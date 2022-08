Le assicurazioni moto online più economiche di Agosto 2022

Per individuare l'assicurazione moto online più economica è essenziale affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Solo un attento confronto delle proposte delle varie compagnie assicurative permetterà all'utente di individuare, con precisione, la polizza assicurativa più adatta alle proprie esigenze. Ecco, quindi , come fare ad individuare l'assicurazione moto online più economica in pochi minuti.

In attesa di scoprire se l’introduzione della nuova rc familiare porterà un abbattimento dei costi delle polizze delle famiglie, gli utenti continuano a cercare dei sistemi che riescano ad abbattere il più possibile i costi dell’rc auto e moto. La nuova norma permetterà di assicurare tutti i mezzi del nucleo familiare, sia auto che moto, con la classe di merito più bassa posseduta dai componenti del gruppo.

In ogni caso per dare un taglio netto ai costi alle assicurazioni moto è fondamentale essere certi di aver attivato una copertura assicurativa che sia davvero conveniente. Per minimizzare i costi è possibile affidarsi alle assicurazioni moto online che offrono considerevoli margini di risparmio per gli utenti. In particolare, affidandosi alla comparazione online dei preventivi sarà facile individuare l’assicurazione moto più conveniente.

Come si trovano le migliori polizze moto

La strada più vantaggiosa da seguire per trovare le migliori polizze moto in pochi minuti e senza alcuna difficoltà è rappresentata dal confronto online dei preventivi. Si tratta di un sistema rodato e affidabile che, grazie alla possibilità di ottenere decine di preventivi inserendo una sola volta i dati necessari al calcolo, consente sia di minimizzare i tempi che di individuare con la massima precisione le polizze migliori da attivare, per massimizzare il risparmio.

Il confronto online dei preventivi è un’opzione a disposizione di tutti i motociclisti, a prescindere dalla tipologia di mezzo a due ruote che si utilizza. Il sistema segue una procedura analoga per tutti gli utenti. Basta inserire i propri dati anagrafici e assicurativi oltre che i dati del veicolo per accedere immediatamente ad una panoramica completa delle migliori proposte attualmente disponibili sul mercato.

È importante ricordare che i preventivi sono calcolato in base ai dati del contraente. Non esiste, infatti, un’assicurazione più vantaggiosa in assoluto. È sempre fondamentale confrontare i preventivi per verificare quale compagnia propone la polizza più vantaggiosa in rapporto alle proprie necessità. Da notare, inoltre, che il confronto online riguarda sia la copertura RC Moto, obbligatoria per circolare, che tutte le garanzie accessorie.

Il contraente, infatti, ha la possibilità di personalizzare i preventivi calcolati con il sistema di confronto aggiungendo e rimuovendo le garanzie accessorie, sulla base delle proprie necessità assicurative e del premio da pagare. I preventivi si aggiorneranno in tempo reale per consentire all’utente di accedere ad informazioni precise e dettagliate in merito alle coperture migliori.

Per sfruttare una comparazione dei preventivi precisa, affidabile e imparziale è possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni moto, accessibile dal link qui di sotto oppure tramite l’App di SOStariffe.it, per dispositivi Android ed iOS. La comparazione è sempre gratuita ed è disponibile in qualsiasi momento e per qualsiasi tipologia di cliente. Individuare la polizza moto migliore da attivare online sarà semplicissimo.

Dopo aver individuato la polizza più vantaggiosa da attivare, anche considerando le garanzie accessorie e non la sola copertura RC obbligatoria per circolare, l’utente potrà procedere con la sottoscrizione online dell’assicurazione, raggiungendo il sito della compagnia tramite il tasto VAI e completando la procedura proposta. È bene specificare che non sono previsti costi aggiuntivi per il cliente che sceglie di affidarsi alla comparazione online tramite SOStariffe.it.

In qualsiasi momento e per qualsiasi dubbio o problematica è possibile richiedere assistenza gratuita, sia per la scelta della polizza che per la sua attivazione online. Per ottenere assistenza basterà contattare il servizio d’assistenza al Numero Verde 800 999 565.

Assicurazione moto online: quali sono le più convenienti

Non esiste un’assicurazione moto più conveniente in assoluto. Il premio di una polizza moto, infatti, va valutato caso per caso. Per questo motivo è fondamentale affidarsi ad un sistema preciso e comodo da utilizzare come il confronto dei preventivi tramite SOStariffe.it. Grazie al confronto online, infatti, c’è la possibilità di individuare la polizza migliore in base al proprio profilo di motociclista e considerando i propri dati anagrafici, il luogo di residenza, i dati assicurativi e la tipologia di veicolo da assicurare.

Per determinare il premio finale di un’assicurazione moto, infatti, è necessario considerare fattori come:

la provincia di residenza

la classe di merito

l’età e la storia assicurativa del proprietario del veicolo (non del contraente della polizza assicurativa che può essere un soggetto diverso)

il modello di moto da assicurare e il suo valore commerciale

le garanzie accessorie da affiancare, eventualmente, alla copertura RC Moto

la possibilità di attivare una polizza con clausola di sospensione, un’opzione molto utile per tutti i motociclisti che utilizzando il proprio veicolo solo nei mesti primaverili ed estivi

la tipologia di guida, una clausola contrattuale che può limitare la possibilità di guidare il mezzo assicurato fissando un’età minima o un’esperienza minima di guida oppure può garantire a tutti la possibilità di mettersi alla guida del veicolo (si parla di Guida Libera in questo caso) a fronte di un costo più alto

Ci sono poi delle valutazioni interne delle singole compagnie assicurative che possono fare la differenza nella definizione del premio che il contraente deve pagare. Le differenze tra le singole compagnie possono essere anche molto rilevanti. Per questo motivo è importante verificare sempre con molta attenzione quali sono le polizze più vantaggiose affidandosi al confronto dei preventivi.

Per poter individuare l’assicurazione moto online più conveniente di agosto 2022 è necessario andare a definire il profilo di un “motociclista tipo“. Sulla base dei dati inseriti, infatti, il comparatore potrà poi individuare le polizze più vantaggiose da attivare. Ogni utente può personalizzare il profilo in questione con i propri dati per andare ad individuare le opzioni migliori in base alle proprie esigenze.

Il profilo considerando nel nostro esempio è il seguente:

uomo nato nel 1985 in 1° classe di merito senza sinistri negli ultimi 5 anni;

residente a Milano;

moto da assicurare: Yamaha T-Max.

Inserendo questi dati nel comparatore sarà possibile individuare le migliori polizze moto online di luglio 2022. Ecco quali sono:

Le 3 migliori polizze moto 2022

1) Allianz Direct

La migliore assicurazione moto di agosto 2022, in base a quanto evidenziato dal comparatore di preventivi per il profilo di motociclista tipo individuato in precedenza, arriva da Allianz Direct. La compagnia propone una polizza con prezzo di 626 euro oppure una soluzione alternativa con prezzo di 641 euro e possibilità di sospensione della validità (una soluzione ideale per chi non utilizza il veicolo durante il periodo invernale).

Da notare che la copertura proposta da Allianz Direct presenta il vincolo della Guida Esperta, limitando la possibilità di mettersi alla guida del veicolo ai conducenti con più di 30 anni. E’ possibile passare alla Guida Libera, eliminando tale vincolo, con un incremento del premio assicurativo. La polizza prevede un massimale di 6,5 milioni di euro, sia per i danni alle cose che per i danni alle persone.

L’assicurazione, inoltre, copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico ed i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione con un massimale di 100.000 euro per ogni sinistro. Per il primo sinistro, è prevista la rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato d’ebbrezza e in caso di sinistro provato da un conducente non autorizzato.

2) Verti

La seconda proposta più economica individuata dal comparatore arriva da Verti. La compagnia mette a disposizione una polizza RC Moto con un prezzo di 672 euro che include uno sconto extra del 10% per i clienti che attivano la copertura direttamente online. La polizza è, inoltre, dotata di clausola di sospensione, garantendo all’utente la possibilità di interrompere momentaneamente la validità dell’assicurazione durante i periodi di non utilizzo.

La polizza proposta da Verti presenta un massimale di 7 milioni di euro per i danni alle persone e di 2,5 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare che è prevista la Guida Esperta che fissa un limite minimo d’età a 23 anni per mettersi alla guida del veicolo. Anche in questo caso, è possibile passare alla Guida Libera con un contributo aggiuntivo.

La copertura garantita da Verti copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico. C’è anche la copertura RC per dei trasportati per i danni che i trasportati possono involontariamente cagionare a terzi durante la circolazione del veicolo. Per il primo sinistro, è prevista la rinuncia alla rivalsa se il veicolo è guidato da una persona in stato di ebbrezza.

3) ConTe.it Assicurazioni

Da non sottovalutare anche la proposta di ConTe.it Assicurazioni. La compagnia mette a disposizione una polizza con prezzo di 826 euro. Da notare, però, che il pacchetto proposto da ConTe.it non include la sola RC Moto, come avviene per le due polizze precedenti. A disposizione degli utenti c’è anche l’Assistenza Stradale proposta senza costi extra rispetto al premio assicurativo. Anche la clausola di sospensione della polizza è inclusa. La polizza presenta un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose.

Come scegliere l’assicurazione moto online più economica

Scegliere l’assicurazione moto online più economica del momento è davvero semplice. La prima cosa da fare è affidarsi alla comparazione online dei preventivi, accessibile gratuitamente grazie al comparatore di SOStariffe.it. Basta inserire i pochi dati necessari, che sono gli stessi richiesti da una qualsiasi compagnia per poter definire un singolo preventivo, per ottenere decine di preventivi per l’assicurazione. In questo modo, individuare la soluzione migliore sarà facilissimo.

Con la comparazione online dei preventivi ci sono numerosi vantaggi. Oltre alla possibilità di accedere alla polizza più economica e dal miglior rapporto qualità/prezzo, infatti, c’è la possibilità di ottenere un notevole risparmio di tempo nella scelta della soluzione da attivare. Affidarsi al confronto online è un’operazione che richiede pochi minuti mentre richiedere preventivi a più compagnie può comportare giorni d’attesa.

Da notare anche la possibilità di scegliere le garanzie accessorie desiderate, verificando in tempo reale sia le coperture aggiunte che il modo in cui cambia il premio assicurativo. Grazie al comparatore è possibile aggiungere o rimuovere in qualsiasi momento una garanzia accessoria andando poi a valutare in che modo cambiano i preventivi in base alla modifica effettuata. Da non sottovalutare anche la possibilità di ottenere assistenza gratuita, chiamando al numero 800 999 565.

Non sempre il risparmio è l’opzione migliore

La migliore assicurazione moto di agosto 2022 potrebbe non essere anche la più economica. Gli elementi da considerare sono diversi e il premio finale non è l’unico fattore che incide sulla qualità di una polizza. Alcune soluzioni potrebbero presentare un costo superiore ma garantendo anche una copertura assicurativa più completa e, quindi, vantaggi maggiori per l’utente.

Tra gli elementi da considerare, oltre al premio assicurativo, ci sono le garanzie accessorie, sia per quanto riguarda la loro efficacia che per quanto riguarda i costi. Da non sottovalutare anche le possibili limitazioni alla guida previste da una polizza (la differenza tra Guida Esperta e Guida Libera incide sia sul prezzo finale che sulla possibilità per i più giovani di mettersi alla guida del veicolo assicurato).

C’è poi la questione del massimale che, se troppo basso, potrebbe limitare l’efficienza dela copertura. Nella valutazione delle migliori assicurazioni moto, inoltre, bisogna tenere conto di tutte le altre caratteristiche della polizza, come la possibilità di beneficiare di rinuncia alla rivalsa oppure di bonus aggiuntivi come la possibilità di sospensione della validità per un periodo di tempo predeterminato.