienti che attivano un conto Widiba.

9. Carta di Credito Che Banca!

La carta è a canone gratuito per i clienti che superano i 5 mila € di spesa annua, il costo altrimenti è di 24 € l’anno. La carta può essere richiesta dai clienti dei conti Digital e Yellow e questa soluzione garantisce la sicurezza degli acquisti con il sistema Mastercard Securecode.

Scegliendo la carta di Che Banca potrete anche selezionare il plafond che preferite, da mille € fino a 20000 € al mese. Se si utilizza la carta per pagare sui circuiti FastPay o in autostrada non si pagano commissioni.

Tra i servizi accessori legati a questa carta ci sono:

alert gratuiti via e-mail e app per tutti i pagamenti e prelievi, via sms si ricevono comunicazione per operazione superiori ai 50 €

abilitazione Samsung Pay

controllo online dell’utilizzo della carta tramite Area Clienti

a inizio mese ricevi un sms o una e-mail che ti indica quale sarà l’importo che ti verrà addebitato il 15 del mese

puoi fare la richiesta di modificare i tuoi massimali direttamente dall’Area Clienti e dall’app

in caso di furto o smarrimento puoi bloccare la tua Carta con un click dall’app e dall’Area Clienti

I massimali sul prelievo contanti in Italia e all’estero sono di 500 € al giorno.

10. Widiba Carta Gold

Il limite di spesa di questa seconda soluzione proposta da Widiba è più elevato, si sale a 3000 € al mese. Il canone annuo è di 50 €. Le commissioni per prelievi restano di 2 € sia in Italia che all’estero.

Per ottenerla i requisiti minimi sono:

patrimonio complessivo di almeno 3.000€

o, accredito sul conto uno stipendio mensile di almeno 800€

