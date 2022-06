Le 9 migliori carte di credito virtuali da attivare a Giugno 2022

Offerte in evidenza Carta di Debito BBVA QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA PAYBACK American Express QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta Prepagata QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Le carte di credito virtuali, ideali per pagamenti online, sono sempre più gettonate dai consumatori. Perché sono più sicure in quanto più difficili da clonare. E perché la loro attivazione ha un esito immediato, ossia non è necessario attenderne la spedizione a casa come nel caso di una carta di credito fisica tradizionale.

Le carte di credito virtuali sono una conseguenza della rivoluzione dei servizi bancari operata dall’Internet banking e dal mobile banking, che permettono di non tenere più nel proprio portafogli una carta di credito, ma di averla sempre con sé e a disposizione sul proprio smartphone o smartwatch, quindi con molta più praticità, facilità e rapidità di utilizzo.

Prima di analizzare quali siano le migliori 9 carte di credito virtuali da attivare a Giugno 2022 trovate scandagliando il mercato bancario con il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it, per Android e iOS), spieghiamo in sintesi che cosa sia una carta di credito virtuale.

Carta di credito virtuale cos’è e come funziona

CARTA DI CREDITO VIRTUALE: CARATTERISTICHE È una carta di credito non fisica, ma esiste in un cosiddetto wallet digitale, ossia un portafoglio digitale È una tipologia di carta sicura poiché le operazioni sono tutte protette da crittografia Essendo virtuale e non fisica è una carta di credito più difficile da clonare Ci sono anche carte di credito virtuali “usa&getta”

Con l’aumento dei pagamenti con smartphone e smartwatch è in crescita anche la diffusione delle carte di credito virtuali che funzionano sullo stesso principio di una carta di credito tradizionale fisica. Ricordiamo solo che questo strumento di pagamento elettronico si distingue dalle carte di credito tradizionali per il semplice fatto che una carta virtuale, come dice il nome stesso, non è una carta fisica. Esiste infatti su un portafoglio (o wallet) digitale e come tutte le carte di credito può essere bloccata o sbloccata in ogni momento, anche da smartphone o smartwatch.

Anche se virtuale si tratta di una carta di credito dotata di:

nome e cognome del titolare;

codice di 16 cifre;

data di scadenza;

codice di verifica CVV di tre cifre per la sicurezza della carta e delle operazioni eseguite.

Carte di credito virtuali abbinate a un conto online: le migliori di Giugno 2022

CARTA DI CREDITO VIRTUALE CARATTERISTICHE Carta SelfyConto Banca Mediolanum Carta virtuale (circuito di Visa/MasterCard): 1.500 euro di fido mensile

12 euro di canone annuo Carte Banca Widiba Widiba Carta Classic (circuito Visa/Mastercard): 1.500 euro di fido mensile

20 euro di canone annuo Widiba Carta Gold (circuito Visa/Mastercard): 3.000 euro di fido mensile

50 euro di canone annuo Carte IBL Banca Carta Classic virtuale (circuito Mastercard): fido in base alle esigenze del cliente

29,90 euro di canone annuo Carta Prestige virtuale (circuito Mastercard): fido in base alle esigenze del cliente

69,90 euro di canone annuo Carta Banca Crédit Agricole Carta Nexi Classic virtuale (circuito Mastercard): fido in base alle esigenze del cliente

35 euro di canone annuo

Abbinate ai conti correnti online, sempre più appetibili dai risparmiatori italiani, ci sono infatti delle carte di credito virtuali particolarmente vantaggiose in rapporto alla qualità e quantità dei servizi offerti e al costo del loro canone annuo o mensile a carico del titolare.

Il comparatore di SOStariffe.it confronta una serie di carte di credito virtuali che hanno come conto d’appoggio un conto bancario 100% digitale. Vediamo quali sono in dettaglio, a cominciare dalla proposta più conveniente.

Conto SelfyConto Mediolanum

Con un canone annuo di appena 12 euro (di fatto 1 euro al mese) c’è la carta di credito virtuale proposta da Banca Mediolanum e abbinata al conto corrente online SelfyConto.

Per quanto riguarda il conto, c’è da notare che SelfyConto è gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi 3,75 euro al mese ma con possibilità di azzerarlo. Il canone invece rimane sempre gratuito per chi ha meno di 30 anni. In sostanza, si tratta di una proposta di conto a zero spese, con in aggiunta:

carta di debito inclusa;

inclusa; bonifico online gratuito;

prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona euro;

il servizio “SelfyCredit Instant”, ossia prestiti personali richiedibili via app in tempo reale;

prestiti personali richiedibili via app in tempo reale; trading online.

Per quanto concerne la carta di credito virtuale con esito immediato, essa appartiene al circuito Visa/Mastercard, è contactless ed è possibile inserirvi una foto del titolare e sceglierne il colore.

Questa carta di credito virtuale, collegata Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay per pagamenti online eseguibili sia con smartphone che con smartwatch, ha un fido di 1.500 euro al mese e offre anche i seguenti servizi aggiuntivi:

dilazionamento dei pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro;

servizio alert per il controllo delle tue spese e blocco temporaneo di 48 ore in caso di smarrimento tramite App;

per il controllo delle tue spese e di 48 ore in caso di smarrimento tramite App; servizio di Spending Control scegliendo quali pagamenti abilitare o escludere dalla carta, oltre che inserire un limite di acquisto e selezionare le aree geografiche dove abilitare i pagamenti.

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Banca Widiba

Risulta conveniente anche la proposta di Banca Widiba. Anzitutto perché aprendo Widiba Start, il conto corrente online della banca digitale del Gruppo Montepaschi, c’è la possibilità di attivare le carte virtuali American Express con una serie di vantaggi.

Inoltre perché banca Widiba non offre solo un conto e gestibile tramite Internet banking e mobile banking, con zero spese per i primi 12 mesi e con la possibilità di azzerare i costi a tempo indeterminato, risparmiando 3 euro ogni mese di costi fissi, ma anche

carta debito inclusa, con pagamenti con Google Pay e Apple Pay ;

con pagamenti con Google Pay e Apple Pay bonifico online gratuito.

Widiba offre anche due carte di credito (circuito Mastercard/Visa) con canone annuo molto basso, con servizio contactless, servizio di SMS alert gratuito e servizio 3D Secure:

Widiba Carta Classic:

fido mensile di 1.500 euro ;

; 20 euro di canone annuo.

Widiba Carta Gold:

fido mensile di 3.000 euro ;

; 50 euro di canone annuo.

Scopri conto Widiba »

IBL Banca

Tra le carte di credito virtuali (circuito Mastercard) più vantaggiose ci sono anche le carte Classic e Prestige proposte da IBL Banca, con tecnologia contactless e collegate a ControCorrente, conto corrente online disponibile in 4 pacchetti:

conto Semplice : sempre gratuito, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69.90;

: sempre gratuito, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69.90; conto Particolare : gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90;

: gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90; conto Originale : gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90;

: gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di credito Classic a 29,90 l’anno, carta di credito Prestige 69,90; conto Straordinario: gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, carta di credito Classic a 19,90 l’anno, carta di credito Prestige 49,90.

Tra i principali vantaggi comuni alle due carte Classic e Prestige ci sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

spese sono addebitate in un’unica soluzione il 15 del mese successivo;

domiciliazione utenze e pagamenti periodici;

tecnologia 3D Secure per proteggere dagli utilizzi illeciti online;

per proteggere dagli utilizzi illeciti online; accesso all’app Nexi Pay per personalizzare importi e notifiche delle spese.

Solo per la versione Prestige ci sono anche questi servizi aggiuntivi:

iscrizione annuale al circuito LoungeKey che dà diritto a usufruire di più di 1.200 sale aeroportuali nel mondo;

iscrizione annuale al circuito LoungeKey che dà diritto a usufruire di più di 1.200 sale aeroportuali nel mondo; Premium Experience per accedere per esempio a eventi e spettacoli, viaggi e altro.

Annunci Google

Ricordiamo che le carte di credito virtuali di IBL Banca sono abbinate al conto online ControCorrente che offre:

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi; carta di debito inclusa, con tecnologia contactless; con abbinamento a Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e anche Bancomat Pay e Plick per pagamenti veloci, sicuri, digitali;

carta di debito inclusa, con tecnologia contactless; con abbinamento a e anche e per pagamenti veloci, sicuri, digitali; bonifico online ordinario gratis, canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo;

bonifico online ordinario gratis, canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo; possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale.

Scopri conto IBL banca »

Conto Crédit Agricole

A Giugno 2022 anche Crédit Agricole offre ai suoi clienti una carta di credito virtuale Nexi Classic (circuito Visa/Mastercard), con un fido personalizzabile in base alle esigenze del cliente. Con canone annuo di 35 euro, che però, essendo collegata a Google Pay e Apple Pay, permette di pagare online e da mobile. Questa carta è abbinata al conto online di Crédit Agricole che si apre con un videoselfie, con inclusa gratuitamente una carta di debito (Mastercard) anch’essa collegata a Google Pay e Apple Pay.

Gestibile da App e da home banking, il conto di Crédit Agricole consente al correntista anche di:

avere domiciliazione bancaria di bollette e utenze gratuita;

avere accredito di stipendio o pensione;

fare bonifici ordinari SEPA online gratuiti;

eseguire bonifici istantanei a un costo di soli 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima 0,90 euro);

a un costo di soli dell’importo del bonifico (commissione minima 0,90 euro); avere un numero di prelievi illimitati gratuiti su Bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su Bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione.

Scopri conto credit agricole »

American Express: carte di credito virtuali disponibili a Giugno 2022

CARTE DI CREDITO VIRTUALI AMERICAN EXPRESS IN PILLOLE Carta PAYBACK: canone gratuito per sempre, carta a saldo, fido non prefissato Carta Blu: canone gratuito il primo anno, dal secondo anno di 35 euro l’anno, pagamento a rate o a saldo, linea di credito personalizzata fino 5.000 euro, cashback dell’1% sugli acquisti per il primo anno Carte Verde: gratis il primo anno, poi canone mensile di 6,50 euro dal secondo anno, carta a saldo, fido non prefissato Carta Oro: primo anno canone gratuito, poi 14 euro al mese, plafond non prestabilito, carta a saldo Carta Platino: canone mensile di 60 euro, carta a saldo, fido non prefissato

Tra le carte di credito virtuali più vantaggiose di Giugno 2022 ci sono le American Express. Si tratta di carte

con collegamento con Apple Pay per pagamenti con iPhone e Apple Watch;

per pagamenti con iPhone e Apple Watch; con fido di 5.000 euro oppure non prefissato anche se American Express tiene conto del reddito e disponibilità economica del titolare della carta, dell’importo della transazione da autorizzare; delle spese abituali del cliente;

oppure anche se American Express tiene conto del reddito e disponibilità economica del titolare della carta, dell’importo della transazione da autorizzare; delle spese abituali del cliente; con possibilità di controllare il saldo con l’App Amex di American Express.

Per ottenere una carta di credito American Express, che di solito hanno esito immediato di attivazione, occorre soddisfare i seguenti requisiti:

essere maggiorenne , essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano;

, essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano; essere titolare di un conto corrente bancario o postale con un IBAN e appartenente al circuito SEPA.

Carta PAYBACK American Express

Carta PAYBACK American Express è la più conveniente. È una carta virtuale associata a Apple Pay, con canone annuale gratuito e con le seguenti caratteristiche:

limite di spesa non prefissato;

limite di spesa non prefissato; carta a saldo;

carta a saldo; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno carta supplementare inclusa nella quota gratuita.

A rendere vantaggiose le carte American Express ci sono i bonus di benvenuto offerti ai nuovi clienti: accumulo di punti doppio con i partner del Programma Payback e 75 euro di buoni sconto in punti.

Scopri Carta PAYBACK American Express »

Carta Blu American Express

Altrettanto vantaggiosa è Carta Blu American Express. Si tratta di una carta virtuale collegata a Apple Pay, con cashback per il riaccredito dell’1% degli acquisti di ogni anno. Offre una flessibilità di pagamento, potendo scegliere se a rate (o revolving) o a saldo. Inoltre, Carta Blu American Express prevede:

canone annuale gratuito, 35 euro dal secondo anno;

linea di credito personalizzata: Blu American Express mette a disposizione una Linea di credito (“Fido”) fino a 5.000 euro da utilizzare per le spese di ogni giorno;

da utilizzare per le spese di ogni giorno; reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Per la Carta Blu American Express dà ai nuovi clienti un bonus di benvenuto: promo online con 2% di Cashback per i primi sei mesi più quota gratuita ogni anno.

Scopri Carta Blu American Express »

Per il consumatore che fosse alla ricerca di una carta di credito vantaggiosa ma che offra al contempo i servizi di una carta di credito tradizionale, American Express mette a disposizione anche Carta Verde, Carta Oro e Carta Platino, tutte e tre sia in una versione fisica sia in una virtuale con collegamento a Apple Pay per pagamenti online. Nel dettaglio osserviamo le caratteristiche principali di queste tre carte.

Carta Verde American Express

Carta Verde American Express è anche virtuale a saldo, senza un tetto di spesa prefissato e per i nuovi clienti offre l’iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards. Carta Verde American Express ha una quota annuale gratuita il primo anno, dal secondo anno 6,50 euro al mese e per richiederla è necessario un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro.

Scopri Carta Verde American Express »

Carta Oro American Express

Carta Oro American Express è anche virtuale, non ha nessun limite di spesa prefissato, è una carta a saldo e ai nuovi clienti concede un bonus di 200 euro di sconto sugli acquisti con carta spendendo 2.000 euro nei tuoi primi 3 mesi. Carta Oro American Express ha inoltre le seguenti caratteristiche:

quota annuale gratuita il primo anno, dal secondo anno 14 euro al mese ;

quota annuale il primo anno, dal secondo anno ; richiede un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro.

Scopri Carta Oro American Express »

Carta Platino American Express

Carta Platino American Express è una carta virtuale a saldo, con un fido non prefissato, che ai nuovi clienti offre la seguente promozione: 400 euro di sconto spendendo 4.000 euro nei primi 3 mesi. Per ottenerla occorre

avere un reddito annuale lordo di almeno 45.000 euro;

annuale lordo di almeno pagare quota annuale di 60 euro al mese.

Permette la possibilità di carte avere supplementari: 1 Carta Platino supplementare in metallo e fino a 4 Carte Oro supplementari incluse nella quota annuale.

Scopri Carta Platino American Express »