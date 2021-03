Le 5 tariffe per telefonia mobile più convenienti di Marzo 2021

Per risparmiare sulla tariffa per lo smartphone senza rinunciare ad un pacchetto completo di minuti, SMS e GB è necessario individuare le tariffe più convenienti del momento. A marzo 2021 sono disponibili sul mercato di telefonia mobile diverse soluzioni che, a meno di 10 euro al mese, mettono a disposizione tutto ciò di cui si ha bisogno per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Ecco le 5 tariffe di telefonia mobile più convenienti di marzo 2021 e come fare ad attivarle.

Il mercato di telefonia mobile propone svariate soluzioni per dare un taglio ai costi della tariffa per lo smartphone senza rinunciare a tutti i minuti, SMS e GB di cui si ha bisogno. A meno di 10 euro al mese è possibile individuare tariffe complete in grado di offrire almeno 50 GB al mese e, in alcuni casi, di garantire anche l’accesso alla rete 5G, destinata a diventare un riferimento delle connessioni in mobilità.

Ecco le 5 tariffe più convenienti di marzo 2021:

1) spusu 50 di spusu

spusu è una delle ultime novità del mercato di telefonia mobile italiano. Si tratta di un operatore virtuale che ha fatto il suo debutto nel corso del 2020 proponendo soluzioni tariffarie trasparenti e molto convenienti. Per tutto il mese di marzo c’è la possibilità di attivare spusu 50, tariffa completa e con alcune caratteristiche uniche. L’offerta in questione include:

2000 minuti di chiamate verso fissi e mobili nazionali e verso tutti i numeri in Europa

500 SMS verso tutti i mobili nazionali

50 GB in 4G fino a 300 Mbps ogni mese

in 4G fino a 300 Mbps ogni mese 2000 minuti, 500 SMS e fino a 3.3 GB al mese in roaming in UE

Le offerte spusu presentano il sistema della “riserva dati”. Ogni mese, infatti, i minuti, gli SMS ed i GB non utilizzati si trasformano in GB extra che vengono conservati in questa riserva. Il sistema funziona in questo modo:

1 minuto non utilizzato si trasforma in 1 MB per la riserva dati

1 SMS non utilizzato si trasforma in 1 MB per la riserva dati

1 GB non utilizzato si trasforma in 1 GB per la riserva dati

Da notare, inoltre, che i GB nella “riserva dati” non hanno scadenza e vengono utilizzati solo in caso di esaurimento del bundle. Scegliendo spusu 50 si avrà a disposizione una riserva dati da 100 GB che per tutti i nuovi clienti sarà già piena, senza alcun costo aggiuntivo.

spusu 50 presenta un costo periodico di 5,98 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è attivabile da tutti, con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero. Per attivare l’offerta del provider è necessario seguire la seguente procedura di sottoscrizione online:

Attiva spusu 50 »

2) Very 6,99 / 7,99 di Very Mobile

Very Mobile è uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile italiano. Si tratta dell’operatore “semi virtuale” di WindTre. Il provider mette a disposizione dei clienti la tariffa Very 6,99 che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

100 GB al mese in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi extra rispetto al solo canone mensile

al mese in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e upload; in caso di esaurimento del bundle dati è possibile anticipare il rinnovo mensile dell’offerta, azzerando il contatore dei GB, senza costi extra rispetto al solo canone mensile in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 2.8 GB al mese senza costi aggiuntivi

Very 6,99 presenta un costo periodico di 6,99 euro al mese con attivazione di 5 euro. L’offerta in questione è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi solo Kena Mobile, ho. Mobile e spusu). L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Very 6,99 »

In alternativa, è possibile attivare Very 7,99 che presenta le stesse caratteristiche di Very 6,99 ma un costo periodico di 7,99 euro al mese. L’offerta in questione è attivabile da nuovi numeri.

Attiva Very 7,99 »

3) Giga 50 di Iliad

Iliad è oramai un riferimento assoluto del mercato di telefonia mobile italiano. Giga 50 è la tariffa scelta da milioni di clienti dell’operatore nel corso degli ultimi anni. Si tratta di una soluzione conveniente e completa. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G/4G+ ogni mese; in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile continuare a navigare a consumo (100 MB per 0,90 euro)

in caso di esaurimento dei Giga sarà possibile continuare a navigare a consumo (100 MB per 0,90 euro) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta dell’operatore è disponibile per tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare. Per attivare la tariffa di Iliad è possibile seguire una semplice procedura online dal sito dell’operatore.

Attiva Giga 50 di Iliad »

4) Fastweb NeXXt Mobile

Fastweb NeXXt Mobile è l’offerta 5G più economica sul mercato e propone un ottimo bundle dati ad un prezzo decisamente contenuto. L’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti i mobili in Italia

50 GB in 4G e 5G ogni mese

in roaming in UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

Fastweb NeXXt Mobile presenta un costo di 8,95 euro al mese con attivazione gratuita per chi attiva l’offerta online. La proposta di Fastweb è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare.

Attiva Fastweb NeXXt Mobile »

Da notare che è possibile attivare l’offerta anche scegliendo la proposta “fisso+mobile” di Fastweb. Abbinando Fastweb NeXXt Mobile a Fastweb NexxT Casa sarà possibile massimizzare i vantaggi. Ecco i dettagli dell’offerta:

abbonamento Fastweb NeXXt Casa con linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.5 Giga in download

SIM Fastweb con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G

Il costo complessivo dell’abbonamento fisso + mobile sarà di 34,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Da notare la possibilità di aggiungere 3 mesi gratis di DAZN (poi 8,99 euro al mese con possibilità di disdetta) e/o 3 mesi gratis di NOW TV Entertainment con NOW TV Smart Stick (poi 9,99 euro al mese con 24 mesi di permanenza minima). L’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Fastweb NeXXt Casa + Mobile »

5) Flash 100 5G di Iliad

Fino al prossimo 30 marzo è possibile attivare l’offerta “limited edition” Flash 100 5G di Iliad. L’operatore ha lanciato la sua rete 5G nel dicembre del 2020 e per il mese di marzo propone una tariffa davvero imperdibile che aggiunge 30 GB al mese alla precedente tariffa 5G senza alcun costo extra. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese senza alcun limite di velocità; in caso di esaurimento del bundle dati mensile è possibile continuare a navigare a consumo (100 MB per 90 centesimi)

in caso di esaurimento del bundle dati mensile è possibile continuare a navigare a consumo (100 MB per 90 centesimi) in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Flash 100 5G di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. La tariffa è disponibile per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad, con o senza portabilità del numero da un qualsiasi operatore di telefonia mobile. L’attivazione dell’offerta, disponibile ricordiamo fino al prossimo 30 marzo 2021, può essere effettuata direttamente tramite il sito di Iliad, cliccando sul link qui di sotto.

Attiva Flash 100 di Iliad »

Le altre offerte di telefonia mobile su cui puntare

La tabella qui di sotto, invece, va a riassumere le principali tariffe alternative di cui valutare l’attivazione oltre alle 5 tariffe proposte in precedenza.

Offerta Minuti, SMS e GB inclusi Costi Attivabile da Very 4,99 di Very Mobile Minuti ed SMS illimitati; 30 GB al mese in 4G fino a 30 Mbps 4,99 euro al mese con attivazione di 5 euro Nuovi numeri e con portabilità da Iliad o da un operatore virtuale ho. 5,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati; 70 GB al mese in 4G fino a 30 Mbps 5,99 euro al mese con attivazione di 0,99 euro portabilità da Iliad o da un operatore virtuale spusu 100 di spusu 2000 minuti, 500 SMS e 100 GB (più 150 GB di riserva dati) 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro tutti, con o senza portabilità TIM Wonder SIX di TIM Minuti illimitati e 50 GB in 4G 9,99 euro al mese con attivazione di 5 euro portabilità da Iliad o da un operatore virtuale Creami Relax 100 di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati; 80 GB al mese in 4G (dal secondo anno 100 GB al mese) 10 euro al mese per i primi 3 rinnovi, poi 9 euro al mese per i successivi 3 rinnovi, poi 8 euro al mese tutti, con o senza portabilità