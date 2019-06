Le 5 migliori offerte Vodafone per ricaricabile di luglio 2019

Vodafone è tra i primi operatori di telefonia mobile ad aver lanciato un’offerta per navigare in 5G . L’operatore britannico all’interno delle sue tariffe offre poi numerosi ed interessanti servizi aggiuntivi. Ecco a voi le 5 migliori promozioni ricaricabile di Vodafone disponibili a luglio

Vodafone è tra i primi operatori di telefonia mobile in Italia per diversi motivi. Il provider britannico è l’unico a poter davvero competere ad armi pari con Tim a livello di copertura ed è in grado di garantire un segnale stabile e forte praticamente in ogni zona del Paese. Non solo, il gestore in rosso il 16 giugno 2019 ha lanciato ufficialmente la sua Giga Network 5G, ovvero l’infrastruttura che consente di navigare su Internet su smartphone sfruttando il più recente standard di comunicazione mobile.

Giga Network 5G: tutti i dettagli

La Giga Network 5G di Vodafone consente di usufruire di un’esperienza in real time quando si utilizzano le proprie app preferite, compresi i giochi su mobile, grazie a tempi di reazione pressoché azzerati. La latenza infatti è di appena 10 millisecondi. Grazie a questa nuova tecnologia si ha la possibilità di navigare tra le pagine web, scaricare e film e serie TV in altissima definizione (Ultra HD) con una velocità quattro volte superiore a quella massima garantita dal 4.5G. L’obiettivo di Vodafone è arrivare in un prossimo futuro a 10 Gpbs. Il 5G permette poi di connettere tra loro fino a dieci dispositivi smart ovunque ci si trovi, anche nei luoghi più affollati. La migliore performance della rete è garantita anche in caso di traffico elevato. Questo vale anche quando si tratta di navigare, effettuare chiamate, condividere foto online o guardare video in streaming.

A livello di servizi voce, il 5G offre un ridotto tempo di attesa per il collegamento con il proprio destinatario e un audio sempre chiaro e nitido anche in ambienti rumorosi con un miglioramento percepito fino al 50% rispetto alla tecnologia precedente. L’infrastruttura del provider britannico è inoltre tra le più sicure quando si tratta di proteggere i dati personali dell’utente e della sua famiglia, soprattutto se si parla di pagamenti online. La sua piattaforma Rete Sicura ha bloccato 3 miliardi di malware e 44 milioni di virus in un anno e l’Edge Computing garantisce un’elevata sicurezza grazie all’applicazione della crittografia end-to-end all’interno delle app. Al momento la Giga Network 5G è disponibile a Roma, Milano, Torino, Bologna e Napoli e in alcune aree di 28 Comuni dell’hinterland del capoluogo lombardo. L’obiettivo è quello di raggiungere altre 100 città italiane entro pochi mesi.

Vodafone offre senza alcun costo aggiuntivo la sua opzione Promo 5G per navigare al massimo della velocità disponibile oggi su smartphone a tutti coloro che dal 16 giugno sottoscriveranno le offerte Shake it Easy, RED Unlimited Smart, RED Unlimited Black e RED Unlimited Ultra. Coloro che preferiscono altre tariffe come Unlimited X4 Pro possono comunque navigare in 5G, se dotati di un telefono che supporta tale tecnologia, attivando l’opzione 5G Smart da 5 euro al mese con primo mese gratuito. Tutte le tariffe sopracitate sono disponibili anche in modalità smartphone incluso, ovvero consentono di acquistare a rate un top di gamma di grandi marchi come Apple, Samsung e Huawei ad un costo sensibilmente inferiore a quello proposto dalle grandi catene di elettronica o che si affronterebbe pagando in un’unica soluzione.

I vantaggi di passare a Vodafone

Chi passa a Vodafone non solo ha la possibilità di sfruttare la nuova Giga Network 5G ma ottiene anche altri vantaggi. Il primo è quello di poter gestire ogni dettaglio del proprio piano grazie all’app My Vodafone disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Questa piattaforma consente in modo semplice e intuitivo di monitorare i consumi di minuti, SMS e Gigabyte tramite gli appositi contatori ma anche di ricarica il credito direttamente online, visualizzare le offerte attive sulla linea, modificare tariffa, attivare o disattivare servizi aggiuntivi e molto altro ancora.

Vodafone è poi conosciuta per il suo efficiente servizio di assistenza post vendita. Chiamando il numero gratuito 190 il cliente riceverà risposta ai propri dubbi od otterrà tutte le informazioni che cerca sulle tariffe sia dal punto di vista tecnico e amministrativo. Il provider consente di dialogare sia con un operatore specializzato, disponibili tutti i giorni dalle 8 alle 22, sia con TOBi, il suo assistente personale che grazie all’intelligenza artificiale può rispondere a qualsiasi quesito indicando all’utente dove trovare quello che sta cercando.

Infine, i clienti di Vodafone possono accedere al programma Happy Black per ottenere vantaggi e regali. Il servizio consente di ottenere a cadenza regolare tanti premi dedicati solo a chi ha sottoscritto una tariffa del provider in rosso. In vista dell’estate, l’azienda ad esempio offre sconti sugli alberghi, voli, crociere o noleggio auto e addirittura 50 Gigabyte aggiuntivi da poter utilizzare sotto l’ombrellone o traffico dati illimitato per utilizzare le mappe sul telefono. Con Happy Black si può anche acquistare uno smartphone ad un costo ridotto fino al 10% o andare al cinema e ristorante, guardare film e serie TV in streaming a prezzi scontati. Happy Black ha un costo di 1,99 euro al mese e può essere sottoscritto dall’app My Vodafone o presso uno dei tanti rivenditori autorizzata dall’operatore.

Di seguito sono illustrate nel dettaglio le 5 migliori offerte di Vodafone disponibili a luglio e le modalità con cui sottoscriverle:

Le 5 migliori offerte Vodafone per ricaricabile di luglio 2019

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

2. Unlimited X4 Pro

Minuti illimitati per chiamare

29 cent per SMS

10 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (29 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 239 euro di credito telefonico, altrimenti sono 26 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica senza consumare dati.

3. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

5. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Tutte le offerte Vodafone sopracitate prevedono l’attivazione automatica del servizio 1 GB di riserva per continuare a navigare e l’opzione Smart Passport+ per quando ci si trova all’estero. Il primo quando si consuma tutto il traffico previsto dal piano sottoscritto permette di continuare ad accedere ad Internet al costo di 2 euro ogni 200 MB fino ad un massimo di 1 GB, per una spesa totale di 10 euro. Una volta consumati i Gigabyte la navigazione si blocca. Smart Passport+ offre 60 minuti di chiamate (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 200 MB al giorno in Albania, Turchia, Canada, Svizzera e Principato di Monaco solo in caso di utilizzo. Nel resto del mondo si hanno fino a 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 SMS e 500 MB al giorno.