Risparmiare sul costo delle bollette del gas è possibile: basta servirsi del meccanismo della comparazione tra le offerte gas disponibili e scegliere quella che si adatta meglio alle proprie abitudini di consumo. In questo articolo vi spiegheremo come effettuare una simulazione con il comparatore di SOStariffe.it e quali sono le 5 migliori offerte gas di settembre 2020 .

Il mercato libero dell’energia e del gas naturale, che sarà obbligatorio per tutti a partire dal 1° gennaio 2022, ha reso possibile la nascita di un numero sempre crescente di società che si occupano della vendita di gas.

Chiunque fosse alla ricerca di una promozione per risparmiare sul costo della bolletta del gas, non dovrà fare altro che approfittare di una delle tante tariffe del mercato libero. Come si trova quindi l’offerta gas più conveniente in mezzo a un mare di proposte?

Abbiamo utilizzato il simulatore di SOStariffe.it e individuato le 5 migliori offerte gas di settembre 2020: di seguito ti spiegheremo come funziona lo strumento per aiutarti a effettuare una simulazione che corrisponda esattamente al tuo profilo di consumo.

Le 5 migliori offerte gas individuate hanno tutte un costo che si aggira intorno ai 70 euro mensili, che può essere abbassato in alcuni casi grazie all’attivazione della domiciliazione bancaria o della bolletta digitale, due strumenti a misura di risparmio.

Il comparatore di offerte gas

Il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it si basa sull’inserimento di alcuni dati attraverso i quali sarà effettuato un calcolo del costo mensile di una bolletta relativa a un determinato fornitore. Ci sono due modi per utilizzarlo.

La prima consiste nell’inserimento del proprio consumo, calcolato in metri cubi, che in genere è indicato nella bolletta del gas del proprio fornitore. Nel caso in cui non lo si conoscesse e non si avesse modo di controllare l’ultima fattura, esiste una seconda possibilità.

In pratica sarà sufficiente inserire:

quali sono gli usi che si fa del gas, per esempio se lo si adopera per l’acqua calda, la cottura o il riscaldamento;

quali sono le dimensioni della propria abitazione: è possibile indicare da un minimo di 50 mq a una grandezza che supera i 150 mq;

quante persone vivono in casa e contribuiscono dunque al consumo di gas.

Le 5 migliori offerte gas di settembre 2020

Per individuare quali sono le migliori offerte gas che possono essere sottoscritte a settembre sul web abbiamo effettuato una simulazione con il comparatore di SOStariffe.it, immaginando una famiglia di 3 persone con una casa di 100 mq, che utilizza il gas per:

cucinare;

l’acqua calda;

il riscaldamento.

Le 5 tariffe gas più convenienti e con cui è possibile risparmiare rispetto al prezzo della Maggior Tutela, con la quale si spendono attualmente 832,40 euro al mese, sono:

E.ON ValoreMercato Gas;

EcoChiara Gas di Iberdrola;

Edison World Plus Gas;

Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm;

Next Energy Gas di Sorgenia.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle 5 promozioni in elenco: in generale quello che si noterà a proposito delle offerte presentate riguarda il costo della bolletta mensile, che è inferiore rispetto a quello del mercato tutelato, e la presenza di buoni sconto che rendono le offerte davvero molto allettanti, soprattutto quando si tratta di una tariffa Dual Fuel.

1. E.ON ValoreMercato Gas

ValoreMercato Gas è un’offerta gas proposta dall’operatore E.ON, la quale rappresenta al momento la tariffa più conveniente tra quelle disponibili. Non presenta costi di attivazione e la materia prima gas viene venduta al prezzo di mercato.

Con questa promozione è possibile attivare la bolletta digitale in modo tale da risparmiare sull’invio della fattura cartacea: il gas ha un costo di 0,056 euro per smc, in base al quale:

la bolletta mensile sarà pari a 62,09 euro;

si risparmieranno 87,36 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Per saperne di più e sottoscrivere la promozione proposta da E.ON clicca sul box che trovi qui sotto.

2. EcoChiara Gas di Iberdrola

Iberdrola propone un’offerta gas denominata EcoChiara Gas, con la quale si pagheranno 66,33 euro al mee e si otterrà un risparmio rispetto al mercato tutelato di quasi 37 euro. Il costo del gas è pari a 0,085 euro per smc.

La promozione prevede uno sconto nel caso di domiciliazione bancaria e uno sconto del 2,5% sul corrispettivo gas. Per saperne di più e sottoscrivere la promozione proposta da Iberdrola clicca sul box che trovi qui sotto.

3. Edison World Plus Gas

L’offerta gas proposta da Edison permette di risparmiare circa 30 euro rispetto al mercato tutelato e consiste nel fatto che il prezzo del gas viene pagato all’ingrosso.

La materia prima gas ha un costo di 0,064 euro per smc: la bolletta mensile ha un prezzo inferiore ai 67 euro. Per saperne di più e sottoscrivere la promozione proposta da Edison clicca sul box che trovi qui sotto.

Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm

L’offerta gas Prezzo Netto Special Gas proposta da HERAcomm è una promozione di tipo Dual Fuel, per la quale sono previsti 30 euro di bonus di benvenuto sul gas e altri 30 euro per l’attivazione della stessa offerta sulla componente luce.

La bolletta ha un costo che non supera i 70 euro al mese, mentre il costo del gas è pari a 0,110 euro per smc. Per saperne di più e sottoscrivere la promozione proposta da HERAcomm clicca sul box che trovi qui sotto.

5. Next Energy Gas di Sorgenia

Next Energy Gas di Sorgenia è un’altra promozione di tipo Dual Fuel, per la quale è previsto un bonus di 80 euro nel caso di attivazione simultanea di luce e gas. L’offerta prevede un costo del gas di 0,0145 euro per smc e una spesa di circa 71 euro mensili.

Con questa offerta è anche possibile ricevere un buono Amazon fino a 150 euro nel caso di attivazione di luce, gas e fibra. Per saperne di più e sottoscrivere la promozione proposta da Sorgenia clicca sul box che trovi qui sotto.

Perché scegliere il mercato libero

Le tariffe elencate nei paragrafi precedenti appartengono tutte a dei fornitori che operano nel mercato libero dell’energia e del gas naturale. Da quanto detto si evince che alcune tariffe permettono di risparmiare diverse decine di euro rispetto alle tariffe del mercato tutelato.

In altri casi, ovvero quelli in cui il prezzo dell’offerta gas è molto simile a quello del mercato tutelato, sono previsti degli sconti extra sulla componente gas e luce, che rendono le promozioni davvero convenienti, soprattutto nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel.

In altri termini, ciò che permette al mercato libero di essere così competitivo e di proporre prezzi davvero a buon mercato è proprio il fattore della libera concorrenza e la presenza di un gran numero di fornitori, a causa dei quali è possibile perdere i propri clienti in men che non si dica.

Per essere sempre aggiornati su tutte le novità di un mercato in cui sono presenti sempre nuove offerte e fornitori a prezzi più bassi, si consiglia di dare sempre un’occhiata e di usare il comparatore di tariffe di SOStariffe.it prima di sottoscrivere qualsiasi tipologia di offerta.

Si suggerisce, inoltre ,di procedere con l’attivazione di una nuova offerta gas o luce direttamente online perché in genere è proprio sul web che sono disponibili promozioni uniche, che non si trovano invece nel caso di sottoscrizione dal vivo.

