Le 5 migliori offerte gas di aprile 2020

Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero potrebbe far risparmiare cifre variabili a seconda dell’ offerta gas sottoscritta, le quali potrebbero tornare molto utili per altri servizi e spese. Abbiamo utilizzato il comparatore online di SOStariffe.it per individuare le 5 migliori promozioni gas disponibili e conoscere a quanto ammonta il risparmio che si riuscirebbe a ottenere attivandone una.

Chi oggi ha un’offerta gas con il servizio di Maggior Tutela, per il quale è previsto il passaggio definitivo al mercato libero il 1° gennaio 2022, spende in un anno 191,23 euro. Tale cifra è stata stimata in base alle condizioni economiche Gas in Servizio di Tutela, che vengono aggiornate ogni tre mesi da ARERA, per un consumo annuale di 180 metri cubi.

Il passaggio al mercato libero porta con sé vantaggi certi, non solo in termini di risparmio economico, ma anche perché spesso sono previste delle promozioni extra con l’attivazione di una determinata offerta.

Il comparatore di SOStariffe.it ci ha permesso di individuare quali sono, in questo momento, le 5 offerte gas più convenienti, ovvero quelle che permettono di pagare di meno rispetto alla tariffa del mercato tutelato.

Come usare il comparatore per individuare le migliori tariffe gas

Il comparatore di offerte gas di SOStariffe.it consente di inserire una serie di filtri attraverso i quali è possibile digitare le proprie informazioni di consumo e trovare così l’offerta che corrisponde esattamente alle proprie necessità, conoscendo così in anticipo il prezzo della promozione.

Il periodo di quarantena da coronavirus, che dovremo rispettare almeno per tutto il mese di aprile, ci costringe a trascorrere molto più tempo in casa rispetto alle situazioni normali: lato gas, i consumi legati alla cottura e all’acqua calda sono di conseguenza in leggero aumento. Per questo motivo, cambiare fornitore ad aprile potrebbe essere davvero un’ottima idea.

Abbiamo utilizzato il compratore di SOStariffe.it immaginando una coppia che vive in un’abitazione di circa 75 metri quadri e che utilizza il gas principalmente per cucinare e per l’acqua calda. Non abbiamo incluso il riscaldamento in quanto, trovandoci ad aprile, le giornate iniziano a scaldarsi sempre più.

Ecco quali sono le 5 migliori offerte gas da conoscere se si vuole risparmiare sulla componente gas, che a breve analizzeremo nel dettaglio:

Iberdrola ECOCLICK PERTE Gas; Speciale Gas 50 di Enel; Gas Prezzo Fisso 12 di Edison; Next Energy Gas di Sorgenia; Gas Super Web di Illumia.

1. Iberdrola ECOCLICK PERTE Gas

La tariffa gas proposta dall’azienda spagnola Iberdrola è, in questo momento, quella più economica tra tutte: il prezzo del gas è infatti pari a 0,2150 €/smc. Ciò significa che il prezzo mensile della promozione è di 13,47 euro.

Nella pratica quindi:

in un anno si paga in totale la cifra di 161,67 euro, per la coppia che abbiamo utilizzato come profilo tipo;

è previsto un risparmio di quasi 30 euro rispetto al mercato tutelato.

Tra i benefici extra della tariffa, che può essere pagata solo tramite RID, ci sono:

uno sconto in bolletta di 30 euro per i primi 12 mesi;

per i primi 12 mesi; il prezzo bloccato per un intero anno.

Per conoscere meglio le caratteristiche di questa offerta gas, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri ECOCLICK PERTE Gas

2. Speciale Gas 50 di Enel

La tariffa Speciale Gas 50 di Enel permette di risparmiare in un anno 28,20 euro. La componente gas ha un prezzo di 0,3250 €/smc, quindi si dovrebbero pagare:

13,59 euro al mese, per un totale di 163,02 euro all’anno;

i pagamenti possono essere effettuati tramite bollettino postale, RID e certa di credito.

I clienti che scelgono di attivare la promozione tramite SOStariffe.it avranno diritto a uno sconto speciale di 50 euro, nel corso dei primi 12 mesi, che consisteranno in uno sconto di 5 euro al mese a partire dalla seconda bolletta (si ricorda che la fatturazione è di tipo bimestrale).

Per conoscere meglio le caratteristiche di questa offerta gas, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Speciale Gas 50 di Enel

3. Gas Prezzo Fisso 12 di Edison

Si tratta di una promozione, al costo di 13,62 euro al mese, in quanto il prezzo della componente gas è pari a 0,3150 €/smc. Con Gas Prezzo Fisso 12 di Edison si possono risparmiare 27,80 euro l’anno, spendendo in totale quasi 164 euro all’anno.

La promozione può anche essere attivata in modalità Dual Fuel, quindi assieme alla corrispondente tariffa luce: in caso di sottoscrizione entro il 10 aprile, si avrà diritto a uno sconto sulla bolletta del gas pari a 50 euro.

Tra i benefici aggiuntivi della promozione ci sono:

la bolletta elettronica;

il prezzo fisso per un periodo di 12 mesi;

la possibilità di pagare tramite bollettino postale, oppure tramite RID.

Per conoscere meglio le caratteristiche di questa offerta gas, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Gas Prezzo Fisso 12 di Edison

4. Next Energy Gas di Sorgenia

L’offerta gas di Sorgenia prevede un costo del gas pari a 0,1700 €/smc: sono previsti 14,38 euro al mese, che corrispondono, in pratica, a un pagamento annuale di 172,58 euro, con risparmi di quasi 19 euro.

La promozione:

può essere pagata tramite addebito automatico su conto corrente o con carta di credito;

ha un prezzo di tipo monorario , uguale per tutte le ore e per tutti i giorni;

, uguale per tutte le ore e per tutti i giorni; ha un prezzo bloccato per ben 12 mesi;

prevede la bolletta elettronica;

se attivata in modalità Dual Fuel, include un buono Amazon del valore di 70 euro.

Per conoscere meglio le caratteristiche di questa offerta gas, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri Next Energy Gas di Sorgenia

5. Gas Super Web di Illumia

L’ultima fra le proposte a prova di risparmio tra quelle disponibili ad aprile 2020 è Gas Super Web di Illumia. La promozione ha un costo della materia prima di 0,1500 €/smc. In un anno si pagano al massimo 188,88 euro, per un totale mensile di 15,74 euro.

Considerato che in genere la bolletta del gas arriva ogni 2 mesi e, in alcun casi ogni 3, si pagheranno poco più di 30 euro ogni bimestre, oppure circa 45 euro ogni trimestre. Tra i benefici aggiuntivi inclusi ci sono:

l’assenza di depositi cauzionali;

il prezzo bloccato per 1 anno;

20 smc gratuiti;

la tariffa può essere pagata solo tramite RID.

Per conoscere meglio le caratteristiche di questa offerta gas, clicca sul box che trovi qui sotto.

Scopri GAS SUPER WEB di Illumia

Come scegliere una nuova tariffa gas: trucchi e consigli

Il mercato dell’energia e del gas naturale si evolve costantemente, cercando di soddisfare al meglio i bisogno dei consumatori. Così, nel momento in cui ci si trova nella condizioni di voler cambiare, si potrebbe essere spiazzati dalle novità presenti in circolazione.

Bisogna innanzitutto essere coscienti del fatto che se fino ad oggi è stato possibile restare nel mercato tutelato regolato da ARERA, a partire dal 1° gennaio 2022 la transizione al mercato libero sarà obbligatoria. Per questo motivo, iniziare a valutare fin da subito le offerte disponibili è una buona mossa: significa essere previdenti, agire per tempo, cercare di organizzare al meglio le proprie finanze.

Ci sono alcuni elementi che possono fare la differenza nella scelta di una tariffa gas. Oltre al prezzo della materia prima, che nel mercato libero varia costantemente, ci sono:

la possibilità di avere accesso a un prezzo fisso per un periodo prolungato , che può essere di 1 o 2 anni a seconda dalla tariffa proposta;

, che può essere di 1 o 2 anni a seconda dalla tariffa proposta; la possibilità di pagare con addebito sul conto corrente o carta di credito, risparmiando così sul costo del bollettino postale;

la presenza di sconti extra inclusi nel costo della promozione;

la possibilità di ricevere ulteriori sconti nel caso di tariffa Dual Fuel, quindi qualora si decidesse di sottoscrivere sia un’offerta luce sia una gas con lo stesso gestore.

Si tratta di un’opportunità sulla quale le varie società puntano molto in quanto in un mercato nel quale le compagnie attive sono sempre di più, riuscire a mantenere i propri clienti o trovarne di nuovi è diventato sempre più complicato. Ecco perché le promozioni con sconti anche notevoli nel caso di doppia attivazione si sono diffuse in modo massiccio nel corso degli ultimi anni.

Infine, in virtù del fatto che quello analizzato non è un mercato statico, ma in perenne cambiamento, un salto sul compratore di offerte gas di SOStariffe.it è sempre consigliato prima di qualsiasi sottoscrizione. Oltre a informarsi tramite la comparazione online, si suggerisce inoltre di attivare la tariffa direttamente sulla piattaforma di SOStariffe.it: il servizio è sicuro e in genere le promozioni via web prevedono ulteriori sconti rispetto al costo di partenza.