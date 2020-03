La carta di credito è uno strumento di pagamento molto utile che può fare comodo in svariate circostante. Per questo motivo, è opportuno valutare sempre con molta attenzione le caratteristiche di una carta al fine di poter individuare la soluzione più adatta a quelle che sono le proprie esigenze. Le opzioni a disposizione per chi vuole una carta di credito sono numerose. Ecco, quindi, quali sono le carte di credito più interessanti di marzo 2020 e come fare a richiederle direttamente online.

Scegliere una buona carta di credito necessita di un’attenta valutazione delle caratteristiche e dei costi. Chi ha un conto corrente attivo può richiedere alla propria banca l’emissione di una carta di credito. Tale operazione, soggetta ad una valutazione interna della banca, si conclude in poco tempo e permette al cliente di ottenere la carta desiderata nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attivare una carta di credito senza verificarne le caratteristiche è però poco conveniente. Bisogna, infatti, valutare con molta attenzione le proposte della banca (ad esempio leggendo con attenzione il foglio illustrativo della carta) per essere certi di poter contare su di una carta di credito che vada a rispecchiare le proprie esigenze.

Di seguito, vedremo alcune delle migliori carte di credito da richiedere a marzo 2020. L’emissione di tali carte è soggetta all’apertura di un conto corrente. Negli esempi proposti ci troviamo di fronte a prodotti bancari davvero completi e, soprattutto, estremamente economici che permettono di ottenere una carta di credito a costi davvero ridotti e, in molti casi, completamente assenti.

Ecco, quindi, quali opzioni tenere d’occhio con maggior interesse se si vuole richiedere una carta di credito.

illimity

Tra le carte di credito più interessanti del mese di marzo 2020 segnaliamo la carta di credito abbinata al Conto illimity, uno dei migliori conti correnti online disponibili attualmente. La carta emessa da illimity bank offre diversi vantaggi e, soprattutto, può essere ottenuta in modo completamente gratuito, senza alcun canone annuo, rispettando alcune semplici condizioni.

La carta di credito di illimity è disponibile per tutti i clienti che scelgono illimity bank attivando un nuovo conto corrente. Grazie alla promozione attualmente in corso, i nuovi clienti possono attivare il Conto Pllus, che normalmente ha un canone mensile di 8 Euro, con canone azzerato per tutto il primo anno e con la possibilità di poter contare sull’azzeramento del canone a tempo indeterminato rispettando almeno due di queste tre condizioni:

Almeno 750 Euro di entrata mensile

Almeno due domiciliazioni attive sul conto

Almeno 300 Euro di transazioni mensili con le carte abbinate al conto

I titolari di Conto Plus hanno, quindi, possibilità di richiedere la carta di credito di illimity con canone azzerato invece che con un canone annuo di 20 Euro (tale importo andrà pagato se, invece di Conto Plus, si attiva Conto Smart a canone zero). La carta di credito emessa da illimity bank presenta caratteristiche davvero interessanti. Ecco alcuni dettagli:

la carta di credito di illimity è una carta Mastercard

l’addebito delle spese sul conto corrente avviene il 15 del mese successivo

la carta è abilitata per i pagamenti in negozio ed anche per i pagamenti online, senza alcuna commissione

la carta supporta le transazioni tramite Google Pay e Apple Pay che permettono di registrare la carta nel proprio smartphone ed eseguire pagamenti contactless utilizzando il proprio dispositivo in sostituzione della carta (non è necessario quindi avere la carta con sé)

il massimale della carta di credito è fissato a 1500 Euro ma può essere incrementato su richiesta del titolare della carta

per l’anticipo di contante è prevista una commissione del 4% sull’importo prelevato; la commissione minima è di 0,52 Euro per operazioni area EU e di 5,16 Euro per operazioni area Extra EU

la carta supporta diverse funzioni di sicurezza come 3D Secure e SMS Alert; c’è poi la possibilità di gestire la carta tramite app effettuando operazioni come la sospensione, la gestione dei canali e delle aree geografiche di utilizzo e la visualizzazione del PIN

La carta di credito di ilimity è disponibile con le colorazioni nero, blu, verde e magenta. Il cliente può richiedere l’emissione della carta direttamente dai servizi di home banking (anche tramite app) con spedizione della carta presso l’indirizzo di casa. L’emissione è soggetta ad una valutazione da parte della banca.

Per ottenere questa carta di credito, come detto anche in precedenza, è necessario richiedere l’attivazione del Conto illimity (scegliendo il Conto Plus con la promozione in corso, non ci saranno costi periodici per la carta). Per chi attiva questo conto corrente c’è anche una carta di debito internazionale, collegata direttamente al conto, con possibilità di prelievi gratuiti in tutto il mondo per importi pari o superiori a 100 Euro.

Da notare, inoltre, che illimity bank offre anche la funzione illimity connect. Con questa funzione è possibile integrare all’interno dei servizi di home banking di illimity anche un conto corrente di un’altra banca, in modo da gestire in un’unica applicazione tutti i propri strumenti finanziari, semplificando tutte le operazioni.

Per attivare il Conto illimity è possibile seguire una veloce procedura online, accessibile cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Conto illimity e richiedi la carta di credito

Widiba

Un’altra ottima proposta per chi vuole una carta di credito arriva da Widiba, la banca online del Gruppo MPS, che mette a disposizione una carta davvero interessante a tutti i clienti che attivano il Conto Widiba, un conto corrente a zero spese che può essere attivato e gestito completamente online e che mette a disposizione una lunga serie di vantaggi per il cliente.

La carta di credito di Widiba è disponibile in versione Classic ed anche nella più esclusiva versione Gold. La versione Classic della carta presenta le seguenti caratteristiche:

canone trimestrale di 5 Euro

le spese vengono addebitate il 15 del mese successivo

plafond di 1.500 Euro

anticipo contante con commissione del 4% con importo minimo di 2.5 Euro, sia in area Euro che in area extra Euro

servizi alert tramite SMS, e-mail e notifiche push dall’app

supporto alle transazioni tramite Google Pay e Apple Pay

layout personalizzabile scegliendo tra 34 stili differenti

Come detto, la carta di credito Widiba è disponibile richiedendo l’attivazione di Conto Widiba, un conto corrente online che può essere considerato come una delle migliori opzioni a disposizione per chi è in cerca di un conto economico e facile da utilizzare. Tale conto presenta le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per il primo anno;

canone azzerato per sempre effettuando l’accredito di stipendio o pensione oppure mantenendo una giacenza media di 5 mila Euro

carta di debito inclusa; la carta ha canone annuo zero e permette di eseguire prelievi di contante senza commissioni per importi superiori a 100 Euro (in caso contrario, la commissione prevista è di 1 Euro); la carta è abilitata all’utilizzo online

per i nuovi clienti che richiedono il Conto Widiba entro il prossimo 1 aprile, come bonus di benvenuto, c’è la possibilità di aprire una linea vincolata a 6 mesi con tasso promozionale di 1.6%

servizio WidiExpress per trasferire il conto corrente in Widiba in modo veloce (la procedura sarà completata in un massimo di 12 giorni lavorativi)

Per attivare il Conto Widiba è possibile seguire una veloce procedura di sottoscrizione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto. In pochi minuti, sarà possibile aprire il conto e, successivamente, si potrà richiedere alla banca l’emissione della carta di credito.

Attiva Conto Widiba e richiedi la carta di credito

Webank

Tra le migliori opzioni da tenere d’occhio se si vuole attivare una carta di credito segnaliamo la Cartimpronta ONE di Webank. Si tratta di una carta di credito gratuita che mette a disposizione del cliente diverse funzioni molto interessanti. Questa carta può rappresentare una soluzione eccellente per eseguire operazioni di pagamento di vario tipo senza dover fare i conti con costi e commissioni aggiuntive.

Cartimpronta ONE è una carta di credito a canone zero (il canone annuo di un’eventuale seconda carta che il cliente può richiedere sarà di 12 Euro) che può essere utilizzata, liberamente, dal cliente per effettuare pagamenti, sia online che in negozio, e per richiedere l’anticipo di contanti. Ecco le caratteristiche della carta:

canone annuo pari a zero

supporto ai pagamenti in negozio ed online

massimale personalizzabile da un minimo di 500 Euro ad un massimo di 7800 Euro

anticipo di contante disponibile con una commissione pari al 3% dell’importo prelevato con una commissione minima in caso di prelievo all’ATM (4 Euro in caso di prelievo allo sportello) sia per quanto riguarda l’area Euro che l’area extra Euro

supporto 3D Secure e SMS Alert

La Cartaimpronta ONE viene rilasciata da Webank, su richiesta da parte del cliente, dopo la consueta valutazione da parte dell’istituto. Una volta ricevuta la carta, il cliente sarà libero di utilizzarne tutte le funzioni a disposizione, eseguendo pagamenti di qualsiasi tipo, anche online.

La carta di credito in questione è disponibile per i titolari del Conto Webank, un conto corrente a zero spese che permette di annullare i costi di gestione e mantenimento dei propri risparmi. Oltre al canone annuo azzerato, il conto corrente in questione include una carta di debito internazionale con la possibilità di effettuare prelievi senza commissioni in tutta l’area Euro.

Il Conto Webank è attivabile direttamente online, tramite una procedura di sottoscrizione molto veloce. Per richiedere il conto e, successivamente, anche la carta di credito Cartaimpronta ONE senza costi aggiuntivi è possibile avviare la procedura di sottoscrizione cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Conto Webank e richiedi la carta di credito

Come valutare la qualità di una carta di credito

Nella scelta della carta di credito è importante considerare un gran numero di fattori, soprattutto in base ad un’analisi che deve prendere in esame quelle che sono le proprie esigenze ed il tipo di utilizzo che si farà della carta. Come facilmente verificabile analizzando gli esempi di carte proposti in precedenza, le differenze tra le varie banche possono essere anche molto significative.

Per questo motivo è molto importante considerare:

il costo di mantenimento della carta ; sono molte le carte di credito che prevedono un canone annuo molto elevato, un elemento che può tradursi in una spesa inutile considerando le tante opzioni a costo zero disponibili

; sono molte le carte di credito che prevedono un canone annuo molto elevato, un elemento che può tradursi in una spesa inutile considerando le tante opzioni a costo zero disponibili il massimale e la possibilità di personalizzarlo

e la possibilità di personalizzarlo l’utilizzo online e la possibilità di sfruttare sistemi di pagamento contactless come Google Pay e Apple Pay che permettono di eseguire transazioni in tutta sicurezza, anche senza avere la carta con sé

e la possibilità di sfruttare sistemi di pagamento contactless come e che permettono di eseguire transazioni in tutta sicurezza, anche senza avere la carta con sé le caratteristiche del conto corrente collegato; come abbiamo visto, le opzioni per chi è in cerca di un conto corrente a zero spese e con tanti servizi aggiuntivi non mancano di certo

Per scegliere la carta di credito più idonea per le proprie esigenze è, quindi, importante prendersi tutto il tempo necessario per valutare, nel dettaglio, il modo in cui si utilizzerà la carta stessa ed i costi e le commissioni che la banca addebiterà per l’utilizzo di questo strumento di pagamento.