Le 5 migliori offerte gas di Maggio 2022: taglia le bollette invernali da ora

Giocare d’anticipo per abbattere i costi in bolletta . Ecco perché affidarsi al Mercato Libero fin d’ora è una scelta che mette al riparo dai rincari invernali. Da SOStariffe.it la classifica delle 5 offerte di gas più vantaggiose di Maggio 2022 .

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.079,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Il risparmio non va in vacanza. Ecco perché giocare d’anticipo sin da ora, con l’estate ormai in marcia, significa mettersi al riparo da eventuali rincari invernali e, di conseguenza, da (nuove) potenziali stangate sulle bollette del gas.

Per sfruttare il fattore tempo, traendo vantaggio dai mesi che ancora ci separano dall’inverno, è necessario iniziare a valutare il passaggio al Mercato Libero (per chi ha ancora un contratto gas di Tutela) o a tenere d’occhio le tariffe gas più convenienti (per chi si è già affidato al Mercato Libero).

Per fare ciò, il comparatore online e gratuito di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, è una bussola che aiuta gli utenti a orientarsi nel viaggio della convenienza, accompagnandoli nell’individuazione della promozione più vantaggiosa sulla base del proprio profilo di consumo.

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE GAS »

Come mettersi al riparo dai rincari in bolletta

SOLUZIONI PER RISPARMIARE QUALI SONO BENEFICI Scegliere il Mercato Libero Il costo della materia prima del gas naturale è inferiore rispetto al prezzo nel mercato Tutelato Confrontare con frequenza le offerte Con il comparatore di SOStariffe.it (online e gratuito) è possibile trovare l’offerta su misura per il proprio portafogli e in linea con i consumi del proprio nucleo familiare Valutare l’opzione Dual Fuel Molti fornitori offrono sconti all’attivazione di un unico contratto di fornitura per le utenze di luce e gas

È possibile prepararsi sin da ora in modo da ricevere bollette di luce e gas più leggere il prossimo inverno? La risposta è sì, purché ci si incammini lungo tre direttrici:

Scegliere il Mercato Libero

Confrontare con frequenza le offerte disponibili (almeno una volta all’anno)

Valutare l’attivazione di un unico contratto di fornitura per luce e gas (Dual Fuel)

Per gli utenti che sono ancora vincolati a un regime di Maggior Tutela, scegliere il Mercato Libero è un passaggio essenziale per poter ridurre le spese del gas, grazie al costo più basso della materia prima. Anche coloro che hanno già optato per il Mercato Libero possono tenere d’occhio i costi, con la possibilità di cambiare gestore e passare ad una tariffa più conveniente. Consultare periodicamente le tariffe, confrontandole con il costo del gas applicato dall’attuale fornitore, permette di individuare le soluzioni più vantaggiose tra quelle disponibili.

Per ottenere margini di risparmio c’è anche l’opzione della tariffa Dual Fuel, che consiste in un’offerta luce e gas con lo stesso fornitore. Le tariffe “a doppio carburante” possono essere una soluzione economica: diversi gestori di gas offrono infatti sconti all’attivazione di entrambe le utenze.

Le 5 offerte gas che salgono sul podio a Maggio 2022

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA Gas alla Fonte wekiwi prezzo indicizzato in base all’indice PSV

in base all’indice PSV sconto di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22 NeN Gas Special 48 prezzo fisso (1,01 €/Smc)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it A2A Click Gas prezzo fisso (1,04 €/Smc)

prezzo bloccato per 12 mesi

bolletta elettronica Next Energy Sunlight Gas Dual

di Sorgenia prezzo indicizzato in base al PSV

prezzo indicizzato in base al PSV bolletta elettronica

bolletta elettronica Buono Amazon di 50 euro con tariffa Dual Fuel

con tariffa Dual Fuel Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia Pulsee Gas Relax Index prezzo variabile in base all’indice PSV

20 euro di sconto in bolletta con il codice SOS20

con il codice SOS20 attivazione online anche dallo smartphone

Di seguito segnaliamo le 5 offerte gas elette “campioni” del risparmio a Maggio 2022. La classifica, aggiornata alla data di pubblicazione di questo articolo, è stata stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, sono state confrontate le offerte proposte dai fornitori di gas operanti nel Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono, dunque, quelle più convenienti per un nucleo familiare che abbia un consumo annuale di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta della web company wekiwi contempla:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV scontato di 10 centesimi per ogni Smc;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22;

pagamento tramite RID.

In media il prezzo sulle bollette è pari a 167 euro, con un risparmio annuo di 60 euro rispetto al servizio di Tutela. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI GAS ALLA FONTE WEKIWI »

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN, marchio di proprietà di Yada Energia, prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi (1,010 €/Smc);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

energia green.

La spesa stimata per la “famiglia tipo” è di 173 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI NEN GAS SPECIAL 48 »

A2A Click Gas

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

prezzo fisso per 12 mesi (1,04 €/Smc)

pagamento tramite RID;

bolletta elettronica;

energia 100% green.

La spesa stimata è di 183 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI A2A CLICK GAS »

Next Energy Sunlight Gas Dual

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, mette a disposizione dei titolari di forniture domestiche la seguente promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV

bolletta elettronica

Buono Amazon di 50 euro scegliendo la tariffa Dual Fuel (stessa fornitura per luce e gas)

scegliendo la tariffa Dual Fuel (stessa fornitura per luce e gas) Sconto fino a 3.000 euro in bolletta se porti amici in Sorgenia

In media il prezzo sulle bollette del gas è pari a 187 euro. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT GAS DUAL »

Pulsee Gas Relax Index

Pulsee, marchio di Axpo Italia, propone una promozione con le seguenti caratteristiche:

prezzo variabile in base all’indice PSV;

sconto di 20 euro in bolletta con il codice sconto SOS20;

attivazione online anche dallo smartphone.

Con questa offerta la spesa stimata in bolletta è pari a 196 euro al mese. Clicca sul link qui sotto per tutti i dettagli sulla promozione.

SCOPRI PULSEE GAS RELAX INDEX »

È bene ricordare che quelle proposte sono le offerte più convenienti per il profilo di consumo indicato. Come detto, per assicurarsi risparmi in bolletta è necessario fare un confronto tra le offerte di luce e gas a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza, così da individuare le migliori tariffe per il proprio fabbisogno.

Per assistenza nella scelta e per verificare l’effettiva convenienza delle migliori offerte luce e gas rispetto alle tariffe già attive è possibile affidarsi al servizio di consulenza di SOStariffe.it, gratuito e senza impegno. Il servizio è disponibile chiamando al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile ottenere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta della tariffa migliore.