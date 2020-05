Le 5 migliori offerte gas di Maggio 2020

Cariche sul consumo presunto , prezzo bloccato a valori molto convenienti, sconti in bolletta : sono tanti i motivi per cambiare fornitore del gas in questo periodo, approfittando di un costo della materia prima che da tempo non era così basso. Ecco qui di seguito le più interessanti promozioni attive questo mese per chi vuole risparmiare su riscaldamento e non solo.

Quanto costa oggi il gas dopo la pandemia

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19 ha mostrato due volti per quanto riguarda la spesa in bolletta per gli italiani. Da una parte, il lockdown ha costretto milioni di persone a rimanere in casa, lavorando o studiando grazie al proprio computer o al tablet. Questo significa che i consumi durante il giorno sono aumentati, soprattutto nelle regioni più fredde (dove fino a pochi giorni fa è stato possibile tenere acceso il riscaldamento, senza contare i pasti in più consumati a casa e il maggior uso dell’acqua calda).

D’altra parte, però, i prezzi del gas e dell’energia elettrica (o più precisamente della componente energia, che conta in media per il 40-50% della bolletta, visto che vanno considerate anche imposte, oneri di distribuzione e così via) sono diminuiti in maniera cospicua. Questo perché, in primo luogo, la domanda di energia da parte delle aziende e dei negozi, chiusi per il lockdown, è crollata, e poi per il calo sempre più evidente del prezzo del petrolio, effetto della guerra commerciale tra la Russia e l’OPEC.

Da inizio 2020, la discesa del prezzo del gas è stata del 37%, e secondo l’Arera questo si tradurrà in un risparmio complessivo del 12,4% sulla bolletta del gas. Ecco perché, approfittando della congiuntura favorevole e con l’obiettivo di risparmiare sempre di più nei non facili mesi che si aspettano, questo potrebbe essere un ottimo momento per confrontare tra di loro le migliori offerte gas di maggio 2020.

Le migliori offerte gas di maggio: le famiglia-tipo

Per questa comparazione facciamo riferimento a tre diversi tipi di famiglia: un nucleo di 2 persone in una casa di 75 metri quadrati (famiglia 1) e un nucleo di 3 persone che vivono in 100 metri quadrati (famiglia 2), tutti con utilizzo di gas per acqua calda, cottura e riscaldamento, e un nucleo di 4 persone in 100 metri quadrati ma con boiler elettrico, quindi utilizzo del gas solo per le prime due categorie (famiglia 3).

Per la famiglia 1, la spesa annua in un servizio di Maggior Tutela, in base alle stime sui dati dell’ARERA, è di 758,18 euro all’anno.

Per la famiglia 2, la spesa media è di 969,49 euro all’anno.

Infine, per la famiglia 3 la spesa media è di 233,87 euro all’anno, a cui ovviamente dovrà essere aggiunta una bolletta della luce ben più cospicua per l’utilizzo del boiler elettrico.

Con il comparatore di SOStariffe.it, è facilissimo stimare la spesa per altri nuclei familiari con le offerte su misura.

E.On ValoreMercato Gas

La proposta di E.On ValoreMercato Gas è la migliore sia per la famiglia 1 che per la famiglia 2. I benefici per la famiglia 3 sono invece minori, tanto da essere la quarta per convenienza per questa tipologia di nucleo familiare. Più nel dettaglio:

Famiglia 1: spesa di 52,63 euro al mese e di 631,58 euro l’anno, risparmio di 126,61 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 2: spesa di 66,30 euro al mese e di 795,59 euro l’anno, risparmio di 173,90 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 3: spesa di 18,58 euro al mese e di 222,96 euro l’anno, risparmio di 10,91 euro l’anno.

E.On ValoreMercato Gas ha come principale vantaggio la materia prima gas fatta pagare al cliente al prezzo di mercato, con ovvi benefici in questo periodo in cui, per i motivi ricordati più sopra, il gas costa davvero poco. Il contributo necessario per poter sfruttare questo beneficio è di 2 euro al mese. In più, si può partecipare al programma fedeltà di E.On e, se si portano amici che poi attivano la fornitura, si ha diritto a consistenti bonus in bolletta: 30 euro per ogni amico, fino a 480 euro.

Scopri E.On ValoreMercato Gas »

Gas 30 Spring di Enel Energia

Con Gas 30 Spring di Enel Energia il risparmio medio per le famiglie analizzate è il seguente:

Famiglia 1: spesa di 57,16 euro al mese e di 685,90 euro l’anno, risparmio di 72,29 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 2: spesa di 72,84 euro al mese e di 874,11 euro l’anno, risparmio di 95,38 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 3: spesa di 18,17 euro al mese e di 218,09 euro l’anno, risparmio di 15,78 euro l’anno.

Gas 30 Spring è particolarmente conveniente perché c’è uno sconto del 30% sul prezzo del gas nei primi 12 mesi. Da notare che per la famiglia 3 c’è un’offerta di Enel Energia ancora più conveniente, tanto da essere addirittura la prima come risparmio: è Speciale Gas 50, in virtù del suo sconto di 50 euro per il primo anno di fornitura, non poco per chi si aggira intorno ai 230 euro di spesa annuale con la Maggior Tutela. Il risparmio di Speciale Gas 50 per la famiglia 3 è infatti di 32,91 euro l’anno, grazie a una spesa mensile di 16,75 euro e a una annuale di 17,80 euro.

Scopri Gas 30 Spring »

Scopri Speciale Gas 50 »

Next Energy Gas di Sorgenia

Questo il risparmio medio con Next Energy Gas di Sorgenia:

Famiglia 1: spesa di 58,90 euro al mese e di 706,81 euro l’anno, risparmio di 51,37 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 2: spesa di 75,45 euro al mese e di 905,41 euro l’anno, risparmio di 64,08 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 3: spesa di 17,80 euro al mese e di 213,59 euro l’anno, risparmio di 20,28 euro l’anno.

La vera convenienza di questa offerta si vede però scegliendo una fornitura dual fuel, cioè che comprenda anche l’energia elettrica: in questo caso, infatti, si ha diritto a ricevere un buono Amazon del valore di 60 euro per acquisti sulla piattaforma di e-commerce più famosa del mondo. Next Energy Gas blocca il prezzo della componente gas per 12 mesi, per cui è particolarmente interessante stipularla proprio ora che il prezzo praticato del gas è di 0,1740 €/Smc, per mettersi al riparo da eventuali rincari della materia prima nei prossimi mesi. Next Energy Gas, infine, può essere scelta solo se si paga con l’addebito automatico su conto corrente o con carta di credito ricorrente.

Scopri Next Energy Gas »

Gas Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi

Ecco qui di seguito il risparmio di Gas Prezzo Fisso 12 mesi:

Famiglia 1: spesa di 60,62 euro al mese e di 727,40 euro l’anno, risparmio di 30,78 euro l’anno;

l’anno; Famiglia 2: spesa di 77,23 euro al mese e di 929,76 euro l’anno, risparmio di 42,73 euro l’anno;

Non è invece tra le offerte più convenienti per la famiglia 3.

Le particolarità dell’offerta Wekiwi riguardano soprattutto il peculiare meccanismo di calcolo dei consumi, che funziona più come una carta ricaricabile che con i classici conguagli, evitando così i consumi stimati: l’utente infatti indica quanto pensa di spendere per un determinato periodo e il conguaglio avverrà solo in seguito in base alle misure del distributore.

Inoltre, Wekiwi regala un buono acquisto Ticket Compliments spendibile in oltre 11.000 punti vendita per lo shopping o la spesa al supermercato (Coop, Conad, Carrefour Markert, Prenatal, Rinascente, Sephora, Unieruro e tanti altri), dell’ammontare di 20 euro per i nuovi clienti o per chi ha già attiva una sola fornitura e di 40 euro per i nuovi clienti che attivano sia luce e gas.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 mesi »

Gas Prezzo Fisso 12 di Edison

Per quanto riguarda il prezzo del gas, al momento Gas Prezzo Fisso 12 di Edison è più costosa delle offerte analizzate fin qui (865,99 euro all’anno per la famiglia 1, 1120,53 euro all’anno per la famiglia 2 e 235,90 euro all’anno per la famiglia 3), ma il vantaggio è che chi sottoscrive la fornitura entro il 12 maggio, attivando un’offerta dual fuel con Edison, lo sconto sulla bolletta del gas è di ben 100 euro, il che ponte la tariffa a buon diritto tra le più convenienti di maggio 2020. Con Gas Prezzo Fisso 12, il prezzo del gas è bloccato per 12 mesi e la bolletta è elettronica.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 »