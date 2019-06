Le 7 migliori assicurazioni auto 2019 a confronto

Anche nel 2019 le assicurazioni RC Auto che si possono acquistare online via Internet propongono premi particolarmente convenienti e, in particolare, la possibilità di personalizzare le garanzie scegliendo liberamente solo quelle che servono davvero. Qui di seguito, ecco una panoramica sulle più convenienti offerte di quest’anno, da ConTe.it fino a Verti .

Il nuovo contesto delle assicurazioni auto

Da quando le assicurazioni auto sono diventate prevalentemente online e a vendita diretta, gli effetti per gli utenti si sono visti immediatamente: premi molto più bassi, la comodità di gestire ogni cosa direttamente online e soprattutto la nascita di polizze personalizzabili, dove tutto può essere selezionato in base alle proprie esigenze.

Invece di (costosi) pacchetti tutto compreso, infatti, oggi il mondo delle assicurazioni auto su Internet permette di selezionare soltanto le garanzie che si ritiene servano davvero, a seconda delle proprie abitudini d’uso. Oltre ai grandi classici, come incendio e furto, cristalli o atti vandalici, per non parlare degli infortuni al conducente o delle Kasko e Minikasko, pensate soprattutto per i neopatentati, il panorama oggi offre diverse opzioni: tra le più interessanti, la protezione dei 4 zampe a bordo, quella del bonus/malus o la tutela legale gratuita.

Forse, però, la novità più interessante in assoluto negli ultimi anni è stata la scatola nera, ovvero il dispositivo dotato di GPS che si può scegliere di installare sulla propria vettura; tutti i dati relativi alla guida e alle dinamiche per eventuali incidenti vengono rilevate dalla compagnia assicuratrice, e in caso di sinistro le responsabilità vengono accertate molto più in fretta.

La legge ha stabilito che le compagnie assicurative possono proporre particolari sconti e bonus per chi dice sì alla scatola nera, e oggi la maggior parte delle società prevede questa opzione per i suoi clienti. Non manca nemmeno chi si affida direttamente al dispositivo che ognuno di noi ha con sé in qualsiasi situazione, ovvero lo smartphone, che ha le stesse capacità della scatola nera in quanto a geolocalizzazione del guidatore e del suo veicolo, e in più offre la possibilità di fornire feedback e consigli tramite app in base ai dati rilevati, oltre a una fitta e completa reportistica.

Il panorama delle assicurazioni auto e moto in Italia è molto variegato, e sono tante le aziende che offrono liberamente le proprie proposte con premi sempre più competitivi – tanto che alcune società offrono polizze auto a partire da 200 euro o poco più – e con modalità di pagamento più comode per chi non vuole sostenere in una volta sola la spesa per il rinnovo dell’assicurazione; in particolare, al pagamento semestrale si è aggiunto anche il pagamento mensile, e senza dover passare da un finanziamento tramite intermediare, come accadeva alcuni anni fa. Ed è sempre molto apprezzata la possibilità di interrompere l’assicurazione qualora non si usi il proprio mezzo per un certo lasso di tempo.

Le 7 migliori assicurazioni auto, ecco quali sono

Qui di seguito, ecco 7 tra le compagnie assicurative più interessanti per quanto riguarda la RC Auto in Italia e le caratteristiche che le rendono tra i principali candidati quando si deve scegliere a quale società rivolgersi.

1. Assicurazione auto ConTe

L’assicurazione auto di ConTe.it promette un risparmio pari al 65% sulla polizza auto e vanta numerosi riconoscimenti ottenuti presso l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza nel 2019: l’azienda si è infatti portata a casa i premi come assicurazione Top Assistenza Clienti, Ottime Tariffe e Top Liquidazione Danni anche quest’anno. ConTe opera in Italia fin dal 2008 e oggi nel nostro Paese ha 600 dipendenti all’attivo, con una percentuale di clienti soddisfatti, in base alle recensioni su TrustPilot, del 90%. Questi i vantaggi di ConTe.it:

la possibilità di accedere all’ assistenza h24 e 365 giorni all’anno , compresi weekend e festivi

, compresi weekend e festivi la solidità del Gruppo Admiral , leader nel Regno Unito con più di 5 milioni di clienti

, leader nel Regno Unito con più di 5 milioni di clienti la possibilità di aggiungere il dispositivo satellitare per avere uno sconto fino al 25% sull’importo della Tc-Auto

per avere uno sconto fino al 25% sull’importo della Tc-Auto l’opzione carrozzerie convenzionate per avere la riparazione del veicolo e l’uso di ricambi originali garantiti 12 mesi

Molte sono le opinioni su Conte positive a conferma che questa sia una delle migliori compagnie assicurative.

2. Assicurazione auto Prima

Prima Assicurazioni è specializzata nella distribuzione di polizze auto, polizze moto e polizze furgoni, e oggi vanta in Italia più di 300.000 clienti, 1.500 assistiti ogni mese dal servizio sinistri e più di mille carrozzerie e centri di assistenza convenzionati in tutta la penisola. Tra i suoi punti di forza c’è l’intera gestione di tutto ciò che riguarda l’assicurazione auto direttamente online; particolarmente interessante è la polizza auto a pagamento mensile senza bisogno dell’intermediazione di una finanziaria, per pagare un canone ogni 30 giorni come se si trattasse di una qualsiasi altra utenza, senza dover affrontare tutto in una volta il pagamento semestrale o annuale; questo strumento è inoltre sospendibile fino a 12 mesi anche non consecutivi. Qui potete trovare le opinioni su Prima.

3. Assicurazione auto GenialClick

GenialClick è un’altra assicurazione solo online ed è un marchio di Genialloyd, società del gruppo Allianz (la prima compagnia al mondo nel settore delle assicurazioni) e vera pioniera del settore, considerando che già nel 1998 permetteva agli utenti, per la prima volta in Italia, di stipulare il contratto su Internet.

GenialClick, che vanta ottime opinioni, propone due tipi di assicurazione per l’auto, Guida Esperta (da scegliere se l’auto è guidata anche da persone con più di 23 anni e con patente da almeno 2 anni) e Guida Libera per tutti i conducenti (compresi i minori di 23 anni e i patentati da meno di 2 anni). Tra le altre garanzie disponibili per un’offerta su misura:

furto e incendio

cristalli

Kasko e collisione

assistenza stradale

eventi naturali

infortuni del conducente

tutela legale

protezione patente

atti vandalici ed eventi sociopolitici

4. Assicurazione auto Linear

Linear fa parte del gruppo Unipol (primo gruppo assicurativo italiano nel ramo danno) e consente la gestione online della polizza, 24 ore su 24. Il servizio clienti è disponibile al telefono, via email e su Facebook tutti i giorni feriali, sabato compreso, delle 8:30 alle 20:00. Qui trovate le opinioni su Linear. Oltre alla RC Auto (con massimale da 25 milioni di euro), le garanzie aggiuntive che possono essere aggiunte sono:

infortuni del conducente

tutela giudiziaria (a un costo di 3 centesimi al giorno)

assistenza stradale base, 24 ore su 24 (con in più le garanzie facoltative auto sostitutiva, foratura gomme, esaurimento carburante, montaggio caten)

cristalli

rinuncia alla rivalsa

bonus protetto

RC trasportati e minori

incendio e furto

eventi atmosferici

mini Kasko

Kasko salute

5. Assicurazione auto Zurich Connect

Zurich Connect (del gruppo Zurich Insurance Group AG, principale gruppo assicurativo svizzero) promette polizze auto a partire da 220 euro. Oltre alla RC auto, per avere una polizza davvero completa si possono aggiungere le garanzie per furto e incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, cristalli, BluKasko (che copre i danni dell’auto fino a 3.000 euro e permettere di rivolgersi a una carrozzeria convenzionata per risparmiare il 50% della franchigia, pagato direttamente da Zurich), Kasko, bonus protetto, infortuni del conducente, assistenza stradale, tutela legale e ritiro patente.

Anche Zurich propone la scatola nera, il localizzatore satellitare GPS offerto in comodato d’uso gratuito che registra la posizione del veicolo del contraente ed è in grado di ricostruire correttamente la dinamica in caso di incidente; la scatola nera permette di accedere ai servizi di soccorso immediato, ritrovamento veicolo, protezione dalle frodi e da multe ingiustificate, con uno sconto fino al 20% sulla RCA per la guida responsabile. Qui ci sono le opinioni su Zurich Connect.

6. Assicurazione auto Genertel

Genertel è l’assicurazione online per auto del gruppo Generali, il principali gruppo azionario italiano e il terzo in Europa. Offre servizio di soccorso stradale H24, con invio carro attrezzi, auto sostitutiva e denuncia online, oltre alla possibilità di aggiungere diverse garanzie aggiuntive (furto e incendio, 4 zampe a bordo, assistenza telematica, collisione animali selvatici, tutela danni da veicoli non assicurati, bonus protetto, protezione imprevisti, assistenza stradale Estesa e Top, Kasko e Minikasko, infortuni del conducente, assistenza legale, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli, bonus aiuto domestico).

In più Genertel propone due polizze per auto che danno particolari vantaggi a chi accetta il controllo da remoto, con protezione satellitare, ovvero GoDifferent e Quality Driver: entrambe prevedono il contatto automatico in caso di incidente grave, con invio del carro attrezzi in caso di mancata risposta, il report dello stile di guida consultabile tramite app e il premio al rinnovo con uno sconto se nei mesi passati ci si è dimostrati bravi guidatori. GoDifferent è più basata sullo smartphone, con l’app che dà feedback e consigli per la sicurezza in base allo stile di guida, mentre Quality Driver si basa sulla scatola nera Quality Driver Box, che può essere installata nel più vicino centro autorizzato da personale esperto. In base alle opinioni Genertel, si tratta di una delle compagnie più apprezzate.

7. Assicurazione auto Verti

Infine, tra le migliori assicurazioni auto del 2019 in quanto a prestazioni e premio c’è anche Verti, che propone polizze auto a partire da 199 euro. Verti non è altro che la nuova identità di Direct Line, attiva in Italia fin dal 2002 e prima assicurazione diretta in assoluto per la vendita di polizze auto in Inghilterra nel 1985. Verti fa parte di MAPFRE, gruppo assicurativo leader nel mercato spagnolo e primo gruppo assicurativo multinazionale in America Latina.

Anche le polizze di Verti sono completamente personalizzabili in base alla scelta di determinate garanzie a seconda delle proprie esigenze. Nel dettaglio, si possono aggiungere la tutela contro furto e incendio, cristalli, atti vandalici, collisione, Kasko, tutela legale, assistenza stradale, infortuni del conducente e bonus protetto, per non perdere la propria classe di merito. Qui di seguito, le opinioni su Verti.