Le 6 offerte Gas più economiche da attivare a Roma a Febbraio 2022

La bolletta di Gennaio è stato un vero e proprio salasso, nonostante gli interventi di Stato che hanno tentato di attenuare i rincari del prezzo del gas. Se vivi a Roma, convivi con altre 2 persone, avete un impianto di riscaldamento e se sei ancora legato alle tariffe del Servizio tutelato in un anno, con le attuali condizioni del mercato, arriverai a spendere più di 2.345 euro per il gas. Ecco quali sono le 6 offerte gas più economiche a cui puoi passare per risparmiare.

I prezzi del gas in questo trimestre hanno toccato punte record. Il costo della materia prima sui mercati all’ingrosso durante l’ultimo anno di pandemia ha subito una crescita vertiginosa e stando ai dati diffusi dall’ARERA ad inizio Gennaio, nel 2021 il prezzo del gas naturale è salito del +500%. Non è stato l’unico effetto del boom di domanda mondiale dopo i mesi di stop forzato delle attività economiche durante l’emergenza Covid-19. Anche le quotazioni delle emissioni di CO 2 sono più che raddoppiate, ad oggi il prezzo per tonnellata di CO 2 è arrivato a 79 euro (dai 33 euro di inizio Gennaio 2021).

Queste condizioni hanno portato ad un aumento del 41,8% in bollette per gli utenti e nel trimestre Gennaio-Marzo 2022 il prezzo del gas naturale per i consumatori finali che hanno come fornitore il Servizio elettrico nazionale è arrivato a a 0,921641 euro/smc. A peggiorare le situazione ci si è messa anche la geopolitica, la crisi in atto in Ucraina rischia infatti di rendere molto più complesso l’approvvigionamento energetico per l’UE (e quindi per l’Italia) e di portare ad ulteriori aumenti dei prezzi.

Aumenti in bolletta, come evitarli

L’Arera ha stimato che una famiglia media (composta da 3 persone e con un consumo di 1.400 smc di gas l’anno) arriverà a pagare quasi 610 euro in più nella sua bolletta del gas. E anche le fatture elettriche sono decisamente più care dello scorso anno, l’incremento per chi ha un consumo medio annuo di 2.700 kWh è stimato in 334 euro l’anno.

Questo nonostante il Governo abbia approvato un decreto per contenere gli effetti dei rincari sulle bollette finali. I provvedimenti presi dai ministri per il 1° trimestre 2022 hanno:

azzerato gli oneri di sistema in bolletta

ridotto l’IVA sul gas al 5%

potenziato dei bonus sociali

I cittadini in Italia con difficoltà economiche possono ricorrere ai bonus elettrico, idrico e del gas, sono delle formule di sconto in bolletta che aiutano chi ha un reddito familiare molto basso a sostenere le spese per le forniture essenziali. Puoi richiedere questo contributo compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica sul sito dell’INPS, il bonus ti sarà riconosciuto se:

hai un ISEE inferiore a 8.265 euro – famiglie fino a 3 componenti

hai un ISEE inferiore a 20 mila euro – famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

sei beneficiario/a di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza

Il bonus gas viene calcolato tenendo conto di tre fattori:

numero di componenti della famiglia

zona climatica di residenza

impianto di riscaldamento domestico

Le zone climatiche sono state create suddividendo il territorio nazionale in base alle temperature medie registrate e alle ore di sole giornaliere. Se vivi a Roma la tua zona climatica è D, le regole imposte in città prevedono che gli impianti termici possano stare accesi tra le 5 e le 23 ma per non più di 12 ore al giorno. Un/a cittadino/a che vive a Roma con 4 familiari e ha diritto al bonus gas riceverà quasi 400 euro come contributo in bolletta solo nei primi 3 mesi di questo 2022.

Le 6 offerte gas più economiche

Sia che tu abbia diritto al bonus sia che non risulti tra i beneficiari, esistono altri modi per ridurre le bollette. Puoi per esempio attivare una delle promozioni gas più convenienti di questo mese, se sei ancora cliente del mercato tutelato per te il risparmio sarà ancora maggiore. Come abbiamo visto il prezzo del gas per i clienti del mercato a Maggior Tutela ha superato quota 0,9000 euro/smc, le soluzioni che andremo a scoprire con il comparatore di SOStariffe.it ti offrono invece un costo del gas tra gli 0,5000 euro/smc e gli 0,6500 euro/smc.

Per facilitare il confronto e le stime di risparmio per un utente che passa al libero mercato considereremo una famiglia tipo:

3 persone

100 mq di abitazione

impianto di riscaldamento domestico

consumo medio annuo di 1.410 smc

Ecco quali sono le promozioni gas più economiche di Febbraio se vivi a Roma. Se vuoi effettuare una ricerca gratuita e personalizzata delle offerte puoi farla cliccando qui in basso.

Click Gas

La proposta che offre i maggiori vantaggi a chi proviene dal mercato tutelato è Click Gas di A2A, l’algoritmo ha calcolato che a parità di consumo la famiglia presa ad esempio potrà risparmiare quasi 669 euro l’anno sulle bollette gas se attiva questa promozione.

Con questa offerta avrai un costo della materia prima fisso per 12 mesi e il prezzo attualmente proposto ai nuovi utenti è di 0,5000 euro per smc. Questo piano del gestore è attivabile solo online e il pagamento delle fatture dovrà essere domiciliato sul conto corrente.

NeNvenuto Gas

Un bonus di benvenuto di 48 euro di sconto in bolletta per i clienti che utilizzano SOStariffe.it per attivare la promozione di NeN. E il contributo raddoppia se si sceglie di passare a NeN anche per la fornitura luce.

Con questo gestore il prezzo del gas è bloccato a 0,5700 euro per smc per 36 mesi dall’attivazione. Il risparmio calcolato per 1 anno di servizio NeN, considerando le attuali tariffe tutelate, supererà i 619 euro. Con questo operatore non pagherai le bollette in base al consumo mensile, bensì con rate mensili prefissate in base al consumo annuo.

Se diventerai un utente NeN potrai partecipare al concorso Azzera la tua rata, in pratica per ogni amico/conoscente/parente/ecc che convincerai a passare con il gestore potrai avere degli sconti sulla tua rata. Per ogni contratto che sarà attivato con il tuo codice entro la fine di Febbraio avrai 2,5 euro di sconto, dopo questa data e fino a fine Dicembre la riduzione sarà di 1 euro.

Link Gas

La famiglia presa ad esempio potrà risparmiare fino a 490 euro l’anno se attiva Link Gas, l’offerta più economica di Eni Gas e Luce a Febbraio 2022. Anche questo gestore ha previsto degli incentivi per i nuovi clienti che avviano una fornitura, l’operatore promette uno sconto del 10% sulla componente gas per chi paga in RID e con bolletta elettronica.

Sarà garantito un check up energetico per capire se puoi ridurre gli sprechi energetici di casa. Ed inoltre le emissioni legate al proprio consumo saranno compensate con progetti per combattere la deforestazione e con l’acquisto di crediti per la CO2 prodotta. Il prezzo del gas con questa offerta è di 0,6067 euro/smc e sarà fisso per 24 mesi.

Per chi deciderà di pagare con bollettini postali ci sarà da pagare un deposito cauzionale, l’importo massimo fissato dall’Arera è di 90 euro per forniture fino a 1.500 smc l’anno.

Edison Sweet Gas

La soluzione più conveniente se scegli Edison come fornitore è Sweet Gas, si tratta di una promozione che bloccherà il prezzo del gas per 24 mesi. Attualmente il costo della materia prima proposto ai nuovi clienti è di 0,6450 euro/smc, in un anno potrai quindi risparmiare più di 470 euro.

Con questa offerta sono previste numerosi bonus e sconti:

40 euro di bonus costante , su ogni bollette per i primi 24 mesi avrai uno sconto di 1,67 euro – raddoppia se attivi anche la promo luce

, su ogni bollette per i primi 24 mesi avrai uno sconto di 1,67 euro – raddoppia se attivi anche la promo luce 5 euro sconto clienti smart – se attivi addebito su conto o carte e se richiedi bolletta digitale

– se attivi addebito su conto o carte e se richiedi bolletta digitale polizza bolletta protetta con AXA – fino a 1.000 euro di indennizzo in caso di infortunio o morte e rimborso bollette fino a 800 euro per un massimo di 8 mesi se inabili temporaneamente

Dopo il primo anno Edison premia i clienti che restano fedeli e gli offre uno sconto di 10 euro a partire dalla prima bolletta utile.

Prezzo Chiaro A2A Gas

Questa seconda offerta di A2A ti permetterà di pagare il prezzo del gas all’ingrosso e il costo della tua materia prima seguirà l’andamento del mercato dei Paesi Bassi (il TTF). Per garantire questa condizione il gestore richiede un contributo annuo pari a 48 euro che viene distribuito sulle tue bollette mensili. Se però attivi la promozione online potrai avere un anno di contributo Prezzo Chiaro offerto dal gestore, se poi sottoscrivi anche l’offerta luce il valore dello sconto raddoppierà.

Il prezzo del gas attualmente proposto ai nuovi clienti con questa soluzione è di 0,6404 euro/smc e il risparmio annuo stimato dal comparatore di SOStariffe.it supera i 435 euro.

Next Energy Sunlight Gas Dual

La soluzione di Sorgenia per te che vivi a Roma e vuoi risparmiare è questa offerta dual fuel. Il prezzo del gas in questo caso seguirà l’indice PSV, il costo della materia prima per Febbraio è pari a 0,6485 euro per smc. Secondo i calcoli dell’algoritmo di SOStariffe.it se il tuo profilo corrisponde a quello della famiglia tipo potresti risparmiare fino a 428 euro l’anno scegliendo questa promozione.

Il gestore ha previsto anche delle formule di incentivo per i clienti fedeli, in particolare sono previsti degli sconti progressivi sui costi di commercializzazioni associati alla tua offerta. Per il primo anno avrai uno sconto del 5%, dal l13esimo mese lo sconto passerà al 10% e così via fino al 20% del 4° anno.

Puoi ottenere maggiori dettagli su questa promozione Sorgenia cliccando in basso.

