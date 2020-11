Ridurre la spesa per il proprio smartphone senza rinunciare ad una tariffa che garantisca minuti, SMS e GB sufficienti a soddisfare le proprie esigenze è possibile. Le opzioni a disposizione degli utenti sono davvero numerose. Ecco quali sono le 5 tariffe per telefonia mobile più convenienti di novembre 2020 e come fare per attivarle direttamente online al miglior prezzo.

Risparmiare sulla tariffa dello smartphone senza rinunciare ad un’offerta con minuti, SMS e soprattutto GB in grado di soddisfare le proprie esigenze è possibile. Il mercato di telefonia mette a disposizione svariate soluzioni tariffarie da sfruttare per risparmiare senza fare rinunce e, in molti casi, anche migliorare il bundle disponibile ogni mese. Per un quadro completo delle migliori tariffe disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Ecco, invece, quali sono le 5 offerte di telefonia mobile più convenienti di novembre 2020.

1) Very 4,99 di Very Mobile: la più economica

Una delle tariffe di telefonia mobile più convenienti del mese di novembre viene proposta da Very Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete mobile di WINDTRE. La tariffa in questione si chiama Very 4,99 ed è una delle poche offerte che include un bundle completo di minuti, SMS e GB a meno di 5 Euro al mese. Ecco le caratteristiche complete dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

30 GB in 4G ogni mese con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB, è possibile azzerare il contatore dei Giga anticipando il rinnovo mensile e senza alcun costo aggiuntivo

30 GB in 4G ogni mese con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB, è possibile azzerare il contatore dei Giga anticipando il rinnovo mensile e senza alcun costo aggiuntivo

tutti i servizi accessori inclusi nel canone mensile senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 2.4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Very 4,99 presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. E’ importante sottolineare, in ogni caso, che l’offerta non è attivabile da tutti.

La proposta di Very Mobile, infatti, è disponibile esclusivamente in questi casi:

richiedendo un nuovo numero di cellulare

richiedendo la portabilità del proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu)

Per attivare Very 4,99 è possibile seguire la seguente procedura online:

Attiva Very 4,99 di Very Mobile »

2) Giga 50 di Iliad: la più conveniente per tutti

Tra le offerte di telefonia mobile più convenienti del mese di novembre 2020 troviamo l’immancabile Giga 50 di Iliad che, da tempo, è un vero e proprio punto di riferimento del mercato, garantendo tanta convenienza agli utenti. L’offerta di Iliad, a differenza della maggior parte delle offerte disponibili a meno di 10 Euro al mese, è attivabile da tutti, richiedendo la portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure l’attivazione di un nuovo numero di cellulare.

Giga 50 di Iliad include:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle, è possibile continuare a consumo (previo consenso da parte dell’utente) al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico sino al rinnovo successivo dell’offerta

50 GB in 4G ogni mese sotto rete Iliad; in caso di esaurimento del bundle, è possibile continuare a consumo (previo consenso da parte dell'utente) al costo di 90 centesimi per 100 MB di traffico sino al rinnovo successivo dell'offerta

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

possibilità di acquistare uno smartphone a rate scegliendo tra i modelli presenti nel listino Iliad; tale opzione è disponibile per i clienti Iliad da almeno 3 mesi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. L’offerta, come detto, è disponibile per tutti (sia per nuovi numeri che richiedendo la portabilità). E’ possibile richiedere l’attivazione di Giga 50 di Iliad tramite una semplice procedura online, accessibile dal sito di Iliad cliccando sul box qui di sotto. La consegna della SIM all’indirizzo fornito dall’utente è gratuita.

Attiva Giga 50 di Iliad »

3) Very 6,99 di Very Mobile: 100 GB al mese

Tra le offerte Very Mobile troviamo anche Very 6,99. Ci troviamo di fronte ad un’altra offerta davvero molto conveniente in quanto si tratta, al momento, dell’offerta con 100 GB al mese più economica presente sul mercato di telefonia mobile. Il costo, rispetto a Very 4,99, è solo leggermente più alto. Ecco i dettagli completi:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G ogni mese con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB, è possibile azzerare il contatore dei Giga anticipando il rinnovo mensile e senza alcun costo aggiuntivo

100 GB in 4G ogni mese con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload; in caso di esaurimento dei GB, è possibile azzerare il contatore dei Giga anticipando il rinnovo mensile e senza alcun costo aggiuntivo

tutti i servizi accessori inclusi nel canone mensile senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3.3 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 5 Euro. L’offerta non è disponibile per tutti ma può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusivi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Very 6,99 di Very Mobile »

Da notare, inoltre, che Very Mobile propone anche Very 7,99 con 100 GB al mese a 7,99 Euro a rinnovo. Quest’offerta è disponibile solo per chi richiede un nuovo numero.

Attiva Very 7,99 di Very Mobile »

4) Kena 5,99 di Kena Mobile: 70 GB sotto rete TIM

Tra le migliori offerte di telefonia mobile di novembre 2020 c’è spazio anche per Kena 5,99 di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Si tratta di un’offerta operator attack tra le più convenienti del momento. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile continuare a navigare a consumo

70 GB in 4G con velocità massima di 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload; in caso di esaurimento dei GB è possibile continuare a navigare a consumo

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 3 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 presenta un costo di 5,99 Euro al mese con primo mese e attivazione gratis. L’offerta è attivabile direttamente online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Da notare, inoltre, che Kena 5,99 non è disponibile per tutti. L’offerta, infatti, è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali (Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile).

Attiva Kena 5,99 di Kena Mobile »

Kena propone anche Kena 7,99 che include 50 GB a 7,99 Euro al mese. L’offerta in questione è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero da ho. Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce. Anche in questo caso è disponibile l’attivazione online con consegna gratuita della SIM.

Attiva Kena 7,99 di Kena Mobile »

5) Fastweb Mobile: ancora più conveniente in abbinamento alla fibra

Tra le offerte più convenienti del mese di novembre 2020 troviamo Fastweb Mobile, operatore virtuale di Fastweb che utilizza la rete WINDTRE e che sarà trai i primi virtuali a poter contare sull’accesso alla rete 5G. L’offerta di Fastweb Mobile è, in linea generale, tra le più convenienti del mese di novembre sia per contenuti inclusi che per costi. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS ogni mese verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese

50 GB in 4G ogni mese

tutti i servizi accessori sono inclusi nel canone

in roaming in UE e in Svizzera: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

Fastweb Mobile presenta un costo di 8,95 Euro al mese con attivazione e spedizione della SIM all’indirizzo fornito dall’utente completamente gratis. Da notare che l’offerta è disponibile per tutti, sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità del proprio numero di cellulare da un qualsiasi operatore di telefonia.

Attiva Fastweb Mobile »

Quest’offerta diventa ancora più conveniente se abbinata all’abbonamento Internet casa Fastweb Casa. In questo caso, infatti, l’offerta fisso + mobile presenta le seguenti caratteristiche:

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB al mese

linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione avverrà tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL sino a 20 Mega

L’abbonamento è, inoltre, personalizzabile con:

3 mesi di DAZN gratis, poi 8,99 Euro al mese, con possibilità di disdetta in qualsiasi momento

3 mesi di NOW TV Entertainment con NOW TV Stick inclusa, poi 9,99 Euro al mese con permanenza minima di 24 mesi e costo di recesso anticipato di 19,98 Euro

L’abbonamento complessivo (fisso + mobile) ha un costo di 34,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi già inclusi nel prezzo.

Attiva Fastweb Casa + Mobile »