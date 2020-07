Dare un taglio netto alla bolletta del gas è possibile. In previsione del picco dei consumi che si registrerà nel corso dei mesi invernali per molte famiglie, il periodo estivo può essere un ottimo momento per individuare una buona offerta e ridurre sensibilmente i costi, sia nel breve che nel lungo periodo. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte gas di luglio 2020 e come fare ad attivare la tariffa desiderata, in poco tempo, sfruttando una semplice procedura online.

E’ il momento giusto per scegliere una delle tante offerte gas del mercato libero e dare un taglio netto alla bolletta, soprattutto in vista del picco di consumi che si registrerà a partire dal prossimo autunno. Giocare d’anticipo è fondamentale. Individuare una buona offerta in questo momento in cui i prezzi sono bassi, infatti, permette di assicurarsi la possibilità di sfruttare condizioni economiche più vantaggiose in vista di un possibile incremento dei prezzi in arrivo nei prossimi mesi.

Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte gas di luglio 2020:

1) ValoreMercato Gas di E.ON

Una delle offerte gas più interessanti e vantaggiose del mercato libero a luglio 2020 è ValoreMercato Gas di E.ON. Si tratta di un’offerta in grado di garantire un sostanziale risparmio per gli utenti, sia nel breve che nel lungo periodo. A differenza di quanto avviene con la maggior parte delle offerte del mercato libero, la soluzione proposta da E.ON non presenta un prezzo bloccato per la materia prima ed è completamente slegata dai prezzi indicati da ARERA.

Chi sceglie ValoreMercato Gas di E.ON, infatti, potrà sfruttare il prezzo del gas per il mercato all’ingrosso (l’indice di riferimento è il TTF, l’indice del mercato all’ingrosso olandese, uno dei principali punti di scambio di gas in Europa). Scegliendo quest’offerta, quindi, ogni mese il cliente potrà contare su di un prezzo del gas naturale decisamente basso ed avrà, quindi, la certezza di poter ottenere un risparmio significativo in bolletta. Il prezzo della materia prima gas sarà aggiornato ogni mese, in base all’andamento del TTF.

Per poter sfruttare il prezzo del mercato all’ingrosso, il cliente che attiva ValoreMercato Gas di E.ON dovrà corrispondere un canone mensile di 2 Euro (la spesa annuale è quindi pari ad appena 24 Euro). Potenzialmente, quest’offerta può rappresentare l’occasione migliore per gli utenti per dare un netto taglio alle bollette. Per maggiori dettagli sulle modalità di calcolo del prezzo, in base all’andamento del mercato all’ingrosso, sono disponibili nelle condizioni contrattuali che trovate sul sito E.ON allegato qui di seguito.

Da notare, inoltre, che chi attiva ValoreMercato Gas di E.ON potrà partecipare al programma fedeltà gratuito My E.volution, che offre diversi vantaggi ai clienti che decidono di aderire all’iniziativa (grazie alla possibilità di accumulare punti e vincere premi ogni mese). C’è poi la promozione “Porta un amico” che garantisce uno sconto in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare ad E.On (lo sconto viene erogato anche all’amico invitato).

Per attivare ValoreMercato Gas di E.ON è possibile seguire la procedura online accessibile cliccando sul link qui di sotto:

Attiva ValoreMercato Gas di E.ON

2) Prezzo Chiaro A2A

Prezzo Chiaro A2A è l’offerta di A2A Energia riservata a chi è in cerca di una nuova tariffa gas particolarmente vantaggiosa. Anche questa tariffa permette di accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale, garantendo così al cliente la possibilità di sfruttare condizioni economiche davvero molto vantaggiose.

Esattamente come visto in precedenza, l’indice di riferimento per la determinazione del prezzo effettivo del gas naturale è il TTF. Il prezzo del gas sarà sempre molto contenuto e varierà mensilmente sulla base dell’andamento del mercato all’ingrosso del gas. Per poter accedere a questo prezzo particolarmente vantaggioso è previsto il pagamento di un contributo mensile.

L’importo richiesto da A2A Energia per accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale è di 3,90 Euro al mese. Da notare, in ogni caso, che per chi sceglie l’attivazione online è previsto un azzeramento totale del contributo mensile per l’accesso al prezzo all’ingrosso del gas. Grazie a questa promozione, quindi, il cliente che sceglie A2A Energia ed effettua l’attivazione online dell’offerta in questione risparmierà 46,80 Euro per il primo anno.

Da notare che la stessa promozione è valida anche per la fornitura di energia elettrica. Scegliendo A2A anche per la luce, infatti, sarà possibile sfruttare il prezzo all’ingrosso con l’azzeramento del contributo mensile per il primo anno (tramite procedura di attivazione online). Per attivare Prezzo Chiaro A2A è possibile fare riferimento alla procedura di sottoscrizione online, accessibile cliccando sul link riportato qui di sotto:

Attiva Prezzo Chiaro A2A

3) Next Energy Gas di Sorgenia

Un’altra ottima offerta per la fornitura di gas naturale a luglio 2020 arriva da Sorgenia. L’offerta in questione si chiama Next Energy Gas e presenta caratteristiche completamente differenti rispetto alle due tariffe viste in precedenza. In questo caso, chi sceglie l’offerta di Sorgenia, potrà contare su di un prezzo della materia prima gas che sarà fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura.

A differenza delle offerte precedenti, il cui prezzo del gas è quello del mercato all’ingrosso e viene aggiornato ogni mese, con l’offerta di Sorgenia non è previsto alcun aggiornamento dei prezzi. Il cliente conosce già al momento dell’attivazione il prezzo del gas per i primi 12 mesi di fornitura. Sorgenia potrà modificare il prezzo solo dopo la fine del periodo promozionale ma il cliente sarà libero di scegliere se accettare la modifica o passare ad altro fornitore.

Con l’offerta attualmente in corso, chi attiva Next Energy Gas di Sorgenia potrà contare su di un prezzo della materia prima gas pari a 0,1572 €/Smc (è consigliabile confrontare questo prezzo con il prezzo riportato sull’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore per verificarne l’effettiva convenienza). Tale prezzo, come sottolineato in precedenza, sarà fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura di gas con Sorgenia.

Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono Sorgenia anche per la fornitura di energia elettrica riceveranno un regalo di benvenuto. Attualmente, tale regalo è rappresentato da un buono Amazon da 80 Euro. Il premio riservato a chi sceglie Sorgenia viene aggiornato periodicamente e, durante tutto il mese di luglio, potrebbero essere proposte soluzioni differenti.

A completare i vantaggi di chi sceglie Sorgenia c’è la promozione “Porta un amico”. Grazie a questa promozione, chi sceglie Sorgenia può invitare amici e parenti a passare a Sorgenia ottenendo un buono sconto in bolletta di 30 Euro (potenzialmente, è possibile azzerare la bolletta) per ogni fornitura attivata dall’amico invitato (che riceverà lo stesso sconto).

Per attivare Next Energy Gas di Sorgenia è possibile seguire questa procedura online:

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

4) Energia 3.0 Light Gas di Engie

Tra le offerte gas più convenienti del mese di luglio 2020 segnaliamo anche Energia 3.0 Light Gas di Engie. In particolare, l’offerta che segnaliamo è quella che permette di accedere ad un prezzo della materia prima gas (denominato “corrispettivo gas”) fisso e bloccato per i primi 24 mesi di fornitura.

In sostanza, scegliendo quest’offerta, il prezzo del gas resterà fisso dal momento dell’attivazione della fornitura sino alla fine dei primi due anni di fornitura. Quest’offerta è una delle migliori soluzioni del mercato libero per tutti i clienti interessati ad una tariffa a prezzo fisso e bloccato per un lungo periodo.

Scegliendo l’offerta di Engie si avrà la certezza di essere protetti da possibili rincari del mercato energetico nel corso del prossimo futuro e per ben due anni. Non sono previsti contributi mensili fissi per poter beneficare del bonus del prezzo fisso per i primi 24 mesi di fornitura. Il prezzo fissato dall’offerta per il gas è di 0,1615 €/smc.

Da notare che l’offerta a prezzo fisso per 24 mesi è disponibile anche per la fornitura di energia elettrica. Engie propone un’offerta a prezzo fisso per 12 mesi che permette di risparmiare sul prezzo del gas ma riduce la durata della promozione a prezzo bloccato. Il cliente è libero di scegliere l’offerta più in liena con le proprie esigenze.

Chi attiva una fornitura con Engie, inoltre, potrà contare sulla promozione “Porta un amico”. Come visto nei casi precedenti, grazie a questa promozione si potrà avere uno sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare ad Engie (lo sconto sarà riconosciuto anche all’amico invitato).

Per scegliere quale offerta Engie attivare ed effettuare la sottoscrizione online è possibile sfruttare questo link:

Attiva online Energia 3.0 Light Gas di Engie

5) Link Gas di Eni gas e luce

Tra le offerte gas che permettono di sfruttare un prezzo bloccato della materia prima troviamo anche Link Gas di Eni gas e luce. In questo caso, l’offerta garantisce un prezzo bloccato per i primi 24 mesi ed uno sconto extra sul prezzo dei primi 12 mesi di fornitura. Anche quest’offerta, quindi, garantisce un’ottima protezione dai possibili rincari tariffari nel lungo termine.

Per accedere alle condizioni economiche più vantaggiose di Link Gas è necessario:

scegliere il pagamento della bolletta con l’addebito su conto corrente

scegliere di ricevere la bolletta digitale in sostituzione della bolletta cartacea

Con queste condizioni, chi attiva Link Gas potrà contare su di un prezzo del gas pari a 0,1408 €/Smc per il primo anno di fornitura. Per il secondo anno, invece, il prezzo del gas sarà pari a 0,1584 €/Smc. La stessa promozione (prezzo bloccato per i primi due anni e sconto extra per il primo anno scegliendo addebito su conto e bolletta digitale) è disponibile anche per chi attiva una fornitura di energia elettrica scegliendo la tariffa Link di Eni.

Questa promozione è disponibile esclusivamente online. Ecco il link per l’attivazione.

Attiva online Link Gas di Eni gas e luce

Come scegliere l’offerta gas più adatta alle proprie esigenze

Le offerte proposte in precedenza sono solo alcune delle migliori offerte gas di luglio 2020. Il mercato libero, infatti, propone una vasta gamma di soluzioni tariffe tra cui scegliere. Per poter individuare la migliore soluzione, in base alle proprie esigenze, è sufficiente sfruttare la comparazione online tramite SOStariffe.it.

Dal comparatore, semplicemente indicando il proprio consumo annuo (che può essere stimato tramite un semplice ed intuitivo tool) è possibile individuare, in pochi clic, l’offerta più adatta alle proprie esigenze. Ricordiamo che il comparatore è disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per smartphone Android e iPhone e che è possibile richiedere una consulenza gratuita e senza impegno chiamando al numero 02 5005 222.

Per accedere alla comparazione online è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Scopri le migliori offerte gas

Come funziona l’attivazione di un’offerta gas (o di un’offerta luce)

La procedura di attivazione online di un’offerta gas (o di un’offerta luce) è la soluzione più rapida, efficace e conveniente per attivare una nuova tariffa e risparmiare sulle bollette. Per completare l’attivazione di una fornitura è necessario avere con sé:

il codice PDR della fornitura (è disponibile in una bolletta precedente); in caso di attivazione di un’offerta luce servirà il codice POD

della fornitura (è disponibile in una bolletta precedente); in caso di attivazione di un’offerta luce servirà il codice POD i dati anagrafici, il codice fiscale e il documento di identità dell’intestatario della fornitura

il e il dell’intestatario della fornitura un indirizzo e-mail per ricevere tutta la documentazione contrattuale e la conferma di attivazione

per ricevere tutta la documentazione contrattuale e la conferma di attivazione un numero di cellulare da fornire nel caso in cui sia necessario un contatto da parte del fornitore

di da fornire nel caso in cui sia necessario un contatto da parte del fornitore le coordinate IBAN nel caso in cui si opti per l’addebito sul conto corrente della bolletta

Dopo aver completato la richiesta di attivazione, l’utente non dovrà fare altro. Tutta la procedura, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi che tecnici, sarà gestita dal fornitore stesso. Nel giro di alcune settimane arriverà l’ultima bolletta del precedente fornitore seguita poi dalla prima bolletta del nuovo fornitore.

Per il passaggio da un fornitore all’altro all’interno del mercato libero o per il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero non è prevista l’interruzione della fornitura (anche per brevissimi periodi, la continuità dell’erogazione dell’energia è garantita) e non è necessario sostituire il contatore.

Annunci Google