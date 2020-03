Le migliori assicurazioni casa a marzo 2020

Per scegliere la migliore assicurazione casa è necessario valutare diversi elementi. Le principali compagnie assicurative, infatti, propongono delle polizze casa “modulabili” offrendo ai loro clienti la possibilità di personalizzare, nei minimi dettagli, il pacchetto di garanzie che andranno a comporre l’assicurazione. Per essere certi di attivare una copertura in linea con quelle che sono le proprie esigenze, quindi, andrà fatta una valutazione molto approfondita. Ecco quali sono le migliori assicurazioni casa di marzo 2020 e come fare ad attivare la soluzione migliore per le proprie esigenze.

Per individuare la migliore assicurazione casa di marzo 2020 è necessario prendere in considerazione una lunga serie di fattori. Le migliori compagnie assicurative, infatti, propongono una lunga serie di garanzie con cui il cliente può andare a comporre il pacchetto assicurativo più in linea con le esigenze della propria famiglia.

In linea generale, le garanzie che compongono un’assicurazione casa vanno a coprire diversi aspetti offrendo protezione contro rischi di vario tipo. Nella maggior parte delle polizze, ad esempio, troviamo le coperture di Responsabilità Civile che vanno a proteggere l’assicurato e la sua famiglia da richieste di risarcimento in arrivo da terzi.

Non mancano, inoltre, le garanzie che tutelano i beni della propria famiglia, in caso di danneggiamento o furto, e che offrono servizi aggiuntivi come la tutela legale o l’assistenza tecnica in caso di problemi riscontrati in casa (ad esempio, se serve l’intervento di un elettricista o di un idraulico). Ci sono poi le garanzie che proteggono l’immobile e l’intero fabbricato contro diverse tipologie di danni.

Per un quadro completo sulle migliori polizze casa disponibili a marzo è consigliabile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it che va a riassumere le migliori proposte da attivare questo mese. Le polizze proposte sono disponibili tramite attivazione online e possono, quindi, essere richieste comodamente da casa.

Qui di seguito, invece, vediamo alcune delle migliori assicurazioni casa che abbiamo selezionato per evidenziare, nei minimi dettagli, quelle che devono essere le caratteristiche irrinunciabili di una buona polizza assicurativa per la propria famiglia e la propria abitazione.

Genertel

Tra le migliori assicurazioni casa di marzo 2020 segnaliamo la polizza proposta da Genertel. Si tratta di un pacchetto di tutele assicurative che vanno a coprire, in modo davvero completo, diversi aspetti proponendo una protezione per il proprio patrimonio, per i propri beni ed anche per tutti i membri del nucleo familiare. La polizza casa di Genertel presenta, inoltre, una struttura modulabile con la possibilità per il cliente di scegliere con quali garanzie extra arricchire il pacchetto di tutele da attivare.

Il pacchetto “base” dell’assicurazione casa di Genertel include le seguenti garanzie:

RC Proprietà: una copertura che copre i danni causati dalla propria abitazione a terzi come, ad esempio, la caduta di un infisso o una tegola oppure un incendio che, dopo essersi sviluppato all’interno della propria casa, danneggia l’appartamento adiacente.

una copertura che copre i danni causati dalla propria abitazione a terzi come, ad esempio, la caduta di un infisso o una tegola oppure un incendio che, dopo essersi sviluppato all’interno della propria casa, danneggia l’appartamento adiacente. RC Conduzione e Famiglia: questa garanzia copre i danni a terzi in casa e nel tempo libero

questa garanzia copre i danni a terzi in casa e nel tempo libero Danni al contenuto: questa garanzia garantisce un risarcimento ai danni subiti da mobili, elettrodomestici ed effetti personali causati da incendio, esplosione, fughe di gas e diversi altri eventi che possono danneggiare i beni presenti nella propria casa

questa garanzia garantisce un risarcimento ai danni subiti da mobili, elettrodomestici ed effetti personali causati da incendio, esplosione, fughe di gas e diversi altri eventi che possono danneggiare i beni presenti nella propria casa Assistenza all’abitazione: grazie a questa copertura, il nucleo familiare potrà contare su di un servizio d’assistenza atttivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 con la possibilità di richiedere un intervento d’urgenza da parte di un fabbro, un elettricista o un idraulico

grazie a questa copertura, il nucleo familiare potrà contare su di un servizio d’assistenza atttivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 con la possibilità di richiedere un intervento d’urgenza da parte di un fabbro, un elettricista o un idraulico Assistenza legale : questa copertura offre il rimborso delle spese legali per qualsiasi questione che coinvolge il contraente o il suo nucleo familiare

: questa copertura offre il rimborso delle spese legali per qualsiasi questione che coinvolge il contraente o il suo nucleo familiare Assistenza Cyber Risk : grazie a questa copertura si potrà contare su assistenza tecnica per i propri dispositivi, sul recupero dei dati da hard disk o da smartphone e sulla sicurezza dei dati sensibili online e su assistenza in caso di utilizzo fraudolento

: grazie a questa copertura si potrà contare su assistenza tecnica per i propri dispositivi, sul recupero dei dati da hard disk o da smartphone e sulla sicurezza dei dati sensibili online e su assistenza in caso di utilizzo fraudolento Danni al fabbricato: questa tutela protegge l’assicurato garantendo un risarcimento in caso di danni subiti dal fabbricato dove è situata la propria abitazione in caso di incendio, infiltrazioni d’acqua, eventi atmosferici di particolare intensità o scoppio

Chi sceglie la polizza Genertel ha poi la possibilità di completare la copertura assicurazione per la propria casa aggiungendo alcune garanzie accessorie. Ecco le opzioni a disposizioni dei clienti:

Danni catastrofali: questa copertura garantisce un risarcimento dei danni subiti dalla casa per alluvioni, inondazioni, terremoti ed altri eventi catastrofali; la copertura è detraibile al 19%

questa copertura garantisce un risarcimento dei danni subiti dalla casa per alluvioni, inondazioni, terremoti ed altri eventi catastrofali; la copertura è detraibile al 19% Infortuni domestici: con questa copertura si avrà diritto al risarcimento delle spese mediche per infortuni, sia in casa che fuori casa, registrati dai componenti del nucleo familiare assicurato

con questa copertura si avrà diritto al risarcimento delle spese mediche per infortuni, sia in casa che fuori casa, registrati dai componenti del nucleo familiare assicurato Protezio ne 4 zampe: questa garanzia offerta un risarcimento delle spese per il veterinario in caso di infortunio di un animale domestico

ne 4 questa garanzia offerta un risarcimento delle spese per il veterinario in caso di infortunio di un animale domestico Tutela aggressioni: questa copertura offre un risarcimento delle spese mediche per infortunio e per supporto psicologico a seguito di aggressione fisica o online

questa copertura offre un risarcimento delle spese mediche per infortunio e per supporto psicologico a seguito di aggressione fisica o online RC Ruote elettriche: questa tutela di responsabilità civile tutela l’assicurato in caso di richieste di risarcimento per danni causati a terzi o alle cose di altri quando si è alla guida di un veicolo elettrico come una bici elettrica, un monopattino, un segway o un hoverboard

questa tutela di responsabilità civile tutela l’assicurato in caso di richieste di risarcimento per danni causati a terzi o alle cose di altri quando si è alla guida di un veicolo elettrico come una bici elettrica, un monopattino, un segway o un hoverboard RC Cane: questa tutela di responsabilità civile copre le richieste di risarcimento danni ricevute per danni causati a terzi dal proprio cane

questa tutela di responsabilità civile copre le richieste di risarcimento danni ricevute per danni causati a terzi dal proprio cane Furto e rapina: questa copertura garantisce un risarcimento in caso di furto dei bani in casa, scippo o rapina subita da un componente del nucleo familiare fuori casa, danni registrati da infissi, sistemi d’allarme etc. a seguito di tentativi di scatto

Zurich Connect

Tra le migliori assicurazioni casa del mese di marzo 2020 segnaliamo anche la proposta assicurativa di Zurich Connect. La compagnia propone una soluzione completamente personalizzabile da parte del cliente che, in base alle proprie esigenze, ha la possibilità di costruire il pacchetto assicurativo aggiungendo o, eventualmente, rimuovendo ogni singola copertura. Da notare, inoltre, che l’attivazione di una specifica copertura permette, in alcuni casi, di attivare garanzie secondarie (completamente facoltative) strettamente collegate alla copertura principale attivata.

In questo modo, chi sceglie Zurich Connect avrà la possibilità di attivare un’assicurazione casa in grado di rispondere in modo perfetto alle proprie necessità. Nello stesso tempo, grazie alla possibilità di poter attivare esclusivamente le coperture di cui si ha bisogno, sarà possibile tenere sotto controllo l’importo del premio assicurativo ed evitare di pagare per l’attivazione di garanzie non essenziali (in base ad una valutazione strettamente personale).

Da notare anche la possibilità di modulare il massimale, andando a scegliere il risarcimento massimo che la compagnia erogherà per un determinato sinistro collegato alla singola garanzia. La scelta del massimale ha un impatto diretto anche sul premio assicurativo da corrispondere per ogni singola copertura.

Ecco i pacchetti assicurazioni a disposizione del cliente che potrà costruire la sua assicurazione casa con Zurich Connect:

RC della famiglia e animali domestici; questa copertura garantisce la copertura delle richieste di risarcimento dei danni provocati involontariamente dall’assicurato, dai suoi familiari o da animali domestici a terzi o alle loro cose; questa copertura garantisce l’assicurato anche nel caso in cui i danni siano stati provocati da persone che lavorano per la propria famiglia

questa copertura garantisce la copertura delle richieste di risarcimento dei danni provocati involontariamente dall’assicurato, dai suoi familiari o da animali domestici a terzi o alle loro cose; questa copertura garantisce l’assicurato anche nel caso in cui i danni siano stati provocati da persone che lavorano per la propria famiglia Proprietario protetto : questa copertura integra diverse tutele assicurative (RC Proprietà, Ricorso terzi e/o locatari e Danni alla proprietà) in un unico pacchetto; è possibile arricchire ulteriormente le tutele con l’aggiunta di Danni al contenuto , che copre i danni ai beni causati da un incendio, fuoriuscita di gas, corto circuito, atti vandalici, acqua fuoriuscita da rotture accidentali di impianti idrici etc.; attivando Danni al contenuto sarà poi possibile aggiungere le tutele extra Furto e Preziosi, Gioielli, Rapina, Scippo , delle garanzie accessorie che vanno ad arricchire ancora di più il pacchetto dell’assicurazione casa; il cliente che attiva Proprietario protetto potrà aggiungere anche Danni da terremoto che copre i danni subiti dall’abitazione in caso di terremoto

: questa copertura integra diverse tutele assicurative (RC Proprietà, Ricorso terzi e/o locatari e Danni alla proprietà) in un unico pacchetto; è possibile arricchire ulteriormente le tutele con l’aggiunta di , che copre i danni ai beni causati da un incendio, fuoriuscita di gas, corto circuito, atti vandalici, acqua fuoriuscita da rotture accidentali di impianti idrici etc.; attivando Danni al contenuto sarà poi possibile aggiungere le tutele extra e , delle garanzie accessorie che vanno ad arricchire ancora di più il pacchetto dell’assicurazione casa; il cliente che attiva Proprietario protetto potrà aggiungere anche che copre i danni subiti dall’abitazione in caso di terremoto Infortuni domestici: questa garanzia permette di assicurare tutto il nucleo familiare contro infortuni che si verificano durante le attività domestiche e nel tempo libero e che abbiano determinato una invalidità permanente oltre il 5%

questa garanzia permette di assicurare tutto il nucleo familiare contro infortuni che si verificano durante le attività domestiche e nel tempo libero e che abbiano determinato una invalidità permanente oltre il 5% Assistenza: con questa garanzia si potrà ottenere un aiuto da parte di un tecnico specializzato, ad esempio un elettricista o un idraulico, in caso di emergenza

con questa garanzia si potrà ottenere un aiuto da parte di un tecnico specializzato, ad esempio un elettricista o un idraulico, in caso di emergenza Tutela legale: con questa garanzia si copriranno le spese nel caso in cui vi sia la necessità di ricevere assistenza legale per una controversia giudiziale o extragiudiziale

Come scegliere la polizza casa più adatta alle proprie esigenze

A differenza di quanto avviene in altri settori assicurativi, che propongono prodotti sicuramente più “lineari” e di facile identificazione, le assicurazioni casa rappresentano, a tutti gli effetti, dei pacchetti di tutele assicurative che vanno a coprire situazioni e rischi decisamente differenti tra loro. Scegliere la polizza casa più adatta alle proprie esigenze può, quindi, risultare difficile, soprattutto a chi non ha mai attivato una polizza di questo tipo.

Per poter individuare l’assicurazione casa migliore, in base alle necessità della propria famiglia, è quindi opportuno analizzare una ad una delle garanzie che vengono proposte dalle varie compagnie assicurative. I primi elementi da considerare sono le varie tutele rappresentate dalle coperture di Responsabilità Civile a disposizione. Le richieste di risarcimento in arrivo da terzi, infatti, possono raggiungere importi molto elevati ed è importante avere a propria disposizione un pacchetto assicurativo che possa proteggere il proprio patrimonio da tali richieste.

Bisogna poi considerare le garanzie che offrono un risarcimento in caso di danno subito. In questa categoria troviamo coperture che offrono una tutela assicurativa per i danni subiti dalla propria abitazione (ad esempio in caso di terremoto oppure a causa di un incendio) e dai beni custoditi al suo interno (con la possibilità, ad esempio, di richiedere un risarcimento in caso di furto).

Bisogna poi verificare le garanzie a tutela dei membri del nucleo familiare. Queste coperture permettono di avere risarcimenti per i danni subiti a seguito di aggressioni oppure in caso di infortuni domestici che possono causare anche un minimo livello di invalidità permanente. Le assicurazioni casa offrono tutele importanti per la salute dei membri della propria famiglia ed attivare garanzie di questo tipo può rivelarsi davvero molto utile e vantaggioso.

Tra le varie tipologie di coperture da considerare ci sono tutte quelle garanzie che offrono servizi di vario tipo alla famiglia assicurativa. Prendiamo il caso della tutela legale, che garantisce un risarcimento delle spese d’assistenza legale (che possono arrivare ad essere molto elevate), oppure dei servizi d’assistenza, proposti da moltissime compagnie come visto anche negli esempi riportati, che offrono la possibilità di richiedere l’intervento di personale qualificato per la risoluzione di un’emergenza (ad esempio un elettricista, un idraulico o un fabbro).

Per ogni garanzia inclusa nel pacchetto di assicurazione casa è necessario poi andare a verificare quali sono le eventuali limitazioni contrattuali. Questo aspetto vale per ogni tipologia di assicurazione ma acquisisce un’importanza particolare per quanto riguarda le polizze casa. Per tutte le garanzie che si desidera attivare è importante valutare il massimale, in rapporto ai costi della copertura ed al rischio collegato, e la franchigia, ovvero la porzione del risarcimento che non viene coperta dall’assicurazione.