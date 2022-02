Le 5 offerte gas più convenienti a Milano a Febbraio 2022

I prezzi del gas hanno raggiunto dei numeri stellari e tu dopo la bolletta di Gennaio hai deciso che è il momento di trovare un'offerta gas più economica. I mesi invernali rischiano di essere decisamente molto costosi altrimenti e in una città come Milano il freddo intenso ancora non è passato. Ecco quanto puoi arrivare a risparmiare con le 5 migliori offerte gas se vivi a Milano

Per poter capire meglio se una promozione gas è più o meno conveniente è necessario capire quanto consumi in un anno, se hai un impianto di riscaldamento a gas e se vuoi attivare le forniture con lo stesso gestore o meno. Sono tutti elementi che possono portare delle modifiche più o meno importanti alla tua bolletta.

Nell’ultimo anno il prezzo del gas naturale è cresciuto del +500% e i clienti del Servizio elettrico nazionale pagano oggi come costo della materia prima una tariffa pari a 0,921641 euro/smc. Per capire questo cosa significa in concreto sulla bolletta prendiamo ad esempio una famiglia (o un gruppo di individui che convivono) composta da 4 persone, vivono a Milano in un appartamento da 100 mq e hanno un impianto a gas per riscaldare casa, inoltre usano il gas per cucinare e avere l’acqua calda. In media un gruppo del genere in un anno arriva a consumare 1.450 smc di gas. Con l’attuale tariffa del mercato tutelato, le tasse e ogni altra voce di spesa in bolletta in 12 mesi spendono 2.218 euro in 12 mesi.

Bonus gas 2022, a quanto hai diritto a Milano

Il Governo è intervenuto per tentare di porre un freno ai rincari e ha varato un provvedimento per limitare gli aumenti per il primo trimestre 2022. Il decreto da 3,8 miliardi di euro ha agito su tre direttive:

azzeramento oneri di sistema in bolletta

riduzione dell’IVA sul gas dal 10% al 5%

potenziamento dei bonus sociali

In Italia infatti le famiglie in condizioni di difficoltà economica possono ottenere una forma di contributo per pagare i servizi fondamentali (luce, gas e acqua). I bonus sociali sono divenuti automatici dal 2021 e puoi avere lo sconto in bolletta se compili la Dichiarazione Sostitutiva Unica sul sito dell’INPS e se appartieni ad una di queste categorie:

ISEE inferiore a 8.265 euro – famiglie fino a 3 componenti

ISEE inferiore a 20 mila euro – famiglie numerose con almeno 4 figli a carico

beneficiario/a di Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza

Il bonus gas è sempre stato più consistente di quello luce, ma quest’anno è particolarmente elevato visti gli aumenti del prezzo della materia prima. Se vivi a Milano e la tua famiglia è composta da 4 persone avrai diritto per il trimestre a:

493,20 euro se usi gas per riscaldamento, cucina e acqua calda

431,10 euro se hai solo il riscaldamento a gas

62,10 euro se usi il gas solo per cucinare e riscaldare l’acqua

Questi sono i contributi previsti tenendo conto della zona climatica di residenza, Milano infatti rientra nella area E si tratta di una delle zone più fredde e con meno ore di sole al giorno. Se avessi la residenza a Lampedusa (zona climatica A) – sempre famiglia di 4 persone – lo sconto massimo che potrai avere con il bonus sarà di 205,20 euro. Il contributo massimo previsto per quest’anno è di 816,30 euro, bonus per una famiglia di più di 4 persone che vive in zona F e che usa il gas per riscaldamento, acqua calda e cucina.

Le 5 offerte gas più economiche

Per trovare delle promozioni gas più convenienti e per poter risparmiare puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it ed avviare una ricerca. Se sei un cliente del mercato tutelato considera che il prezzo del gas che stai pagando è vicino a 0,9000 euro/smc, con le migliori offerte il costo della materia prima può scendere fino a 0,5700 euro/smc.

Per facilitare il confronto e le stime di risparmio per un utente che passa al libero mercato considereremo una famiglia tipo:

4 persone

100 mq di abitazione

impianto di riscaldamento domestico

consumo medio annuo di 1.450 smc

comune di residenza Milano

Puoi cliccare qui in basso per creare il tuo personale profilo e avviare una tua ricerca della migliore offerta gas cliccando qui in basso. Lo strumento di confronto evidenzierà il risparmio che un cliente del mercato tutelato può ottenere passando alle promozioni dei gestori del libero mercato.

Scopri la promozione gas che fa per te »

NeNvenuto Gas

I nuovi clienti che attiveranno la fornitura gas con NeN potranno ottenere un welcome bonus di 48 euro, questo contributo sarà riconosciuto come sconto in bolletta e potrà raddoppiare se deciderai di passare con il gestore anche il servizio elettrico. Il prezzo del gas che pagherai per la tua fornitura è fissato a 0,5700 euro per smc per 36 mesi e non subirà le oscillazioni delle rimodulazioni ARERA. In un anno la tua famiglia – se corrisponde al profilo tipo – potrà risparmiare più di 636 euro.

Questo operatore ha studiato un suo personale sistema di pagamento. Le bollette non si baseranno sul consumo effettivo del mese o del trimestre, ma su una rata che sarà il frutto della stima dei consumi annuali. In questo modo potrai pagare una cifra fissa al mese e distribuirai la spesa dei mesi di maggior consumo sugli altri.

È attivo anche un concorso che ti consentirà di ottenere ulteriori agevolazioni in bolletta, con Azzera la tua rata per ogni amico/conoscente/parente che convincerai ad attivare una fornitura con NeN entro la fine di Febbraio avrai 2,5 euro di sconto. Se i contratti saranno registrati tra Marzo e Dicembre la riduzione sarà di 1 euro.

Attiva NeNvenuto Gas »

Click Gas

Annunci Google

Un risparmio leggermente più contenuto, ma comunque molto corposo è quello che potrai avere con Click Gas di A2A. In questo caso la tua famiglia potrà arrivare a spendere oltre 603 euro in meno rispetto a quanto paghereste con il Servizio di Maggior tutela.

Il prezzo del gas che propone ai nuovi clienti A2A con questa offerta è 0,5500 euro per smc e rimarrà fisso per il primo anno di contratto. Questa promozione può essere attivata solo online e dovrai accettare di domiciliare le bollette sul conto corrente.

Scopri di più su Click Gas »

Edison Sweet Gas

Un promozione piuttosto conveniente è anche la Sweet Gas di Edison, il risparmio che potrai ottenere in questo caso (con un prezzo del gas a 0,6450 euro/smc) è di quasi 483 euro in un anno.

Il gestore offre diverse agevolazioni a chi attiva Sweet Gas, in particolare puoi avere fino a 45 di sconto con:

40 euro di bonus costante , su ogni bollette per i primi 24 mesi avrai uno sconto di 1,67 euro – può arrivare fino a 80 euro se attivi anche la promo luce

, su ogni bollette per i primi 24 mesi avrai uno sconto di 1,67 euro – può arrivare fino a 80 euro se attivi anche la promo luce 5 euro sconto clienti smart – se attivi addebito su conto o carte e se richiedi bolletta digitale

– se attivi addebito su conto o carte e se richiedi bolletta digitale attivazione di Edison Risolve – assistenza 24 ore su 24

attivazione di polizza bolletta protetta con AXA – indennizzo fino a 1.000 euro in caso di infortunio o morte e rimborso bollette fino a 800 euro per un massimo di 8 mesi se inabili temporaneamente

Fino al 11 Febbraio hai anche la possibilità di ottenere 50 euro in più di sconto se attivi il servizio di intervento tecnico speciale Casa Relax +.

Attiva Edison Sweet Gas »

Prezzo Chiaro A2A Gas

Se non vuoi una soluzione a prezzo bloccato perché pensi che il costo della materia prima scenderà e non vuoi trovarti vincolato dall’offerta puoi optare per le promozioni indicizzate. Un esempio è questo piano di A2A in questo caso il gestore ti permetterà di pagare il gas che consumi secondo il prezzo all’ingrosso del mercato dei Paesi Bassi (il TTF).

Per garantire questa condizione la società chiede che ogni anno tu versi 48 euro come contributo fisso, sono suddivisi in piccoli costi mensili. Per il primo anno questa spesa ti verrà offerta da A2A.

Il prezzo del gas attualmente proposto ai nuovi clienti con questa soluzione è di 0,6404 euro/smc e il risparmio annuo stimato dal comparatore di SOStariffe.it si avvicina ai 449 euro. Con questo piano potrai anche pagare con i bollettini postali, ricorsa però che in questo caso il gestore può chiederti di versare un deposito cauzionale quando avvii il contratto.

Scopri di più su Prezzo Chiaro »

Acea Come Noi Special Gas

L’ultima promozione della classifica di Febbraio delle 5 offerte gas più convenienti è la tariffa indicizza proposta da Acea. Il piano di Acea associa il prezzo del gas che pagherai al costo della materia prima sul mercato TTF. Il prezzo applicato per questo mese è di 0,6404 euro/smc, a cui si sommerà un contributo fisso annuale che per il primo anno viene versato dal gestore. Il risparmio calcolato in un anno di fornitura, rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato è di 430,68 euro.

Tra le clausole incluse nel piano Acea ti garantisce la “compensazione delle emissioni di CO2 ottenuta tramite l’acquisto di crediti di carbonio certificati”. In questo modo avrai una fornitura e un consumo ad impatto zero. Per poter contribuire a ridurre le emissione legate al servizio la bolletta ti viene fornita solo in versione web.

Scopri di più su Acea »