Tagliare la bolletta del gas è possibile. Scegliendo con attenzione una delle migliori offerte gas, infatti, sarà possibile dare un taglio netto alla bolletta senza dover ridurre al minimo i consumi. Di seguito andremo a vedere come fare per scegliere la tariffa gas più adatta alle proprie esigenze ed evitare di pagare importi molto elevati per la propria fornitura di gas naturale. Ecco quali sono le 5 migliori offerte gas di novembre 2020.

Risparmiare sulla bolletta del gas senza tagliare i consumi è possibile. Scegliendo una delle migliori offerte gas attualmente disponibili sul mercato libero, infatti, sarà possibile ridurre al minimo il costo della materia prima e, quindi, ridurre l’importo finale della bolletta. Si tratta di un fattore molto importante anche in previsione del picco dei consumi che si registrerà nel corso dei mesi invernali per tutte le famiglie che utilizzano il gas per alimentare il sistema di riscaldamento di casa.

Per ridurre al minimo l’importo finale della bolletta del gas è possibile:

ridurre i consumi, puntando sull’efficienza ed evitando gli sprechi

ridurre il costo della materia prima gas

La soluzione più comoda (in quanto non richiede investimenti per dispositivi ad alta efficienza o modifiche delle proprie abitudini) è la seconda. Riducendo al minimo il costo della materia prima gas naturale sarà possibile dare un taglio netto all’importo della bolletta. Per raggiungere quest’obiettivo è sufficiente scegliere una delle migliori tariffe presenti sul mercato libero. Per una scelta corretta è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas oppure l’App di SOStariffe.it, disponibile su Android e iOS in modo gratuito.

Il passaggio al mercato libero può garantire notevoli risparmio. Attualmente (considerando il nuovo aggiornamento tariffario dei prezzi di ottobre 2020), un cliente tipo (consumo annuo di 1400 Smc per una fornitura situata a Milano) registra una spesa annuale di circa 953 Euro, nell’ipotesi che il mercato tutelato non registri sostanziali variazioni (in positivo o in negativo) nel corso dei prossimi mesi.

Scegliendo il mercato libero, il cliente tipo definito in precedenza potrà dare un taglio netto alla bolletta. Il risparmio annuale garantito dalle migliori soluzioni disponibili sul mercato di libera concorrenza, attualmente, arriva sino ad oltre 170 Euro all’anno e diventa ancora maggiore considerando il caso di un cliente con consumi superiori rispetto a quelli indicati per il cliente tipo.

Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte gas da attivare a novembre 2020:

1) E.ON Valore Mercato Gas

Tra le migliori offerte gas del mese di novembre 2020 segnaliamo l’ottima E.ON Valore Mercato Gas. L’offerta in questione è una tariffa di tipo “indicizzata non ARERA”. In sostanza, il prezzo del gas varia in base ad un indice di riferimento diverso dal prezzo stabilito da ARERA per il mercato tutelato.

L’offerta di E.ON, infatti, permette di utilizzare il prezzo del gas all’ingrosso relativo all’indice del TTF (Title Tranfer Facility) è il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, punto di riferimento del mercato all’ingrosso europeo. Tale indice registra variazioni mensili che si rifletteranno sul prezzo del gas applicato al cliente. La possibilità di sfruttare il prezzo all’ingrosso del gas permette di ridurre notevolmente il costo effettivo della materia prima e, quindi, l’importo finale della bolletta.

Per accedere al prezzo all’ingrosso garantito dall’offerta di E.ON è necessario versare un contributo mensile di 2 Euro. Il “cliente tipo” indicato in precedenza, attivando E.ON Valore Mercato Gas, registrerà una spesa annuale di circa 783 Euro ottenendo, quindi, un risparmio annuale di 171 Euro rispetto alle attuali condizioni tariffarie del mercato tutelato. Al momento, quest’offerta risulta essere la più conveniente per poter dare un taglio alla bolletta del gas. Trattandosi di una tariffa a prezzo variabile su base mensile, in ogni caso, l’offerta sarà più soggetta a variazioni nel corso del tempo.

Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono E.ON Valore Mercato Gas possono aderire al programma fedeltà del fornitore, che mette a disposizione premi e sconti con tanti concorsi online, e possono sfruttare la promozione “invita un amico” per ottenere uno sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato.

E.ON Valore Mercato Gas può essere attivata direttamente online.

Attiva E.ON ValoreMercato Gas »

2) Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori offerte gas disponibili nel corso del mese di novembre 2020 troviamo Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di un’offerta completamente differente rispetto a quella vista in precedenza. La tariffa di wekiwi, infatti, è un’offerta “a prezzo bloccato”. In sostanza, il prezzo del gas utilizzato (espresso in €/Smc) sarà fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura.

Solo al termine del periodo di fornitura a prezzo bloccato, wekiwi potrà proporre al cliente un nuovo prezzo del gas. Il cliente sarà poi libero di scegliere se cambiare fornitore, passando ad un’altra tariffa del mercato libero, oppure accettare la modifica (che potrebbe non essere negativa o potrebbe non avvenire proprio).

Attualmente, chi sceglie Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrà contare su di un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,12 €/smc. Tale prezzo, come detto, è fisso e bloccato per 12 mesi. Il “cliente tipo” che sceglie l’offerta di wekiwi registrerà una spesa annuale di 851 Euro per le bollette del gas con un risparmio annuale di 102 Euro rispetto al mercato tutelato.

Per le sue offerte, wekiwi presenta il sistema della “carica mensile”. In sostanza, il cliente è libero di scegliere il costo mensile da pagare e il periodo di fatturazione (mensile, bimestrale, trimestrale). Le bollette avranno gli importi e le tempistiche scelte dal cliente. In base alle misure dei consumi fornite dal distributore di zona, il fornitore includerà eventuali conguagli (in positivo o in negativo) sulle bollette che non saranno mai stimate ma sempre calcolate su consumi reali.

Per attivare l’offerta gas di wekiwi è possibile seguire la seguente procedura online:

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi »

3) Prezzo Chiaro A2A Gas

Tra le migliori offerte gas del momento c’è anche Prezzo Chiaro A2A Gas. L’offerta in questione permette di accedere al prezzo del gas all’ingrosso (il riferimento resta sempre l’indice TTF) a fronte del pagamento di un costo mensile di 3,90 Euro al mese. Da notare che per chi attiva online, i primi 12 mesi del contributo mensile sono azzerati.

L’offerta in questione può essere estesa anche alla fornitura di energia elettrica con la possibilità di attivare una fornitura con il prezzo dell’elettricità legato a quanto indicato dall’indice PUN. Anche in questo caso è previsto il pagamento di un costo fisso di 3,90 Euro al mese che viene azzerato per il primo anno in caso di attivazione online.

Attiva Prezzo Chiaro A2A GAS »

4) Energia 3.0 Light di Engie

Come visto in precedenza, il mercato libero propone svariate soluzioni a prezzo bloccato. L’esempio proposto al punto 2 riguarda un’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi. Per proteggersi da possibili rincari del mercato energetico è possibile puntare anche su offerte con prezzo bloccato per un periodo di tempo più lungo. E’ il caso di Energia 3.0 Light di Engie.

L’offerta in questione, infatti, consente di attivare una fornitura di gas naturale con prezzo bloccato per 24 mesi. Il prezzo dell’energia, in questo caso, è pari a 0,17 €/Smc (quindi leggermente più alto dell’offerta precedente). Il vantaggio in questo caso è legato al risparmio prolungato nel tempo. Per i primi due anni si avrà la certezza di poter risparmiare rispetto al mercato tutelato cifre significative (per il cliente tipo si può stimare un risparmio annuale superiore a 50 Euro).

Per attivare Energia 3.0 Light di Engie è possibile seguire la procedura di attivazione disponibile al link qui di sotto. L’offerta a prezzo bloccato per 24 mesi è attivabile anche per il caso. Date un’occhiata al link qui di sotto per saperne di più.

Attiva Energia 3.0 Light Gas di Engie »

5) NeNvenuto di NeN

Tra le migliori proposte per la fornitura di gas naturale troviamo l’offerta NeNvenuto di NeN. Il fornitore, in base al consumo annuale stimato dall’utente, applica bollette a prezzo fisso garantendo al cliente la possibilità di conoscere il costo di ogni singola in bolletta e riservandosi poi la possibilità di un ricalcolo successivo, in base ai consumi reali.

Il costo della materia prima gas naturale applicato da NeN è pari a 0,1796 €/Smc. Da notare che il prezzo è fisso e bloccato per ben 36 mesi. In questo modo, il cliente ha la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto del gas per un lungo periodo di tempo. Da notare, inoltre, che con la promozione “porta un amico” è possibile azzerare completamente la rata mensile per la propria fornitura. Il cliente tipo che sceglie NeN può risparmiare sino a 70 Euro all’anno sulle bollette del gas rispetto al mercato tutelato.

Per chi sceglie NeN tramite SOStariffe.it (basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura online) è previsto uno sconto ulteriore di 3,50 Euro al mese per i primi 12 mesi di fornitura per un risparmio aggiuntivo di 42 Euro che andrà ad incrementare, ulteriormente, il vantaggio garantito dall’attivazione di quest’offerta.

Attiva NeNvenuto di NeN »