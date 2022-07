Le assicurazioni moto online più economiche di Luglio 2022

Per individuare l'assicurazione moto online più economica è essenziale affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Solo un attento confronto delle proposte delle varie compagnie assicurative permetterà all'utente di individuare, con precisione, la polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze. Ecco, quindi , come fare ad individuare l'assicurazione moto online più economica in pochi minuti.

In attesa di scoprire se l’introduzione della nuova rc familiare porterà un abbattimento dei costi delle polizze delle famiglie, gli utenti continuano a cercare dei sistemi che riescano ad abbattere il più possibile i costi dell’rc auto e moto. La nuova norma permetterà di assicurare tutti i mezzi del nucleo familiare, sia auto che moto, con la classe di merito più bassa posseduta dai componenti del gruppo.

In ogni caso per dare un taglio netto ai costi alle assicurazioni moto è fondamentale essere certi di aver attivato una copertura assicurativa che sia davvero conveniente. Per minimizzare i costi è possibile affidarsi alle assicurazioni moto online che offrono considerevoli margini di risparmio per gli utenti. In particolare, affidandosi alla comparazione online dei preventivi sarà facile individuare l’assicurazione moto più conveniente.

Come si trovano le migliori polizze moto

Per individuare le opzioni più convenienti ed attivare le migliori polizze moto è necessario affidarsi al confronto dei preventivi. Solo calcolando più preventivi e verificando, di volta in volta, caratteristiche e costi delle singole proposte delle compagnie assicurative è possibile individuare con precisione le opzioni migliori attualmente disponibili sul mercato assicurativo.

Un preventivo per l’assicurazione auto proposto da una compagnia non è uguale per tutti. Il preventivo dipende da vari fattori e va calcolato in base ai dati del cliente. Per questo motivo, è prioritario andare a calcolare il preventivo in base ai propri dati ed eseguire quest’operazione per più volte, andando a verificare quali sono i costi e le condizioni che vengono fissate dalle varie compagnie assicurative.

Per trovare la migliore polizza moto del momento è possibile affidarsi al confronto online dei preventivi. Questa soluzione consente di inserire i dati una volta sola ed andare poi a calcolare decine di preventivi in contemporanea, velocizzando i tempi per poter individuare l’assicurazione più economica e conveniente. Il sistema della comparazione dei preventivi, inoltre, consente di eseguire il confronto sia tra le coperture RC Moto, necessarie per la circolazione in strada, che tra pacchetti assicurati più articolati.

E’, infatti, possibile confrontare le assicurazioni moto considerando anche le garanzie accessorie (Tutela Legale, Furto e Incendio, Infortuni al Conducente, Assistenza Stradale, Kasko etc.) in modo da creare il pacchetto di coperture più adatto alle proprie esigenze e verificare i costi di tale pacchetto con tutte le principali compagnie assicurative attive sul mercato italiano.

Per confrontare i preventivi e individuare le migliori polizze moto, sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda la completezza delle tutele assicurative incluse, è possibile affidarsi al confronto dei preventivi tramite SOStariffe.it. Grazie al sistema integrato nel comparatore di SOStariffe.it, accessibile in modo completamente gratuito e senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti, individuare la polizza moto migliore diventerà semplicissimo. Basteranno pochi minuti per scegliere la polizza giusta da attivare.

Una volta scelta la polizza moto da attivare (considerando sia la copertura RC che eventuali garanzie accessorie da aggiungere al pacchetto) è possibile procedere alla sottoscrizione online dell’assicurazione, raggiungendo il sito della compagnia tramite il tasto VAI e completato la procedura proposta. Tale opportunità non prevede costi aggiuntivi di alcun tipo per il cliente che potrà accedere alle soluzioni più economiche disponibili.

In qualsiasi momento, inoltre, è possibile richiedere assistenza gratuita, sia per la scelta che per l’attivazione di una nuova polizza moto. Per ottenere assistenza basterà contattare il Numero Verde 800 999 565.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

La scelta dell’assicurazione moto online consente di individuare, con la massima facilità, le opzioni più convenienti per massimizzare il risparmio. È importante ribadire che non esiste un’assicurazione moto più conveniente in assoluto. La scelta della polizza più completa ed economica per la moto è, infatti, strettamente legata ai propri dati che determinano l’importo dei preventivi stabiliti dalle compagnie assicurative.

In particolare, ad influenzare il costo finale dell’assicurazione moto sono i seguenti parametri:

la provincia di residenza

la classe di merito

l’età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza assicurativa che può essere un soggetto diverso)

il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale

Bisogna poi considerare che, ad influenzare il premio della polizza, entrano in gioco altri elementi aggiuntivi come:

le garanzie accessorie da aggiungere alla copertura RC, obbligatoria per circolare; tali garanzie sono fondamentali per poter arricchire il pacchetto di coperture assicurative garantito dalla compagnia ma comportano una spesa aggiuntiva; l’utente può valutare se e quali garanzie accessorie affiancare alla RC

da aggiungere alla copertura RC, obbligatoria per circolare; tali garanzie sono fondamentali per poter arricchire il pacchetto di coperture assicurative garantito dalla compagnia ma comportano una spesa aggiuntiva; l’utente può valutare se e quali garanzie accessorie affiancare alla RC la possibilità di sospensione della polizza per un certo periodo di tempo (opzione solitamente molto richiesta durante i mesi invernali)

per un certo periodo di tempo (opzione solitamente molto richiesta durante i mesi invernali) la tipologia di guida prevista dal contratto assicurativa; scegliendo la Guida Libera, ad esempio, non ci saranno limitazioni di età e di esperienza di guida per il conducente della moto mentre optando per Guida Esperta verrà fissata un’età minima a fronte però di uno sconto sul premio da pagare

A fronte di quanto detto, è chiaro che per poter individuare le migliori assicurazioni moto di luglio 2022 è necessario andare a definire il profilo di “motociclista tipo” in modo da poter calcolare dei preventivi con le principali compagnie assicurative. Il profilo individuato è il seguente:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni;

residente a Milano;

moto da assicurare: Yamaha T-Max.

Inserendo questi dati nel comparatore sarà possibile individuare le migliori polizze moto online di luglio 2022. Ecco quali sono:

Le 3 migliori polizze moto 2022

1) Allianz Direct

La prima polizza moto individuata inserendo i dati del profilo di “motociclista tipo” nel comparatore di SOStariffe.it per avviare il confronto dei preventivi arriva da Allianz Direct. La compagnia propone due diverse opzioni. La prima presenta un premio di 626 euro ma non include la possibilità di sospensione della validità della polizza. Per accedere a tale possibilità è necessario optare per la seconda opzione, proposta ad un prezzo di 641 euro. La sospensione è disponibile per un massimo di 12 mesi ed è disponibile per i soli motocicli.

Da notare che la copertura proposta da Allianz Direct comprende la Guida Esperta che limita l’età minima del conducente del veicolo assicurato a 30 anni. In caso di età inferiore è possibile puntare sulla Guida Libera che elimina qualsiasi limitazione alla guida del mezzo assicurato. Il passaggio a questa seconda opzione di guida comporta, però, un costo extra rispetto al premio assicurativo richiesto da Allianz Direct. La polizza, inoltre, prevede un massimale di 6,5 milioni di euro per danni alle persone. Lo stesso massimale viene applicato per i danni alle cose.

2) Verti

Da valutare anche la proposta di Verti. La compagnia propone una polizza con un prezzo annuo di 672 euro che comprende uno sconto del 10% optando per l’attivazione online. Questa soluzione risulta particolarmente conveniente anche grazie alla possibilità di poter contare sull‘opzione, già inclusa, di sospensione della polizza. Tale opzione può essere richiesta una sola volta per tutta la durata del contratto e deve essere di almeno 60 giorni.

La polizza moto di Verti include la Guida Esperta. Tale formula di guida garantisce la possibilità di mettersi alla guida del mezzo assicurato a tutti i motociclisti, regolarmente in possesso di patente di guida, che abbiano compiuto un’età di 23 anni. Non è richiesto aver conseguito la patente da un numero minimo di anni. Da notare che è possibile passare, a fronte di un costo extra, alla Guida Libera.

Il massimale previsto dalla copertura assicurativa proposta da Verti è di 7 milioni di euro per i danni alle persone e di 2,5 milioni di euro per i danni alle cose. La compagnia applica anche una formula che riduce il ricorso alla rivalsa in caso di guida in stato di ebrezza ma solamente per il primo sinistro. La rivalsa, in questo caso, sarà limitata a 2,500 euro. Da notare che la polizza copre anche la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo.

3) ConTe.it

La terza opzione considerata è quella proposta da ConTe.it. La compagnia include una polizza RC Moto disponibile al prezzo di 826 euro, per il profilo di motociclista tipo considerato nell’esempio. Da notare, però, che questa volta è inclusa gratuitamente la garanzia accessoria di Assistenza Stradale che, normalmente, viene proposta dalle compagnie assicurative con un costo extra.

La polizza di ConTe.it include la Guida Esperta, con possibilità di passaggio alla Guida Libera. Per il contraente è anche possibile richiedere la sospensione della polizza durante i periodi di non utilizzo come, ad esempio, i mesi invernali. Per quanto riguarda il massimale, invece, ConTe.it garantisce un limite massimo dei risarcimenti pari a 10 milioni di euro per i danni alle persone e 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

L’assicurazione moto di ConTe.it copre anche i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250.000 euro per annualità assicurativa esclusi i danni dovuti a dolo o colpa grave. È coperta anche la responsabilità civile dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione del veicolo.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

Per poter individuare con precisione l’assicurazione moto online più economica è necessario affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Si tratta di un sistema efficace e semplice da utilizzare che, in poco tempo, consente al contraente della polizza di poter scegliere l’assicurazione giusta in base al proprio profilo. Basterà indicare i dati anagrafici, assicurativi e del veicolo per poter individuare, facilmente, l’assicurazione più vantaggiosa del momento.

La comparazione online dei preventivi dell’assicurazione moto tramite SOStariffe.it garantisce una serie di importanti vantaggi. Con questo sistema, infatti, è possibile scegliere l’assicurazione moto online più economica:

risparmiando temp o nella scelta in quanto è previsto l’inserimento dei dati una sola volta con la possibilità di calcolare decine di preventivi

o nella scelta in quanto è previsto l’inserimento dei dati una sola volta con la possibilità di calcolare decine di preventivi individuando le garanzie accessorie più vantaggiose da attivare; con un click si potrà aggiungere o rimuovere una garanzia accessoria dalla polizza in modo da valutare l’effetto sul prezzo finale e scegliere il pacchetto giusto

da attivare; con un click si potrà aggiungere o rimuovere una garanzia accessoria dalla polizza in modo da valutare l’effetto sul prezzo finale e scegliere il pacchetto giusto ottenendo in qualsiasi momento assistenza gratuita chiamando al numero verde 800 999 565

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

Bisogna sottolineare un altro elemento molto importante nella scelta dell’assicurazione moto migliore di luglio 2022. Non sempre, infatti, la scelta della polizza più economica coincide con la soluzione migliore. Gli elementi da valutare sono numerosi e, grazie al confronto dei preventivi, è possibile ottenere una panoramica completa delle opzioni disponibili in modo da poter scegliere l’assicurazione moto migliore.

Ci sono tanti elementi da considerare oltre al premio assicurativo. La presenza delle garanzie accessorie, infatti, comporta un costo extra ma garantisce anche tantissimi vantaggi in più per il motociclista. Bisogna, inoltre, tenere conto delle possibili limitazioni alla guida (la differenza tra Guida Esperta e Guida Libera incide sia sul prezzo finale che sulla possibilità per i più giovani di mettersi alla guida del veicolo assicurato).

Da non sottovalutare anche l’importo del massimale, che può limitare il risarcimento erogato dalla compagnia costringendo il contraente a saldare la quota restante, e la possibilità di sospensione, utilissima soprattutto per chi vive in aree caratterizzate da un clima rigido in inverno.