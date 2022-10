Le 5 migliori offerte gas di Ottobre 2022

Offerte in evidenza NeN Luce Special 48 1.552,75 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.453,74 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

L’autunno insolitamente caldo ha ritardato l’accensione delle caldaie in tutta Italia: secondo alcuni dati Snam riportati dal quotidiano Il Sole 24 Ore, nei primi 23 giorni di ottobre le famiglie hanno consumato 572 milioni di metri cubi di gas in meno, il 41% di metano in meno solo per gli usi civili. Minori consumi, minori spese. Eppure, con la stagione fredda ormai dietro l’angolo, la domanda è destinata ad aumentare. Per questo, la scelta del fornitore di metano è quantomai cruciale per tenere a bada le bollette in questo periodo di crisi energetica.

Come fare, dunque, a trovare la soluzione migliore per riscaldare casa il prossimo inverno? Basta utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento online e gratuito che consente ai titolari di utenze domestiche di individuare le promozioni gas più vantaggiose del Mercato libero (in termini di costi e servizi) a partire dai propri dati reali di consumo.

Le 5 offerte gas più vantaggiose di Ottobre 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO 1 Edison Energia Edison World Gas 2,4714 €/Smc 241,97 euro al mese 2 wekiwi Gas alla Fonte 2,5214 €/Smc 244,69 euro al mese 3 Pulsee Gas RELAX Index 2,4714 €/Smc 246,06 euro al mese 4 Hera Comm Prezzo Netto Natura Casa Gas 2,5514 €/Smc 250,99 euro al mese 5 AGSM AIM Energia Green Gas 2,5014 €/Smc 252,07 euro al mese

Setacciando il comparatore di SOStariffe.it, abbiamo selezionato le 5 offerte gas di ottobre 2022 che consentono ai titolari di utenze domestiche di mitigare l’impatto della crisi energetica in corso. In particolare, le promozioni analizzate di seguito sono quelle più economiche per una famiglia il cui consumo annuale di metano è pari a 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

Edison World Gas Plus

Quella di Edison Energia è una promozione metano competitiva perché combina l’accesso al prezzo del gas all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo a uno sconto del 50% sul contributo fisso mensile, oltre alla possibilità di usufruire di servizi gratuiti come EdisonRisolve e CoCo. Il primo è un servizio di assistenza telefonica e di prenotazione dei servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche. Il secondo, che è l’acronimo di “Consumare meno, Consumare meglio”, è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale e integrata nell’App My Edison che consente di monitorare i consumi di ciascun elettrodomestico, con tanto di avvisi personalizzati su come evitare gli sprechi.

Con una patente “green”, l’offerta ha le seguenti caratteristiche:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base all’indice PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; contributo fisso mensile dimezzato: da 20 euro a 10 euro, per un totale di 120 euro all’anno;

attivazione gratuita online della fornitura;

possibilità di attivare l’offerta in modalità Dual Fuel, sottoscrivendo un unico contratto con Edison Energia per luce e gas.

Per sottoscrivere questa promozione, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di spesa pari a 241,97 euro al mese.

Gas alla Fonte wekiwi

Anche la web company wekiwi (nata nel 2015 e parte del gruppo Tremagi) propone una soluzione per riscaldare casa che sfrutta il prezzo agevolato del mercato all’ingrosso. In più, assicura ai nuovi clienti uno sconto di 30 euro in bolletta che è erogato al termine del primo anno di fornitura.

Ulteriori punti di forza della promozione sono:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo pari a 0,05 centesimi per ogni Smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) a cui va aggiunto un piccolo contributo al consumo pari a ; costo fisso di 60 euro all’anno suddiviso equamente in bolletta per una spesa di 5 euro al mese indipendente dal consumo;

bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22; possibilità di acquistare i prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (illuminazione ad alta efficienza energetica, demotica e altri accessori elettronici) con uno sconto del 10% ;

; sistema di fatturazione che prevede una “carica mensile”, con importo e periodicità delle bollette scelte dal cliente.

Scegliendo la promozione gas messa a punto da wekiwi, la “famiglia tipo” spenderebbe 244,69 euro al mese in bolletta.

Pulsee Gas RELAX Index

Sconti extra anche per i nuovi clienti Pulsee che attivino l’offerta Gas Relax Index entro il prossimo 5 novembre: per loro, il contributo fisso mensile è scontato del 20%, con una riduzione dell’importo da 15 a 12 euro al mese.

Ecco altri tratti distintivi dell’offerta di questo brand dell’energia proprietà del marchio Axpo Italia:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; attivazione online veloce, anche dal proprio smartphone e gestione digitale della fornitura con l’App Pulsee Energy;

con attivazione della tariffa Dual Fuel (luce + gas con Pulsee), il contributo fisso mensile della fornitura gas subisce un’ulteriore riduzione (sconto del 30% anziché del 20%);

(luce + gas con Pulsee), il contributo fisso mensile della fornitura gas subisce un’ulteriore riduzione (sconto del 30% anziché del 20%); possibilità di personalizzare l’offerta con l’opzione “Cost sharing” (a 1,50 euro in più al mese) e “Zero Carbon Footprint” (a 3 euro in più al mese);

energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 246,06 euro al mese per le bollette del gas.

Prezzo Netto Natura Casa Gas

Prezzo del gas alle stesse condizioni del mercato all’ingrosso (senza alcun sovrapprezzo) e sconto di 20 euro sulla fornitura del metano previa attivazione di almeno una delle soluzioni sostenibili EstEnergy (come Hera Caldaia Sicura, Hera No Problem o Hera No Problem Acqua). È la proposta di Hera Comm, operatore del Mercato libero con oltre 2 milioni di clienti per la fornitura di gas naturale e un totale di 10 miliardi di metri cubi di gas venduti.

Ecco gli altri pilastri su cui si fonda l’offerta:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a 0,08 €/Smc ;

in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo pari a ; contributo mensile pari a 10 euro;

servizi Hera Fast Check up e Diario dei consumi gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici;

e gratuiti, per un’ottimizzazione dei propri consumi domestici; gestione 100% digitale della fornitura gas con i Servizi online del sito internet e l’App My Hera;

gas verde da CO₂ compensata al 100%.

La “famiglia tipo” spenderebbe per questa promozione gas 250,99 euro al mese.

Green Gas

AGSM AIM Energia, società con sede a Verona e che opera nei settori della vendita di gas naturale, energia elettrica e teleriscaldamento, scommette sulla seguente promozione gas:

prezzo del gas del mercato all’ingrosso (agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale), a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a 0,03 €/Smc ;

(agganciato all’indice PSV – Punto di Scambio Virtuale), a cui si deve aggiungere un contributo al consumo pari a ; contributo fisso annuale di 119,88 euro a copertura dei costi di commercializzazione;

app AGSM AIM Energia per avere sempre il polso sui propri consumi, controllare lo stato dei pagamenti, saldare le proprie fatture con carta di credito e inoltrare pratiche contrattuali;

emissioni di CO₂ compensate.

Per la “famiglia tipo” questa soluzione gas avrebbe un impatto mensile sul proprio budget pari a 252,07 euro.

