Le 5 migliori carte di credito virtuali da attivare a Ottobre 2022

La carta di credito virtuale funziona ed è identica alla carta di credito fisica, con nome e cognome del titolare, numero di 16 cifre, data di scadenza e codice di sicurezza CVC (Card Verification Code). La sola e principale differenza è che non si trova nel portafogli che si ha in tasca o in borsa, ma è su un wallet digitale (su un’App) di uno smartphone o smartwatch.

La carta di credito virtuale è protetta da crittografia. Per questo motivo può essere utilizzata per acquisti online in completa sicurezza. Ma quali sono le migliori carte di credito virtuali presenti sul mercato bancario a Ottobre 2022? Le proposte più vantaggiose sono state selezionate dal comparatore per carte di credito di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS).

Carte di credito virtuali abbinate a un conto corrente online: le migliori di ottobre 2022

CARTA DI CREDITO E BANCA CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1 Cartaimpronta One di Webank

fido mensile da 500 a 7.800 euro

canone annuo gratuito

pagamenti tramite Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay 2 Carta di Credito Mastercard Gold di ING

plafond di 1.500 euro al mese

primo anno gratuito, poi 24 euro canone annuo ma sarà azzerato ogni mese in cui si spenderanno 500 euro con la carta o con un piano Pagoflex attivo

collegamenti con Apple Pay e Google Pay 3 SelfyConto di Banca Mediolanum limite mensile di spesa di 1.500 euro

12 euro di canone annuo

pagamenti con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay 4 Carta Classic di Banca Widiba fido mensile di 1.500 euro

canone annuale di 20 euro

collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay 5 Carta Gold di Banca Widiba fido di 3.000 euro al mese

canone annuale di 50 euro

collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay

Anche la carta di credito virtuale, esattamente come la carta fisica, deve avere un conto bancario o postale d’appoggio. Il conto corrente serve per addebitare i pagamenti effettuati, un’operazione che solitamente avviene alla metà del mese successivo. Per questo motivo, quando si sta scegliendo una carta di credito, è consigliabile anche esaminare quale sia il conto corrente più vantaggioso a cui abbinare la carta.

Per la loro convenienza, i conti online sono i più gettonati dai risparmiatori, dato che sono a canone annuale gratuito, oppure se prevedono delle spese di gestione, hanno costi molto bassi.

Confrontando le migliori soluzioni di ottobre 2022, SOStariffe.it ha individuato le carte di credito virtuali e i loro annessi conti correnti online più economici.

Cartaimpronta One di Webank

Con pagamenti tramite Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e con Apple Pay dal 22 ottobre, Cartaimpronta One di Webank è una carta di credito a canone gratuito e con un fido mensile flessibile: minimo 500 euro e massimo 7.800 euro. Mentre il prelievo massimo giornaliero è di 300 euro da sportello ATM. La banca del Gruppo Banco BPM ha stabilito una serie di requisiti minimi necessari per richiedere questa carta:

accredito dello stipendio da almeno 2 mesi;

saldo di conto corrente superiore a 5.000 euro;

accrediti mensili ricorrenti superiori a 1.500 euro.

Cartaimpronta One ha anche le seguenti caratteristiche:

appartenenza ai circuiti Visa/MasterCard ;

; utilizzabile in Italia e all’estero, rimborso a saldo;

pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

nessuna commissione sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area euro, in valuta diversa maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; domiciliazione di utenze e pagamenti ricorrenti inclusa;

pagamenti per noleggi auto senza costi aggiuntivi;

auto senza costi aggiuntivi; ricarica cellulare gratuite;

cellulare gratuite; 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN.

Questa carta di credito si appoggio al conto corrente online di Webank che, per chi lo aprirà entro il 30 novembre 2022, è a canone zero e include:

una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat);

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat); con collegamenti a Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

nessuna commissione per i pedaggi autostradali con FastPay;

possibilità di pagamenti MAV e RAV, modelli di F23 e F24;

ricarica cellulare.

Per saperne di più dell’offerta di Webank, segui il link qui sotto:

SCOPRI CONTO WEBANK »

Carta MasterCard Gold di Banca ING

Con collegamenti a Apple Pay e Google, la carta di credito Mastercard Gold di banca ING è gratuita per un anno se attivata entro il 31 dicembre 2022. Da secondo anno si pagheranno 2 euro al mese, ma il canone mensile sarà di zero euro, in tutti i mesi nei quali si spendono almeno 500 euro o con un piano Pagoflex attivo. Con rimborso a saldo (il giorno 10 del mese successivo), la carta proposta da ING ha un plafond mensile di spesa di 1.500 euro e si possono prelevare importi pari alla disponibilità mensile della propria carta, con un limite massimo giornaliero pari a 600 euro. Inoltre è possibile personalizzare il PIN e impostare limiti di spesa e notifiche in tempo reale.

Questa carta di credito si appoggia a Conto Corrente Arancio che, per chi lo aprirà entro il 13 ottobre, attivando “Modulo Zero Vincoli”, beneficia del canone gratuito per un anno. Inoltre, è possibile continuare ad avere Modulo Zero Vincoli a canone gratuito anche dopo il primo anno, accreditando lo stipendio oppure la pensione o avendo entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, al termine del periodo, si pagheranno 2 euro al mese.

Conto Corrente Arancio offre gratuitamente anche:

carta di debito (circuito MasterCard) inclusa;

(circuito MasterCard) inclusa; bonifici Sepa fino a 50.000 euro online e al telefono senza commissioni;

prelievi di contante in Italia e in Europa gratuiti;

in Italia e in Europa gratuiti; 1 modulo di assegni all’anno gratis;

carta prepagata MasterCard virtuale inclusa.

Aprendo Conto Corrente Arancio, i nuovi clienti beneficiano anche di un “Buono Regalo Amazon.it” da 120 euro se:

aprono il Conto Corrente Arancio entro il 13 ottobre;

attivano con un bonifico di qualsiasi importo entro il 30 novembre;

accreditano lo stipendio o la pensione entro il 31 dicembre.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Conto Corrente Arancio:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

SelfyConto Mediolanum

Non solo è vantaggiosa per il canone di 1 euro al mese (12 euro all’anno), ma anche perché offre collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay per pagamenti online facili e sicuri. Mediolanum Credit Card, con un fido di 1.500 euro al mese e con un canone di 12 euro l’anno, si appoggia a SelfyConto, il conto corrente online Banca Mediolanum. Attivando Mediolanum Credit Card, i titolari della carta possono anche dilazionare i pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro e fino a un massimo di 2.400 euro, oltre avvalersi dei servizi di Spending Control e Alert per il controllo delle proprie spese, nonché del blocco temporaneo della carta di 48 ore in caso di smarrimento ed eseguibile tramite App.

Mediolanum Credit Card è abbinata al conto corrente d’appoggio SelfyConto. Si tratta di un conto che ha il canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti, poi prevede un costo di 3,75 euro al mese, mentre è a canone zero sempre per tutti i clienti under 30. Invece, per chi ha più di 30 anni, il canone del conto è azzerabile (dopo il primo anno) rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

sottoscrivere un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione;

avere un patrimonio gestito di almeno 15.000 euro.

Inoltre, accreditando lo stipendio entro il 16 novembre, con SelfyConto è possibile avere il 2% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi.

Questo conto corrente online include anche:

carta di debito;

bonifici online gratuiti;

prelievo da sportello ATM (anche da altra banca) gratuito in zona Euro;

trading online sui principali mercati finanziari;

servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via App in tempo reale.

Per ottenere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca il link di seguito:

Scopri Selfyconto Mediolanum »

Conto Widiba

Sono due le carte di credito virtuali (circuito Visa/MasterCard) offerte da Banca Widiba, la banca 100% del Gruppo Montepaschi:

Widiba Carta Classic, con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo;

con 1.500 euro di fido mensile e 20 euro di canone annuo; Widiba Carta Gold, con 3.000 euro di plafond al mese e 50 euro di canone annuale.

Le due carte (disponibili anche in versione fisica) si appoggiano a Widiba Start, conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 12 ottobre, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi a più di 30 anni il primo anno, mentre dal secondo anno prevede un canone mensile di 3 euro, ma con la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni. Il conto di Banca Widiba include gratuitamente anche:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

bonifico ordinario online;

deposito titoli;

PEC da 1 Giga e firma digitale.

maxi-prelievo fino a 1.550 euro al giorno presso gli ATM del gruppo MPS;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

bonifico ordinario online senza commissioni verso 36 Paese dell’area SEPA;

prelievo da sportello ATM pari o superiore a 100 euro gratuito.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, è possibile seguire il link qui di seguito:

Scopri conto Widiba »