Le 6 migliori offerte telefonia mobile di Giugno 2020

Per ridurre al minimo i costi per la tariffa del proprio smartphone è necessario valutare tutte le opzioni a propria disposizione. Le occasioni per risparmiare senza rinunciare ad una tariffa ottima ci sono e, in alcuni casi, sono da cogliere al volo. Ecco, quindi, quali sono le 6 migliori offerte di telefonia mobile di giugno 2020 e come fare ad attivarle, direttamente online, e iniziare a risparmiare da subito.

Il mercato di telefonia mobile italiano propone una lunga serie di offerte davvero molto interessanti. Per ridurre i costi della tariffa per lo smartphone senza rinunciare ad offerte complete con tutti i minuti, gli SMS e, soprattutto, i GB di cui si ha bisogno è possibile puntare su una delle migliori soluzioni disponibili a giugno 2020.

In questo mese, infatti, le opzioni per ridurre i costi della tariffa del proprio smartphone sono davvero numerose. A meno di 10 Euro al mese è possibile attivare tariffe con minuti ed SMS illimitati ed in grado di garantire sino a ben 100 GB in 4G ad ogni rinnovo. Le occasioni per risparmiare, andando ad attivare un’offerta completa sotto tutti i punti di vista, ci sono.

La tabella che riportiamo di seguito va a riassumere le migliori offerte di telefonia mobile di giugno 2020.

Offerta Minuti ed SMS GB disponibili ogni mese Costo mensile Chi può attivarla Very 4,99 di Very Mobile minuti ed SMS illimitati 30 GB 4,99 Euro al mese nuovi numeri o da chi passa a Very da alcuni operatori virtuali Kena 5,99 di Kena Mobile minuti ed SMS illimitati 70 GB 5,99 Euro al mese da chi passa a Kena Mobile da Iliad o da alcuni operatori virtuali ho. 5,99 di ho. Mobile minuti ed SMS illimitati 70 GB (4G sino a 30 Mbps) 5,99 Euro al mese da chi passa ad ho. Mobile da Iliad o da alcuni operatori virtuali Giga 50 di Iliad minuti ed SMS illimitati, minuti illimitati dall’Italia a 60 destinazioni internazionali 50 GB in 4G 7,99 Euro al mese attivabile da tutti Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS, minuti illimitati dall’Italia verso UE e Svizzera 50 GB in 4G 8.95 Euro al mese attivabile da tutti Creami Relax 100 di Postemobile minuti ed SMS illimitati 80 GB in 4G+ al mese per il primo anno, poi 100 GB in 4G+ 10 Euro al mese per i primi tre rinnovi, poi 9 Euro al mese dal 4° al 6° rinnovo; 8 Euro al mese dal 7° rinnovo attivabile da tutti

Qui di seguito, invece, entriamo nei dettagli delle 6 offerte che abbiamo selezionato andando ad analizzare i costi e, soprattutto, i bonus inclusi per i nuovi clienti. Ecco, quindi, le tariffe da tenere d’occhio a giugno 2020 per ridurre i costi per il proprio smartphone:

Very 4,99 di Very Mobile

Very Mobile è uno degli operatori più interessanti da tenere d’occhio per chi vuole ridurre al minimo i costi per lo smartphone senza rinunciare ad una buona offerta. L’operatore, ricordiamo, utilizza la rete mobile WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi. Tra le migliori soluzioni di giugno 2020 troviamo, quindi, Very 4,99. L’offerta in questione include i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

30 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload)

(con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload) in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino ad un massimo di 2,4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

tutti i servizi aggiuntivi (Ring Me, Ti Ho Cercato, HotSpot) sono inclusi nel canone mensile

Very 4,99 presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo o costo nascosto. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 5 Euro. Il costo iniziale complessivo è, infatti, di 9,99 Euro e comprende il costo del primo mese dell’offerta, l’attivazione e la spedizione della SIM all’indirizzo fornito in fase di registrazione.

L’offerta in questione non è attivabile da tutti. Per sottoscrivere questa promozione, infatti, è rientrare in uno di questi casi:

attivazione di un nuovo numero di cellulare

di cellulare richiesta di portabilità del numero da uno dei seguenti operatori virtuali: BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Uno Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia e WithU

Per attivare l’offerta Very 4,99 basta cliccare sul box qui di sotto e raggiungere il sito Very Mobile. Successivamente, bisogna scegliere l’offerta da attivare e cliccare sul tasto Scopri per avviare la procedura di sottoscrizione online.

Attiva online Very 4,99

Kena 5,99 Flash di Kena Mobile

Tra le migliori offerte di telefonia mobile di giugno 2020 troviamo anche Kena 5,99 di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM. Si tratta di un’offerta davvero molto completa ma che, come l’offerta vista in precedenza, è attivabile solo da un target specifico di utenti. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

70 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload)

(con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload) in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino ad un massimo di 3 GB di traffico dati in 3G senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 di Kena Mobile presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun costo aggiuntivo o nascosto. Da notare che non sono previsti costi aggiuntivi per la sottoscrizione sia l’attivazione che la SIM sono gratis. Attivando l’offerta online, inoltre, la SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente.

Da notare che l’offerta di Kena Mobile non è attivabile da tutti. Si tratta, infatti, di un’offerta riservata ad un target specifico di utenti che richiedono la portabilità a Kena Mobile da uno dei seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Digi Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Welcome Italia.

Per sottoscrivere l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura online disponibile sul sito Kena Mobile.

Attiva Kena 5,99

ho. 5,99 di ho. Mobile

Un’altra ottima tariffa per chi vuole spendere poco senza rinunciare ad un ricco bundle dati è ho 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete mobile di Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. L’offerta in questione, in modo analogo a quelle precedenti, è disponibile solo per un target di utenti.

Ecco quali sono i bonus offerti da ho. 5,99:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

70 GB in 4G (con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload)

(con velocità limitata a 30 Mbps in download e in upload) in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino ad un massimo di 2,9 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e tutti i servizi aggiuntivi già inclusi nel costo mensile. Il costo iniziale dell’offerta di ho. Mobile è di appena 6,99 Euro e comprende il costo del primo mese, l’attivazione e la spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

Come sottolineato in precedenza, ho. 5,99 è attivabile solo da un target specifico di utenti. L’offerta in questione è, infatti, attivabile solo da chi richiede la portabilità ad ho. Mobile da:

Iliad

alcuni operatori virtuali (Coop Voce, Coop Voce (Pre 18/11/2019), Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Noitel (Pre 06/05/2019), Optima, Plintron, Poste Mobile, Poste Mobile (Pre-2014), Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu, ENEGAN S.p.A, Spusu Italia)

Per sottoscrivere l’offerta di ho. Mobile è possibile sfruttare la procedura online accessibile cliccando sul box qui di sotto e poi scegliendo il tasto Acquista. L’utente può scegliere se ricevere la SIM a casa, con spedizione senza costi aggiuntivi tramite corriere, oppure ritirarla personalmente presso un punto vendita ho.

Attiva ho. 5,99

Giga 50 di Iliad

Dopo aver visto tre ottime offerte caratterizzate dal fatto di non essere disponibili per tutti ma solo per un target specifico di utenti, è tempo di passare alle migliori offerte di telefonia mobile di giugno 2020 disponibili davvero per tutti, richiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore oppure con l’attivazione di un nuovo numero.

La prima offerta che selezioniamo è Giga 50 di Iliad, tariffa di riferimento dell’operatore che in due anni di presenza sul mercato italiano è riuscito a ritagliarsi un gran numero di clienti puntando tutto su convenienza e trasparenza. L’offerta di Iliad include:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G

in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS senza limiti e sino ad un massimo di 4 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone mensile

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun costi aggiuntivo o nascosto. Come sottolineato in precedenza, l’offerta è disponibile per tutti. Il costo iniziale comprende anche l’attivazione di 9,99 Euro una tantum. L’offerta può essere sottoscritta direttamente online, dal sito di Iliad, cliccando sul box qui di sotto e scegliendo l’opzione Registrati per avviare la procedura. La consegna della SIM a domicilio è gratuita.

Attiva Giga 50 di Iliad

Fastweb Mobile

Un’altra ottima offerta “per tutti” è Fastweb Mobile. Si tratta di un’alterativa alle offerte precedenti da tenere in forte considerazione grazie ai diversi vantaggi inclusi. Ecco le caratteristiche della tariffa di Fastweb:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

100 SMS verso tutti i mobili in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G

in roaming in UE(e in Svizzera) è possibile utilizzare 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone mensile

L’offerta di Fastweb presenta un costo periodico di 8,95 Euro al mese. Effettuando la sottoscrizione online (accessibile dal sito Fastweb cliccando sul box qui sotto) sia l’attivazione che la spedizione della SIM sono gratis. Non sono previsti, quindi, costi aggiuntivi iniziali per sottoscrivere l’offerta.

Attiva Fastweb Mobile

Creami Relax 100 di Postemobile

Tra le offerte di telefonia mobile più interessanti del mese di giugno 2020 troviamo Creami Relax 100 di PosteMobile. Si tratta di una tariffa davvero ottima che permette di ridurre al minimo i costi senza rinunciare a bonus davvero considerevoli. Da notare, inoltre, che l’offerta di Postemobile premia i clienti che restano con l’operatore per più tempi garantendo:

un costo mensile che diminuisce dopo i primi mesi di sottoscrizione

un quantitativo di GB che aumenta dopo il primo anno di sottoscrizione

Ecco, quindi, quali sono le caratteristiche di Creami Relax 100 di Postemobile:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

80 GB in 4G+ sino a 300 Mbps al mese per il primo anno di sottoscrizione; dal secondo anno, ogni mese l’utente potrà contare su ben 100 GB in 4G+

sino a 300 Mbps al mese per il primo anno di sottoscrizione; ogni mese l’utente potrà contare su ben in roaming in UE è possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati senza costi aggiuntivi; per quanto riguarda il traffico dati, invece,per i primi 3 rinnovi saranno disponibili 4,68 GB, per i successivi 3 rinnovi saranno disponibili 3,22 e a partire dal 7° rinnovo, 3,75 GB ogni mese

tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone mensile

Creami Relax 100 di Postemobile presenta un costo periodico pari a:

10 Euro al mese per i primi 3 rinnovi

9 Euro al mese dal 4° al 6° rinnovo

8 Euro al mese dal 7° rinnovo in poi

Il costo iniziale per sottoscrivere l’offerta è di 20 Euro e comprende il costo del primo mese più il costo della SIM che sarà poi spedita gratuitamente all’indirizzo di casa con Poste Italiane. Per attivare l’offerta è possibile cliccare sul box qui di sotto e raggiungere il sito Postemobile da cui avviare la sottoscrizione online.

Attiva Creami Relax 100 di Postemobile