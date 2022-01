Le 6 offerte Gas più economiche di gennaio 2022

Il prezzo del gas è in aumento. Come si legge nel comunicato stampa pubblicato da ARERA il 30 dicembre 2021 “Per il gas naturale, l’andamento è determinato da un aumento della componente materia prima, basato sulle quotazioni a termine relative al prossimo trimestre, con un impatto del +41,2% sul prezzo finale della famiglia tipo.

A questo si somma un leggero incremento (+0,6%) dovuto principalmente alle componenti di bilanciamento e settlement, solo parzialmente compensato dalla riduzione della remunerazione delle reti gas, decisa di recente dall’Autorità.

Gli oneri generali anche per il gas sono pressoché a zero e l’IVA rimane al 5% come nel precedente trimestre. Si arriva così al +41,8% per l’utente tipo in tutela che non percepisce i bonus sociali”.

Confronta le offerte gas »

In un primo momento, erano stati ipotizzati aumenti molto più elevati, ovvero pari al 65% sulla bolletta della luce e al 59,2% sulla bolletta del gas, ma grazie all’annullamento transitorio generale degli oneri di sistema in bolletta e al potenziamento dei bonus sociali per le famiglie in difficoltà, oltre alla riduzione dell’IVA sul gas al 5%, è stato possibile frenare un po’ i rincari.

Hanno così beneficiato di un ribasso delle spese da sostenere (che potranno anche essere pagate in 10 rate nel primo trimestre 2022) ben 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese.

Nonostante tutto, quanto fatto non è ancora abbastanza per riuscire a pagare di meno: un’altra soluzione è rappresentata dalle offerte del mercato libero dell’energia del gas naturale. Vediamo di seguito come si individua la tariffa gas con la quale risparmiare di più.

Scopri le migliori offerte gas »

Offerte gas e mercato libero: quali sono le più convenienti

Il mercato libero, e le sue offerte regolate dalla libera concorrenza, rappresenta un altro modo per riuscire a pagare di meno sulla bolletta del gas, attraverso un’attenta valutazione delle differenti proposte disponibili oggi.

L’analisi comparativa tra le offerte è quello che ci vuole per riuscire a trovare quella con cui risparmiare di più: con il comparatore di SOStariffe.it, per esempio sarà possibile sapere quanto si potrà risparmiare ogni mese rispetto al prezzo in maggior tutela, oltre che conoscere quale dovrebbe essere il prezzo della fattura da pagare ogni mese.

Migliori offerte gas »

Per trovare le migliori offerte gas del momento, è possibile fare una simulazione, inserendo i propri dati di consumi effettivi, che sono facilmente reperibili in bolletta, oppure i seguenti elementi:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione in metri quadri;

i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa, quali acqua calda, cottura e riscaldamento.

Alla luce di quanto appena illustrato, abbiamo effettuato una simulazione immaginando i consumi di una coppia, che viva in una casa di 50 metri quadri, utilizzi il gas per cucinare, l’acqua calda e il riscaldamento.

Passa al mercato libero»

Nel confrontare le offerte gas che saranno presentate di seguito, si consiglia di non considerare esclusivamente il fattore prezzo, ma di prestare attenzione anche ad altri fattori. Un esempio?

Considerato che il prezzo del gas non fa altro che aumentare e che non sappiamo quando e di quanto sarà la prossima stangata, attivare una promozione con prezzo bloccato per almeno 12 mesi è un’ottima mossa per risparmiare.

In aggiunta, è suggeribile optare anche per una tariffa di tipo Dual Fuel, ovvero con la quale attivare una nuova fornitura gas e luce con lo stesso gestore. Si ricorda, infine, che il passaggio al mercato libero è gratuito e che non si verificherà alcuna interruzione della fornitura. Non sarà neanche necessario cambiare il contatore.

Scopri le offerte Dual Fuel»

Migliori offerte gas gennaio 2022: le 6 proposte più convenienti

Le promozioni con le quali è possibile risparmiare di più passando ai fornitori gas del mercato libero sono:

Gas alla fonte di Wekiwi; NeNvenuto Gas; Tate Gas; Sorgenia Energya Sunlight Gas Dual; Iberdrola EcoChiara Gas; Edison Sweet Gas.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di queste 6 offerte gas e quali sono i vantaggi derivanti dalla loro attivazione.

Attiva una nuova offerta gas»



1. Gas alla fonte di Wekiwi

Si tratta della promozione gas con la quale è al momento possibile risparmiare di più rispetto al prezzo del mercato tutelato, caratterizzata da:

il meccanismo della carica mensile, per il quale si paga in base ai consumi stimati nel momento in cui si firma il contratto;

20 euro di sconto in caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

Scopri Gas alla fonte »

2. NeNvenuto Gas

Attivando questa promozione sulla componente gas di riceveranno 48 euro di sconto sulla propria fornitura. La particolarità della proposta di NeN è che si pagheranno nelle rate mensili fisse per un periodo di 36 mesi, come se la bolletta del gas fosse un vero e proprio abbonamento (ci saranno dei conguagli solo nel caso in cui ci si renderà conto di aver pagato di più o di meno).

Scopri NeNvenuto Gas »

3. Tate Gas

La promozione proposta da Tate permette di ricevere uno sconto di 36 euro rispetto alla prima fornitura di gas e di ricevere bollette mensili.

Non ci saranno depositi cauzionali, si potrà scegliere di pagare tramite RID o carta di credito e sarà anche possibile ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta con il programma Porta gli amici in Tate.

Scopri Tate Gas »

4. Sorgenia Energya Sunlight Gas Dual

Questa promozione si caratterizza per la presenza di un buono regalo da 100 euro Amazon nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

Permette inoltre di:

pagare tramite bolletta elettronica;

pagare tramite RID o carta di credito;

possibile ricevere fino a 3.000 euro di sconto in bolletta con il programma Porta gli amici in Sorgenia.

La promozione potrà essere gestita in modalità full remote, da desktop o applicazione.

Scopri Sorgenia Next Energy Sunlight Gas Dual »

5. Iberdrola EcoChiara Gas

Questa promozione sul gas dà diritto a uno sconto complessivo pari al 10% sulla componente gas.

Si contraddistingue per:

la possibilità di pagare tramite RID o carta di credito;

il servizio di assistenza Tuttofare gratis per i primi 6 mesi.

In alternativa, si potrà optare anche per l’offerta EcoClick Special Gas, che prevede il prezzo bloccato per 24 mesi.

Scopri EcoChiara Gas »

6. Edison Sweet Gas

Questa promozione permette di ottenere un bonus di 250 euro nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

Si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 24 mesi;

il pagamento tramite RID o carta di credito;

l’attivazione gratuita;

la possibilità di vincere un’esperienza da sogno in un ristorante stellato.

Scopri Sweet Gas »

