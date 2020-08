Per ridurre al minimo l’importo delle bollette del gas è necessario scegliere con molta attenzione la tariffa che regola l’importo finale della bolletta stessa. Per dare un taglio alle bollette è, quindi, possibile attivare una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato libero. Ecco quali sono le 5 migliori offerte gas di agosto 2020 e come fare ad attivare la soluzione più vantaggiosa

Dare un taglio ai costi per la fornitura di gas naturale della propria casa è fondamentale. Le bollette del gas, infatti, presentano importi spesso molto elevati (in particolare per le famiglie che utilizzano la materia prima per il riscaldamento domestico) ed i margini di risparmio sono consistenti.

Per poter ridurre al minimo l’importo della bolletta è necessario attivare la migliore tariffa gas disponibile sul mercato libero. Per una panoramica completa sulle soluzioni disponibili ad agosto 2020 è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas oppure scaricare l’App di SOStariffe.it.

Tramite la comparazione sarà possibile individuare le soluzioni più vantaggiose da attivare direttamente online. Per una scelta corretta delle offerte da attivare è opportuno inserire il dato relativo ai propri consumi (riportato in bolletta) che può essere anche stimato tramite il tool integrato nel comparatore.

Ricordiamo, inoltre, che per attivare online un’offerta gas è necessario avere a propria disposizione:

i dati anagrafici ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura

il codice PDR, che permette di identificare in modo univoco la fornitura e che è riportato su di una bolletta precedente del gas

un numero di cellulare e l’indirizzo e-mail per eventuali contatti con il fornitore

il codice IBAN per l’addebito automatico delle bollette sul conto (per le offerte che prevedono questa modalità di pagamento

Completata tutta la procedura di sottoscrizione, l’utente dovrà solo attendere che il fornitore completi le pratiche amministrative e tecniche per l’effettiva attivazione della fornitura. Durante tutta la procedura è garantita la continuità della fornitura e non è necessario cambiare il contatore.

Ecco le 5 migliori offerte gas di agosto 2020.

1) E.ON ValoreMercato Gas

Una delle migliori offerte gas di agosto 2020 arriva da E.ON che propone la tariffa speciale E.ON ValoreMercato Gas. Questa soluzione consente a tutti gli utenti che ne richiedono l’attivazione di poter accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale, ottenendo quindi un risparmio significativo sui costi della bolletta ed avendo sempre la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto della materia prima (anche se non fisso e bloccato).

Per poter accedere al prezzo all’ingrosso del gas naturale, la tariffa E.ON ValoreMercato Gas prevede un canone mensile di appena 2 Euro che andrà a sommarsi all’importo della bolletta. Oltre al contributo periodico, non sono previsti costi aggiuntivi per poter accedere alla soluzione agevolata proposta da E.ON agli utenti che vogliono risparmiare sulla bolletta puntando sui vantaggi del mercato libero.

Un “cliente tipo” (consumo annuo di 1400 Smc) che attiva E.ON ValoreMercato Gas registrerà una spesa media mensile di circa 61 Euro con un risparmio annuale di quasi 100 Euro rispetto alla spesa complessiva che registrerebbe restando nel mercato tutelato (considerando le condizioni attuali, particolarmente vantaggiose, del mercato tutelato).

A rendere ancora più conveniente puntare su E.ON ValoreMercato Gas troviamo la possibilità di sfruttare la promozione “porta un amico“. Grazie a questa soluzione, infatti, chi attiva una delle offerte E.ON potrà invitare, tramite un apposito codice cliente, amici e parenti ad attivare una fornitura con E.ON. Per ogni fornitura attivata da un amico invitando, il cliente riceverà uno sconto in bolletta di 30 Euro con la possibilità concreta di ridurre in modo significativo l’importo delle bollette nel lungo periodo.

Per attivare E.ON ValoreMercato Gas è possibile seguire una veloce procedura online, accessibile tramite il sito del fornitore:

Attiva E.ON ValoreMercato Gas

2) EcoChiara Gas di Iberdrola

Tra le migliori offerte gas del mese di agosto 2020 troviamo anche EcoChiara Gas di Iberdrola. Si tratta di un’offerta particolarmente conveniente che mette a disposizione un prezzo della materia prima gas naturale contenuto con uno sconto fisso, rispetto al mercato tutelato, valido per un lungo periodo di tempo.

Scegliendo EcoChiaraGas di Iberdrola, infatti, sarà possibile sfruttare il prezzo del gas naturale praticato nel mercato tutelato e stabilito da ARERA, l’autorità per l’energia. A rendere ancora più conveniente l’offerta troviamo uno sconto del 2.5% al prezzo del gas che verrà aggiornato ogni tre mesi da ARERA. Lo sconto percentuale, invece, rappresenta una costante per l’utente che potrà contare su condizioni economiche più vantaggiose rispetto al mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che l’offerta può essere personalizzata con l’aggiunta di alcune opzioni. Al costo di 2,95 Euro al mese, ad esempio, è possibile aggiungere Tuttofare Gas che include 3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico e un servizio di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A 7,95 Euro al mese, invece, c’è Tuttofare Plus Gas che include anche il servizio di Manutenzione Caldaia con controllo fumi ogni 2 anni oltre ad una polizza omaggio per la riparazione di guasti alla caldaia e/o all’impianto termico.

EcoChiaraGas di Iberdrola è attivabile direttamente online, seguendo una procedura di sottoscrizione accessibile cliccando sul link qui di sotto.

Attiva EcoChiara Gas di Iberdrola

Annunci Google

3) Next Energy Gas di Sorgenia

Tra le migliori offerte gas del mese di agosto 2020 troviamo Next Energy Gas di Sorgenia. Questa tariffa è una delle soluzioni più convenienti in assoluto tra le tante opzioni presenti sul mercato libero per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. L’offerta mette a disposizione un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,13850 €/smc.

Da notare, inoltre, che tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura garantendo all’utente la possibilità di contare su di un risparmio a lunga durata. Sorgenia non potrà modificare in alcun modo il prezzo della materia prima offrendo così la possibilità di poter contare su di una protezione dai rincari tariffari all’utente.

Next Energy Gas, inoltre, include una serie di vantaggi aggiuntivi. Per chi sceglie anche Next Energy Luce (tariffa monoraria per la fornitura di energia elettrica) è previsto un bonus di benvenuto davvero imperdibile. I clienti che attivano una doppia fornitura con Sorgenia riceveranno anche un buono sconto di 80 Euro da utilizzare per fare acquisti su Amazon.

A completare i vantaggi dell’offerta gas di Sorgenia troviamo la possibilità di sfruttare la promozione “porta un amico”. Quest’iniziativa consente al cliente di ricevere un buono sconto in bolletta pari a 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare a Sorgenia. Potenzialmente, la promozione permette di azzerare completamente l’importo di una bolletta semplicemente invitando amici e parenti a passare al forniture.

Next Energy Gas di Sorgenia è disponibile tramite attivazione online. Basta cliccare sul link qui di sotto per avviare la procedura di sottoscrizione:

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

4) Energia 3.0 Light Gas di Engie

Tra le offerte gas più interessanti disponibili nel corso del mese di agosto 2020 troviamo Energia 3.0 Light Gas di Engie. Il fornitore propone soluzioni a prezzo bloccato per gli utenti che attivando la tariffa gas. A disposizione degli utenti c’è un’offerta con prezzo bloccato per 12 mesi (il prezzo del gas è pari a 0,1475 €/smc).

In alternativa, è possibile puntare sulla versione dell’offerta gas di Engie caratterizzata da un prezzo bloccato per 24 mesi (in questo caso, il prezzo è pari a 0,1615 €/smc). Questa seconda soluzione può rappresentare la scelta ideale per tutti gli utenti interessati ad una protezione contro i rincari del mercato energetico nel lungo periodo.

Chiaramente, il prezzo del gas è più alto ma la possibilità di contare su di prezzo fisso nel tempo rappresenta sicuramente un plus da considerare, soprattutto in previsione dei possibili rincari tariffari che caratterizzeranno il mercato energetico nel corso del prossimo futuro.

Da notare, inoltre, che Engie presenta una promozione “porta un amico” che offre uno sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare ad Engie. Lo sconto può essere riscattato come una riduzione dell’importo delle bollette oppure come buono acquisto Amazon, Decathlon, Netflix o Footlocker.

Attiva Energia 3.0 Light Gas di Engie

5) Prezzo Netto Special di HeraComm

Un’altra ottima offerta per dare un taglio netto alle bollette del gas arriva da HeraComm che propone Prezzo Netto Special. Questa soluzione tariffaria permette di accedere al prezzo all’ingrosso del gas (attualmente pari a 0,1071 €/Smc) a fronte di un contributo mensile di 4 Euro.

Si tratta di una soluzione davvero ottima per poter sfruttare il prezzo più basso possibile della materia prima gas naturale ed ottenere un risparmio significativo in bolletta, sia nel breve che nel lungo periodo. Il prezzo, chiaramente, non è fisso ma segue l’andamento del mercato energetico.

Da notare che Prezzo Netto Special di HeraComm permette di sfruttare anche il prezzo all’ingrosso per l’energia elettrica, nel caso in cui si voglia attivare una doppia fornitura con HeraComm. In questo caso, il costo è di 5 Euro al mese per l’accesso al prezzo all’ingrosso dell’energia. Per chi sceglie la doppia fornitura, inoltre, è previsto un bonus di benvenuto in bolletta pari a 60 Euro.

L’offerta gas di HeraComm prevede la possibilità di attivazione online, tramite una procedura di sottoscrizione molto rapida che può essere completata dal sito del fornitore.

Attiva Prezzo Netto Special di HeraComm

Annunci Google